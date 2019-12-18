Обзор беспроводной игровой мыши Razer Viper Ultimate





В последнее время отказ от проводов становится все актуальнее. Смартфоны заряжаются на индукционных станциях, полностью беспроводные наушники становятся бестселлерами в своих категориях, и даже для электромобилей делают концепты зарядных станций, которые позволяют обойтись без проводов. Игровые аксессуары не исключение. Не так давно у нас был обзор обычной версии Razer Viper, а в этот раз посмотрим, как обстоят дела с ее беспроводной вариацией — Razer Viper Ultimate.

Комплектация Razer Viper Ultimate

Вместе с мышью пользователю достанется кабель USB-C-to-microUSB и небольшая зарядная станция. Внутри Viper Ultimate спрятан маленький ресивер для связи с компьютером. Таким образом, за новый сенсор, передатчик, аккумулятор и зарядную станцию придется доплатить почти стоимость еще одной Razer Viper (обычная версия стоит $80, а беспроводная — $150).

Для корректной работы потребуется Razer Synapse, где и осуществляются все манипуляции с настройками.

Дизайн и удобство использования

Внешне обе версии мыши одинаковые. Размеры корпуса беспроводной «гадюки» также составляют 126.7×66.2×37.8 мм, а веса в ней чуть-чуть больше — 74 грамма против 69. Как уже писал в обзоре проводной Viper мой коллега, Виталий Богданов, это очень близко к Razer Taipan.

Мне же это очень легко подтвердить, ведь я все еще периодически использую Taipan (первой версией). Viper Ultimate также является симметричной мышью с низким профилем и очень похожей формой. Такая мышь идеально подойдет пользователем с небольшими руками, а также тем, кто любит легкие манипуляторы.

Корпус преимущественно матовый, с парой глянцевых вставок. Пластик довольно жесткий, а сборка практически идеальна. По бокам есть большие прорезиненные вставки. Мышь ухватистая и, субъективно, отлично ощущается как во время обычной работы, так и во время игр. Подсветка есть только у логотипа, который в выключенном состоянии практически незаметен.

Изменения в корпусе все же есть. Нижняя часть теперь с углублением для посадки на док и двумя контактами для зарядки. Это соответственно повлияло и на ножки. Также спереди есть разъем для подключения кабеля. Сторонний подойдет далеко не каждый, ведь прорезь для порта в корпусе довольно узкая, так что комплектный лучше не терять.

Из-за маленького веса есть легкое ощущение дешевизны, ведь чаще вес игровых манипуляторов чуть больше сотни грамм. Те пользователи, которые все же больше любят крупные мыши, тоже могут остаться недовольны. Но во всех остальных случаях, не думаю, что она как-то разочарует.

Док и подключение

Комплектный док используется для зарядки мыши. Он не очень большой, преимущественно матовый и украшен RGB-подсветкой на нижнем контуре (естественно, ее можно регулировать и синхронизировать с мышью и прочими аксессуарами). Снизу на нем клейкая ножка, которой можно закрепить док на поверхности.

Подключается он съемным кабелем. Также в доке есть USB-разъем для 2.4 ГГц ресивера. Таким образом, расположив док рядом с ковриком для мыши, можно приблизить передатчик, если компьютер находится далеко, а заодно и не занимать им лишний порт.

Оснащение Razer Viper Ultimate

Количество кнопок тут такое же. Кроме стандартных левой, правой и колесика, есть еще по паре кнопок по бокам корпуса. Они программируемые и пользователь может задать на них те функции, которые нужны под конкретные задачи, либо отключить их, если подобные не нужны. Я, например, использую левую пару, но правую отключаю.

Основные переключатели оптические. По утверждениям на сайте производителя, это позволяет достичь скорости реакции на уровне 0,2 миллисекунды, что в три раза быстрее обычных механических свичей. И ресурс у них побольше — 70 миллионов срабатываний. Работать с мышью настолько комфортно, что практически сразу она никак не обращает на себя внимания, а звуки от кнопок быстро «растворяются» на фоне всего остального.

Переключатель DPI вынесен вниз и сопровождается диодной индикацией режима. Рядом с ним есть тумблер включения. И если последний расположен логично, то почему для переключения скорости пользователь должен переворачивать мышь — не понятно.

Одним интересным отличием беспроводной версии стал сенсор. В Razer Viper Ultimate установлен фирменный оптический Focus+ с разрешением 20000 DPI (разработан при содействии Pixart). Такой пока есть только у нашего сегодняшнего гостя и Razer Basilisk Ultimate. Его точность составляет 99,6%. Также у этой мыши есть функции Smart Tracking и Asymmetric Cut-Off. Первая позволяет задать значение высоты при которой датчик будет реагировать на поверхность, а вторая позволяет сенсору «отрываться» на одной высоте, и начинать реагировать на другой. Но это достаточно тонкая настройка, в которой вряд ли нуждаются все игроки. Все же изменения можно вносить с помощью Razer Synapse.

Во встроенной памяти мыши есть возможность сохранить до 5 профилей, но не все дополнительные функции, переназначенные на кнопки, могут работать без Synapse. В любом случае, сохранить профиль, с которым игрок поедет на турнир, можно, а какие-то нестандартные функции клавиш (запуск калькулятора, например) на чемпионате не так и нужны.

Razer Viper Ultimate в работе

В играх мышь очень хороша. Со связью проблем не возникало в принципе, не сказал бы, что с такой мышью можно почувствовать разницу проводного и беспроводного подключения. Отдельно понравилось, что она практически моментально выходит из режима сна и сразу же подхватывается системой, как только сделает минимальное движение.

Независимо от задачи, каких-либо срывов у сенсора не было. Естественно, во время обычной работы, проблемы с курсором почувствовать сложно, но и в FPS-играх все было отлично. Я играл в Counter-Strike: Global Offensive и PlayerUnknown’s BattleGround; в обоих случаях и независимо от хвата, найти хоть какой-то изъян не получилось, а даже резкие рывки сенсор обрабатывал идеально.

Во время обычной работы я использовал Razer Destructor 2, а играл на SteelSeries QcK. Обе поверхности хороши для тефлоновых ножек и сенсор с ним работал одинаково точно. Если же кто-то будет использовать мышь просто с ноутбуком и в разных условиях, то как обычно для оптических сенсоров, на стеклянном обеденном столе, например, он будет довольно бесполезным. Но во всех остальных случаях полный порядок.

Автономность Razer Viper Ultimate

Компания не разглашает емкость батареи, но указанное время работы составляет 70 часов. Это при выключенной подсветке. Конечно, у каждого пользователя могут быть разные результаты в зависимости от модели использования. Я, к примеру, спустя нескольких часов игр на выходных и за пару рабочих дней (с перерывами на игры) разрядил аккумулятор до 30%, и это с максимальным уровнем подсветки.

Все, конечно, сильно зависит от привычек, но на то время, пока мышь не используется, ее можно оставлять на доке, тогда вопрос разряженного аккумулятора не застанет в неподходящий момент. Но даже если это произойдет, подключить к ней провод и продолжить играть все равно можно.