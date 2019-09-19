Обзор игровой мыши Razer Viper: легче легкого





Сегодня мы познакомимся с самой лёгкой мышью от Razer. При этом, Razer Viper не просто лёгкая, но удобная и достаточно функциональная. К тому же, это первая мышь компании с новыми оптическими переключателями, ресурс которых, по заявлению производителя, заметно больше классических вариантов.

Дизайн

В дизайне Viper есть много от Taipan — низкопрофильный корпус, симметричная форма, расположение и набор кнопок. Но этот дизайн точно от Razer, чувствуется змеиная натура. Корпус полностью матовый, шероховатый, а чтобы глазу было хоть за что-то зацепиться, за кнопками есть глянцевые вставки, которые почти не влияют на практичность.

С подсветкой дизайнеры поступили интересно. Да, несмотря на тотальное облегчение она тут есть, правда, подсвечен только логотип. Но, пока мышь выключена, то догадаться о том, что в ней есть подсветка невозможно.

Эргономика

По удобству формы, развесовке и качеству материалов у меня претензий нет. Сборка отличная, пластик жёсткий, прочный, без скрипов и люфтов. Баланс превосходный, хотя и перевешивать внутри мыши нечему. Razer Viper ощущается просто пушинкой.

Для кого подойдет Razer Viper? Если вы любитель шутеров и симметричных форм — она для вас. Мышь прекрасно подходит для быстрых перемещений, она отлично лежит в руке, а благодаря цепкой резине и шероховатому пластику из руки она точно не выскользнет.

Нельзя не отметить и кабель. Я первый раз встречаю в мыши Razer такой провод. Как и раньше, он в тканевой оплетке, но в отличии от старых мышей, он мягкий и заметно легче. Если вы его зафиксируете на столе, то его наличия вы скорее всего и не заметите.

Оснащение Razer Viper

Кнопок Razer не пожалела для “гадюки”. Кроме пары основных и колесика, тут есть по паре дополнительных с каждой стороны. Колесико оклеено цепкой резиной, палец не проскальзывает и оно не наклоняется в стороны.

Кнопка переключения пресетов разрешения тоже есть, она на снизу. Это единственный недостаток, но только для тех, кто часто переключается. Но, это всегда можно поправить в утилите Razer Synapse.

Кстати, переключатели под основными кнопками тоже заслуживают внимания. Тут используются оптические свитчи, что позволяет рассчитывать на больший срок службы и не боятся скоро появления даблклика. Razer заявляет ресурс в 70 млн. нажатий для данных переключателей. Клик кнопок наверное самый необычный из всех мышей, который мне довелось использовать. Но ход короткий, в меру жесткий.

Теперь несколько слов о сенсоре. В Razer Viper используется оптический сенсор 5G с максимальным разрешением 16 000 dpi. Разрешение регулируется с шагом в 100 dpi. Этот сенсор мы неоднократно видели в других мышках Razer последнего поколения, претензий к нему, работает отлично, точно, без срывов. В Synapse он поддается калибровке под конкретную поверхность.