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Обзор игровой мыши Razer Viper: легче легкого

Обзор игровой мыши Razer Viper: легче легкого

Обзор игровой мыши Razer Viper: легче легкого


Сегодня мы познакомимся с самой лёгкой мышью от Razer. При этом, Razer Viper не просто лёгкая, но удобная и достаточно функциональная. К тому же, это первая мышь компании с новыми оптическими переключателями, ресурс которых, по заявлению производителя, заметно больше классических вариантов.

Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1)
Мыши, клавиатуры на
от 2 253 грн
Предложений: 10
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Дизайн

В дизайне Viper есть много от Taipan — низкопрофильный корпус, симметричная форма, расположение и набор кнопок. Но этот дизайн точно от Razer, чувствуется змеиная натура. Корпус полностью матовый, шероховатый, а чтобы глазу было хоть за что-то зацепиться, за кнопками есть глянцевые вставки, которые почти не влияют на практичность.

С подсветкой дизайнеры поступили интересно. Да, несмотря на тотальное облегчение она тут есть, правда, подсвечен только логотип. Но, пока мышь выключена, то догадаться о том, что в ней есть подсветка невозможно.

Эргономика

По удобству формы, развесовке и качеству материалов у меня претензий нет. Сборка отличная, пластик жёсткий, прочный, без скрипов и люфтов. Баланс превосходный, хотя и перевешивать внутри мыши нечему. Razer Viper ощущается просто пушинкой. 

Для кого подойдет Razer Viper? Если вы любитель шутеров и симметричных форм — она для вас. Мышь прекрасно подходит для быстрых перемещений, она отлично лежит в руке, а благодаря цепкой резине и шероховатому пластику из руки она точно не выскользнет.

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Нельзя не отметить и кабель. Я первый раз встречаю в мыши Razer такой провод. Как и раньше, он в тканевой оплетке, но в отличии от старых мышей, он мягкий и заметно легче. Если вы его зафиксируете на столе, то его наличия вы скорее всего и не заметите.

Оснащение Razer Viper

Кнопок Razer не пожалела для “гадюки”. Кроме пары основных и колесика, тут есть по паре дополнительных с каждой стороны. Колесико оклеено цепкой резиной, палец не проскальзывает и оно не наклоняется в стороны. 

Кнопка переключения пресетов разрешения тоже есть, она на снизу. Это единственный недостаток, но только для тех, кто часто переключается. Но, это всегда можно поправить в утилите Razer Synapse.

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Кстати, переключатели под основными кнопками тоже заслуживают внимания. Тут используются оптические свитчи, что позволяет рассчитывать на больший срок службы и не боятся скоро появления даблклика. Razer заявляет ресурс в 70 млн. нажатий для данных переключателей. Клик кнопок наверное самый необычный из всех мышей, который мне довелось использовать. Но ход короткий, в меру жесткий.

Теперь несколько слов о сенсоре. В Razer Viper используется оптический сенсор 5G с максимальным разрешением 16 000 dpi. Разрешение регулируется с шагом в 100 dpi. Этот сенсор мы неоднократно видели в других мышках Razer последнего поколения, претензий к нему, работает отлично, точно, без срывов. В Synapse он поддается калибровке под конкретную поверхность.

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: легкий корпус, удобная форма, функциональность
Минусы: цена
Вывод: У Razer Viper почти нет недостатков. По крайней мере в форме, дизайне, функциональности их точно нет. Мышь отлично лежит в руке, она удобная, легкая и настраиваемая. Взял в руку и забыл — это то, что нужно для длительного гейминга. Недостаток один, он традиционный для Razer и вы уже наверное догадались о чем пойдет речь. Да, это цена. За прекрасный набор характеристик придется заплатить, но на мой взгляд это того стоит.

Технические характеристики

Обзор игровой мыши Razer Viper: легче легкогоRazer Viper (RZ01-02550100-R3M1)
2 253 − 2 699 грн
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ТипМышь
Назначениедля игр
Подключениепроводное
Интерфейс коммуникации с ПКUSB
Цвет корпусачерный
Конструкция корпусасимметричная
Тип сенсораоптический
Разрешение, dpi16000
Количество кнопок8
Количество колесиков прокрутки1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная+/-
Размеры, мм127x37x68
Вес, г69
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