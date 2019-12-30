Рецензия на мультфильм «Камуфляж и шпионаж» / Spies in Disguise

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«Камуфляж и шпионаж» (Spies in Disguise) – комедийный мультфильм, пародирующий боевики про спецагентов. В нем есть абсолютно все классические приемы из шпионских фильмов. Вот только вместо авантюрного разведчика главным героем становится сварливый голубь.

«Камуфляж и шпионаж» / Spies in Disguise Жанр мультфильм

Режиссер Ник Бруно, Трой Квон

Роли озвучивали Том Холланд (Уолтер Бекетт), Уилл Смит (Ланс Стерлинг), Рашида Джонс (Марси), Бен Мендельсон (Киллиан), Риба Макинтайр (Венди), Карен Гиллан (Айс), Рэйчел Броснахэн (мать Уолтера), Маси Ока (Кацу Кимура) и др.

Компании 20th Century Fox Film Corporation, Twentieth Century Fox, Blue Sky Studios

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Мультфильм показывает безупречного шпиона по имени Ланс Стерлинг. Он с легкостью спасает мир, уничтожает противников и выполняет сложные миссии. Стерлинг привык стрелять, взрывать бомбы и разрушать любые преграды на своем пути. Он полная противоположность молодого ученого Уолтера Бекетта, который является противником оружия, причиняющего физический вред людям.

Стерлинг гордится тем, что он работает в одиночку. Однако кто-то подставляет его, выставляя перед коллегами коварным злодеем. Тогда шпион обращается за помощью к Бекетту, надеясь воспользоваться причудливыми изобретениями парня. По случайности он выпивает жидкость, которая превращает агента в голубя. Это совсем не та физическая форма, в которой шпион хотел очистить свою репутацию. К тому же Лансу приходится таскаться рядом с незатейливым гением, ожидая, что ему вернут человеческое обличье.

У мультфильма есть своя предыстория. Сперва аниматор Ник Бруно (работавший над Ice Age) выпустил забавную шестиминутную короткометражку Pigeon: Impossible. В ней обычный уличный голубь начинает играться с чемоданом спецагента, наобум активируя оружие массового поражения. Хорошие отзывы к короткометражному мультфильму всего лишь сделали его вирусным, но не обратили внимания больших студий.

Прошло почти десять лет, и сюжет о назойливом голубе таки стал вдохновением для большой анимированной истории, за воплощение которой взялись 20th Century Fox Film Corporation и Blue Sky Studios. Ник Бруно, как человек, с которого все начиналось, выступил режиссером проекта.

Чтобы обеспечить успех шпионско-голубиной истории, на этапе производства к сотрудничеству были приглашены Уилл Смит и Том Холланд. Так создатели заранее обеспечили популярность мультфильма, привлекая зрителей знакомыми голосами.

Конечно, досадно остаться без озвучки от Смита и Холланда. Но стоит заметить, что даже без оригинального голосового сопровождения мультфильм воспринимается отлично. В нем заложен очень простой и вместе с тем остроумный сюжет, в котором всячески обыгрывают стандартные приемы из известных фильмов о суперагентах. Сценарий высмеивает неуязвимость главных героев, вступающих в драки, демонстрирует смену локаций, копирует надписи на экране, появляющиеся в фильмах о Джеймсе Бонде, и всячески издевается над шпионскими гаджетами.

Мультфильм показывает, как рушится безукоризненный расклад жизни главного героя. Ему приходится привыкать к непрактичному голубиному телу, терпеть нового напарника и отмахиваться от настоящих голубей. Все происходящее сопровождается саркастическими замечаниями и насыщенными погонями, которые полностью избавляют «Камуфляж и шпионаж» от скучных моментов.

Наверное, этот один из тех мультфильмов, который будет интересен и взрослым, и детям. Кому-то понравится ирония над знакомыми боевиками, а кто-то от души повеселится, наблюдая за командной работой ученого и говорящей птицы.

«Камуфляж и шпионаж» не претендует на звание лучшей анимационной работы и может показаться лишь хорошим развлечением, в котором нет больших напутствий для юной аудитории. Вместе с тем, сценарий мультфильма обращает внимание на то, что настоящие полнометражные боевики оставляют за кадром – это последствия разрушений, который остаются после выполнения спецзаданий.