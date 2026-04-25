Рецензия на мультсериал "Очень странные дела: Рассказы из 85-го" / Stranger Things: Tales From 85

Вселенная «Очень странных дел» продолжает разрастаться, и на этот раз в формате анимации. «Рассказы из 85-го» — попытка вернуть зрителя в тот самый Хокинс между вторым и третьим сезонами, где, казалось бы, все уже более или менее спокойно, но мы же прекрасно знаем, что для этого города «спокойно» — понятие очень условное. Формат более коротких эпизодов, знакомые герои и новая история выглядят как идеальный способ еще раз зайти в любимый мир, но вопрос остается открытым: это действительно дополнение к истории, или просто еще одна возможность задержать фанатов рядом?

Плюсы: динамичный темп и короткий хронометраж эпизодов; возвращение атмосферы Хокинса и ностальгического вайба "Очень странных дел"; хорошие моменты с Уиллом, Дастином, Лукасом, Макс и Эл; интересно представлена новая угроза с Изнанки; качественная анимация и удачные дизайны монстров Минусы: новые персонажи не всегда оправдывают свое появление; Никки выглядит лишней для канона; слабое использование Стива, Нэнси, Джонатана, Хоппера и полное отсутствие Джойс; почти не развиты те сюжетные связи, ради которых этот спин-офф мог быть действительно нужен 7.5 /10 Оценка

«Очень странные дела: Рассказы из 85-го» / Stranger Things: Tales From 85

Жанр научная фантастика, приключения, ужасы

Шоураннер Мэтт Даффер, Росс Даффер

В ролях Лука Диас, Бруклин Дэйви Норстедт, Элиша Уильямс, и др.

Премьера 23 апреля 2026 года, Netflix

События сериала «Очень странные дела: Рассказы из 85-го» разворачиваются зимой 1985 года, когда герои пытаются вернуться к нормальной жизни после событий второго сезона, но Хокинс снова начинает подбрасывать им проблемы.

Появляется новая угроза с Изнанки, и знакомая компания детей берется расследовать странные события, почти без участия взрослых. К ним присоединяется новая героиня Никки, которая помогает им своими изобретениями и добавляет новой динамики команде. В целом это классическая для сериала история: немного мистики, немного приключений и еще одна попытка спасти город от того, что снова вылезло не оттуда, откуда надо.





Еще до премьеры создатели «Очень странных дел» братья Дафферы обещали, что их вселенная будет расширяться несколькими спин-офами, приквелами и другими проектами. Пока готовится полноценный приквел, предположительно о происхождении Изнанки и о том, как именно он в первую очередь оказался в нашем мире, франшиза пополнилась анимационным спин-оффом об уже знакомых нам героях.

События анимационного сериала развиваются между вторым и третьим сезонами, и как будто именно этот проект должен был закрыть некоторые сюжетные вопросы, которые в оригинале выглядели слишком резкими или недостаточно проработанными. Например, тот же скачок в отношениях Джейн и Макс, или развитие дружбы Дастина и Стива, которая в третьем сезоне уже существовала как нечто почти само собой разумеющееся. Однако ни то, ни другое здесь никак нормально не развилось.

Стива вообще показали только на один эпизод (который и стал самым высокооцененным) — и на этом, спасибо, до свидания. Поэтому если оценивать «Рассказы из 85-го» именно как мостик между сезонами, который должен был аккуратно подлатать канон и сделать некоторые отношения более логичными, то эта миссия однозначно провалена. Идем дальше.

Новые персонажи, а особенно Никки, вызывают ряд вопросов. Первый и главный из них — зачем? Героиня драйвовая, смешная, она добавляет в нашу группу определенное разнообразие, а с помощью ее модных изобретений дети получают новые инструменты для борьбы с очередным врагом с Изнанки. Но проблема в том, что если убрать Никки из сюжета, почти ничего глобально не изменится. Абсолютно.

Большинство сцен с ее участием могли бы существовать и без нее, а ее функции легко раздали бы уже знакомым персонажам. Тем более это выглядит странно, учитывая следующие сезоны. Наш клуб хокинских охотников за привидениями здесь довольно сильно сдружился с Никки, особенно Уилл, и во время просмотра у зрителя логично возникает ощущение фальши и то самое «зачем?». Потому что ты помнишь, что в трех последующих сезонах никто ни разу не упоминал ни одну Никки. Поэтому зачем вводить героиню, которая не просто мало влияет на сюжет, но и немного вредит канону — вопрос открытый.

Возможно, создатели рассчитывают на дальнейшее развитие этого анимационного направления, но в рамках первого сезона это решение выглядит не очень убедительно.

Местная история слишком упрощена, как будто сделана больше все же для младшей аудитории. Да, здесь остаются достаточно взрослые скримеры, и местами сериал действительно пытается напомнить, что это все еще «Дивні дива», а не просто приключенческий мультик после школы. Но общая атмосфера значительно легче. Здесь нет того реального ужаса, который был в четвертом сезоне, где тело Крисси бувально выкручивало в разные стороны, и от этого ты сидел с открытым ртом, потому что понимал: сериал окончательно повзрослел.

В «Рассказах из 85-го» ничего настолько жесткого нет. Разве что главный злодей, который сначала выглядит, мягко говоря, слабовато, в конце концов получает по заслугам, и все. Больше ничего такого яркого в этом плане вспомнить сложно. Из-за этого упрощения, конечно, страдают и взрослые сюжетные линии. Стив забирает лишь один эпизод, который, кстати, в итоге получился одним из лучших, и, думаю, создатели сами поймут свою ошибку.

Нэнси появляется на половину следующего, Джонатан вообще получает секунд пятнадцать, Хоппер присутствует в большем количестве серий, но тоже не имеет достаточно времени, чтобы действительно повлиять на историю. А Джойс, мама Уилла, с которой, можно сказать, и началась вся эта история, вообще не появляется. Более того, герои даже ни разу нормально о ней не вспоминают. Мы понимаем: серии по 30 минут, другой формат, другая аудитория, другой темп. Но нельзя так сильно плевать на ключевых персонажей, да еще и на любимчиков фанбазы.

Однако в целом сериал все равно крадет внимание зрителя на все 10 серий. Это все еще «Очень странные дела», которые мы полюбили за классную атмосферу едва ли не кинговского маленького городка, где под красивой снежной картинкой обязательно скрывается что-то загадочное, липкое и злое. Это также все еще ностальгическая ода восьмидесятым-девяностым и той поп-культуре, которой люди тогда буквально дышали.

Персонажи хоть и анимационные, и с другими голосами, однако это все равно те же любимые разбойники из оригинала, которых мы полюбили и за чьей историей следили почти 10 лет. И именно это многое спасает. Потому что даже когда ты видишь сценарную условность, даже когда понимаешь, что канон здесь местами трещит по швам, все равно приятно вернуться в Хокинс. Снова увидеть эту компанию, снова услышать знакомые шутки, снова почувствовать этот вайб подросткового приключения, где дружба, рации, велосипеды и монстры из другого измерения почему-то до сих пор работают лучше, чем половина современных дорогих фантастических проектов.





Завязка хоть и банальна, и зритель со стажем раскусит почти все уже на втором-третьем эпизоде, но за этим все равно интересно наблюдать. Несмотря на то, что мы не получили ожидаемого развития отношений Макс с Эл или Стива с Дастином, нам показали Уилла с другой стороны. Мы следили за развитием романтических отношений Лукаса с Макс, которым здесь уделили больше времени. Также нам наконец показали рост Дастина как самостоятельного персонажа, а не просто парня, который шутит, кричит в правду и время от времени спасает ситуацию знаниями из настольных игр.

Было интересно наблюдать и за Эл и ее интеграцией в этот новый для нее мир, где все чужое, непонятное, иногда даже смешное, но рядом есть друзья, которые помогают ей не чувствовать себя чужой. В целом в этом плане шоу сработало значительно лучше. Понравилось также, как наша компания юных детективов расследовала новые странные чудеса в Хокинсе и пыталась докопаться до правды, чтобы в очередной раз спасти город, но уже почти без взрослых. Это тоже рост персонажей, если разобраться, хотя и не все было логично на этом пути.

В целом шоу получилось динамичным и веселым. Времени скучать почти нет, потому что за эти 25-30 минут хронометража каждого эпизода происходит достаточно много и в плане динамики, и в плане развития персонажей. Герои попутно шутят, разбираются между собой, взрослеют, познают что-то новое и это чертовски мило. Поэтому наблюдаешь за всем с улыбкой на устах и с ощущением ностальгии не только по эпохе, которую так любит сериал, но и по уже далекому 2016-му, когда ты впервые посмотрел именно «Очень странные дела».

Ведь тогда и ты был значительно моложе, и мир вокруг действительно казался немного ярче. И вот за эти приятные эмоции сериалу однозначно лайк. Потому что даже если он не добавляет франшизе чего-то принципиально важного, он хотя бы позволяет ненадолго вернуться в состояние, когда эта история еще была новой, теплой и почти магической.

Анимация выглядит круто. По первым анонсам казалось, что здесь на первом месте будет карикатура, но стартовые представления оказались ошибочными. Нарисовано плавно, без лишних перегибов, с хорошим ощущением движения и настроения. Творения вообще выглядят ярко и проработаны до мельчайших деталей, что вызывает лишь визуальное восхищение. Анимационный формат позволил создателям значительно смелее работать с монстрами, экшеном и Виворотом, поэтому некоторые сцены действительно выглядят так, как в лайв-экшен и даже лучше.





Конечно, не все персонажи одинаково похожи на своих реальных прототипов. Нэнси и мистер Кларк, например, местами выглядят так, будто их рисовали по памяти после долгого перерыва. Но из-за ограниченного количества экранного времени этих персонажей это не слишком бросается в глаза. К главной компании привыкаешь быстро, а после нескольких эпизодов вообще перестаешь думать, что перед тобой уже не живые актеры, а анимационные версии знакомых героев.