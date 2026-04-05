Рецензия на мультфильм "Супер Марио Галактика в кино" / The Super Mario Galaxy Movie

После феноменального успеха первой части «Братья Супер Марио в кино»которая стала самой кассовой экранизацией видеоигр в истории, вопрос о продолжении даже не стоял, ведь оно было неизбежным. И вот, спустя несколько лет, мы получаем «Супер Марио Галактика в кино» — сиквел, который пытается не просто повторить формулу успеха, а расширить ее до масштабов целой вселенной. На этот раз история выходит за пределы привычных королевств и буквально отправляет героев в космос, открывая значительно больший простор для фантазии. Но все ли удалось на этот раз? Давайте разбираться!

Плюсы: динамика и темп; расширение вселенной Марио; качественный фансервис; визуал и музыка Минусы: слабый сценарий; разбаланс персонажей; вторичность 7 /10 Оценка

«Супер Марио Галактика в кино» / The Super Mario Galaxy Movie

Жанр приключения, комедия, фантастика

Режиссеры Майкл Еленик, Аарон Хорват

В ролях Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Бри Ларсон, Джек Блэк, Чарли Дэй, и др.

Премьера 2 апреля 2026 года, кинотеатры

События мультфильма «Супер Марио Галактика в кино» разворачиваются после первой части и сразу бросают героев в значительно более масштабное приключение. Марио, Луиджи и Принцесса Пич оказываются втянутыми в новую угрозу, которая уже выходит далеко за пределы Грибного королевства. На этот раз ставки выше, пространство шире, а опасность в разы глобальнее. История переносит нас в разные уголки галактики, знакомит с новыми мирами, цивилизациями и персонажами, параллельно расширяя знакомый лор.

Первая часть экранизации о легендарных сантехниках стала самой кассовой адаптацией игр, поэтому продолжение было лишь вопросом времени. И вот, спустя три года, мы получаем сиквел, который фанаты точно ждали. Несмотря на холодные оценки критиков, мультфильм прекрасно стартует в прокате и получает очень теплый прием от зрителей. И это тот случай, когда миллионы фанатов по всему миру буквально тянут проект на себе. Но вопрос остается открытым: кто же прав критики, которые указывают на проблемы, или фанаты, которые получают от этого чистое удовольствие?





Критики точно правы в том, что сценарий здесь слабый. И да, цепляться к истории в мультфильме по игре дело конечно неблагодарное, но если уж вы пришли в большое кино, то и требования соответствующие. Проблема в том, что создатели очень часто просто пропускают важные вещи, а именно не объясняют, кто есть кто, не углубляются в мотивацию персонажей, а просто бросают все в лоб. И если ты не знаком с этим миром, на старте можно легко потеряться.

Другим минусом «Супер Марио Галактика в кино» является разбаланс. В мультфильме, который ассоциируется с братьями Марио, иногда не совсем понятно, кто здесь главный герой. В определенный момент персонажи расходятся кто куда. Например, Принцесса Пич получает едва ли не самый большой акцент и больше всего экранного времени. В тот момент, когда Марио и Луиджи заняты поисками, которые выглядят значительно менее интересными и не дают такого же эмоционального эффекта. И это странное решение, потому что разделение героев на самом старте истории не добавляет глубины, а наоборот размывает фокус. Из-за этого сюжет местами проседает и теряет тот самый баланс, который был важен для первой части.

Вопрос вызывает и определенная вторичность событий. Потому что вроде все новое: другой масштаб, новые персонажи, даже структура истории немного другая. Но общее ощущение очень похоже на первую часть. И если вы смотрели ее недавно, это вы точно заметите. Это не критично и не разрушает просмотр полностью, но определенное ощущение повторения все же есть. И мозг периодически ловит себя на мысли, что ты уже это где-то видел, только в немного другой обертке.

Но несмотря на все эти минусы, мультфильм все равно интересный. Держится он на том, что умеет делать лучше всего — на динамике, яркости и простом, но эффективном веселье. Это все еще ярко, в хорошем смысле немного нелепо и очень живо. Наибольшее удовольствие приносит именно расширение вселенной. Здесь нам показывают гораздо больше, чем в первой части, поэтому имеем разные планеты, новые цивилизации, новые правила этого мира. И хотя это лишь небольшая часть от всего потенциального масштаба, этого достаточно, чтобы почувствовать, насколько большой может быть эта вселенная.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Отдельно хочется отметить фансервис. Его здесь очень много, но он сделан правильно. Это не просто вставки «для галочки», а реально продуманные моменты, которые работают на эмоцию.

Создатели не пытаются прикрыть им слабые места сценария, а используют его как инструмент ностальгии. От каждого такого действия по коже фанатов идут сироты, а в глазах застывают слезы об их счастливом детстве и не только за игрой в приставку, а в целом моменты связанные с этим опытом. И это круто. Поэтому фанаты так тепло приняли сиквел, потому что он сделан с любовью к игре, и аудитории. И никакие критики не смогут этого изменить.

Технически мультфильм «Супер Марио Галактика в кино» выглядит очень уверенно. Анимация стала еще лучше, чем в первой части, имеем больше деталей, плавные движения и живые миры. Особенно круто выглядят космические локации, где каждая планета имеет свой стиль и атмосферу. Видно, что над визуалом реально работали и вкладывались. А местная музыка не просто сопровождает события, а усиливает их. В определенные моменты она реально пробивает на эмоцию, и те самые знакомые мотивы вызывают мурашки по коже. И это очень сильная сторона мультфильма, которую нельзя игнорировать.