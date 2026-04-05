Рецензия на мультфильм "Супер Марио Галактика в кино" / The Super Mario Galaxy Movie

После феноменального успеха первой части «Братья Супер Марио в кино»которая стала самой кассовой экранизацией видеоигр в истории, вопрос о продолжении даже не стоял, ведь оно было неизбежным. И вот, спустя несколько лет, мы получаем «Супер Марио Галактика в кино» — сиквел, который пытается не просто повторить формулу успеха, а расширить ее до масштабов целой вселенной. На этот раз история выходит за пределы привычных королевств и буквально отправляет героев в космос, открывая значительно больший простор для фантазии. Но все ли удалось на этот раз? Давайте разбираться!
«Супер Марио Галактика в кино» / The Super Mario Galaxy Movie
Жанр приключения, комедия, фантастика
Режиссеры Майкл Еленик, Аарон Хорват
В ролях Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Бри Ларсон, Джек Блэк, Чарли Дэй, и др.
Премьера 2 апреля 2026 года, кинотеатры
События мультфильма «Супер Марио Галактика в кино» разворачиваются после первой части и сразу бросают героев в значительно более масштабное приключение. Марио, Луиджи и Принцесса Пич оказываются втянутыми в новую угрозу, которая уже выходит далеко за пределы Грибного королевства. На этот раз ставки выше, пространство шире, а опасность в разы глобальнее. История переносит нас в разные уголки галактики, знакомит с новыми мирами, цивилизациями и персонажами, параллельно расширяя знакомый лор.
Первая часть экранизации о легендарных сантехниках стала самой кассовой адаптацией игр, поэтому продолжение было лишь вопросом времени. И вот, спустя три года, мы получаем сиквел, который фанаты точно ждали. Несмотря на холодные оценки критиков, мультфильм прекрасно стартует в прокате и получает очень теплый прием от зрителей. И это тот случай, когда миллионы фанатов по всему миру буквально тянут проект на себе. Но вопрос остается открытым: кто же прав критики, которые указывают на проблемы, или фанаты, которые получают от этого чистое удовольствие?
Критики точно правы в том, что сценарий здесь слабый. И да, цепляться к истории в мультфильме по игре дело конечно неблагодарное, но если уж вы пришли в большое кино, то и требования соответствующие. Проблема в том, что создатели очень часто просто пропускают важные вещи, а именно не объясняют, кто есть кто, не углубляются в мотивацию персонажей, а просто бросают все в лоб. И если ты не знаком с этим миром, на старте можно легко потеряться.
Другим минусом «Супер Марио Галактика в кино» является разбаланс. В мультфильме, который ассоциируется с братьями Марио, иногда не совсем понятно, кто здесь главный герой. В определенный момент персонажи расходятся кто куда. Например, Принцесса Пич получает едва ли не самый большой акцент и больше всего экранного времени. В тот момент, когда Марио и Луиджи заняты поисками, которые выглядят значительно менее интересными и не дают такого же эмоционального эффекта. И это странное решение, потому что разделение героев на самом старте истории не добавляет глубины, а наоборот размывает фокус. Из-за этого сюжет местами проседает и теряет тот самый баланс, который был важен для первой части.
Вопрос вызывает и определенная вторичность событий. Потому что вроде все новое: другой масштаб, новые персонажи, даже структура истории немного другая. Но общее ощущение очень похоже на первую часть. И если вы смотрели ее недавно, это вы точно заметите. Это не критично и не разрушает просмотр полностью, но определенное ощущение повторения все же есть. И мозг периодически ловит себя на мысли, что ты уже это где-то видел, только в немного другой обертке.
Но несмотря на все эти минусы, мультфильм все равно интересный. Держится он на том, что умеет делать лучше всего — на динамике, яркости и простом, но эффективном веселье. Это все еще ярко, в хорошем смысле немного нелепо и очень живо. Наибольшее удовольствие приносит именно расширение вселенной. Здесь нам показывают гораздо больше, чем в первой части, поэтому имеем разные планеты, новые цивилизации, новые правила этого мира. И хотя это лишь небольшая часть от всего потенциального масштаба, этого достаточно, чтобы почувствовать, насколько большой может быть эта вселенная.
Отдельно хочется отметить фансервис. Его здесь очень много, но он сделан правильно. Это не просто вставки «для галочки», а реально продуманные моменты, которые работают на эмоцию.
Создатели не пытаются прикрыть им слабые места сценария, а используют его как инструмент ностальгии. От каждого такого действия по коже фанатов идут сироты, а в глазах застывают слезы об их счастливом детстве и не только за игрой в приставку, а в целом моменты связанные с этим опытом. И это круто. Поэтому фанаты так тепло приняли сиквел, потому что он сделан с любовью к игре, и аудитории. И никакие критики не смогут этого изменить.
Технически мультфильм «Супер Марио Галактика в кино» выглядит очень уверенно. Анимация стала еще лучше, чем в первой части, имеем больше деталей, плавные движения и живые миры. Особенно круто выглядят космические локации, где каждая планета имеет свой стиль и атмосферу. Видно, что над визуалом реально работали и вкладывались. А местная музыка не просто сопровождает события, а усиливает их. В определенные моменты она реально пробивает на эмоцию, и те самые знакомые мотивы вызывают мурашки по коже. И это очень сильная сторона мультфильма, которую нельзя игнорировать.
