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Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra

Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra

Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra


На мобильные игры в наши дни приходится третья часть всех загрузок. Поэтому можно уверенно сказать, что мобильный гейминг активно набирает обороты, и это не только игры одной кнопки, стратегии и шуттеры тоже вполне востребованы. Естественно, что пользователи часто хотят получить с мобильной игрой уровень комфорта не хуже, чем на ПК. Чтобы закрыть эту нишу по части звука, в ASUS решили расширить свою линейку игровых гарнитур проводными внутриканальными наушниками ROG Cetra. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

ASUS ROG Cetra Black (90YH01I0-B2UA00)
Наушники, гарнитуры на
от 2 943 грн
Предложений: 18
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Комплектация ROG Cetra

Поставляются наушники в небольшой коробке с магнитной застежкой и черной лентой.  Внутри находятся сами ROG Cetra, круглый чехол для транспортировки, инструкция, три комплекта вкладышей разного размера, три силиконовые насадки разных размеров, одна пара из пеноматериала, а также клипса для провода.

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Довольно неплохой набор для наушников, особенно порадовала клипса и чехол. Последний, выполнен из пластика, закрывается на молнию, а внутри достаточно места, чтобы поместить все содержимое коробки. 

Дизайн и удобство

ROG Cetra оформлены в стилистике серии ROG, их корпус сделан из матового пластика, а провод имеет длину 1,25 м. Во время работы на них светится фирменный красный логотип ASUS ROG. Соединяет оба наушника небольшой пульт управления, на котором расположились клавиши регулировки громкости и кнопка с режимом «эмбиент».

Наушники хорошо прилегают к уху, благодаря разным насадкам в комплекте. А для более плотной посадки можно воспользоваться амбушюрами из пеноматериала. Отдельное внимания следует уделить клипсе. Наушники позиционируются как геймерские с подключением к мобильным устройствам. Поэтому чтобы не потерять гарнитуру во время игровых сражений, клипса плотно фиксирует ее на одежде. Кроме этого, это хороший вариант для стрима – можно зафиксировать микрофон на правильном расстоянии.

Сама длинна провода ROG Cetra подходит для мобильных телефонов, планшетов, ноубуков и Nintendo Switch. А вот для стационарного ПК будет маловато. Но если есть разъем USB Type-C с поддержкой аудио на фронтальной панели системного блока, и он находится прям под монитором, то в принципе длины должно быть достаточно для комфортной работы. 

Управление

Пульт управления ROG Cetra – это плоский блок с выступающими кнопками, а также индикатором для режима «эмбиент». Верхняя кнопка отвечает за увеличение громкости, нижняя – за уменьшение. С помощью центральной клавиши можно начинать воспроизведение, ставить его на паузу, либо же переключаться между дорожками. Два быстрых нажатия – это следующий трек, три – предыдущая композиция. Кнопка на боковой панели включает и выключает активное шумоподавление.

Индикатор на блоке управления ROG Cetra показывает, включена ли функция активного шумоподавления или нет, а если он мигает – значит активирован режим внешнего звука. Управление в целом оказалось удобным, в то числе нажатие на клавиши, оно происходит с характерным клацающим щелчком. При этом пульт совместим со смартфонами и с компьютерами, но для последних нужно устанавливать специальное программное обеспечение. 

Звук и ANC 

ROG Cetra звучит вполне ожидаемо, как для игровой (пускай и мобильной) гарнитуры, насыщенно и с упором на басы. Такой характер звучания достигается за счет 10-миллиметровых динамиков Essence. Гарнитура неплохо показывает себя в играх, особенно радует детализация звука, хорошо слышно как противников, так и фоновые звуки игры.

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Но самым интересным в ROG Cetra, как для компактной гарнитуры, является функция активного шумоподавления. Она очень хорошо блокирует окружающие звуки, поэтому даже на шумной улице слышно лишь звук игры на смартфоне. Но если все-таки нужно услышать окружающий мир, то можно включить режим «эмбиент», который будет специально пропускать внешние шумы. Полезно, если едете в метро и не хотите пропустить свою станцию.

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Самый же главный недостаток ROG Cetra в плане использования в качестве гарнитуры, касается того, что она не поддерживается смартфоном во время принятия или совершения звонков, если в нем есть стандартный 3,5 мм разъем. 

Софт ROG Cetra

Для полного погружения в звук игры ASUS предлагает установить свое программное обеспечение Armoury II. С его помощью можно настроить все параметры аудио, а также создать профили под каждую игру или параметры использования устройств.

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Как и обещает производитель, интерфейс программы достаточно простой. На основной вкладке мы видим уровень аудио и микрофона. Можно настроить наушники либо под себя полностью, либо выбрать из уже имеющихся сценариев: Flat, FPS, Gaming, Movie, Music, Racing, RPG. 

  • Сценарий FLAT – ровный плоский звук. С ним хорошо вести диалоги в TeamSpeak. Выдает более басистый и грубоватый звук; 
  • Сценарий Gaming – отличный звук. Глубокое звучание, басы, детализация. Фоновая музыка слышна хорошо. Но, при разговоре через гарнитуру с другими игроками в том же TeamSpeak выдает эхо, даже играясь с настройками убрать его не удалось;
  • Режимы Movie и Music – выдают сбалансированный звук, можно при желании поиграть с эквалайзером в приложении;
  • Режимы Racing и RPG – говорят сами за себя, с ними звук становится более объемный, расширяя воображаемую сцену. 

Также есть регулировки громкости и шума микрофона. При выборе Noise Gate программа делает голос глуше, но на качество звука это особо не влияет. Стоит отметить, что данное ПО устанавливается только на Windows 7, 8 и 10, версий для Android и iOS, к сожалению, нет. 

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Звук; хорошее шумоподавление; сценарии гарнитуры; комплектация
Минусы: Микрофон в режиме игр; установка фирменного ПО возможна только на Windows
Вывод: ROG Cetra – это игровая гарнитура с хорошим звуком и активной системой шумоподавления. Она очень компактная и ее легко брать с собой в дорогу. Кроме этого, порадовало множество сценариев звука, которые действительно подстраиваются под разные жанры игр. Впрочем, без минусов тоже не обошлось, микрофон не всегда корректно срабатывает во время игры, а программное обеспечение, которое позволяет менять профили звука, доступно только для Windows.

Технические характеристики

Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG CetraASUS ROG Cetra Black (90YH01I0-B2UA00)
2 943 − 4 405 грн
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ТипКомпьютерная гарнитура
Способ подключенияпроводной
Тип конструкциивакуумные ("затычки")
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип креплениявнутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)-/пластик/силикон
Вес, г26
Цветчерный и красный
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Шейный обод-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц 20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц 40000
Сопротивление, Ом16
Чувствительность, дБнет данных
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, мм10,8
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Тип магнитанет данных
Активное шумоподавление+
Hi-Res сертификация+
Пульт ДУда (3 кнопки)
Сенсорная панель-
Регулятор громкости+
Вызов голосового ассистента-
Длина шнура, м 1,25
Тип кабелястандартный
Подключение кабелядвустороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъемаUSB Type-C
Форма штекерапрямой
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Съемный микрофонвстроенный в кабель
Конструкция микрофонаузконаправленый
Направленность+
Частотный диапазон, Гц50-10000
Чувствительность микрофона, дБ-40
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)-
АмбушюрыSilicon tips in 3 varying sizes, Foam tips (one pair)
Аудио кабель-
Переходники / сплитеры-
Чехол / кейс-/+
ДругоеEar fins in 3 varying sizes, Cord clip, Quick Start Guide
Игровая гарнитура+
Наушники для мониторинга-
Apple-совместимость-
Android-совместимость-
Дополнительнорежим «эмбиент» для тех моментов, когда нужно услышать звуки вокруг, подключение к различным устройствам (смартфоны, ПК, Mac, Nintendo Switch) через разъем USB-C
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