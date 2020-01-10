Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra





На мобильные игры в наши дни приходится третья часть всех загрузок. Поэтому можно уверенно сказать, что мобильный гейминг активно набирает обороты, и это не только игры одной кнопки, стратегии и шуттеры тоже вполне востребованы. Естественно, что пользователи часто хотят получить с мобильной игрой уровень комфорта не хуже, чем на ПК. Чтобы закрыть эту нишу по части звука, в ASUS решили расширить свою линейку игровых гарнитур проводными внутриканальными наушниками ROG Cetra. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

Комплектация ROG Cetra

Поставляются наушники в небольшой коробке с магнитной застежкой и черной лентой. Внутри находятся сами ROG Cetra, круглый чехол для транспортировки, инструкция, три комплекта вкладышей разного размера, три силиконовые насадки разных размеров, одна пара из пеноматериала, а также клипса для провода.

Довольно неплохой набор для наушников, особенно порадовала клипса и чехол. Последний, выполнен из пластика, закрывается на молнию, а внутри достаточно места, чтобы поместить все содержимое коробки.

Дизайн и удобство

ROG Cetra оформлены в стилистике серии ROG, их корпус сделан из матового пластика, а провод имеет длину 1,25 м. Во время работы на них светится фирменный красный логотип ASUS ROG. Соединяет оба наушника небольшой пульт управления, на котором расположились клавиши регулировки громкости и кнопка с режимом «эмбиент».

Наушники хорошо прилегают к уху, благодаря разным насадкам в комплекте. А для более плотной посадки можно воспользоваться амбушюрами из пеноматериала. Отдельное внимания следует уделить клипсе. Наушники позиционируются как геймерские с подключением к мобильным устройствам. Поэтому чтобы не потерять гарнитуру во время игровых сражений, клипса плотно фиксирует ее на одежде. Кроме этого, это хороший вариант для стрима – можно зафиксировать микрофон на правильном расстоянии.

Сама длинна провода ROG Cetra подходит для мобильных телефонов, планшетов, ноубуков и Nintendo Switch. А вот для стационарного ПК будет маловато. Но если есть разъем USB Type-C с поддержкой аудио на фронтальной панели системного блока, и он находится прям под монитором, то в принципе длины должно быть достаточно для комфортной работы.

Управление

Пульт управления ROG Cetra – это плоский блок с выступающими кнопками, а также индикатором для режима «эмбиент». Верхняя кнопка отвечает за увеличение громкости, нижняя – за уменьшение. С помощью центральной клавиши можно начинать воспроизведение, ставить его на паузу, либо же переключаться между дорожками. Два быстрых нажатия – это следующий трек, три – предыдущая композиция. Кнопка на боковой панели включает и выключает активное шумоподавление.

Индикатор на блоке управления ROG Cetra показывает, включена ли функция активного шумоподавления или нет, а если он мигает – значит активирован режим внешнего звука. Управление в целом оказалось удобным, в то числе нажатие на клавиши, оно происходит с характерным клацающим щелчком. При этом пульт совместим со смартфонами и с компьютерами, но для последних нужно устанавливать специальное программное обеспечение.

Звук и ANC

ROG Cetra звучит вполне ожидаемо, как для игровой (пускай и мобильной) гарнитуры, насыщенно и с упором на басы. Такой характер звучания достигается за счет 10-миллиметровых динамиков Essence. Гарнитура неплохо показывает себя в играх, особенно радует детализация звука, хорошо слышно как противников, так и фоновые звуки игры.

Но самым интересным в ROG Cetra, как для компактной гарнитуры, является функция активного шумоподавления. Она очень хорошо блокирует окружающие звуки, поэтому даже на шумной улице слышно лишь звук игры на смартфоне. Но если все-таки нужно услышать окружающий мир, то можно включить режим «эмбиент», который будет специально пропускать внешние шумы. Полезно, если едете в метро и не хотите пропустить свою станцию.

Самый же главный недостаток ROG Cetra в плане использования в качестве гарнитуры, касается того, что она не поддерживается смартфоном во время принятия или совершения звонков, если в нем есть стандартный 3,5 мм разъем.

Софт ROG Cetra

Для полного погружения в звук игры ASUS предлагает установить свое программное обеспечение Armoury II. С его помощью можно настроить все параметры аудио, а также создать профили под каждую игру или параметры использования устройств.

Как и обещает производитель, интерфейс программы достаточно простой. На основной вкладке мы видим уровень аудио и микрофона. Можно настроить наушники либо под себя полностью, либо выбрать из уже имеющихся сценариев: Flat, FPS, Gaming, Movie, Music, Racing, RPG.

Сценарий FLAT – ровный плоский звук. С ним хорошо вести диалоги в TeamSpeak. Выдает более басистый и грубоватый звук;

Сценарий Gaming – отличный звук. Глубокое звучание, басы, детализация. Фоновая музыка слышна хорошо. Но, при разговоре через гарнитуру с другими игроками в том же TeamSpeak выдает эхо, даже играясь с настройками убрать его не удалось;

Режимы Movie и Music – выдают сбалансированный звук, можно при желании поиграть с эквалайзером в приложении;

Режимы Racing и RPG – говорят сами за себя, с ними звук становится более объемный, расширяя воображаемую сцену.

Также есть регулировки громкости и шума микрофона. При выборе Noise Gate программа делает голос глуше, но на качество звука это особо не влияет. Стоит отметить, что данное ПО устанавливается только на Windows 7, 8 и 10, версий для Android и iOS, к сожалению, нет.