Обзор игровых наушников ROG Strix Fusion 700

В современном мире гаджеты все чаще лишаются проводов. И эта тенденция не обошла стороной игровые аксессуары, среди которых не только мыши и клавиатуры становятся беспроводными, но и гарнитуры. Сегодня мы знакомимся с ASUS ROG Strix Fusion 700 — гибридной гарнитурой для геймеров.

Модельный ряд

Суббренд ROG не ограничивается парочкой устройств. Наушников в соответствующем разделе сайта я насчитал 15 вариантов, которые разделены на 6 линеек. Словом, выбор есть.

Линейка Strix Fusion состоит из четырех пар наушников. Эти модели отличаются в первую очередь разными типами подключения. Внешне же их отличает всего несколько деталей и подсветка, но за исключением этого, все они выглядят одинаково.

Комплектация и первые впечатления

Игровые устройства часто комплектуются немного интереснее, чем обычные гаджеты. Strix Fusion 700 поставляются в крупной коробке, где с наушниками есть два варианта амбушюр (кожаные и тряпичные), шнур для подключения к ПК и консолям, бархатный мешочек для хранения и перевозки устройства, а также документация. Упаковка точно понравится любителям анбоксинга.

Включение и сопряжение с ближайшим компьютером или смартфоном простые. Собственно, производитель не изобретал велосипед: достаточно нажать и подержать кнопку включения, наушники появятся в поле видимости Bluetooth на источнике, после чего они сразу готовы к использованию. Для игр на компьютере или консоли вообще все просто — Plug’n’Play. Но для эффектов с подсветкой и ее настройкой, естественно, нужна отдельная утилита, которая есть для Windows, Android и iOS. Для наглядности на левом наушнике есть «шпаргалка» с подсказками жестов управления.

Дизайн и удобство использования

Все наушники в линейке выглядят практически одинаково. От младшей модели флагман будет отличаться только парой глянцевых вставок и наличием RGB-подсветки, которую можно синхронизировать с другими устройствами ROG. (К слову, она размещена в задней части корпуса и не отражается даже в глянцевом мониторе.) В остальном они одинаково сконструированы. Наушники крупные, тут используются овальные over-ear-чаши, которые полностью закрывают уши.

Для удобства на обруче есть мягкая подушка. В комплекте идут две пары амбушюр — кожа и аналогичная подушке ткань. Мне было жарковато в обоих случаях, но тканевое покрытие субъективно понравилось больше. При этом уровень комфорта в моем случае оказался достаточно высоким; не снимая наушники часами, уши не уставали и не было никакого дискомфорта. Ничто не давило и не мешало. Для игровых гарнитур это очень важно. И такого эффекта удалось достичь даже с учетом наличия аккумуляторов (общий вес всей конструкции составил 360 грамм).

Что касается внешнего вида, то он тоже понравился. В оформлении просматриваются общие черты с другими игровыми устройствами компании. Подсветка хотя и бесполезная, но в качестве украшения свою функцию выполняет отлично. Единственное, что в оформлении не понравилось — глянцевые крышки. Это всего лишь вопрос времени, когда на них появляется царапины и прочие следы использования, а на дорогих наушниках такого очень не хотелось бы. А даже если пользователь максимально осторожен и сможет долго избегать повреждений поверхности, следы от пальцев все равно будут оставаться.

Если с комфортом и внешним видом все в принципе хорошо, то вот пластиковую «обшивку», наверное, сложно оценить. Может это и практичный вариант материала (и довольно эластичный), но, к сожалению, устройство не ощущается на свою стоимость тактильно.

Подключение и управление

Для игр можно подключиться к компьютеру или консоли проводом через USB 2.0 (длина комплектного кабеля — 2 метра), а для музыки и разговоров по телефону использовать Bluetooth 4.2. Таким образом проводное соединение обеспечит отсутсвие задержки, которая есть у беспроводного, к тому же это позволит не переживать о возможных помехах или прочих проблемах. (Опустим тот факт, что далеко не каждый даже игровой компьютер изначально оснащается Bluetooth.)

Оба подключения можно использовать одновременно с разными устройствами. Так, например, играя на компьютере/консоли можно одновременно принимать входящий вызов со смартфона. Не знаю, насколько это уместно, скажем, в шутерах или других многопользовательских играх, где требуется максимальная концентрация и постоянная связь с командой, но играя в какой-либо сингл (GTA, например), ответить на звонок действительно удобнее с гарнитуры, слегка приглушив звуки игры.

Управление реализовано парой кнопок и сенсорной поверхностью на всем левом наушнике. На корпусе есть две клавиши: одна включает BT, а вторая активирует режим 7.1. Свайпами вверх-вниз и влево-вправо по левому наушнику можно соответственно управлять звуком и переключением треков, а тапом по центру — останавливать музыку и отвечать на звонки. Тем не менее, для более тонкой настройки подсветки понадобится фирменное приложение AURA, которое есть для ОС Windows, Android и iOS.

Приложение для Windows:

Приложение для Android и iOS:

При одновременном подключении к компьютеру и смартфону могут возникать конфликты в управлении. Случайно тапнув по центру наушника (например, поправляя гарнитуру), можно запустить музыку со смартфона. Да и в целом сенсорное управление не сравнится с физическими кнопками, когда нужно быстро что-то сделать. А игроки как никто знают, как быстро иногда нужно что-то поправить или настроить, и сенсорное управление в таких ситуациях, субъективно, не сильно удобное. В общем, не все идеально продумано, но идея вполне рабочая если знать, как с этим всем обращаться и лишний раз не задевать сенсорную панель.

Звук

Игровые наушники часто не лучший выбор для музыки, так как ровного звучания у них нет и теряется необходимый баланс. Но в играх не столь важна чистота звука, как его насыщенность. ASUS Strix Fusion 700 много теряют в верхних частотах, но имеют довольно мощные низкие. Это эффектно сказывается в игровых сценах. Правда, в начале использования уходит немного времени, чтобы привыкнуть к звучанию. Тоже самое происходит, когда, например, привычные наушники для музыки меняются на игровую гарнитуру. Такая перемена в звучании хорошо ощутима, где Fusion 700 кажутся немного «глуховатыми» из-за относительно небольшой сцены.

Хотя для игр они подходят замечательно. Мало того, что в них можно провести относительно много времени без лишней усталости, так и звука для таких целей будет предостаточно. Гарнитура хорошо помогает с позиционированием благодаря проработанному стерео. К детализации в играх нет претензий, как в случае с музыкой. Есть и виртуальный режим 7.1, но на мой взгляд он слишком искусственный и без него звук таки получше. Уровень максимальной громкости немного ниже, чем бывает у конкурентных решений, но его все равно хватает.

Микрофон прячется в левом наушнике. Активация происходит автоматически, когда пользователь достает его из «кармана». Ножка с микрофоном жесткая, но его чувствительность позволит не поворачивать микрофон поближе к себе. Качество передачи речи очень хорошее при проводном подключении, и где-то на среднем уровне при беспроводном (приблизительно как у большинства беспроводных наушников с возможностью ответа на звонок).

Автономность

Если выкрутить звук на максимум, то наушники смогут играть более 12 часов подряд. До конца разрядить их не выйдет, ведь где-то за час до полной разрядки они начинают выдавать очень неприятное звуковое предупреждение, с которым вряд ли кто-то будет долго мириться. Но и так результат очень достойный. Заявленное время работы производителем — 17 часов, что вполне может быть, если звук не на пределе.

В повседневной использовании наушники могут и вовсе никогда не разряжаться, ведь для игр их все равно придется подключать к компьютеру, где они и будут пополнять запас энергии. Но если дойдет до того, что батарея емкостью 900 мА•ч иссякнет, то на полную зарядку понадобится больше трех часов.