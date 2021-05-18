Samsung Bespoke Home 2021: тренды умной бытовой техники и не только

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На прошлой неделе компания Samsung провела презентацию Bespoke Home 2021, на которой рассказала о новинках бытовой техники, возможностях умного дома, а также затронула тему изменения потребностей пользователей. Для тех, кто интересуется данными темами я решил подготовить небольшой материал с главными анонсами и трендами презентации.

Мультифункциональные пространства

За последний год пользователи стали проводить дома больше времени, что изменило их восприятие, в том числе внутреннего обустройства. Одни и те же помещения чаще используются для разных задач, например, кухня может в том числе служить офисом, и это часто повышает требования к её внешнему виду, так как человек проводит на ней больше времени. По крайней мере, по данным Samsung, всё больше потребителей хотят иметь возможность подбирать цвета бытовых приборов кухни, чтобы не прятать их за фасадами, а именно интегрировать в дизайн.

Вооружившись этим знанием, компания Samsung начинает продажи новой дизайнерской линейки бытовой техники под названием Bespoke. Главной ее новинкой стали модульные холодильники со сменными фронтальными панелями, которые позволяют менять их дизайн.

В Украине компания предлагает 12 цветов панелей и 4 варианта их покрытия – это может быть матовое или глянцевое стекло, классическое лаковое, а также металлическое.

Но это далеко не предел, в Корее у потребителей есть выбор из 360 цветов, поэтому их количество на других рынках тоже явно будет увеличиваться.

В целом получилось довольно интересное решение, внешний вид холодильника Bespoke можно со временем менять, если он надоест или возникнет необходимость менять кухню.

На данный момент в линейке доступны холодильники и морозильные камеры, в них используется много передовых технологий для хранения продуктов. При этом одной из главных «фишек» этих моделей является условная модульность, так как их можно бесшовно соединять друг с другом.

В Samsung это видят так, что если у пользователя возникает потребность хранить больше продуктов, то он может докупить, например, к двухкамерному холодильнику Bespoke ещё одну холодильную камеру или морозильник. Вряд ли у пользователей часто появляется такая необходимость, но по крайней мере, во время планирования кухни можно подобрать для себя подходящий вариант.

Во второй половине этого года Samsung также планирует начать продажи в Северной Америке других бытовых приборов, выполненных в цветовой палитре Bespoke. Это будут посудомойные машины, микроволновые печи и стиральные машины. Но когда они станут доступны на других рынках, в компании пока не сообщают.

Ещё одним дополнением в линейке стал компактный переносной холодильник Bespoke Cube, который можно использовать в любой комнате для охлаждения напитков или косметики.

При этом в Samsung заявляют, что он достаточно тихий для того, чтобы разместить его прямо возле спального места.

Чистота и гигиена

Как отмечают в Samsung, опираясь на свои исследования поведения потребителей, они стали уделять больше внимание чистоте и гигиене. В том числа возросла важность санитарной обработки в доме. Поэтому в рамках Bespoke компания представила целую линейку устройств для поддержки чистоты.

Уже на входе в квартиру Samsung предлагает установить Bespoke ShoeDresser – устройство для ухода за обувью.

Оно выполнено в форме небольшого шкафа, который позволяет избавлять обувь от запахов и влаги, очищая её и обеспечивая дополнительный уход.

Для очистки одежды и ухода за ней компания создала шкаф Bespoke AirDresser. Данное устройство обрабатывает одежду сильным потоком пара, убивая бактерии, запахи, а также разглаживая ткань.

В Европе и США Bespoke AirDresser поступит в продажу во второй половине этого года, и на выбор покупателей будут предложены три цветовых варианта его фронтальной панели.

Для очистки воздуха в помещении компания представила очиститель Bespoke с системой фильтрации, которая по данным компании, убирает 99,999% частиц пыли размером 0,01 мкм. Кроме этого, в очистителе реализованы трёхсторонние выходящие потоки для циркуляции воздуха в различных направлениях.

Модель выполнена в стиле Bespoke с цветной фронтальной панелью, но пока покупателям будет доступно только два варианта её оформления: серый и тёмно-зелёный.

Компания Samsung также не прошла мимо вопроса очистки воды, представив систему фильтрации Bespoke со смесителем. Последний получил несколько вариантов цветового оформления.

В целом же очиститель можно устанавливать на горячую и холодную воду, а его фильтр, по заявлениям Samsung, может эффективно очищать до 2500 литров, чего должно хватить на год семье из четырех человек. Что интересно, система поддерживает подключение к «умному дому» SmartThings и позволяет регулировать объём и температуру воды с помощью голосового помощника Bixby.

Для уборки помещений в рамках новой линейки устройств компания Samsung представила ручной пылесос Bespoke Jet с системой фильтрации AirPulse и станцией автоматической очистки Clean Station, через которую также происходит зарядка.

Модель поступит в продажу во второй половине этого года и будет доступна в трёх вариантах цветового оформления Bespoke.

Но если ручная уборка не подходит, в Samsung предлагают переложить эту обязанность на робота-пылесоса. В этом году компания начнёт продажи модели Jet Bot AI+ в версии Bespoke с цветным оформлением верхней крышки корпуса.

Но это далеко не самое важное в новой модели, так как это первый робот-пылесос на платформе машинного обучения Intel, который оснащается камерой и лидаром, что позволяет ему строить более точную карту помещения и объезжать даже мелкие объекты.

Пылесос интегрируется в систему «умного дома» SmartThings, при этом его можно использовать и в качестве охранного устройства, удалённо подключаясь к интегрированной камере.

Автоматизация

Ещё одним трендом, который отмечают в Samsung, является желание потребителей автоматизировать рутинные процессы. Несмотря на то, что пользователи проводят дома больше времени, его не стало больше для решения бытовых задач. Поэтому в Samsung подготовили несколько новых функций для своей платформы «умного дома» SmartThings:

SmartThings Cooking – это целый набор инструментов, который включает в себя список покупок, платформу с рецептами и рекомендациями по питанию на основе машинного обучения.

Система анализирует список покупок пользователя, его рацион, предлагая блюда основе этих данных, а в некоторых странах она может автоматически заказывать онлайн недостающие ингредиенты.

Что интересно, SmartThings Cooking подключается к умным бытовым приборам, таким как духовые шкафы или микроволновые печи и при выборе определённого рецепта автоматически выставляет необходимую температуру и время готовки.

SmartThings Pet – новая платформа для ухода за домашними животными, которая начнёт работу во второй половине этого года. Она позволяет удаленно подключаться к системам кондиционирования и очищения воздуха, чтобы управлять климатом в доме, а также к роботу-пылесосу Jet Bot AI+, искусственный интеллект которого умеет распознавать животных и следить за ними через встроенную камеру, транслируя видео на смартфон владельца.

SmartThings Clothing Care – система для управления Bespoke AirDresser, умными стиральными и сушильными машинами, позволяет удалённо управлять ими, планировать стирку, но самое главное, он рекомендует циклы стирки и другие настройки для ухода за одеждой.

SmartThings Air – платформа автоматического управления умными кондиционерами и очистителями воздуха, которая будет работать на основе данных о температуре, влажности и качестве воздуха за пределами дома, подстраивая эти параметры внутри помещений под оптимальный уровень. Во второй половине этого года Samsung планирует запустить ее в США, но информации о запуске на других рынках пока нет.