Galaxy Tab A 10.1 (2019) — обзор планшета Samsung





Планшеты хоть и потеряли былую популярность, совсем продаваться не перестали. Убить компьютеры им так и не удалось, во всяком случае пока. Их все также используют для отдыха, просмотра фильмов в дороге, интернета, социальных сетей и игр. Также планшеты часто помогают детям в обучении и развлечениях. И это не говоря о коммерческом использовании (планшеты используют официанты для оформления заказов, они работают интерактивным информационным табло в такси, встречаются на заправочных станциях и так далее). Но вот обновляют эти устройства не так часто, как смартфоны. Сегодня у нас на тесте Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019). Давайте же разберемся, стоит ли он внимания при выборе апгрейда.

Комплектация и первые впечатления

Содержимое коробки Galaxy Tab 10.1 ожидаемо простое: планшет, блок питания, кабель, «скрепка» и документация. У нас, как это часто бывает, только сам аппарат и оценить качество комплекта нет возможности. Покупая планшет ребенку, лучше сразу подыскать крепкий чехол с обложкой. Лишним такой не будет в том числе и для всех остальных пользователей, ведь чехол наверняка не только защищать устройство в рюкзаке, но и будет работать подставкой, без которой с планшетами не всегда удобно.

Еще одним важным дополнением, о котором лучше подумать сразу, станет карта памяти. В планшете изначально не такой емкий накопитель, как может понадобиться для хранения фильмов, сериалов и прочих «увесистых» файлов.

Дизайн и удобство использования

Новый Samsung Galaxy Tab 10.1 не представляет из себя чего-то концептуально нового. Это большой планшет, который не избавился от рамок вокруг экрана. Он сделан из алюминия и чем-то очень легким не является. При размерах корпуса 245,2×149,4×7,5 мм он весит 470 грамм, что не сильно отличается от подобных конкурентов.

В Украине официально продается только черная версия корпуса, но в других странах встречаются серая и «золотая». Лицевая сторона полностью стеклянная, а все остальное металлическое. В версии с LTE есть небольшая пластиковая вставка в верхней части тыльной крышки. При этом собран планшет отлично и ощущается ничуть не хуже, чем дорогие конкурентные устройства или флагманские модели производителя.

Расположение всех рабочих элементов стандартное на сегодня, где с одной стороны планшета разместились кнопка включения и «качелька» регулировки громкости (в начале использования можно не всегда правильно попадать по нужной клавише вслепую). Там же есть и лоток для SIM-карты и карты памяти. На нижнем торце два динамика и разъем USB-C, а сверху гнездо для гарнитуры и микрофон.

Среди этого всего сильно не хватило сканера отпечатков пальцев. Также планшет не умеет распознавать лицо владельца. Получается, что для разблокировки устройства придется вводить ПИН и облегчить процесс авторизации не выйдет. Конечно, как вариант, можно не устанавливать пароль, но в таком случае пользовательские данные и доступ ко всем подключенным сервисам останется открытым. Еще это доставляет неудобств при работе с менеджерами паролей, особенно если к ним нужно часто обращаться.

В остальном использование планшета совершенно ничем не отличается от преимущественного большинства таких устройств. Из-за размеров гаджета его всегда хочется об что-то опереть, а не держать на весу. При этом более широкие рамки сверху и снизу подсказывают, что такой планшет рассчитан на использование в горизонтальной ориентации, а не альбомной. А в случае необходимости в физической клавиатуре, большого выбора не будет, да и хорошие универсальные варианты обойдутся дороговато на фоне стоимости всего устройства.

Дисплей

Как видно в названии, планшету достался 10.1-дюймовый экран. Его разрешение составило 1920×1200 точек. Для смартфона 224 ppi было бы не самым хорошим показателем плотности пикселей, но на планшете выглядит неплохо. Главное при смене заставки найти картинку с разрешением побольше, иначе из-за особенностей ПО она будет смотреться плохо, что подпортит впечатление. Но в целом разрешения достаточно, а большой экран отлично подходит для просмотра фильмов в дороге, игр, чтения и прочего.

Планшету досталась IPS-матрица. У нее довольно точная цветопередача, только температура слегка «холоднее» стандарта. Для всех «домашних» задач такого дисплея целиком и полностью хватило, но пользователям, которые привыкли подстраивать картинку под собственные предпочтения, тут такой возможности не дали. Фильтр синих оттенков для вечера есть, но автоматическое включение настроить нельзя (только вручную из «шторки»). Зато самостоятельно включаться может темная тема оформления системы, которая не будет слепить вечером.

Подсветка работает в двух режимах: обычном и Outdoor. Последний поднимет максимальный уровень яркости до 440 кд/м², тогда как стандартный максимальный уровень будет равен 350. Для помещения такого уровня яркости хватает, чтобы не задумываться о бликах, но на улице далеко не всегда получится без них обойтись. И несмотря на мелкие недоработки, взаимодействие с дисплеем получилось совершенно комфортным.

Звук

Тут получилась спорная ситуация. У планшета два динамика, но оба они оказались на одной (нижней) стороне. Получается, что при просмотре фильма или в играх, например, звук доносится только с одной стороны большого экрана. Это даже в смартфонах не очень удобно выходит, так что тут говорить о планшете. А сами динамики получились средненькими, без каких-либо ярковыраженных особенностей. Озвучить видео или сериальчик они могут, но для прослушивания музыки лучше будет воспользоваться наушниками.

Для них как раз предусмотрен стандартный 3,5-миллиметровый Jack. Подключив наушники уже можно и получить нормальный стерео-эффект, и насладиться любимой музыкой. Никаких чудес от качества воспроизведения ждать не стоит, но при отсутствии других вариантов этот не будет плохим.

Производительность и ПО

В Украину поставляется две комплектации планшета Galaxy Tab A 10,1, единственное отличие которых заключается в наличии или отсутствии LTE-модуля, все остальное одинаковое: восьмиядерный процессор Samsung Exynos 7904 с графикой Mali-G71 MP2, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной (с расширением картами microSD). Других комплектаций на нашем рынке не будет. Для связи, кроме LTE, в планшете есть Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

В нашем случае тестовый сэмпл оснащен немного другим процессором и меньшим количеством постоянной памяти. Результаты тестов у него неплохие, как для начального планшета, хотя на сегодняшний день 2 ГБ оперативной памяти — это необходимый минимум для Android, и о заделе на будущее говорить не приходится. Кроме этого, в требовательных играх в духе PUBG Mobile не стоит ожидать высокой производительности. Отмечу, что у тестового образца периодически встречались заминки в работе. Например, поворот экрана из горизонтального в альбомное положение занимал лишние пару секунд, а возврат к рабочему столу и переключение между приложениями не было быстрым. В таком виде планшет подходит только для одной задачи за раз и вряд ли устроит требовательного пользователя. Но еще раз напомню, что у нас тестовый образец, работа которого может отличаться от розничного варианта в худшую сторону.

Само собой, планшет попадет к пользователю с актуальным фирменным ПО. Android 9 тут, естественно, приукрашен оболочкой One UI. Как и в случае со смартфонами, на планшете она тоже выглядит не просто красивой, но и оказывается удобной в работе. Но Android при всех своих достоинствах на смартфонах, все еще остается не лучшим решением для планшета. Часть приложений никак не оптимизировано под крупный дисплей и просто предлагают пользователю растянутую версию интерфейса для смартфонов.

Автономность

Емкость здешнего аккумулятора составляет 6150 мА•ч. Производитель дает ориентировочные цифры до 13 часов в браузере или воспроизведении медиа. В тестах автономности эти цифры хоть и меньше (7:26 в Geekbench и 9:41 в PCMark), все равно являются вполне приличным результатом. В длинном перелете можно рассчитывать на просмотр нескольких фильмов (за двухчасовой сеанс расходуется около 25%). В общем, с батареей тут все оказалось вполне неплохо.

Так как к нам гаджет попал без комплекта, узнать сколько времени потребуется на зарядку мы не смогли. Но быстрой зарядки тут все равно нет (во всяком случае она не заявлена в перечне возможностей), поэтому на восстановление сил у планшета явно уйдет несколько часов.

Камеры

Не самый важный атрибут планшета — камера — у Galaxy Tab A все еще есть. Основная — это один 8-мегапиксельный сенсор без вспышки. Большая часть дополнительных режимов и разных «смартфонных плюшек» тут по понятным причинам отсутствуют. Но для базовых и чисто технических целей (сканирование QR-кодов, документов и прочего) она есть и это все же хорошо. А для видеосвязи есть 5-мегапиксельная камера.

Пара простеньких снимков лишний раз подтверждают, что для съемки моментов, которые хочется получше запомнить, больше подойдет смартфон. Хотя при хорошем свете снимок выйдет неплохим, как для такого устройства. Но искусственное освещение сильно ударит по детализации и наполнит снимок артефактами. Тоже самое можно сказать и про фронтальную камеру, у которой еще и разрешение пониже.

Опять же, с поправкой на тестовый образец, хочется пожаловаться на работу приложения камеры. И долгий запуск еще можно было бы простить, но есть более серьезные проблемы. Приложение долго реагирует на команды, очень неторопливо переходит к галерее и часто «вылетает» во время съемки. С ним было больше всего проблем за время тестирования.