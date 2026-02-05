Самые интересные новые игры февраля 2026 года

После насыщенного старта года февраль выглядит не как месяц одного большого хита, а как плотная мозаика из разных жанров и масштабов. Здесь рядом существуют крупные продолжения популярных франшиз, а среди них Resident Evil: Requiem и Nioh 3, возвращение в новом виде знаковых игр прошлого Dragon Quest VII Reimagined и Deus Ex Remastered и новые проекты вроде приземленного взгляда на жизнь викингов NORSE: Oath of Blood, которые пробуют найти собственную нишу. В последнем месяце зимы нашлись места и для необычной стратегии Fall of an Empire, которая предложит вам взять под контроль империю на грани распада, и для симулятора градостроительства на горных вершинах Laysara: Summit Kingdom.





Dragon Quest VII Reimagined

Жанр: jRPG

Дата: 5 февраля

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2

Dragon Quest VII Reimagined — амбициозная попытка адаптировать одну из самых больших и медленных частей серии к современным ожиданиям. Оригинал всегда отличался масштабом и структурой, где сюжет разворачивался постепенно, иногда часами без явного прогресса. В новой версии разработчики переработали темп подачи истории и интерфейс, сделав игру более дружественной к новичкам.

Визуально это классический Dragon Quest с яркой стилизацией Акиры Ториямы, но с современным освещением и более детальными локациями. Платформы современного поколения получат улучшенную дальность прорисовки и стабильную частоту кадров, что для такой длинной RPG имеет большое значение.





Для фанатов серии это шанс вернуться к одной из самых амбициозных частей, а для новых игроков — возможность познакомиться с легендарной серией без ощущения, что ты играешь в безнадежно устаревшую игру.

Deus Ex Remastered

Жанр: Action-RPG, stealth

Дата: 5 февраля

Платформы: PC, Xbox Series X|S, PS5, Switch

Оригинальная Deus Ex, вышедшая в 2000 году, остается одной из самых влиятельных игр своего времени. Она соединила экшн от первого лица, ролевую систему и стелс в формате, где игрок почти всегда имел несколько путей к цели. Ремастер призван не изменить эту формулу, а сделать ее более доступной на современных платформах и приспособить интерфейс и техническую часть к нынешним стандартам.

События игры разворачиваются в 2052 году, в мрачном киберпанковом будущем, где мир переживает экономический кризис, террористические атаки и эпидемию смертельной болезни, известной как Серая смерть. Главный герой расследует нападение на поставку вакцины, но постепенно оказывается втянутым в конфликт между несколькими могущественными организациями. Сюжет активно использует мотивы теорий заговора, и именно эта атмосфера глобального недоверия и скрытой борьбы во многом определяет тон игры.

Игролад строится вокруг свободы действий. Большинство заданий можно выполнить различными способами, например, пробраться незаметно, воспользоваться взломом систем безопасности, обойти препятствия альтернативными маршрутами или вступить в открытый бой. Система кибернетических имплантов позволяет подстраивать персонажа под свой стиль игры, а диалоги и ключевые решения влияют на ход отдельных событий. Именно эта гибкость и сделала Deus Ex одним из самых ярких примеров жанра иммерсивного симулятора.

Оригинальный проект разрабатывался на Unreal Engine, который тогда был довольно новым инструментом и вызвал немало технических трудностей. Именно из-за последних часть идей пришлось сократить. Несмотря на это, Deus Ex получила признание критиков, продалась миллионным тиражом и со временем стала классикой, которую регулярно включают в списки лучших игр всех времен.

Самыми интересными элементами ремастера будут адаптация управления и интерфейса для консолей. То, что раньше работало исключительно с клавиатурой и мышью, теперь пришлось переосмысливать под геймпад. И судя по первым демонстрациям, разработчики подошли к этому с уважением к оригинальному дизайну. Поэтому как будто это не ремейк и не перезапуск, а скорее осторожная музейная реставрация. Deus Ex Remastered важен не только как игра, а как напоминание, насколько смелым был игровой дизайн начала 2000-х.

Nioh 3

Жанр: Action-RPG

Дата: 6 февраля

Платформы: PC, PS5





Team Ninja продолжает развивать собственную формулу соулзлайков, и Nioh 3 выглядит как логическое развитие серии. Боевая система снова остается в центре внимания, поэтому стойки, тайминги, выносливость и скорость принятия решений здесь важнее всего остального. При этом игра стала чуть менее жесткой к новичкам.

События снова разворачиваются в альтернативной версии Японии, где исторические фигуры переплетаются с мифологией. Визуально игра выглядит сдержаннее, чем западные экшны, но компенсирует это четкой анимацией движений персонажей и выразительным артдизайном противников.

Nioh 3, подобно первым частям, вряд ли зайдет всем. Но для тех, кто любит системность, глубину и ощущение заслуженной победы после десятков поражений третья часть может стать прекрасным игровым завершением зимы.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Жанр: Action

Дата: 12 февраля

Платформы: PC, Xbox Series X|S, PS5, Switch 2





SEGA продолжает приводить классические части Yakuza к современным стандартам, незаметно перейдя на ежегодную модель выхода новых частей франшизы, как какая-то там EA FC. Kiwami 3 — ремейк третьей части на Dragon Engine, который меняет восприятие игры. Боевая система стала динамичнее, а город Окинава получил больше деталей и активностей.

Игроки смогут продолжить историю бывшего якудзы Кадзумы Кирю, который снова вынужден вернуться к делам, чтобы защитить близких. Также здесь будет дополнительный сюжетный контент, который расширяет историю второстепенных персонажей и заполняет пробелы между ключевыми событиями. Из-за этого игра является важной частью для фанатов лора серии. А для новых игроков это веская причина пройти всю историю Кадзумы Кирю без ощущения резкого технического контраста между частями.





High on Life 2

Жанр: FPS

Дата: 13 февраля

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Продолжение High on Life снова делает ставку на юмор, который либо заходит сразу, либо отталкивает с первых минут. Во второй части разработчики пытаются найти баланс между шутками и игроладом, уделяя больше внимания интересным уровням. Локации стали больше, а их дизайн более структурированным, что положительно влияет на навигацию. Движение персонажа стало еще мобильнее, поэтому двойные прыжки, рывки, скольжение и крюк для перемещения дополнили новой механикой в виде скейтборда.

High on Life 2 продолжает историю событий первой части, где главный герой уже не случайный новичок. Ситуация меняется, когда инопланетный фармацевтический конгломерат похищает его сестру Лиззи, и поиски быстро перерастают в новый конфликт. Как и раньше, сюжет подается с большой долей юмора и абсурда, но на этот раз разработчики обещают больше внимания к структуре истории и персонажам.





Судя по всему, продолжение пытается сохранить фирменный стиль серии, но сделать саму игру глубже и разнообразнее.

NORSE: Oath of Blood

Жанр: Turn-based tactics, strategy, RPG

Дата: 17 февраля

Платформы: ПК





NORSE: Oath of Blood — суровая, приземленная интерпретация скандинавских мифов без глянца и эпического пафоса. Геймплей в жанре пошаговой стратегии здесь медленный, тяжелый и сосредоточен на позиционировании и выносливости.

Игрок берет на себя роль молодого воина Гуннара, которого вынуждают отправиться в изгнание после того, как его отца убивает жестокий Стейнар Далекоспис. Оставшись без дома Гуннар пытается начать все заново, поэтому отстраивает поселение, заключает союзы с другими кланами и постепенно собирает собственный отряд викингов.

Говорят, что мир игры не пытается быть открытым в классическом смысле, но поощряет исследования через атмосферу и мелкие детали.





Fall of an Empire

Жанр: Grand strategy, RPG

Дата: 26 февраля

Платформы: ПК

Fall of an Empire предлагает довольно необычную для жанра идею, ведь здесь нет цели захватить мир или довести государство до расцвета. Наоборот, империя уже находится на грани краха. Игрок берет на себя роль правителя, который пришел к власти после переворота и вынужден удерживать государство. А оно тем временем медленно распадается под давлением внутренних конфликтов и внешних врагов. Поэтому задача игрока не в том, чтобы победить навсегда, а в том, чтобы продержаться как можно дольше.





Основной геймплей Fall of an Empire строится вокруг управления ресурсами и поселениями в условиях постоянной нехватки. Нужно развивать города, укреплять границы, набирать легионы и решать, где именно применить ограниченные силы. Угроз много, и они появляются одновременно, поэтому приходится постоянно расставлять приоритеты.

Важной частью игры является политика. Провинции, губернаторы, генералы и сенаторы имеют собственные интересы, и стабильность империи зависит и от дипломатии и компромиссов. На карте Fall of an Empire сотни поселений и миллионы подданных, а смена сезонов и случайные события постепенно меняют ситуацию в провинциях.





Laysara: Summit Kingdom

Жанр: City-builder, strategy

Дата: 26 февраля

Платформы: PC, Xbox Series X|S, PS5

Эта необычная градостроительная стратегия предложит игрокам развивать поселения не на равнинах, а высоко в горах. По сюжету народ игрока был вытеснен со своих земель и вынужден искать новый дом в суровом горном регионе. Кампания построена так, что нужно создавать несколько городов на разных вершинах, и каждый из них имеет собственные условия, ресурсы и ограничения. Поселения связаны между собой торговлей, поэтому приходится продумывать экономику сразу на уровне всего королевства.

Каждая гора выступает отдельной головоломкой. Где-то есть плодородные участки, пригодные для земледелия, а где-то приходится полагаться на шахты и добычу редких ресурсов в холодных и опасных регионах. Если в одном городе не хватает материалов, можно наладить торговые маршруты с другими поселениями, что постепенно формирует единую экономическую систему.

Одной из ключевых особенностей игры являются природные угрозы, прежде всего лавины. Их невозможно полностью остановить, но можно подготовиться: высаживать леса, строить барьеры или пытаться контролировать сход снега заранее. Если пренебречь защитой, стихия способна буквально стереть часть города, что заставляет внимательно планировать застройку.

Resident Evil: Requiem

Жанр: Survival horror

Дата: 27 февраля

Платформы: PC, Xbox Series X|S, PS5, Switch 2

Resident Evil: Requiem — новая часть серии (это одиннадцатая основная игра в серии Resident Evil), которая пытается совместить моменты старой школы франшизы с современной кинематографической подачей. Capcom снова экспериментирует с перспективой и структурой уровней, делая ставку на напряжение, а не на экшн.

Игру представили во время Summer Game Fest 2025, а главной героиней стала агент ФБР Грейс Эшкрофт, которая прибывает расследовать серию загадочных смертей в отеле. Именно там восемь лет назад при невыясненных обстоятельствах погибла ее мать. Подробности сюжета держатся в тайне, но известно, что игра больше сосредоточена на изоляции и психологическом давлении. Темп медленнее, а ресурсы более ограничены, чем в предыдущих частях, однако будет и другой геймплей за второго, уже знакомого, персонажа.

Также достойны внимания: