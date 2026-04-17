PS Plus и Game Pass в апреле 2026: какие игры добавили в этом месяце

Апрель для подписных сервисов получился довольно насыщенным и даже немного контрастным. Sony делает ставку на сочетание громких релизов последних лет, ремастеров и экспериментальных инди, тогда как Microsoft традиционно заваливает Game Pass релизами первого дня, большими играми и неожиданными возвращениями классики. Разбираемся, что именно добавили в PlayStation Plus и Xbox Game Pass в апреле 2026 года и что об этих играх думают критики.





PlayStation Plus

PS Plus Essential (с 7 апреля по 4 мая)

Lords of the Fallen (2023) | PS5

Lords of the Fallen — это мрачный экшн-RPG в духе соулзлайк, где игрок создает собственного персонажа, выбирает класс и отправляется в опасное путешествие через большое взаимосвязанное фэнтезийное королевство.

Основу геймплея составляют сложные экшн-моменты, а также исследование мира с ограниченными точками сохранения, что добавляет напряжения. Кампанию можно проходить в кооперативе, а также есть PvP-режимы. Главный герой путешествует по миру и сталкивается с монстрами, фанатиками и бывшими союзниками, которые могут предать, постепенно раскрывая историю падения тех, кто когда-то считался защитниками человечества.

Версия для PS5 получила 70/100 на Metacritic. Критики хвалили визуальный стиль, масштаб локаций и открытый мир. В то же время в рецензиях часто упоминают технические проблемы на старте и неравный баланс сложности — некоторые боссы ощущаются либо слишком простыми, либо наоборот несправедливо сложными.





Tomb Raider I–III Remastered | PS5, PS4

Сборник классических приключений Lara Croft, который включает первые три части серии с обновленной графикой, но с возможностью переключаться на оригинальную графику. Это те самые игры из 90-х с платформингом, загадками и исследованием древних руин.Сборник получил 75/100 на Metacritic (PS5).

Критики отмечают, что ремастер очень аккуратно сохраняет дух оригиналов и в то же время улучшает визуал и управление. Однако часть обзоров отмечает, что некоторые архаичные элементы дизайна — в частности управление и логика головоломок — могут раздражать современных игроков.

Sword Art Online: Fractured Daydream | PS5

Онлайновый экшн во вселенной Sword Art Online, где игроки объединяются в большие команды и проходят кооперативные миссии. В игре есть десятки знакомых персонажей, каждый со своими способностями, и акцент на быстрых миссиях.

Sword Art Online — это японская серия ранобе, которая рассказывает о приключениях двух персонажей в мирах виртуальной реальности, где они проходят различные MMORPG и сталкиваются с последствиями существования цифровых цивилизаций. История началась как вебновелла в 2000-х, а с 2009 года выходит в формате книг, разошедшихся тиражом более 30 миллионов копий. Франшиза быстро разрослась: получила манга-адаптации, аниме от A-1 Pictures (с 2012 года), полнометражные фильмы, спинофы и многочисленные видеоигры.

Игра получила 68/100 на Metacritic (PS5). Критики отмечают динамичный игровой процесс и фан-сервис для поклонников аниме. В то же время часто критикуют однообразие миссий и то, что проект больше работает как сервисная игра, чем как полноценная сюжетная RPG.

PS Plus Extra

The Crew Motorfest | PS5, PS4

Аркадные гонки в открытом мире от Ubisoft, действие которых разворачивается на острове Оаху. Игрок участвует в так называемых плейлистах — тематических сериях событий, посвященных различным автокультурам (от классических машин до брендов вроде Ferrari или Lamborghini), а также может управлять не только автомобилями, но и самолетами или лодками.

Игра делает акцент на онлайне, поэтому здесь есть массовые заезды на десятки игроков со случайными маршрутами и режим Demolition Royale в стиле battle royale, где нужно уничтожать машины соперников Органично реализована и лайв-сервисная система с ежемесячными ивентами, рейтингами и конкурсами кастомизации, где лучшие игроки получают уникальные награды. Проект начинался как дополнение к The Crew 2, но перерос в полноценную игру, а критики в целом приняли его положительно, отметив как заметный шаг вперед для серии, хотя и с очевидным вдохновением Forza Horizon.





Версия для PS5 имеет 76/100 на Metacritic. Критики хвалили большую карту, разнообразие активностей и доступный геймплей. В минусах ощущение вторичности относительно Forza Horizon 5 и местами поверхностная физика.

Horizon Zero Dawn Remastered | PS5

Ремастер одной из самых успешных игр Sony вышел в октябре 2024 года после волны слухов и дискуссий о том, нужен ли вообще он — ведь оригинал и так хорошо работал на PS5. Обновленная версия включает все дополнения, в частности The Frozen Wilds, и приносит много технических решений из сиквела Horizon Forbidden West.

Основные изменения — это заметно улучшенная графика (растительность, освещение, больше NPC и их поведение), обновленная модель Элой, новые анимации и более 10 часов перезаписанных диалогов с лучшей постановкой сцен. Также переработан звук с поддержкой 3D-аудио и добавлены фишки контроллера DualSense — адаптивные триггеры и тактильный отклик.

Несмотря на это, релиз встретили смешано: часть игроков считает апгрейд качественным, другие — что для ремастера было еще слишком рано. Оценка — 85/100 на Metacritic (PS5). Критики отмечают, что игра и сегодня выглядит актуальной благодаря сильному сюжету и интересному миру.





Футбольный менеджер от Sports Interactive, который должен был стать одной из самых переломных частей серии: игра впервые перешла на движок Unity, получила новый интерфейс и обновленную визуализацию матчей с лучшими анимациями, физикой мяча и освещением. Как и раньше, игрок управляет клубом — отвечает за трансферы, тактику, тренировки и финансы, но теперь это подано в более современном виде. Среди ключевых нововведений — полная интеграция женского футбола с десятками лиг и тысячами лицензированных игроков, а также официальные лицензии крупных турниров и чемпионатов.

В то же время релиз получился противоречивым (68/100 на Metacritic), поэтому после отмены FM25 игру воспринимали как перезапуск серии, и хотя критики хвалили новый движок и направление развития, они также отмечали сырость, проблемы с производительностью и неудобный интерфейс. Пользователи также часто критиковали ее за технические недостатки и спорные изменения.





Warriors: Abyss | PS5, PS4

Это новая вариация формулы WARRIORS, которая делает акцент на еще более масштабных и хаотичных игровых моментах. Игрок управляет легендарными персонажами и формирует собственный отряд из более сотни доступных героев, комбинируя их способности для создания максимально эффективной команды. В результате игра пытается освежить классический musou-геймплей за счет большей вариативности отрядов и зрелищности сражений.

Оценка — 68/100 на Metacritic (PS5). Критики отмечают приятную вариативность и быстрый темп, но отмечают, что основа геймплея остается типичной для жанра и может быстро надоесть.





Squirrel with a Gun | PS5

Абсурдный экшн о белке, которая устраивает хаос в пригороде. Игра сочетает песочницу, физику и юмор в стиле мемов. Критики оценили игру на 64 балла из 100, отметив креативность и веселый концепт, но жалуясь на короткую продолжительность прохождения и ограниченную глубину механик.





Monster Train | PS5

Карточная роглайк-стратегия, где игрок защищает поезд от врагов, комбинируя карты и способности. Игра имеет 87/100 на Metacritic. Критики отмечают глубокую систему комбинаций и высокую реиграбельность, но предупреждают, что новичкам она может показаться сложной на старте.

PS Plus Premium

Wild Arms 4 | PS5, PS4

Классическая JRPG для PlayStation 2, которая отходит от ковбойской стилистики предыдущей части и переносит события в более современный мир. В центре сюжета подросток Джуд, который всю жизнь провел в изолированном городе, пока вторжение не разрушает его дом и не заставляет отправиться в путешествие вместе с другими героями. Они пытаются выяснить причины похищения загадочной девушки и постепенно взрослеют на фоне обстоятельств и собственных внутренних конфликтов.





Игровая система построена на HEX-поле — персонажи размещаются на шестиугольниках, и атаки влияют сразу на всю зону, что добавляет тактичности и заставляет продумывать позиционирование, а не только выбор способностей.На момент релиза игра получила 69/100 на Metacritic (PS2). Критики хвалили стиль и боевую систему, но отмечали довольно банальный сюжет.

Xbox Game Pass

NBA 2K26 | PC, Xbox Series X/S — с 3 апреля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass





Очередная часть баскетбольного симулятора от 2K и Visual Concepts, посвященная NBA и WNBA, которая вышла в сентябре 2025 года. Игра продолжает развивать режим MyCareer, где игрок создает собственного баскетболиста и проходит путь от новичка до звезды лиги, а также онлайновые режимы в The City, которые получили обновленную систему прогрессии и рейтинговые таблицы. Добавили и новую систему Crew — теперь можно создавать собственные команды с уникальными названиями, логотипами и формой и соревноваться в структурированных онлайн-матчах. Как и раньше, игра делает ставку на анимации и реализм движений, используя технологию ProPLAY.



Критики оценили игру довольно положительно (82/100), отмечая плавный геймплей, лучший визуал и динамику, но традиционно упоминая о присутствии микротранзакций в прогрессии, а также малом количестве изменений, что типично для спортивных ежегодников.

Final Fantasy IV | PC, Xbox Series X/S — с 7 апреля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass





Классическая JRPG от Square Enix в версии Pixel Remaster. Шестая номерная часть франшизы рассказывает о рыцаре Сесиле, который отправляется в путешествие, чтобы остановить злого Голбеза и спасти мир, постепенно собирая команду союзников и проходя через драматическую историю с сильным акцентом на персонажах.

Игра стала одной из самых влиятельных в жанре благодаря системе Active Time Battle и более кинематографичному подходу к повествованию. Версия Pixel Remaster сохраняет оригинальный геймплей, но получает обновленную пиксельную графику, переработанный саундтрек и многочисленные улучшения для комфорта игры — в частности более удобный интерфейс, что делает классический опыт значительно доступнее для современных игроков.

Оценка — 83/100 на Metacritic для ПК-версии. Критики называют ее одной из самых важных частей серии, но с устаревшими механиками.

DayZ | PC — с 8 апреля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, Essential, PC Game Pass

DayZ — многопользовательский выживастик от Bohemia Interactive, где игрок оказывается в открытом мире после катастрофы и должен выживать, собирая еду, воду, оружие и ресурсы, избегая или вступая в конфликты с другими игроками и инфицированными. Начиная почти без снаряжения, нужно исследовать города, охотиться, лечить болезни, следить за кровотечением и выживать в условиях постоянной опасности, где большая роль отведена взаимодействию между игроками, включая кооперацию или хитростью.

Изначально игра вышла в раннем доступе в 2013 году как развитие популярной моды, а полноценный релиз состоялся в 2018 году на ПК и в 2019 на консолях, разойдясь миллионами копий и став одним из самых известных проектов жанра. Игра имеет 56/100 на Metacritic (Xbox One). Хвалят атмосферу и свободу, но критикуют многочисленные баги и темп.

Endless Legend 2 (ранний доступ) | PC — с 8 апреля 2026 года

Game Pass Premium

Пошаговая стратегическая игра, где игрок выбирает один из нескольких народов и строит свою империю на океанической планете. Нужно исследовать территории, расширять города, развивать технологии, договариваться или воевать с другими народами. Мир в игре меняется иногда вода отступает и открывает новые земли для исследования. Каждый народ имеет свои особые возможности и способ игры.

Победить можно разными путями — не только войной, но и через развитие, социальное влияние или выполнение специальных заданий

FBC: Firebreak | PC, Xbox Series X/S — с 8 апреля 2026 года

Game Pass Premium, PC Game Pass

Кооперативный FPS, где команда из трех игроков выступает спецподразделением и заходит в самые странные зоны секретной организации. Разработчики позиционировали ее как самостоятельную игру в мире Remedy, но после релиза она получила смешанные отзывы: часть критиков (65/100) хвалила идею и атмосферу, но многие жаловались на слабый старт, пустые уровни и недостаток глубины.

Продажи не оправдали ожиданий, и в 2026 году игра получила последнее обновление — новый контент больше не выходит, хотя серверы остались работать.

Planet Coaster 2 | PC, Xbox Series X/S — с 9 апреля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Это игра о создании и управлении парком развлечений, продолжение Planet Coaster 2016 года. В ней игрок строит собственный парк: создает аттракционы, прокладывает дорожки, расставляет декорации, управляет персоналом и следит, чтобы посетителям было интересно и комфортно.

По сравнению с первой частью появились новые возможности — в частности водные аттракционы, улучшенные инструменты строительства и более удобное редактирование объектов, а также кооператив, где несколько игроков могут вместе создавать один парк или посещать парки других онлайн.

Игра имеет несколько режимов: карьеру, песочницу и испытания, но управленческая часть получила смешанные оценки — ее называли менее глубокой или перегруженной, тогда как творческие возможности и визуальная часть получили больше похвалы. На Metacritic проект получил 76 баллов из 100.

Tiny Bookshop | PC, Xbox Series X/S — с 10 апреля 2026 года

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Tiny Bookshop — это уютный симулятор, где игрок управляет передвижным книжным магазином в прибрежном городке. Ежедневно нужно выбирать место для торговли, подбирать книги разных жанров, оформлять свой фургон и продавать книги посетителям. Часть клиентов просит совета, и игрок должен подобрать им книгу по их пожеланиям, ориентируясь на описание и характеристики изданий. Также можно знакомиться с жителями города, выполнять их задания и открывать новые локации.

Игра получила преимущественно положительные отзывы (81 из 100) за уютную атмосферу и неспешный геймплей, во время которого отдыхаешь душой.

Game Pass Premium, PC Game Pass

Hades II | PC, Xbox Series X/S — с 14 апреля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Экшн-рогалик от Supergiant Games и продолжение Hades. Игрок управляет Мелиной, принцессой Подземного мира, которая пытается остановить Кроноса, Титана времени, проходя серии случайных забегов, где после каждой битвы получает новые способности и постепенно становится сильнее; в игре есть две основные ветки прохождения (подземная и на поверхности), большое количество боссов и система постоянного развития.

Изначально игра вышла в раннем доступе в 2024 году на ПК, а полноценный релиз состоялся в сентябре 2025 года на ПК и Nintendo Switch, после чего в этом месяце появились версии для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Игра получила очень высокие оценки критиков (95 из 100) за игровую систему, стиль, музыку и проработку персонажей, а также за масштабное расширение по сравнению с первой частью. В то же время часть рецензентов и игроков отмечала, что финальная версия все еще имеет ощущение незавершенности в сюжете.

Заменено | PC, Xbox Series X/S — с 14 апреля 2026 года

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Replaced — 2.5D экшн-платформер, действие которого происходит в альтернативной антиутопической Америке 1980-х. Игрок управляет искусственным интеллектом R.E.A.C.H., который оказывается в человеческом теле своего создателя и исследует закрытый город будущего, решая пространственные загадки, а также взаимодействуя с персонажами в хаб-зоне, где открываются дополнительные задания и детали мира; геймплей сочетает кинематографическую подачу, исследование пространства с переходом между передним и задним планом и экшн с акцентом на тайминг.

Игра получила в целом положительные оценки критиков (78/100). Обозреватели отмечали сильную атмосферу, визуальный стиль и постановку, а также амбициозность проекта для дебютной игры студии, хотя часть рецензий указывала на неравномерный темп и отдельные упрощения в игровых системах.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | PC, Xbox Series X/S — с 16 апреля 2026 года

Game Pass Premium, PC Game Pass

Обновленная версия классической RPG 2006 года, выпущенная в 2025 году для современных платформ. Игра сохраняет открытый мир Сиродила, оригинальный сюжет, а также все дополнения (Knights of the Nine, Shivering Isles), но получила полный визуальный апгрейд на Unreal Engine 5, улучшенные анимации, обновленный интерфейс, переработанный искусственный интеллект NPC и более современные системы управления и боя, включая спринт и обновленные механики развития персонажа.

Критики (80 баллов из 100) хвалили графику, атмосферу и аккуратное обновление классической формулы, но критиковали технические проблемы, в частности проседание производительности даже на мощных ПК, а также некоторые спорные решения вроде отсутствия официальной поддержки модов. Несмотря на это, релиз стал очень успешным коммерчески и быстро собрал миллионы игроков в первые месяцы после неожиданного выхода.

NHL 26 | Xbox Series X/S — с 16 апреля 2026 года

Game Pass Ultimate

Хоккейный симулятор от EA Sports, который стал 35-й частью серии и использует систему ICE-Q 2.0, основанную на реальных данных NHL и влияющую на скорость, силу бросков и поведение как реальных игроков, так и искусственного интеллекта.

Отдельно существенно обновлен режим Be A Pro: карьера теперь начинается с молодежных турниров, после чего игрок проходит драфт и строит путь в НХЛ, с новыми катсценами, озвучкой и расширенными сценами вроде драфта, выхода на лед и празднования Кубка Стэнли.

Игра получила смешанные оценки критиков (73/100 на Metacritic). Хвалили обновленную систему ICE-Q 2.0 и более реалистичное поведение игроков, но критиковали общую эволюцию серии как недостаточно смелую и неоднородные улучшения геймплея.

Call of Duty: Modern Warfare | PC, Xbox Series X/S — с 17 апреля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Перезапуск известной подсерии, разработанный Infinity Ward и изданный Activision. События игры происходят в современном реалистичном сеттинге, где кампания рассказывает о сотрудничестве ЦРУ, британского спецподразделения SAS и местных повстанцев из вымышленной страны Урзикстан. Кроме сюжетной кампании, игра имеет кооперативный и многопользовательский режимы с поддержкой больших карт, тактического геймплея и кроссплатформенной игры.

Критики (80 баллов из 100) отмечают качественную графику, зажигательный экшн и многопользовательский режим, а также за попытку подать более серьезную и реалистичную историю. В то же время критиковали сюжет за спорные моральные темы, неоднозначное изображение некоторых конфликтов и неравный баланс в мультиплеере, хотя коммерчески игра стала очень успешной, продав десятки миллионов копий.

Little Rocket Lab | PC, Xbox Series X/S — с 21 апреля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

В Little Rocket Lab игрок играет за Морган — молодую инженера, которая возвращается домой, чтобы завершить семейную мечту и построить ракету. Но родной городок Сент-Амбруаз уже не такой, как раньше: теперь придется восстанавливать его, помогая местным и постепенно возрождая промышленность. Для этого нужно создавать различные механизмы — от простых буров и печей до сложных сборочных машин, кранов и длинных конвейеров, которые превращают ресурсы в полезные материалы.

Критики оценили игру на 79 баллов за медитативный игролад и приятную графику.

Sopa: Tale of the Stolen Potato | PC, Xbox Series X/S — с 21 апреля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Сюжетная приключенческая игра о мальчике Михо, который, зайдя на кухню за картошкой для бабушкиного супа, попадает в загадочный мир Южной Америки и должен повторить путь путешественника, исследуя тропические леса, странные города и мир с говорящими животными. При этом каждое возвращение на кухню с новым ингредиентом меняет реальность и постепенно раскрывает историю о семье, памяти и наследии.

Геймплей сочетает простые головоломки, исследования, сбор предметов и побочные задания. Критики (79 из 100) в целом положительно оценили игру за теплую атмосферу, эмоциональный сюжет и художественное оформление, но отмечали простой и короткий игровой процесс, где главный акцент сделан именно на истории и настроении.

Kiln | PC, Xbox Series X/S — с 23 апреля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Kiln — это игра о гончарстве, где ты создаешь керамические изделия на гончарном круге, а их форма определяет способности боевых горшков, которых используют в командных сетевых баталиях. Игроки будут экспериментировать с размерами и формами, чтобы создавать различные стили игры.