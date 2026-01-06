Самые интересные новые игры января 2026 года

Январь традиционно считают «тихим» месяцем для игровых релизов, но на этот раз все не так однозначно. Первый месяц года приносит сразу несколько громких возвращений, масштабные ремейки и проекты, которые явно рассчитаны на длинную дистанцию. Особенно заметна активность вокруг Switch 2 — именно сюда заходят как проверенные хиты, так и новые игры, призванные показать возможности платформы. В подборке ниже собрали разножанровые релизы от уютных симуляторов и JRPG на десятки часов до сложных экшенов и тактических стратегий. А на десерт имеем необычный симулятор верхолазания.

Animal Crossing: New Horizons

Жанр: Social simulation

Дата: 15 января

Платформы: Переключатель 2

Animal Crossing: New Horizons — один из самых знаковых релизов Nintendo последнего десятилетия, и его появление на Switch 2 имеет скорее стратегическое значение. Именно эта игра, которая принесла серии рекордные продажи, в 2020 году стала символом тихого гейминга, который помогал пережить карантин.

Версия для Switch 2 делает акцент не на контентных нововведениях, а на техническом комфорте. Версия для нового поколения обещает улучшенную производительность, более быстрые загрузки и визуальные мелочи, которые раньше упирались в железо. Но главное здесь не технические нюансы, а сам формат игры — медленный, рутинный, но удивительно затягивающий. New Horizons до сих пор работает как антистресс и пространство для творчества без жестких целей.

Для тех, кто пропустил игру на первом Switch, это идеальный момент присоединиться. А для ветеранов — повод вернуться на знакомый остров и посмотреть, как он ощущается на новом железе.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon

Жанр: JRPG

Дата: 15 января

Платформы: PC, PS5, PS4, Switch 2, Switch

Trails Beyond the Horizon продолжает одну из самых масштабных и последовательных JRPG-саг современности. Серия Trails развивается уже более 20 лет, и Beyond the Horizon позиционируется как важный этап, постепенно сводящий вместе события нескольких сюжетных арок. Особенность Trails всегда заключалась во внимании к мелочам, поэтому второстепенные персонажи здесь имеют собственные сюжетные линии, политические конфликты эволюционируют, а мир меняется в зависимости от событий. Beyond the Horizon продолжает эту традицию, но при этом старается быть более доступной для новых игроков.

Геймплей остается верен классической формуле: пошаговые бои, акцент на диалогах и медленное, но основательное раскрытие мира. Trails Beyond the Horizon точно игра не для спешки, а для тех, кто любит жанр и готов инвестировать десятки часов в сложную вселенную.

MIO: Memories in Orbit

Жанр: Metroidvania

Дата: 20 января

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch

MIO: Memories in Orbit — атмосферная научно-фантастическая метроидвания, делающая ставку не на экшн, а на настроение и исследование. События игры разворачиваются на заброшенной орбитальной станции, где игрок постепенно восстанавливает фрагменты воспоминаний и выясняет, что именно произошло. Разработчики вдохновлялись работами Станислава Лема и визуальным языком фильмов вроде Moon и Solaris. Здесь нет навязчивых объяснений — история складывается постепенно, и часть ее остается открытой для интерпретаций.

Проект привлекает внимание визуальным стилем и сдержанной подачей сюжета. Здесь минимум прямого объяснения, а вместо этого среда, музыка и мелкие детали работают вместе, создавая ощущение одиночества и потери. MIO выглядит как игра для тех, кто ценит нарративные эксперименты и медленный темп.

Final Fantasy VII Remake

Жанр: Action RPG

Дата: 22 января

Платформы: Xbox Series X|S, Switch 2

Final Fantasy VII Remake продолжает свою экспансию на новые платформы, и теперь очередь дошла до Switch 2 и Xbox Series X. Для многих это шанс впервые сыграть в современную версию культовой JRPG вне экосистемы PlayStation. Римейк не просто обновляет оригинал, а переосмысливает его: боевая система стала динамичной, сюжет расширился, а персонажи получили значительно больше экранного времени. Именно поэтому игра в свое время вызвала противоречивую реакцию среди фанатов классики.

Впрочем, даже со всеми отступлениями от канона FFVII Remake остается одним из самых ярких JRPG последних лет. Ее появление на новых платформах однозначно логичный шаг, который лишь расширяет аудиторию франшизы.

Nova Roma

Жанр: Strategy, city builder

Дата: 22 января

Платформы: ПК

Nova Roma — это стратегия о строительстве и управлении городом во времена Римской империи, но с акцентом не только на развитие и экономику, но и на социальные процессы. Игроку придется балансировать между интересами разных классов, политикой и выживанием города. В отличие от классических градостроительных симуляторов, Nova Roma пытается глубже копать в темах власти, лояльности и последствий управленческих решений. Здесь важно не просто возводить здания и делать красивый проект города, а понимать, как это все влияет на общество.

Игра выглядит перспективно для любителей исторических стратегий, которым интересно не просто возвести красивый город, а понимать логику исторических процессов.

Highguard

Жанр: Action RPG

Дата: 26 января

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

PVP-шутер в фэнтезийном сеттинге, которую анонсировали на Game Awards 2025, — новый проект от создателей Apex Legends и Titanfall. Разработчики обещают глубокую систему развития персонажа и бои, где важны позиционирование, тайминги и использование особых способностей.

Хотя этот проект не то, чего ожидали фанаты Titanfall, да и выглядит, что время пика популярности командных рейд-шутеров прошло, условная бесплатность игры может сделать ее более доступной для многих.

Core Keeper

Жанр: Sandbox, survival

Дата: 28 января

Платформы: Переключатель 2

Core Keeper достается Switch 2 после успешного запуска на других платформах. Это пиксельная песочница с элементами выживания, исследования подземелий и крафта, которая неожиданно хорошо сочетает кооператив и медитативный геймплей.

Игроки исследуют огромный подземный мир, постепенно открывая новые биомы, ресурсы и боссов. Важную роль играет кооперативная игра до восьми игроков, но Core Keeper вполне комфортно проходить и в одиночку.

Версия для Switch 2 выглядит логичным шагом для игры, которая хорошо подходит для портативного формата и коротких сессий, и не требует большой мощности железа.

Cairn

Жанр: Indie, simulation, adventure, action, sports

Дата: 29 января

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Cairn искусственно сложенная груда камней, чаще всего конической формы. — необычная приключенческая игра про альпинизм и выживание в горах. Здесь нет врагов в классическом смысле, поэтому главным противником становится сама природа верхолазания и собственные ошибки игрока.

Механики восхождения построены на физике и планировании: каждое движение имеет значение; надо правильно выбирать маршрут, балансировать, распределять силы, ведь риск срыва велик. Разработчики консультировались с реальными альпинистами, чтобы сделать процесс максимально правдоподобным.

Cairn выглядит как проект для тех, кто ценит экспериментальные игры и необычные темы. Это медленный, напряженный опыт, который апеллирует к ощущению одиночества и концентрации, редкому для современных игр.

Code Vein 2

Жанр: Action RPG

Дата: 30 января

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Code Vein 2 продолжает развивать формулу аниме-soulslike, сохраняя гибкую систему классов и напарников. Первая часть получила смешанные отзывы, но обрела преданную аудиторию. Разработчики обещают более глубокие механики, более разнообразные локации и более масштабный сюжет. При этом игра сохраняет ключевую особенность серии — возможность гибко настраивать стиль боя без жесткой привязки к классам.

Code Vein 2 делает ставку на фанатов сложных RPG, которые хотят альтернативу классическим проектам FromSoftware, но с другим настроением и подачей.

Front Mission 3 Remake

Жанр: Tactical RPG

Дата: 30 января

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

Front Mission 3 Remake — возвращение классической тактической RPG конца 90-х в современном исполнении. Оригинал запомнился сложным сюжетом и глубокими пошаговыми боями с мехами.

Ремейк обещает обновленную графику, улучшенный интерфейс и сохранение ключевых механик, за которые серию любили фанаты. Сохранилась особенность оригинала — две полноценные сюжетные ветки, предлагающие разный взгляд на события.