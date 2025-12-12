The Game Awards 2025: все трейлеры и анонсы

Ночью 12 декабря прошло одно из крупнейших игровых событий — The Game Awards 2025, где выбрали «Игру года» и победителей других категорий, а разработчики представили десятки трейлеров и анонсов.

На масштабном шоу среди главных анонсов были Star Wars: Fate of the Old Republic, новая игра в серии Divinity, официальное возвращение Леона С. Кеннеди в Resident Evil: Requiem и сразу две новые Tomb Raider. Релизов было настолько много, что легко потеряться среди новостей, поэтому мы собрали все ключевые моменты в одном месте, чтобы вы ничего не пропустили

The Game Awards 2025 — трейлеры и анонсы

Resident Evil Requiem

Один из главных сюрпризов TGA — первый взгляд на Леона С. Кеннеди через 30 лет после хаоса в Раккун-Сити. Он исследует разрушенный город, хотя его мотивация остается загадкой, и спасает Грейс Эшкрофт. Ее преследует новый антагонист доктор Виктор Гидеон, который выглядит невероятно уродливо и ужасно, и связан с давней трагедией. ФБР расследует это дело, которое и приводит Грейс в разрушенный город, где когда-то погибла ее мать.

Total War: Warhammer 40,000

Студия Creative Assembly и издатель SEGA погружают игрока в мрачное будущее Warhammer 40,000. Это первый проект серии во вселенной 41-го тысячелетия. Игроков ждет пошаговая стратегия, эпические битвы и завоевание планет, прокачка флота и управление ресурсами перед тем, как бросить свою армию в жестокую битву. Как пишет Warhammer Community, на старте будет четыре фракции: Space Marines, Astra Militarum, Orks и Aeldari, каждая со своим стилем игры. Армию можно кастомизировать: название, цвета, герб и даже тактические особенности.

Divinity

Larian Studios возвращается к своей фэнтезийной серии с новой игрой под названием Divinity, которая станет «крупнейшей в истории студии». Да, больше чем Baldur’s Gate 3. В первых кадрах на проект нам сразу дают подсмотреть за ужасным ритуалом. Замученного человека сжигают в огромной плетеной статуе во время веселого массового праздника, где собрались разные расы Ривеллона. Таинственная темная сущность вырывается наружу, а утром на месте появляется жуткая статуя, созданная из тел присутствующих. Новая Divinity не является продолжением ветки Original Sin и не повторяет предыдущие части серии.

Control Resonant

Если вы фанат серии Remedy о мире с паранормальными явлениями и Древнейшим домом — ваши желания услышаны. В этом году вышла кооперативная ФБК: Firebreak, которая понравилась не всем, имеет смешанные отзывы и не вызвала «вау-эффекта». Поэтому сейчас Remedy анонсировала более классическое продолжение игры 2019 года, которое выйдет в следующем году.

Ниже присутствуют спойлеры по первой части

На этот раз все немного иначе: фокус смещается с главной героини Джесси Фейден на ее младшего брата Дилана. Того самого мальчика, которого она искала в первой части. Его в 10 лет забрало Федеральное бюро контроля, а после заражения сущностью The Hiss он оказался в коме. Теперь игроки увидят историю с его стороны, когда сущность вырывается наружу. Мальчик будет сражаться не классическим оружием, а усиленным своими сверхъестественными способностями.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis + Catalyst

The Game Awards 2025 порадовала фанатов серии Tomb Raider сразу двумя анонсами: ремейком классики 1996 года и новой частью, которая выйдет впервые за 8 лет. Оба проекта разрабатываются на Unreal Engine 5 и, вероятно, издателем станет Amazon. Если первая часть это римейк и расширение некоторых сцен, то друга перенесет Лару Крофт в северную Индию, где собрались охотники за сокровищами. Все они хотят одного — стать первым, кто раскроет правду, скрытую под расколотыми землями из-за мифического катаклизма.

Трейлер Tomb Raider: Наследие Атлантиды

Трейлер Tomb Raider: Catalyst

Ontos

Если вы любите игры, которые «ломают нервы», то следующий анонс для таких извращенцев эстетов, как вы. Авторы Soma и Amnesia представили новую Ontos, которая выйдет в 2026 году. Этот sci-fi триллер поставит игрока на место Адиты, которая отправляется в заброшенный лунный отель Samsara, чтобы раскрыть тайны своего прошлого и странное детское «чудо». Студия Frictional Games наполнила мир загадками, странными экспериментами и выборами, что заставят игроков сомневаться в своих моральных ценностях. Сами создатели говорят, что Ontos — духовная наследница Soma, только еще более масштабная и более личная.

Star Wars: Fate of the Old Republic

И возвращаемся к жанру «нарративной RPG», которая ждала 21 год после выхода оригинальной KOTOR. Геймдиректор Кейси Хадсон представил однопользовательскую Star Wars: Fate of the Old Republic, которая станет духовной наследницей серии, а не прямым продолжением. Совершенно новая история открывается для нас трейлером, где звездолет прибывает на заснеженную планету и команда с женщиной и дроидом в стиле HK отправляется к сбитому кораблю ситхов. Наш главный герой получает Силу и теперь только игрок решает его путь: Света или Тьмы.

Gang Of Dragon

Автор культовой серии Yakuza Тошихиро Нагоши вернулся в геймдев со своей новой студией Nagoshi Studio. На The Game Awards 2025 еще одним анонсом стал приключенческий боевик в стиле Like a Dragon и GTA, который разворачивается в реальном районе Кабукичо, ставшем прототипом Камурочо. Игрок «примеряет маску» высокопоставленного члена корейского синдиката Шина Чжи-сона, которого играет известный азиатский актер Ма Дон Сок. Геймерам готовят драки от третьего лица на кулаках, катанах, перестрелки и даже гонки на спортивных авто прямо посреди города.

Warlock Dungeons & Dragons

Фанатам D&D приготовиться: Invoke Studios показали свою новую игру — Warlock, вдохновленную Dungeons & Dragons. Трейлер-тизер знакомит нас с Каатри (Триша Хелфер), которая заключает сделку с темным покровителем. Женщина получила силу, чтобы «вырубить» своих врагов — от скелетов и вампиров до легендарного бихолдера. Разработчики обещают открытый мир, кучу культовых умений по типу Eldritch Blast или Evard’s Black Tentacles, а также темную историю о силе, которая всегда имеет цену. Релиз запланирован на 2027 год, а первый геймплей покажут летом 2026-го.

Coven of the Chicken Foot

Ветеран Naughty Dog, который руководил разработкой The Last of Us Part 1 и Uncharted 4, представил свой новый проект — сказочный приключенческий платформер Coven of the Chicken Foot. Эта игра для фанатов спокойного геймплея, когда не надо бороться за выживание с последним бинтом в инвентаре. Игра рассказывает о пожилой ведьме Герте, которая снова берется за работу после того, как все подземелья уже пройдены, а монстров победили. Госпожа должна научиться сотрудничать со своим странным, но милым спутником, который реагирует на стиль игры и помогает преодолевать препятствия. Это не экшн-боевик, а «живая» книга-сказка с пещерами, лесами и храмами, сквозь которые путешествуют герои.

Orbitals

Это приключение на двоих надо запомнить тем, кому понравился формат It Takes Two, Split Fiction и Unravel Two. Первый эксклюзив для Switch 2 рассказывает о Маки и Омура, которые отправляются в межгалактическое путешествие, чтобы спасти свою родную планету. Студии Shapefarm и Kepler Interactive стилистически подражают ретро-аниме прошлых десятилетий. Релиз запланирован на 2026 год, и только для Nintendo Switch 2.

Out of Words

И снова кооп-игра на двоих, но теперь для большего количества геймеров. Платформер-адвенчура раскрывает историю Курта и Карлы, которые впервые держатся за руки и отправляются в странный мир, созданный вручную. Они прыгают по глиняным небоскребам, решают головоломки и проходят катакомбы, где физика работает против вас. Игра выйдет в 2026 году на Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series и PC.

Forest 3

Одним из неожиданных анонсов стал sci-fi выживание, которое резко меняет направление серии. Создатель Джефф Кили назвал трейлер «чем-то совершенно неожиданным», и он не преувеличивал. В коротком ролике космический корабль направляется к Земле, но терпит крушение. Пилот выходит наружу, но теперь мир населен мутантами, которые будто эволюционировали из знакомых монстров. Атмосфера напоминает Death Stranding, но с собственным мрачным оттенком. Есть намеки на новых врагов, роботизированную руку героя и сканер для поиска угроз.

Bradley the Badger

Если вы любите игры, которые смеются над самими видеоиграми — это для вас. Барсук-маскот Брэдли, бывшая звезда вымышленной серии, блуждает «незавершенными» мирами других проектов. Весь этот экшен-платформер большая сатира на Bloodborne, Cyberpunk 2077 и The Last of Us… или как подает игра: Badgerborne, Cyberbadger и The Last Badger. Главный герой благодаря набору разработчика The Kit меняет окружение и находит выход из абсурдных ситуаций, в которых оказался барсук, когда просто вышел из своего дома.

Другие трейлеры и анонсы The Game Awards 2025 и другие анонсы

Напомним, ранее состоялась большая игровая презентация PC Gaming Show. На ней показали метроидванию MIO: Memories in Orbit, выживание RPG Hello Sunshine и десятки других игр. Среди них немало малоизвестных.