Самые интересные новые игры июля 2025 года

Хоть середина лета и не может похвастать большим количеством громких игровых релизов, несколько интересных проектов июль приготовил: от ремейка легендарного Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 до минималистичного градостроительного симулятора Islanders: New Shores. Любителей фэнтезийной вселенной Властелина колец ждет уютный симулятор жизни хоббитов Tales of the Shire, а любителям сюжетно ориентированных игр может приглянуться изометрическое стелс-приключение Eriksholm: The Stolen Dream в атмосферном сеттинге вымышленного скандинавского города.

Islanders: New Shores

Жанр: Strategy, city-builder

Дата: 10 июля

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Вторая часть минималистичной градостроительной серии Islanders вернет игроков в мир спокойного творчества, который теперь заиграл новыми красками благодаря расширенному геймплею, обновленной визуальной стилистике и множеству новых функций. Игрокам доступны более 44 типов зданий, 6 разнообразных биомов и 4 ярких варианта цветового оформления, что позволяет создавать уникальные города.

New Shores выглядит как идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть, но в то же время не против немного поразмышлять над стратегическими решениями.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Жанр: Sports

Дата: 11 июля

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Вслед за римейком первых двух частей Tony Hawk’s Pro Skater, который вышел в 2020 году, в этом месяце мир увидит обновленная версия третьей и четвертой части серии скейтбординга. Игра сохранит знакомый геймплей из THPS1+2, а также предложит режим карьеры с множеством заданий и кроссплатформенный мультиплеер на 8 игроков.

Вдобавок появилась углубленная система создания персонажа с широким выбором причесок, татуировок и одежды. В игре будет туториал от самого Тони Хоука, что поможет овладеть основными трюками. Игра имеет улучшенную графику — поддержку 4K, обновленные текстуры, более плавную анимацию и реалистичное освещение. Кроме того, римейк включает все оригинальные скейт-площадки, а также новые, созданные специально для этой версии.

Eriksholm: The Stolen Dream

Жанр: Adventure, stealth

Дата: 15 июля

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

В роли Ханны, девушки, живущей в начале XX века, игрок отправляется на поиски пропавшего брата по Эриксгольму, вымышленному скандинавскому городу. Игроки будут скрываться от охранников и полицейских, пользуясь навыками стелса, хитростью и окружением, чтобы разгадать тайны Эриксхольма. Во время игры игрок сможет переключаться между тремя героями, каждый из которых обладает особыми навыками, что открывает новые пути для решения головоломок.

Визуально Eriksholm: The Stolen Dream выглядит невероятно, особенно учитывая то, что над игрой работает небольшая команда. Использование Unreal Engine 5 позволило достичь высокого уровня графики: кат-сцены поражают реалистичными лицами, мимикой и анимациями, а игровой мир создан с большим вниманием к деталям.

RoboCop: Rogue City — Unfinished Business (DLC)

Жанр: FPS

Дата: 17 июля

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Самостоятельное сюжетное дополнение для Robocop: Rogue City продолжит историю основной игры. Крайсис Сити якобы решил конфликты с бандами, но мир оказывается временным. Новым вызовом становится опасное напряжение вокруг построения OmniTower — гигантского жилого комплекса для переселенцев. Во время очередного нападения на полицейский участок группа частных наемников захватывает это здание, и полицейские вынуждены отступить. Игроку в роли робокопа предстоит остановить захватчиков.

Unfinished Business обещает сохранить то, что сделало игру успешной: динамичный экшн, чередующийся с элементами расследования.

Donkey Kong Bananza

Жанр: Platform, adventure

Дата: 17 июля

Платформы: Nintendo Switch 2

Donkey Kong Bananza — первый 3D-платформер о Донки Конге со времен Donkey Kong 64 (1999), и, похоже, он станет одним из главных хитов для новой Nintendo Switch 2. По сюжету Донки Конг отправляется в подземный мир, чтобы вернуть украденные золотые бананы и остановить злодеев из VoidCo.

Donkey Kong Bananza поддерживает кооперативный режим, где второй игрок может управлять Полин, помогая Донки своими уникальными умениями. Особенностью игры является разрушение среды — игрок может уничтожать почти все вокруг, открывая новые пути и находя секреты.

Monument Valley 3

Жанр: Puzzle

Дата: 22 июля

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Monument Valley 3 продолжает традицию серии, предлагая игрокам погрузиться в спокойный, медитативный мир оптических иллюзий и архитектурных парадоксов. На этот раз главной героиней стала Нур, которая путешествует сквозь сюрреалистические ландшафты, изменяя пространство вокруг себя, чтобы разгадать головоломки.

Нововведением стала возможность передвигаться на лодке, что позволяет более свободно исследовать мир между уровнями игры.

Wheel World

Жанр: Adventure, racing

Дата: 23 июля

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Wheel World — приключенческий велосипедный экшн в открытом мире, где игрок управляет велосипедисткой по имени Кэт. Ее задача — спасти Мир-Колесо, путешествуя через разнообразные биомы, участвуя в гонках и собирая запчасти. Мир игры насыщен скрытыми локациями, испытаниями на время и соревновательными событиями с соперниками разного уровня.

Отдельное внимание уделяется кастомизации транспорта: велосипед можно собрать из десятков редких компонентов, адаптируя его под собственный стиль езды.

Grounded 2

Жанр: Survival, co-op

Дата: 29 июля

Платформы: PC, Xbox Series X|S (ранний доступ)

Grounded 2 развивает события оригинальной игры и переносит игроков в 1992 год — несколько лет спустя после исчезновения четырех подростков, ставших жертвами экспериментов корпорации Ominent. Как и в первой части, герои снова уменьшены до размеров насекомых, но на этот раз они оказываются в новом окружении — парке Брукголоу.

Игровой процесс сохраняет фокус на выживании: игроки собирают ресурсы, строят укрытия, создают снаряжение и сражаются с насекомыми. Главной новинкой геймплея стала возможность приручать и ехать верхом на муравьях. Grounded 2 поддерживает кооператив, но играть можно также самостоятельно.

Tales of the Shire

Жанр: Life simulation

Дата: 29 июля

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Tales of the Shire — уютный симулятор жизни во вселенной Властелина Колец, в котором вы создаете своего хоббита и поселяетесь в живописном поселке Байтер в сердце Шира. Цель игры — помочь Байтеру стать цветущей деревней: для этого придется заниматься привычными делами хоббитов — рыбалкой, выращиванием овощей и фруктов в собственном саду и приготовлением сытной еды.

Кроме ведения хозяйства игрок сможет строить взаимоотношения с местными жителями: ласковый разговор за ужином или дружеская помощь будут поднимать репутацию вашего хоббита в глазах общества. В процессе прохождения игроки будут встречать известных персонажей из книг Толкина, помогать им и выполнять квесты.

Code Violet

Жанр: Action, Survival

Дата Июль

Платформы: PS5

Code Violet переносит игрока в XXV век, когда земля стала непригодной для жизни из-за глобальной катастрофы. Последние представители человечества, колония Aion, переселились на новую планету — Trappist 1-E — чтобы отстроить цивилизацию. Но возникла критическая проблема: колонисты стали бесплодными и человечеству грозит вымирание. В попытке сохранить вид, Aion использует технологию путешествий во времени, чтобы перемещать женщин из прошлого и сделать их суррогатными матерями. Но за этим благородным замыслом скрываются опасные тайны.

Игрок управляет Вайолет Синклер — женщиной, похищенной из прошлого и помещенной в биоинженерный комплекс колонии. Вайолет постепенно раскрывает заговор, а также сталкивается с ужасными существами, которые заполонили объект.

Игролад сочетает исследование, решение головоломок и сражение с врагами — как враждебными людьми из колонии, так и доисторическими динозаврами. Code Violet может быть интересной поклонникам классических игр серии Dino Crisis, предлагая новый взгляд на жанр с научно-фантастическим сюжетом.