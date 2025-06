Самые интересные новые игры июня 2025 года

Хотя обычно летняя пора — это больше об анонсах крупных проектов, чем об их выходе, но этот июнь будет необычно насыщенным на новые релизы: от масштабной MMO во вселенной Дюны до долгожданного продолжения Death Stranding. Кроме того, в этом месяце мир увидит новое поколение портативной Switch вместе с несколькими большими играми для консоли от Nintendo.

Rise of Industry 2

Жанр: Tycoon

Дата: 3 июня

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Rise of Industry 2 переносит игрока в США 1980-х — время безумных инноваций, быстрой глобализации и беспрецедентных прибылей. Игра предлагает выстроить собственную промышленную империю с нуля: возводить заводы, электростанции, фермы, горные предприятия и другие производства. Не меньшее внимание в игре будет уделено выстраиванию контрактов с бизнес-партнерами по всему миру и развитию бизнеса в мире медиа — можно производить телевизоры, компьютеры и даже игровые консоли.

Проект заинтересует прежде всего любителей экономических стратегий и бизнес-симуляторов вроде Tropico. В игре предусмотрена кампания с 15 уникальными сценариями и полноценный песочный режим, так что игрок сможет либо проходить сложные задачи по росту бизнеса, либо просто экспериментировать с собственными производственными системами.

Продолжение успешного оригинала 2018 года также предложит новые режимы управления, улучшенную графику и модифицированную экономическую модель: в ленте новостей упомянуто, что разработчики хотят добавить больше гибкости в конструировании фабрик.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Nintendo Switch 2

Дата: 5 июня

Долгожданное новое поколение портативной консоли Nintendo принесет мощные технические улучшения по сравнению с оригинальной Switch. Главные нововведения — больший экран 1080p (теперь 7.9 дюйма), возможность вывода изображения в 4K на телевизоре и поддержка HDR и частоты кадров до 120 FPS. Новая док-станция и обновленные Joy-Con 2 с магнитным креплением позволят играть еще с большим разнообразием — например, во многих играх их можно использовать как мышку. Интересно, что Nintendo уже анонсировала и эксклюзивные игры для Switch 2: например, новую часть Mario Kart и другие проекты, недоступные на старой консоли.

Также известно, что консоль обеспечит аппаратную трассировку лучей и специальные алгоритмы AI для улучшения изображения, благодаря чему произойдет значительный прирост графической производительности по сравнению со старой Switch. Это позволило адаптировать под консоль такие ААА-проекты как Cyberpunk 2077 и Split Fiction, которые выйдут в день релиза консоли.

Mario Kart World

Жанр: Kart racing

Дата: 5 июня

Платформы: Nintendo Switch 2

Mario Kart World — новая часть легендарной аркадной серии гонок, созданная специально для Nintendo Switch 2. Игра продолжает установленные традиции веселой серии: игрокам предложат не просто трассы, а открытый мир, объединяющий несколько связанных локаций. Например, режим Grand Prix теперь состоит из четырех соединенных трасс, где участники соревнуются сразу 24 машинки одновременно — то есть вдвое больше, чем в Mario Kart 8 Deluxe. Дополнительно появятся новые режимы: Knockout Tour (путешествие через последовательные заезды с выбыванием худших) и свободный Free Roam — где игроки могут самостоятельно исследовать пространства между трассами.

Игра должна заинтересовать прежде всего фанатов Mario Kart и геймеров, которые любят казуальные соревнования. Мультиплеер до 4 человек на одной консоли, поддержка онлайна и простое управление делают ее доступной для детей и новичков.

Новое поколение ААА-проектов Nintendo имеет свою цену: Mario Kart World будет продаваться по цене $80, что вызвало споры — ведь до сих пор крупные Switch-эксклюзивы продавались по $60. Nintendo аргументирует это стоимостью контента и наличием масштабного открытого мира. Особенность игры — мир, где можно свободно ехать за пределами трассы, ища секреты и соревнуясь с друзьями онлайн.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Жанр: Simulation

Дата: 5 июня

Платформы: Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Welcome Tour — экскурсия в мир новой консоли. По сути, это короткий набор мини-игр и интерактивных активностей, демонстрирующих все возможности Switch 2. Такая идея напоминает Astro’s Playroom на PS5. Однако Nintendo решила выпустить Welcome Tour как отдельную игру за 10 баксов.

Те, кто хочет понять принципы работы новых контроллеров или камеры, найдут здесь пошаговые интерактивные подсказки, а геймеры, знакомые с классическими играми Nintendo, обрадуются сюрпризам в виде секретных мини-заданий. Фактически это своеобразный цифровой тур по консоли изнутри.

Dune: Awakening

Жанр: Survival, MMO, RPG

Дата: 10 июня

Платформы: ПК

Эта амбициозная многопользовательская игра-выживание по лицензии культовой вселенной Фрэнка Герберта позиционируется как самое масштабное игровое воплощение «Дюны». По сюжету вы оказываетесь на пустынной планете Арракис после загадочного исчезновения фрименов и должны бороться за выживание под беспощадным солнцем.

Игра создается уже несколько лет и во многом подражает классике жанра. Во время разработки проект вдохновлялся такими играми, как Star Wars: Galaxies (по выдержанному стилю MMO) и Minecraft (по возможности строить постройки).

Stellar Blade

Жанр: Action-adventure, hack and slash

Дата: 11 июня

Платформы: ПК

Stellar Blade — стилизованное экшен-приключение с акцентом на быстрых боях, разработанное студией Shift Up. В ней главная героиня Ева сражается с десантом враждебных пришельцев Наитиба, поработивших разрушенную Землю.

ПК-версия, которая появится через год после релиза на PlayStation 5, обещают поддержку сглаживания Nvidia DLSS 4 (с генерацией кадров), AMD FSR 3, разблокированную частоту кадров и поддержку ультрашироких мониторов до 32:9. Также выйдут новые костюмы, карты и даже диалоговые сегменты, которых не было в оригинале.

The Alters

Жанр: Survival

Дата: 13 июня

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

The Alters — новый сюжетно-ориентированный выживастик от 11 bit studios (Frostpunk, This War of Mine). Оригинальная идея заключается в том, что игрок оказывается на вражеской планете с единственной целью — выжить. Но особенность — каждый значительный выбор игрока создает альтернативные версии самого себя. Со временем управлять придется целой группой альтеров, каждый из которых реализовал другой жизненный выбор игрока. Задача игрока — балансировать между ними, строить лагерь, управлять отношениями альтеров друг с другом и самим собой — фактически, выживать внутри своего сознания.

Игра особенно заинтересует любителей историй об альтернативных реальностях и выживании в тяжелых условиях. The Alters заставляет задуматься над тем, как наши решения формируют жизнь. Кроме того, 11 bit studios традиционно добавляет сильный нарратив и эмоциональную глубину: каждая из версий героя имеет свою драму и характер, и в сюжете присутствует мораль, что каждый выбор важен.

Игрок будет исследовать планету с ужасными аномалиями, борясь с радиацией и странными явлениями каждую ночь. В то же время разработчики отмечают, что правильные взаимоотношения с самим собой — ключ к успеху: новые версии игрока помогут собрать ресурсы и отвести базу подальше от палящего солнца (или же наоборот — вызовут конфликты).

TRON: Catalyst

Жанр: Action-adventure

Дата: 17 июня

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Изометрический приключенческий экшн во вселенной культовой франшизы TRON предложит неоновый виртуальный мир с плоской аркадной графикой. Основная игровые механики сочетают ближний и дальний бой и классические гонки на световых мотоциклах с высокой скоростью, а также головоломки на ограниченное время.

В игре присутствует та самая классическая музыка английской группы Депеш Мод и глубокая палитра голубых неоновых оттенков, которые сразу напоминают TRON: Legacy.

REMATCH

Жанр: Sport, Indi

Дата: 19 июня

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

REMATCH — нестандартная мультиплеерная футбольная игра, в которой вы управляете только одним игроком из команды 5 на 5. Матч происходит с трехмерной перспективы — вы видите футболистов прямо перед собой и можете обводить соперников, пасовать, прыгать и наносить удары по воротам. Здесь нет офсайдов, фолов или остановок — игра буквально не дает времени передохнуть. Все сделано для быстрого темпа и командного взаимодействия без сложных меню или навыков. Кроме онлайна, в игре будет доступен мультиплеер с друзьями на одном экране до 4 игроков.

Rematch разрабатывает Sloclap (Sifu и Absolver), поэтому можно ожидать плавный и зрелищный геймплей. Это своеобразный ответ на Rocket League — только с настоящим мячом и без машинок. Rematch обещает честную конкуренцию: здесь выигрывает только навык и командная работа без какой-либо прокачки навыков персонажей. Игра с релиза будет доступна в Game Pass.

Death Stranding 2: On the Beach

Жанр: Action-adventure

Дата: 26 июня

Платформы: PS5

Главным релизом месяца, конечно же, станет долгожданное продолжение от культового геймдизайнера Хидео Коджимы. Death Stranding 2: On the Beach продолжает историю Сэма Портера Бриджеса спустя 11 месяцев после событий первой игры. После того, как он помог объединить Соединенные Города Америки, Сэм покидает правительство и отправляется в Мексику по просьбе Фраджайл. Там он попадает в инцидент, приводящий его в Австралию, где он снова берется за задачу соединить разобщенное общество, на этот раз в рамках частной организации.

Игроладно игра обещает больше вариативности по сравнению с оригиналом: игроки могут выбирать между прямым боем, стелсом или избеганием врагов, используя новые инструменты и гаджеты. Игроки смогут помогать друг другу асинхронно: например, ставить мосты, оставлять ресурсы или помогать нести груз. Такие опции стимулируют ощущение сообщества, что было особенностью первого Death Stranding.

Death Stranding 2 не просто продолжает экспериментальный дух оригинала — оно переосмысливает его, делая доставку груза не только менее скучной, но и действительно увлекательной. Из того, что мы уже видели, игра балансирует между тишиной одиноких путешествий и безумными кинематографическими сценами — например бой с красным мехом или напряженное проникновение во вражеские лагеря.