Сергей Ковальчук, FEX.NET: «Платная модель хранения файлов это и есть наш бизнес, если бы пользователи не платили — не было бы и проекта»

2 января 2017 года на сайте прекратившего свою работу файлообменника Ex.ua появилось сообщение о запуске нового проекта для хранения файлов под названием FEX.NET. Тогда считалось, что владельцы пиратского сайта решили изменить модель своего бизнеса и уйти от пиратской модели. Действительно ли это так, как запускался FEX.NET и есть ли у проекта проблемы с правообладателями мы решили узнать у его руководителя Сергея Ковальчука.

Запуск FEX.NET произошёл после закрытия пиратского файлообменника Ex.ua и буквально на его главной странице. Что вас связывает с Ex.ua и как так получилось, что вы сразу смогли запуститься с частью аудитории этого проекта?

Мы понимали, что рынок облачных технологий в Украине фактически отсутствует, поэтому для старта нашего проекта был необходим сильный маркетинговый ход. Мы знали о закрытии ресурса, который был популярен в украинском сегменте интернета и искали решение, которое позволит привлечь часть его аудитории, заинтересованной в хранении данных.

Как показали первые месяцы работы FEX.NET — этот шаг себя оправдал, хотя нам до сих пор приходится объяснять пользователям и общественности, что мы не связаны с закрытым ресурсом ни инфраструктурой, ни командой. Вся техническая инфраструктура проекта — собственная и построена «с нуля». Сервера проекта расположены не только в Украине, но и в Германии, Канаде, США.

У вас была возможность использовать домен Ex.ua, и если да, то почему от него отказались?

Мы имели возможность купить его за $1 млн, как и остальные игроки рынка, когда его владельцы выставили на продажу, но нам это было не интересно. FEX.NET — это глобальный проект и локальный домен никак не способствовал бы его развитию.

Во сколько обошёлся запуск FEX.NET и какая сейчас посещаемость проекта?

Если говорить о посещаемости прошлого месяца (май), то FEX.NET набрал 7 млн посетителей. Но для нас более важен показатель платящих пользователей, которых на FEX.NET уже больше 100 тысяч.

Что касается затрат на проект, то уже было инвестировано несколько миллионов долларов. Большую часть финансовых вливаний занимает создание технической инфраструктуры проекта. Учитывая темпы роста рынка облачных решений, как украинского так и глобального — мы видим перспективу, и поэтому уверены в том, что проект будет прибыльным.

В каких странах FEX.NET хранит данные пользователей? Есть ли у вас сервера в России и не боитесь ли вы хранить данные пользователей в этой стране?

Как я уже говорил, на сегодняшний день сервера проекта находятся в Украине, Германии, Канаде и США. Данные, которые загружают пользователи распределены географически и хранятся в зависимости от того, к какому узлу инфраструктуры пользователь находится ближе. В России серверов нет — нам вполне хватает инфраструктуры во Франкфурте для взаимодействия с пользователями в том числе из России.

Естественно, хранить чьи-либо данные мы не боимся. FEX.NET работает в рамках международного законодательства и соответствует действующим стандартам по хранению персональных данных пользователей.

В какой стране находится ваш офис и сколько человек работает в команде?

Сегодня над проектом работает более 50 человек, которые находятся в офисах в Украине и Германии. Большая часть персонала — техническая команда, которая занимается развитием проекта и созданием новых продуктов. Также у нас есть представители на территории США, Турции, Прибалтики и России.

Сайт проекта предлагает как бесплатную возможность хранить файлы 7 дней, так и платные пакеты с разным объёмом памяти, насколько популярны платные услуги FEX.NET?

Платная модель хранения файлов это и есть наш бизнес, если бы пользователи не платили — не было бы и проекта. Учитывая, что уже на данном этапе за год работы FEX.NET мы достигли 100 000 платящих пользователей, можно говорить о том, что эту услуга достаточно популярна.

Бесплатное хранение на семь дней и анонимная передача данных помогает нам привлекать пользователей, часть из которых в дальнейшем становится платящей. Потому, мы заинтересованы в том, чтобы пользователь приобретал хранилище для данных, так как это фактически единственный инструмент монетизации нашего проекта.

На данный момент стоимость 1 ТБ памяти в FEX.NET составляет 60 грн для Украины, у вас разная ценовая политика для разных стран? И позволяет ли такая цена окупать затраты?

Раньше ценовая политика была разная для Украины, СНГ и для остальных стран, но сегодня цены плюс-минус одинаковые во всех странах. При запуске FEX.NET мы пообещали 100 000 аккаунтов по максимально доступной цене за подписку — от 30 гривен в месяц. По достижению этого количества пользователей мы подняли цены на территории Украины и стран СНГ до уровня международных. Если пользователь успел приобрести тариф по акционной цене — стоимость его подписки сохраняется, при условии того, что он воспользовался опцией автопродления в личном кабинете FEX.NET.

В перспективе для нас выгодны именно такие условия сотрудничества с пользователями. Также мы понимаем, что не всем пользователям необходим терабайт пространства для данных, потому в ближайшее время мы запускаем новые тарифные пакеты в 10 и 100 ГБ, запрос на которые есть у пользователей. Это будут тарифы для долгосрочного хранения данных и их стоимость будет более чем демократичной.

На какие рынки нацелен ваш сервис, приоритет Европе, Америке или Азии?

В ближайшей перспективе наш вектор развития направлен на Украину, Европу и страны СНГ. На таких высококонкурентных рынках как Северная Америка и Азия, чтобы быть успешными и составить конкуренцию глобальным игрокам необходим идеальный продукт и солидный маркетинговый бюджет. Естественно, нам хочется двигаться в Америку и Азию и мы видим там большие перспективы для нас, но для этого необходимы крупные финансовые вливания в проект, привлечением которых мы сейчас занимаемся.

FEX.NET предлагает в своих пакетах лицензионные фильмы, но как вы боретесь с пиратским контентом? Работаете с правообладателями?

Мы предоставляем лицензионный видеоконтент, чтобы пользователь мог оценить FEX.NET и его мультиплатформенность. Мы не делаем ставку на контент при привлечении пользователя, его наличием мы лишь демонстрируем возможности и удобство FEX.NET для воспроизведения медиаконтента.

Также мы полностью взаимодействуем с правообладателями и изначально дали им инструменты, с помощью которых они могут бороться с нарушением их авторских прав. Как уже показал год работы проекта, проблем с нарушением прав третьих лиц не возникает.

Есть ли планы расширять легальный контент в рамках сервиса и, в целом, как планируете дальше развивать проект?

Расширять легальный контент мы не планируем. Наша основная цель — разработка новых продуктов как для бизнеса, так и для клиентского сегмента. Если отвечать о развитии проекта, в общем, то мы планирует в среднесрочной перспективе упрочнить свое присутствие на территории Европы, а после развивать Североамериканское и Азиатское направление. Рынок Украины показал, что у продукта есть серьезные шансы на успех и мы еще пока не до конца реализовали реализовали весь потенциал локального рынка. Потому очень важным фактором развития сервиса для нас является возможность работы с FEX.NET на всех существующих платформах, поэтому кроме обновленных тарифов подписки на FEX.NET, в ближайшем будущем мы расширим линейку наших приложений.