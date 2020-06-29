SKYE – влюбленные в небо





SKYE – милое небольшое приключение, бесплатная игра, которая подарит вам час приятного времяпровождения. Это работа студентов 3-го курса технологического университета города Бреда (Нидерланды), которую они выложили в Steam.

SKYE Жанр action/adventure

Платформы Windows

Языки английский

Разработчик DeCoded Production

Издатель Breda University of Applied Sciences

Сайт Steam

Разработка SKYE заняла у студентов Breda University of Applied Sciences около 10 месяцев, шесть из которых ушли на подготовку и тестирование концептов, и четыре — непосредственно на создание игры. Что ж, на месте преподавателей я бы поставил всей группе максимальный балл.

В SKYE вы управляете небольшим гидропланом и должны исследовать живописные острова, выполняя задания местных рыбаков. Плюс участвовать в гонках, искать спрятанные коллекционные предметы и даже немного стрелять по мишеням. Впрочем, SKYE — одна из самых миролюбивых игр, которые мы видели. Вы просто парите, чуть ли не касаясь крылом воды, сопровождаете корабли, ищете потерянные грузы и время от времени возвращаетесь в симпатичную прибрежную деревушку.

Острова, точнее, один большой остров и некоторое количество вычурных скал вокруг, совсем небольшие, заданий здесь немного и игру можно закончить буквально за час. И мы уверены, что по прошествии этого часа вы будете полностью умиротворенным и расслабленным, а все проблемы и печали покинут вас. SKYE напоминает релаксационное бытовое аниме, в котором ничего не происходит, а вся прелесть заключается в повторении простых повседневных действий и ленивом созерцании красот природы. Сходство усиливает наложенный поверх достаточно простеньких моделей шейдер, превращающий окружение в ожившую картину импрессионистов. Побочный эффект такой графики – отличная визуализация ветра, бегущего по траве.

Практически все в этой игре можно описать двумя словами – «невероятно мило». Милые крохотные деревушки, разбросанные по острову; милые руины, скалы и арки, через которые прямо-таки тянет пролететь; милые иконки достижений Steam, похожие на колониальные марки 20-30-х гг. прошлого века; милый, не нагружающий саундтрек. Кажется, SKYE можно прописывать как успокоительное в случае хронического беспокойства или хандры.

Уверен, что студенты, создавшие SKYE, легко найдут работу в игровой индустрии, а то и создадут собственную студию, чтобы превратить этот курсовой проект в большую игру. Было бы неплохо.