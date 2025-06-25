Смогут ли Visa и Mastercard пережить стейблкоин-революцию?

18 июня акции Visa и Mastercard упали примерно на 5%, поскольку инвесторы начали нервничать из-за опасений, что стейблкоины могут уничтожить традиционные платежные сети. Все потому, что накануне Сенат США принял законопроект, известный как GENIUS Act, который будет регулировать стейблкоины в стране. Действительно ли они представляют угрозу платежным системам Visa и Mastercard?

Инвесторы ставят на стейблкоины

Падение стоимости акций Visa и Mastercard отразило тот факт, что инвесторы делают ставку именно на стейблкоины. Последние могут использоваться во многих потребительских платежах и быстро изменить то, как оплачиваем товары и услуги.

После того как американский Сенат на прошлой неделе принял законопроект о регулировании стейблкоинов, акции крупных криптокомпаний, таких как Circle Internet Group и Coinbase Global, резко выросли. Акции Visa и Mastercard, напротив, упали до самого низкого месячного показателя за последние два года.

Самая большая выгода для потребительских платежей заключается в том, что уже существует много так называемых рельсов, как государственных, так и частных, по которым могут двигаться деньги. Банковские карты — их универсальная основа. В большинстве стран мира кредитные или дебетовые карты есть практически у каждого взрослого человека и принимаются большинством продавцов. Карты предоставляют банкам и потребителям финансовые стимулы продолжать их использовать: удобство, распространенность, безопасность.

Обычно именно продавцы платят комиссии за карточные платежи. Поэтому именно они очень заинтересованы в принятии других способов оплаты, способных снизить эти расходы. Например, Amazon и Walmart уже смотрят в сторону стейблкоиновчтобы больше не платить комиссии Visa и Mastercard.

Долларовые (и не только) стейблкоины могут использовать публичные блокчейны для перемещения средств через интернет. Они особенно привлекательны для жителей стран, которые хотят делать расчеты в долларах США, но не могут открыть банковские счета в этой валюте.

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Карточные сети бросились за трендом

И Visa, и Mastercard позволяют партнерам предлагать карты, которые поддерживают стейблкоины.

Для торговцев это удобно, поскольку никаких кардинальных изменений внедрять не надо. Но какая выгода для потребителей? Владельцам карт часто выплачивают щедрые вознаграждения, дают разного года бонусы и кэшбек.

Стейблкоины имеют потенциальный механизм для чего-то подобного. Каждая монета имеет резервный фонд для обеспечения возможности ее обмена на фиксированную стоимость фиатной (обычной) валюты. Такие фонды генерируют процентный доход. Это создает казну для скидок или начисления баллов владельцам.

Однако этот резервный доход идет к эмитентам монет, а не к продавцам, которые принимают платежи. Поэтому торговцы должны были бы договориться с игроками или банками о получении своей доли.

Если продавцы начнут выпускать собственные монеты, то теоретически они смогут полностью финансировать собственные программы лояльности. Это похоже на систему Starbucks, в которой хранят предварительно загруженные средства клиентов на счетах. Они также могут получать проценты с этих средств.

Чтобы поощрить клиентов хранить деньги на таких счетах, продавцы могут выпустить карты, привязанные к их кошелькам. Тогда клиенты смогут использовать эти средства для оплаты в других торговых точках.

А что же с кредитками? Это требует от кредитора и обычной карточной сети способствовать транзакциям. Coinbase, например, уже объявил, что запускает кредитную карту с вознаграждениями через сеть American Express.

Тем временем Visa и Mastercard удалось (пока что) вовремя запрыгнуть на волну хайпа: Visa подписала партнерство с африканской финтех-компанией Yellow Card для расширения своей системы расчетов стейблкоинами в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA).

Mastercard присоединилась к глобальной долларовой сети Рaxos, что позволит поддерживать стейблкоины USDG, USDC, PYUSD, FIUSD.

24 июня рейтинг относительной устойчивости (RS) Mastercard (MA) повышен с 68 до 71. Стоимость акций выросла на 2.80%.

Акции Visa (V) также выросли на 2.29% и теперь стоят $351.63.

Потребители только выиграют

Общая капитализация стейблкоинов по состоянию на 25 июня превысила $253 млрд. За месяц это рост на 2.33%. Лидером остается Tether со стейблкоином USDT, на долю которого приходится 62.21% рынка.

Рекордные цифры сообщают, что о стейблкоинах будут говорить все чаще. Но все еще самый быстрый путь к кошелькам большинства людей — обычная карта.

Однако процесс запущен. Переход не будет мгновенным, но он уже начался. Пока что решает доступ к кредитным и программам лояльности, которыми стейблкоины не могут похвастаться.

Неоднозначность нормативных актов в разных странах, недостаточное доверие со стороны пользователей и проблемы с инфраструктурой кошельков создают дополнительные препятствия для широкого внедрения стейблкоинов.

Visa и Mastercard исследуют инновации в сфере стейблкоинов, ищут способы модернизации трансграничных платежей с помощью различных систем на основе блокчейна. Поэтому, возможно, в ближайшее время мы увидим какие-то интересные гибридные решения.