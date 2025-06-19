В США легализуют стейблкоины, но это может подорвать крипторынок и демократию

17 июня Сенат США принял законопроект, известный как GENIUS Act о создании регуляторной базы для привязанных к доллару США криптовалютных токенов. Чтобы GENIUS Act начал действовать, его должна принять Палата представителей, после чего документ окажется на столе президента Дональда Трампа для утверждения. Ожидается, что это произойдет до августа.

Однако даже этого оказалось достаточно для роста активности. Акции Circle, выпускающей стейблкоин USDC, выросли на 33%. Акции Coinbase, которая стоит за USDC, подскочили в цене на 16%. А общая капитализация рынка стейблкоинов достигла нового исторического максимума в $250 млрд.

Однако эту новость не все восприняли позитивно, поскольку существует много подводных камней.

Почему GENIUS Act такой важный (и спорный)

Стейблкоины — тип криптовалют с поддержкой постоянной стоимости, обычно с привязкой к доллару (или другой фиатной валюте) в пропорции 1:1. Обычно такие монеты используются криптотрейдерами для перемещения стоимости между различными токенами. В последние годы их использование стремительно возросло, поскольку стейблкоины можно использовать для мгновенных платежей с очень низкой комиссией.

Если законопроект о стейблкоинах будет подписан, он потребует, чтобы токены компаний из США были обеспечены ликвидными активами, такими как доллары США и краткосрочными казначейскими векселям, а также чтобы эмитенты ежемесячно публично отчитывались о своих резервах.

На прошлогодних выборах криптокомпании потратила более $119 млн на поддержку прокриптовалютных кандидатов в Конгресс. Также огромные средства потратили на продвижение Дональда Трампа.

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Криптоиндустрия уже давно настаивает на том, чтобы правила для стейблкоинов утвердили законодательно. Вроде бы, это хорошо. Но различные криптовалютные проекты семьи Трампа угрожают разрушить доверие к сектору цифровых активов. Хотя Белый дом заявил, что у Дональда Трампа нет конфликта интересов, потому что активы World Liberty Financial находятся в трастовом фонде, которым управляют дети президента США. Однако потеря средств инвесторов на манипулировании ценой мемкоинов MELANIA и TRUMP заставляют задуматься (однако далеко не всех). Трамп заработал $57,35 млн от продажи токенов в World Liberty Financial в 2024 году, а продажа TRUMP принесла примерно $320 млн (прибыль распределена между несколькими инвесторами).

«Продвигая эти законопроекты, законодатели потеряли возможность противостоять криптовалютной афере Трампа — самой вопиющей коррупции в истории президентства», — заявил Бартлетт Нейлор, адвокат по вопросам финансовой политики Public Citizen, группы по защите прав потребителей.

В криптоимперию Трампов входят теперь не только мемкоины, платформа World Liberty Financial и выпущенный ею стейблкоин USD1, а также майнинговая ферма American Bitcoin.

Медиакомпания Trump Media & Technology Group подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск биржевого фонда на основе Bitcoin и Ethereum под названием Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF. Также в сентябре компания Трампа планирует выпустить смартфон T1. Trump Media and Technology Group, которая стоит за соцсетью Truth Social, также потратит $2,5 млрд на создание биткоин-копилки.

Также GENIUS Act предоставит широкие полномочия министру финансов Скотту Бессенту, который уже заявившийчто американский рынок стейблкоинов может вырасти почти в восемь раз (до более $2 трлн) в течение следующих нескольких лет.

Демократы выразили обеспокоенность тем, что законопроект не помешает крупным технологическим компаниям выпускать собственные частные стейблкоины. Они также требуют, чтобы законодательство давало более сильную защиту от отмывания денег и запретило иностранных эмитентов.

Сенатор-демократ от Орегона Джефф Меркли обвинил республиканцев в «одобрении криптокоррупции Трампа» и разрешении президенту продавать «доступ к правительству для личной прибыли».

Меркли требовал поправки, которые бы запретили избранным чиновникам получать личную прибыль от цифровых активов, но республиканские законодатели заблокировали все попытки провести голосование.

Законопроект GENIUS направили в Палату представителей, которая имеет собственную версию под названием STABLE. Оба запрещают доходные потребительские стейблкоины, но расходятся во мнениях относительно того, кто и что регулирует. Версия Сената централизует надзор в Министерстве финансов, в то время как Палата представителей разделяет полномочия между Федеральной резервной системой, Контролером валютного рынка и другими ведомствами.

Стейблкоины — везде

В прошлом году объем транзакций со стейблкоинами достиг $28 трлн, что превысило объем транзакций Mastercard и Visa вместе взятых.

Несмотря на критическое восприятие этих токенов многими компаниям, еще больше — заинтересованы в них. Shopify уже запустил платежи на основе USDC через Coinbase и Stripe. Генеральный директор Bank of America изучает возможность выпуска стейблкоинов, Uber также рассматривает интеграцию. Французский банковский гигант Societe Generale выпустит долларовый стейблкоин USD CoinVertible USD CoinVertible (USDCV).

Тем не менее существуют определенные ограничения. Закон GENIUS запрещает нефинансовым крупным технологическим компаниям напрямую выпускать стейблкоины, если они не создают или не сотрудничают с регулируемыми финансовыми учреждениями. Хотя, по слухам, Amazon и Walmart хотят собственные стейблкоиныкоторые позволят не платить комиссии Visa и Mastercard.

Между тем JPMorgan Chase схитрил, и запустил депозитный токен JPMD на блокчейне Base, который функционирует как стейблкоин, но тесно интегрирован с традиционной банковской системой. JPMD доступен только для институциональных клиентов и предлагает круглосуточные расчеты и выплаты процентов.

Оффшорные стейблкоины, то есть выпущенные компаниями, зарегистрированными в странах с низким или нулевым налогообложением, доминируют в этой нише. Но США активно наращивает свою мощность. За последний год предложение американских стейблкоинов, таких, как USDC (от Circle) и PYUSD (от PayPal), увеличилась вдвое: на 104% или до $67,5 млрд.

Неамериканские стейблкоины, крупнейшие по капитализации из которых USDT (от Tether), USDE (от Ethena), DAI (от MakerDAO) и USDS (от Sky protocol), показали рост на уровне 41%. Но все еще составляют большую часть мирового рынка стейблкоинов.

Рост предложения американских стейблкоинов отражает спрос со стороны институциональных инвесторов, который поддерживается государственным регулированием и восстановлением доверия к американским эмитентам.

Например, стейблкоин USD1, запущенный криптоплатформой Трампа World Liberty Financial в апреле, уже входит в крупнейшие 5 монет по рыночной капитализации в размере $2.19 млрд.

Общая капитализация рынка стейблкоинов достигла исторической отметки в $250 млрд.