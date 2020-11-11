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SteelSeries Rival 3 Wireless — обзор игровой мыши

SteelSeries Rival 3 Wireless — обзор игровой мыши

SteelSeries Rival 3 Wireless — обзор игровой мыши


Не так давно мы познакомились с удобной проводной мышью SteelSeries Rival 3. Теперь пришла пора рассказать о ее беспроводной старшей сестре. SteelSeries Rival 3 Wireless сохранила все преимущества проводной модели, лишилась большей части подсветки и провода, но осталась столь же удобной. 

SteelSeries Rival 3 Wireless Black (62521)
Мыши, клавиатуры на
от 1 818 грн
Предложений: 21
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Комплектация

В комплект поставки мыши входит инструкция и две пальчиковые батарейки формата ААА. Батарейки вставляются в отсек скрытый под подладонной поверхностью, там же вы найдете микроресивер для подключения по радиоканалу.

SteelSeries Rival 3 Wireless

Форма, внешний вид, материалы

Линейка Rival начала свое существование в далеком 2014 году, как серия эргономичных флагманских мышей. И с тех пор много изменилось, а в этой серии появились как симметричные, так и эргономичные мыши. Формально, Rival 3 Wireless — это симметричная мышь. Ее формы корпуса одинаковые с обеих сторон. Но клавиши навигации расположены только слева, под большой палец правой руки. 

SteelSeries Rival 3 Wireless - обзор игровой мыши

Несмотря на длину в 120 мм, что относительно немало, мышь вовсе не кажется большой. Это ощущение усиливает низкопрофильная конструкция, напоминающая таковую в классической модели Sensei.

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Мышь прекрасно лежит в руке, даже с двумя батарейками она не кажется тяжелой при весе в 106 грамм. Хотя, если приподнять SteelSeries Rival 3 Wireless, то становится заметным легкий перевес в сторону задней части. К счастью, мышь не требует одновременной работы двух батареек и для облегчения и/или изменения баланса вы можете вытащить одну.

SteelSeries Rival 3 Wireless - обзор игровой мыши

Что касается материалов изготовления и качества сборки, то здесь ничего не изменилось по сравнению с проводной версией. Мышь прекрасно собрана, никаких скрипов или люфтов за две недели использования не появилось. 

SteelSeries Rival 3 Wireless - обзор игровой мыши

Важным визуальным отличием беспроводной версии от проводной является отсутствие декоративной RGB-подсветки. Здесь от нее отказались по вполне очевидным причинам связанным с автономностью. Зато мышь стала выглядеть сдержанно и скромно. Подсвечивается только колесико прокрутки, но эту иллюминацию можно отключить.

Что касается эргономичности, то мышь отлично подойдет для руки среднего и малых размеров. Подходящие стили хваток — коготь или пальцы. Хотя маленькой ладонью мышь удобно держать полностью обхватывая корпус. Мышь получилась ухватистой, не только благодаря удобной форме, но и шершавому пластику. И это несмотря на отсутствие резиновых вставок. Кстати, и к практичности также нет никаких претензий — никакого глянца и, соответственно, никаких отпечатков пальцев.

Количество кнопок осталось таким же, как и в проводной версии: пара основных, колесико прокрутки без функции боковых наклонов, клавиша переключения разрешения сенсора позади и две боковых клавиши для навигации. Все клавиши нажимаются с хорошо ощутимым кликом, для их нажатия не нужно много усилий, но и случайных срабатываний не бывает. Колесико обладает информативным ходом и довольно тихое в работе.

Сенсор, автономность SteelSeries Rival 3 Wireless

Начнем с вариантов подключения, их два: Bluetooth 5.0 и радиоканал 2,4 ГГц. Проводной возможности подключения не предусмотрено. Я проверил мышь в обоих вариантах и не заметил ни лагов, ни задержек или какого-либо другого дискомфорта в работе. Хотя для максимальной скорости я рекомендую использовать радиоканал для подключения, в таком случае частота опроса будет равна 1000 Гц, а не 125, как при Bluetooth-подключении. Для переключения режима подключения предусмотрен переключатель на днище мыши.

SteelSeries Rival 3 Wireless - обзор игровой мыши

По сравнению с проводной версией, SteelSeries Rival 3 Wireless обзавелась новым сенсором. Это флагманский датчик TrueMove Air, разработанный в сотрудничестве с PixArt. Максимальное разрешение сенсора составляет 18 000 dpi. Разрешение регулируется с шагом в 100 dpi. Сенсор прекрасно себя вел на тканевых ковриках с разной текстурой и даже на лакированных глянцевых покрытиях, хотя последние не лучшим образом подходят для игры. Но, в целом, мышь отлично подходит как для игры на хорошем коврике, так и для работы на разных поверхностях и условиях.

Для настройки мыши используется стандартная фирменная утилита SteelSeries Engine 3. В ней вы можете регулировать разрешение сенсора, сохранять эти настройки в пресеты, изменять функциональность клавиш, создавать макросы, регулировать таймаут выключения мыши, угловую привязку и ускорение.

SteelSeries Rival 3 Wireless - обзор игровой мыши

Что касается автономности, то производитель заявляет 400 часов от двух батареек при Bluetooth-подключении, что весьма неплохо.

 

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: удобная форма, автономность, функциональность
Минусы: нет
Вывод: SteelSeries Rival 3 Wireless — это добротная беспроводная мышь с удобным корпусом, прекрасным сенсором и сдержанным дизайном. Относительно проводной версии ее цена выросла, но все равно она не доходит до флагманского уровня. Мышь понравилась универсальностью формы, двумя вариантам подключения и автономностью. При этом в ней нет явных недостатков, что редко встречается в современных игровых мышах.

Технические характеристики

SteelSeries Rival 3 Wireless — обзор игровой мыши SteelSeries Rival 3 Wireless Black (62521)
1 818 − 1 999 грн
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ТипМышь
Назначениедля настольных ПК / игр
ПодключениеБеспроводное
Интерфейс коммуникации с ПКрадионтерфейс, Bluetooth
Приемник (размер)-
Питание манипулятора (для беспроводных)встроенный аккумулятор
Цвет корпусачерный
Конструкция корпусаЭргономичная
Тип сенсораОптический
Разрешение, dpi18000
Количество кнопок6
2 колесика прокрутки-
Качалка горизонтальной прокрутки-
Дополнительно-
Размеры, мм120.6 х 67 х 37.9
Вес, г96
Радиус действия радиоканала, мнет данных
ДополнительноЛучшее в отрасли время автономной работы 400+ часов для бесперебойной энергоэффективной работы
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