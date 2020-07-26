SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE – бей больше, Фредди!





SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE – третья игра инди-команды SUPERHOT Team, которая делает игры серии… ну, вы поняли. Она больше, глубже, разнообразней оригинала 2016 г. Вот только интересней ли?

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE Жанр шутер

Платформы Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчики SUPERHOT Team

Издатель SUPERHOT Team

Сайты Steam

Первая SUPERHOT, вышедшая в 2016 г., как и ее прототип 2013 г., произвели в свое время определённый фурор благодаря яркой стилистике и очень необычной геймплейной механике. Это, по сути, пошаговый slo-mo шутер, время в котором идет только тогда, когда движется сам главный герой. Такой подход позволил создавать действительно запоминающиеся, киношные игровые эпизоды, с уворачиванием от пуль в духе «Матрицы», выбиванием оружия, перехватыванием пистолетов в воздухе, бросками катаны через всю комнату и т.д.

За прошедшие с момента создания оригинального прототипа 7 лет, студия SUPERHOT Team сумела выпустить полноценную игру SUPERHOT и ее VR-версию, на базе которой создаются даже аркадные автоматы виртуальной реальности. Новая SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE – это переосмысление идей игры 2016 г., по сути, ее улучшенная и дополненная версия. Именно поэтому все владельцы оригинальной SUPERHOT, а таких на текущий момент оказалось около 2 млн., получили SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE совершенно бесплатно. Проверьте свой аккаунт Steam, возможно, обновленная игра уже там.

Основное отличие SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE – добавление в игру элементов roguelike RPG. Которые на самом деле только все портят. Если в оригинале у нас было прямое повествование и определенный набор уровней, которые необходимо было пройти, чтобы добраться до финала и до бесконечного режима с модификаторами, то здесь бесконечный режим со случайными модами включен изначально.

Вы попадаете на своеобразную карту подземелья, как в старых добрых «рогаликах». Некоторые комнаты здесь содержат крохотные кусочки сюжета, некоторые — новые хаки, которые появятся среди ваших способностей, а некоторые – блоки из случайных комнат-арен, на которых вы должны убить определенное число противников, 6-8, чтобы пройти дальше. В каждом блоке от 5 до 10 комнат, и закончить их вы должны, потеряв лишь определенное количество жизней. У вас только два-три сердечка, и если они закончатся, весь блок придется начинать сначала. Самих боевых арен на самом деле немного, где-то с десяток, и несмотря на незначительные изменения, которые вносятся в них, очень скоро скудный набор локаций надоест вам.

Другой элемент roguelike — это уже упомянутые хаки, появившиеся в игре. По мере прохождения очередного блока вам будут предлагаться по два случайных модификатора, из которых нужно выбрать только один. Дополнительные патроны в огнестрельном оружие или катана в руке в самом начале уровня? Бросаемые предметы наносят больше урона или превращаются в осколочные гранаты? Высокая скорость перемещения или дополнительное сердечко жизни? И т.д. Да, элемент случайности вносит в игру некоторое разнообразие, но случайные арены, случайные бонусы, случайные противники – это еще не значит бесконечная играбельность. Очень быстро весь этот хаос начинает надоедать, ведь на самом деле в игре нет ничего нового.

Нет, некоторые нововведения в игре все же есть, например, неубиваемые боссы и частично неуязвимые рядовые противники; лазерные винтовки, поражающие противника мгновенно; возможность выдергивать из «трупов» холодное оружие; искажения пространства и убийственные рикошеты. Но… это все равно все тот же самый старый SUPERHOT. За 7 лет авторы игры не придумали ничего нового. Смешно, что всю игру разработчики твердят вам, что играть дальше не имеет смысла и ничего нового вы уже не увидите. В данном случае это чистая правда.

При этом я не могу сказать, что SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE — плохая игра. Если вы не видели первый SUPERHOT, то наверняка проведете в MCD несколько приятных часов. Если же в свое время прошли оригинал и потратили некоторое время на бесконечный режим, вряд ли вам захочется проходить еще и roguelike-версию той же самой игры. Кажется, авторам пора оставить свой старый концепт в покое и постараться придумать что-то новое. Эту корову нельзя доить вечно.