Тест 3DMark Port Royal: впечатляемся трассировкой лучей и считаем «попугаев»

Команда разработчиков Futuremark из компании UL Benchmarks несколько дней назад расширила возможности популярного теста видеокарт 3DMark. Теперь в пакет добавлен новый этап Port Royal, позволяющий оценить потенциал адаптеров, поддерживающих трассировку лучей в режиме реального времени.

Еще осенью разработчики показывали техно-демо будущего теста, теперь работы над очередным этапом завершены и Port Royal доступна всем желающим проверить возможности своей видеокарты. К сожалению, новый тест не включен в базовую бесплатную версию 3DMark Basic Edition и 3DMark Demo на Steam. Этап доступен только для 3DMark Advanced Edition ($29,99) и Professional Edition. При этом если версия теста 3DMark Advanced Edition была куплена до 8 января, понадобится дополнительно приобрести апгрейд за $2,99. При покупке же теста с 8-го января, этап Port Royal будет изначально включен в расширенную версию 3DMark.

Новый графический тест сочетает трассировку лучей в реальном времени и традиционные методы рендеринга. При таком гибридном способе построения картинки привычную растеризацию можно использовать для большей части рендеринга, подключая трассировку лучей избирательно для улучшения отражений, создания теней и других эффектов, которые сложно получить с помощью обычных методов.

Для работы 3DMark Port Royal понадобится Windows 10 c обновлением 1809, видеокарта с поддержкой Microsoft DirectX Raytracing и соответствующие драйверы. Сейчас функции DXR поддерживают адаптеры серий GeForce RTX, NVIDIA Quadro RTX, а также TITAN RTX и TITAN V. Последний хотя и не имеет аппаратных RT-ядер, однако использует архитектуру Volta и оснащен 640 тензорными блоками.

В системных требованиях к Port Royal также указана необходимость в 4 ГБ оперативной памяти, при этом объем локальной памяти видеокарты должен составлять минимум 6 ГБ. Именно столько имеется на борту GeForce RTX 2060.

Мы проверили в деле GeForce RTX 2080 Founders Edition, которая использовалась в связке с процессором Core i7-8700K и 16 ГБ (2×8 ГБ) памяти DDR4-3466. По итогам замеров, такая конфигурация набирает порядка 6000 баллов. При этом средняя скорость отрисовки сцены составляла почти 28 кадров/c. Да уж, есть к чему стремиться.

Отметим, что для этапа Port Royal по-умолчанию используется графический режим с разрешением 2560х1440. Параметры можно настраивать самостоятельно, но для прямого сравнения такие результаты уже нельзя использовать.

В 3DMark Port Royal не предусмотрен отдельный процессорный тест. Хотя разработчик указывает, что производительность CPU в целом важна и также может влиять на итоговые результаты, на практике во время теста загрузка потоков на 6-ядерном процессоре достаточно слабая – на уровне 20%.

Согласно первым результатам замеров, опубликованных в сети, GeFore RTX 2080 Ti набирает в тесте Port Royal примерно 7900 баллов при средних 37 кадрах/c, GeForce RTX 2070 обеспечивает 4900 баллов и 23 кадра/c, а GeForce RTX 2060 здесь имеет 3800 баллов и 18 кадров/c.

Небезынтересны и «титановые» разборки. Завсегдатай ресурса Overclock3D.net с ником Kaapstad сравнил возможности топовых видеокарт. Несколько форсированный топовый TITAN RTX набирает 9500 баллов при средних 44 кадра/c, а ускоренный TITAN V показывает результаты лишь на уровне GeForce RTX 2060 – порядка 3800 баллов и 17 кадров/c. То есть аппаратные RT-блоки для трассировки лучей имеют огромное значение. Напомним, что TITAN V имеет 5120 вычислителей, 640 тензорных блоков и рекомендованную цену в $3000. Тогда как GeForce RTX 2060 получила 1920 вычислителей, 240 тензорных блоков и 30 RT-ядер. При этом младшая модель в линейке GeForce RTX оценена в $350. Внушительное отличие в цене при схожести показателей в тесте с DXR.

Реальных приложений с поддержкой трассировки лучей все еще очень мало. Battlefield V – фактически единственная игра в которой владельцы видеокарт серии GeForce RTX могут увидеть эффекты, реализованные с помощью DirectX Raytracing. Остальные проекты еще находятся в разработке. 3DMark Port Royal отчасти поможет скрасить ожидания, позволяя долгими зимними вечерами оценивать потенциал своей системы, исследовать влияние разгона и мечтать о будущих проектах. Ждать осталось недолго.

Ближайший анонс большого проекта с поддержкой трассировки лучей состоится уже через месяц. 15 февраля ожидаем запуск Metro Exodus. Демо игры использовалось NVIDIA во время запуска видеокарт GeForce RTX. Работа с освещением в этом проекте выглядела особенно эффектно. Конечно игра попала в список самых ожидаемых игр 2019 года. Надеемся, что долгострой от украинского разработчика 4А Games сможет удивить не только поддержкой DXR.