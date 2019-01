42 самые ожидаемые игры 2019 года

В 2019 году игровой сезон стартует уже с третьей недели января, а февраль и март, кажется, превосходят по числу громких релизов даже осень 2018 г. Так что у вас осталось совсем немного времени, чтобы закончить купленные на рождественских распродажах игры. Надеемся, наш материал, посвященный Лучшим играм 2018 г., помог вам во время шопинга. Что ж, давайте посмотрим, что нас ждет в 2019 г., тем более что количество интересных проектов, которые должны выйти в новом сезоне, действительно впечатляет. Шутеры, ролевые игры, стратегии, action/adventure — уверены, каждый найдет что-то для себя. Обратите внимание, игры в этом материале отсортированы по дате выхода.

Ace Combat 7: Skies Unknown

Жанр: аркадный авиасимулятор, action

Дата релиза: 18 января 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Семнадцатая за 24 года часть легендарной серии аркадных авиасимуляторов от Bandai Namco Studios будет мультиплатформенной. И слава богу, ведь предыдущей частью, выходившей на ПК и Xbox, была еще Ace Combat: Assault Horizon (2011, 2013). Традиционно для серии нас ждут пафосный сюжет и интенсивные воздушные бои на современных и футуристических истребителях, время от времени нарушающие привычные законы физики. В чем-то серию Ace Combat можно сравнить с Forza Horizon, ее авторы тоже фанатично влюблены в технику, которую показывают в игре.

At the Gates

Жанр: пошаговая стратегия

Дата релиза: 23 января 2019

Платформы: Windows, macOS, Linux, iOS





At the Gates – 4X стратегия от Джона Шафера, ведущего дизайнера Civilization V. Ваша задача — привести к процветанию одно из варварских государств, возникших на руинах Римской империи. Оригинальные фишки игры – смена времени года, влияющая на количество доступных ресурсов, менеджмент собственного клана и элементы roguelike RPG. Кроме того, у игры интересный, необычный для глобальных стратегий, акварельный стиль графики.

Resident Evil 2

Жанр: survival horror

Дата релиза: 25 января 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Ремейк классической Resident Evil 2 (1998), одной из лучших частей серии, на движке RE Engine, использовавшемся в Resident Evil 7: Biohazard (2017). Вместо фиксированной камеры и «танковой» системы управления будет использоваться привычная для шутеров от третьего лица камера за плечом, как в Resident Evil 4 (2005). В целом ремейк можно определить как более реалистичный, но основной сюжет и персонажи останутся теми же. Так что нас ждет новая встреча с полицейским Леоном Скоттом Кеннеди, студенткой Клэр Редфилд, агентом Адой Вонг и школьницей Шерри Биркин.

Kingdom Hearts III

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 29 января 2019

Платформы: PlayStation 4, Xbox One





Несмотря на скромный номер в названии, Kingdom Hearts III – уже двенадцатая игра в серии ролевых кроссоверов вселенных Square Enix и Disney Interactive, и прямой сиквел Kingdom Hearts II (2006). Что ж, наконец-то полноценная игра, а не сборная солянка в стиле Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Главным героем игры снова станет Сора, а помогать ему будут Рику, Дональд Дак, Гуфи, Король Микки и другие персонажи. Кроме знакомых по предыдущим частям игровых миров, в Kingdom Hearts III будут и новые локации, построенные на базе таких мультфильмов Disney как Tangled, Big Hero 6, Toy Story, Monsters, Inc. и Frozen.

Sunless Skies

Жанр: ролевая игра

Дата релиза: 31 января 2019

Платформы: Windows, macOS, Linux





Sunless Skies – сиквел викторианского ролевого хоррора Sunless Sea от студии Failbetter Games. В этот раз действие игры происходит не в полумраке подземного океана, а в безвоздушном пространстве, которое бороздят стимпанковские космические локомотивы. Все основные черты предыдущей игры – лавкрафтовский ужас и безумие, смесь готики и стимпанка, элементы выживания и RPG — перекочевали и в продолжение. С сентября 2017 г. игра находится в Раннем доступе Steam, а полноценный релиз запланирован на конец января 2019 г.

Astroneer

Жанр: survival, adventure

Дата релиза: 6 февраля 2019

Платформы: Windows, Xbox One





Astroneer – это No Man’s Sky здорового человека. Survival-песочница с процедурной генерацией планет, кооперативом на четырех человек, крафтингом, возможностью постройки баз и транспортных средств, терраформацией и т.д. С декабря 2016 г. игра находится в Раннем доступе Steam, где успела собрать весьма положительные отзывы. Релиз версии 1.0 запланирован на 6 февраля 2019 г.

God Eater 3

Жанр: ролевая игра

Дата релиза: 8 февраля 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4





Появившаяся изначально на мобильных платформах, серия action/RPG God Eater от Bandai Namco завоевывает теперь и старшие консоли. God Eater 3 обещает поклонникам новых персонажей, локации, еще более мощных противников Арагами и новые виды оружия, чтобы сразить их.

Crackdown 3

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 15 февраля 2019

Платформы: Windows, Xbox One





Изначально релиз action/adventure Crackdown 3 от Sumo Digital/Microsoft Studios был запланирован еще на 2016 г. К сожалению, с реализацией основной фишки игры, масштабных разрушений, рассчитываемых на облачных серверах Microsoft Azure, все оказалось не так просто. Наконец-то, после пяти лет разработки, удаленный обсчет разрушений был реализован и игра готова к релизу. Правда, на старте игрокам обещают всего несколько карт и ограниченный выбор оружия.

Dead or Alive 6

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 15 февраля 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Разработчики новой серии файтинга Dead or Alive обещают сместить акцент с сексуализации героинь на собственно игровой процесс, что наверняка расстроит одних игроков, но обрадует других. В Dead or Alive 6 обещают еще более наглядную визуализацию повреждений бойцов и эффекты потения, а вот физику груди обещали немного «уменьшить». В стартовой версии игры будет 25 бойцов, включая нескольких новых.

Far Cry New Dawn

Жанр: шутер

Дата релиза: 15 февраля 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Far Cry New Dawn – спин-офф к основной серии шутеров Far Cry, в духе Far Cry Primal – та же карта, другое окружение. Действие игры разворачивается в хорошо знакомых декорациях округа Хоуп из Far Cry 5 через 17 лет после ядерной войны (условно хорошее окончание оригинальной игры). Базовый геймплей остался почти без изменений, хотя противники, животные и арсенал игрока обновились. Готовьтесь встретиться с некоторыми персонажами, знакомыми по Far Cry 5.

Metro Exodus

Жанр: шутер

Дата релиза: 15 февраля 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Долгожданная третья, завершающая часть серии Metro от украино-мальтийской студии 4A Games. Metro Exodus наконец-то вырывается из подземелий – Артем, Аня и их товарищи путешествуют по постъядерной России на локомотиве «Аврора». Их путь лежит на восток — туда, где, возможно, осталась местность, нетронутая ядерными бомбардировками. Традиционно для серии в Metro Exodus нас ожидает микс из stealth/action, выживания в экстремальных условиях и элементов хоррора. Ну и, конечно же, передовая графика, которую обеспечивает обновленный движок 4A Engine.

Anthem

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 22 февраля 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Anthem – пожалуй, самая важная игра легендарной BioWare. Просто потому, что от ее успеха зависит судьба студии, основанной в 1995 г. и буквально возродившей жанр CRPG. После неудачи Mass Effect: Andromeda студия не может позволить себе второй провал подряд. К сожалению, несмотря на интересный мир и визуальные красоты, обеспечиваемые движком Frostbite 3, пока неясно, заинтересует ли боевка, по большому счету, копирующая Mass Effect: Andromeda, широкие массы игроков.

Anno 1800

Жанр: экономическая стратегия

Дата релиза: 26 февраля 2019

Платформы: Windows





После футуристических Anno 2070 и Anno 2205 серия градостроительных стратегий от Blue Byte / Ubisoft возвращается в прошлое. Начало XIX столетия, заря Индустриальной эры. В игру возвращаются морские сражения, но появляются и новые фишки, такие как планирование города, привлекательность для туристов и влияние индустриализации на настроение населения. Anno 1800, как и большинство экономических стратегий, ПК-эксклюзив.

Dirt Rally 2.0

Жанр: симулятор

Дата релиза: 26 февраля 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Тринадцатая часть серии раллийных симуляторов, некогда называвшихся Colin McRae Rally и прямой сиквел DiRT Rally (2015). Dirt Rally 2.0 в большей мере симулятор, чем полуаркадная DiRT 4. Codemasters обещают заезды на машинах разных эпох по трассам Аргентины, Австралии, Новой Зеландии, Польши, Испании и США, лицензированным у FIA. Консультантами новой игры выступили профессиональные гонщики Джон Армстронг и Оливер Сольберг, а голос штурмана записал легендарный Фил Майлз.

Left Alive

Жанр: симулятор

Дата релиза: 5 марта 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4





Left Alive – stealth/action, созданный в коллаборации таких монстров индустрии как Тошифуми Набешима (директор серии меха-шутеров Armored Core), Йоджи Шинкава (дизайнер персонажей серии Metal Gear Solid) и Такаюки Яанасе (дизайнер мехов в Ghost in the Shell: Arise, Mobile Suit Gundam 00, Xenoblade Chronicles X). И хотя большие прямоходящие роботы в игре тоже есть, основной упор делается на историю, рассказанную от лица нескольких персонажей, и возможность выбора стиля прохождения каждой локации.

Total War: Three Kingdoms

Жанр: глобальная стратегия

Дата релиза: 7 марта 2019

Платформы: Windows, macOS, Linux





История Китая изобилует интересными периодами, к тому же Китай сегодня – один из самых больших игровых рынков в мире. Удивительно, что разработчики серии стратегий Total War только сейчас обратили внимание на этот регион. Итак, мы отправляемся на восток в 220 – 280 гг. нашей эры, в т.н. Эпоху Троецарствия, когда за гегемонию в Китае боролись три государства – Вэй, У и Шу. После прохладно встреченной критиками и игроками Total War Saga: Thrones of Britannia и закрываемой в феврале 2019 г. Total War: Arena, разработчикам из Creative Assembly нужен только успех.

Devil May Cry 5

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 8 марта 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Devil May Cry 5 – продолжатель не последней игры серии, DmC Devil May Cry (2013), а Devil May Cry 2 (2003). Да и разработкой вновь занимается сама Capcom, а не Ninja Theory (Hellblade: Senua’s Sacrifice, Enslaved: Odyssey to the West). В серию в качестве играбельных персонажей возвращаются Данте и Неро, а новичком станет загадочный V. У каждого из героев собственный стиль боя и оружие.

Tom Clancy’s The Division 2

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 15 марта 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Сиквел суперуспешной Tom Clancy’s The Division от Ubisoft / Massive Entertainment перенесет нас из Нью-Йорка в Вашингтон, воссозданный, по заверениям разработчиков, один в один с настоящим. События игры происходят через семь месяцев после событий первой части. Получив массу отзывов от фанатов первой части, в сиквеле Massive Entertainment уделит больше внимания endgame-контенту. Из нововведений стоит отметить рейды на 8 игроков и систему кланов. Буквально за день до публикации статьи игра исчезла из Steam, купить The Division 2 на ПК можно будет только в Uplay и Epic Store.

The Sinking City

Жанр: adventure

Дата релиза: 21 марта 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Еще одна AAA-игра 2019 г. от украинской студии, на этот раз от киевской Frogwares, авторов Sherlock Holmes: Crimes & Punishments и Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter. В этот раз разработчики взялись за наследие Говарда Филлипса Лавкрафта, а сама The Sinking City – это horror adventure, в которой игрок будет выступать в роли частного детектива, расследующего череду мистических преступлений в городе, переживающем катастрофическое наводнение.

Sekiro: Shadows Die Twice

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 22 марта 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Sekiro: Shadows Die Twice – новый проект FromSoftware, авторов Dark Souls и Bloodborne. Главный герой игры, Сэкиро – синоби, который пытается отомстить за хозяина и восстановить собственную честь. Место и время действия – Япония «Эпохи воюющих провинций» (вторая половина XV – начало XVII века). Разработкой руководит сам Хидэтака Миядзаки, создатель серии Dark Souls.

Tropico 6

Жанр: экономический симулятор

Дата релиза: 29 марта 2019

Платформы: Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One





Изначально релиз очередной части симулятора банановой республики Tropico 6 был запланирован на 25 января 2019 г., но буквально за две недели до указанной даты его перенесли на два месяца. Что ж, экономических стратегий в этом году немало, так что мы подождем. Фишка Tropico 6 – заселение целого архипелага, а не одного острова, что ведет к созданию транспортной сети и постройки мостов между островами. Как и в Tropico 5, в сиквеле будет четыре исторических периода – Колониальная эра, Вторая мировая война, Холодная война и современность.

Mortal Kombat 11

Жанр: файтинг

Дата релиза: 23 апреля 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch





Одиннадцатая основная и 22-я по счету игра в легендарной серии Mortal Kombat продолжает сюжет предыдущей части, Mortal Kombat X (2015). В новой серии появится система кастомизации персонажей, похожая на ту, что была в получившем награду Выбор редакции 2017 файтинге Injustice 2 от все той же NetherRealm Studios. Mortal Kombat 11 выйдет на всех платформах текущего поколения, включая Nintendo Switch.

Days Gone

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 26 апреля 2019

Платформы: PlayStation 4





Days Gone – эксклюзив PlayStation 4 от SIE Bend Studio, авторов серии шутеров от третьего лица Syphon Filter. И это первая большая игра студии после череды проектов для мобильных платформ. Days Gone – action/adventure с постапокалиптическим открытым миром на движке Unreal Engine 4. Глобальная эпидемия, зомби, дикие звери, банды выживших и одинокий странник на мотоцикле прилагаются.

Rage 2

Жанр: шутер

Дата релиза: 14 мая 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Rage уже не та, да и id Software тоже. И хотя формально Rage 2 – это сиквел той самой, очень противоречивой игры 2011 г., больше новый Rage похож на микс Mad Max и Bulletstorm. В разработке игры участвовала Avalanche Studios (Just Cause 3, Mad Max), что, учитывая открытый мир, наличие гоночных заданий и других дополнительных активностей, совсем не удивительно. Far Cry New Dawn и Rage 2 похожи даже по цветовой гамме, посмотрим, какая из двух игр придется по душе игрокам.

Phoenix Point

Жанр: пошаговая стратегия

Дата релиза: июнь 2019

Платформы: Windows, macOS, Xbox One





Phoenix Point – правильная XCOM от ветерана жанра Джулиана Голлопа, создателя Laser Squad и оригинальных UFO: Enemy Unknown и X-COM: Apocalypse. Планетарный экран с множеством точек интереса и транспортным кораблем, вылетающим на миссии, пошаговые тактические бои – все это мы видели в предыдущих играх Голлопа. Phoenix Point подкупает безумным сеттингом, напоминающим «Нечто», распространившийся на весь мир; наличием дополнительных, контролируемых AI людских фракций и интересной системой мутации противников.

Shenmue III

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 27 августа 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4





На момент выхода в 1999 г. оригинальная Shenmue была самой дорогой в разработке видеоигрой. После коммерческой неудачи первой части и ее сиквела, Shenmue III на десять лет попала в производственный ад. После петиции фанатов, краудфантинга на Kickstarter в 2016 г., появления нового издателя в лице Deep Silver, переноса даты релиза и других неприятностей Shenmue III вроде бы должна выйти в августе 2019 г. Впрочем, окончательной уверенности у нас все еще нет, да и о самой игре известно до обидного мало.

Biomutant

Жанр: action/RPG

Дата релиза: лето 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Biomutant – постапокалиптическая action/RPG с открытым миром, основной фишкой которой являются вынесенные в названия мутации, позволяющие изменять внешний вид, характеристики персонажа и его боевой стиль. Основа игры – файтинг с видом от третьего лица и возможностью свободно смешивать различные приемы и оружие. А еще в Biomutant очень забавные персонажи – антропоморфные животные.

MechWarrior 5: Mercenaries

Жанр: симулятор

Дата релиза: 10 сентября 2019

Платформы: Windows





Мы ждали релиза MechWarrior 5: Mercenaries еще в 2018 г., но это как раз тот случай, когда лучше подождать, чем получить сырую игру. Пятая часть легендарного симулятора больших человекоподобных роботов – первая игра в серии с 2000 г., не считая многопользовательской MechWarrior Online. Собственно, мультиплеера в MechWarrior 5 и не будет, только однопользовательская и кооперативная кампании на 50-60 часов. Авторы обещают предоставить игрокам намного больше свободы, чем в предыдущих частях серии, кроме того MechWarrior 5 будет более дружелюбной к новичкам, хотя до чистого action в стиле Titanfall дело не дойдет. Все-таки это симулятор.

The Settlers

Жанр: экономическая стратегия

Дата релиза: осень 2019

Платформы: Windows





Первая экономическая стратегия The Settlers вышла в далеком 1993 г. на Commodore Amiga. Спустя 25 лет, восьмая часть серии, имеющая точно такое же название, как и первая, выйдет на ПК. The Settlers 2019 – это ребут, с возможностью соло и кооперативного прохождения, а также с долгожданным сетевым мультиплеером. Игра использует движок Snowdrop, тот самый, на котором построены Tom Clancy’s The Division и The Division 2, так что за качество графики можно не волноваться.

A Plague Tale: Innocence

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





A Plague Tale: Innocence – это история брата и сестры, пытающихся выжить в самый темный период европейской истории, во время Столетней войны (1337—1453). Девушке и ее юному брату придется сражаться не только с мародерами, бандитами и солдатами Инквизиции, но и с воплощением Чумы – полчищами крыс, заполонивших города Франции и их окрестности. Игра сочетает элементы stealth/action и адвенчуры.

Age of Wonders: Planetfall

Жанр: пошаговая стратегия

Дата релиза: 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





2019 г. – определенно очень удачный для пошаговых стратегий. Новая часть серии Age of Wonders перемещает нас из мира магии в мир высоких технологий – события Age of Wonders: Planetfall происходят в sci-fi сеттинге и рассказывают о колонизации враждебной планеты. Что ж, будем надеяться, что на выходе у нас может получиться правильная Alpha Centauri, а не очередная Civilization: Beyond Earth.

Ancestors: The Humankind Odyssey

Жанр: adventure

Дата релиза: 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Амбициозный проект Патриса Дезиле, создателя Prince of Persia: The Sands of Time и серии Assassin’s Creed. Ancestors: The Humankind Odyssey – это action/adventure с элементами симулятора выживания, в которой вам предстоит взять в свои руки судьбу предков современного человека, начиная с ранних гоминид и австралопитеков до неандертальцев и кроманьонцев. Игра разбита на исторические периоды и начинается в Африке 10 млн. лет назад.

Control

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Control – новый проект Remedy Entertainment, авторов Max Payne, Alan Wake и Quantum Break. В этой action/adventure от третьего лица вам предстоит раскрыть секреты Старейшего дома, нью-йоркского небоскреба, внутри которого работают законы иного мира. Под вашим управлением окажется агент Бюро по контролю — правительственной организации, которая ищет и пытается обуздать различные паранормальные явления. Боевая система Control позволяет использовать оружие, различные технические апргейды и сверхъестественные способности.

Desperados III

Жанр: тактическая стратегия

Дата релиза: 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





THQ Nordic продолжает возрождать классические серии игр, доставшиеся ей в наследство. Для разработки нового Desperados издатель выбрал просто идеального кандидата – студию Mimimi Productions, авторов великолепной Shadow Tactics: Blades of the Shogun, которая, собственно, и являлась духовной наследницей Desperados. Дикий Запад, пять персонажей с уникальными умениями, головоломные миссии с элементами stealth – все как мы любим.

Psychonauts 2

Жанр: action/adventure, платформер

Дата релиза: 2019

Платформы: Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One





Psychonauts 2 – прямое продолжение культового платформера Psychonauts (2005), первой игры студии Тима Шейфера Double Fine Productions. Как и все последние проекты компании, она профинансирована самими игроками через платформу краудфандинга Fig. В сиквеле нас ждет новая встреча с Разом Аквато и его друзьями, путешествия в созданные подсознанием других людей безумные миры и различные платформенные головоломки. Игра повторяет гротескный визуальный стиль оригинала.

Skull & Bones

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Проще всего описать Skull & Bones как мультиплеерную версию Assassin’s Creed IV: Black Flag в Индийском океане. Пираты, сокровища, корабли торговцев и флота враждующих держав. Кампанию в Skull & Bones можно будет проходить в одиночку или в кооперативном режиме, вместе с четырьмя другими капитанами. А в многопользовательском режиме Loot Hunt в битве за сокровища сойдутся два пиратских флота, каждый корабль в которых управляется живым игроком. Skull & Bones – первый большой проект Ubisoft Singapore.

The Outer Worlds

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





The Outer Worlds – проект студии Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Tyranny), приобретенной недавно Microsoft. За разработку отвечают легендарные Лео Боярски и Тим Кейн, авторы культовых Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, The Temple of Elemental Evil и Vampire: The Masquerade – Bloodlines. The Outer Worlds – это ретро-футуристическая action/RPG с открытым миром, которую можно охарактеризовать как Fallout в космосе. Игрокам обещают две планеты для исследования, вариативность прохождения квестов, море юмора и корабль-базу в стиле Mass Effect.

The Pathless

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4





The Pathless – атмосферная приключенческая игра-платформер от студии Giant Squid, подарившей нам великолепную Abzû. Проект был представлен на The Game Awards 2018. Игра расскажет историю лучницы и ее орла (здравствуй, Assassin’s Creed Odyssey) сражающейся с мифическим злом. Темп The Pathless явно выше, чем у Abzû, а стилистика близка к китайской.

The Surge 2

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Сиквел The Surge, научно-фантастической вариации на тему Dark Souls от Deck13. Действие игры будет происходить через несколько месяцев после событий первой части в городе Иерихон и его окрестностях, а сам мир The Surge 2 будет более открытым. Авторы обещают новые возможности по кастомизации персонажа, новое оружие, противников и боссов, но базовый хардкорный геймплей, так понравившийся игрокам, должен сохраниться без изменений. Противники научились координировать усилия, так что будет еще сложнее.

Twin Mirror

Жанр: adventure

Дата релиза: 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Twin Mirror – новая эпизодическая адвенчюра от Dontnod Entertainment, авторов Vampyr, Life is Strange и Remember Me. Главному герою придется расследовать события, о которых он не помнит, несмотря на то что принимал в них участие. Детективный сюжет в этой истории сочетается с виртуальными путешествиями в подсознание.

Wasteland 3

Жанр: ролевая игра

Дата релиза: 2019

Платформы: Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One





Триквел культовой ролевой игры Брайана Фарго и студии inXile Entertainment, еще одного недавнего приобретения Microsoft. И хотя Wasteland 2 собрала положительные отзывы игроков, судьба нового проекта вызывает серьезные опасения, ведь предыдущая игра студии, The Bard’s Tale IV: Barrows Deep, с треском провалилась, несмотря на весь апломб разработчиков при ее релизе. В проекте занята команда, ответственная за Torment: Tides of Numenera, а уникальной фишкой игры должен стать синхронный и асинхронный мультиплеер, необычный для классических RPG элемент.

Wolfenstein: Youngblood

Жанр: шутер

Дата релиза: 2019

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Wolfenstein: Youngblood – четвертая игра ребута Wolfenstein от MachineGames и приквел к грядущей Wolfenstein III. События игры происходят через 19 лет после Второй Американской революции в Wolfenstein II: The New Colossus, а главными героинями станут Джесс и Софи Бласковиц, сестры-близнецы, дочки Би-Джей Бласковица и Ани Оливы. Действие игры происходит во Франции, куда сестры отправятся на поиски отца.

Несомненно, это далеко не все интересные проекты, которые ждут нас в 2019 г. Дополнительные анонсы ААА-игр этой осени наверняка ждут нас в ходе E3 2019, плюс не стоит сбрасывать со счетов инди-проекты, которые любят появляться как чертики из табакерки. Что ж, удачного всем года и интересных игр!