Тест-драйв Cupra Terramar: когда не нужно ничего доказывать

Балансирование на грани разума и экспрессии редко бывает адекватным и часто перекашивается в какую-то сторону. Поэтому оказалось довольно удивительным, что Cupra Terramar способен играть ту роль, которую вы ему зададите. В нем больше стабильности, чем в Formentor и значительно больше дерзости чем у Leon. Он полон непоколебимого величия от своей задачи и будет выполнять ее на все сто процентов.

После презентации в апреле 2025 года я ждала встречи с Terramar больше полугода, хотя еще тогда, ответила на все вопросы о Cupra и выиграла бонусный тест-драйв. Настолько эта новинка была востребована, что пиарщикам бренда трудно было найти время, чтобы втиснуть меня в список журналистов. На меньше чем неделю я не соглашалась, ведь с такой вспыльчивой натурой ты начинаешь полностью ее понимать только, когда эмоции немного угаснут.

Когда наконец я отправилась забирать Cupra Terramar чувствовала некоторое недоверие. Не потому, что он мог разочаровать, а просто я понимаю, что Cupra расположилась в очень интересном пространстве: между универсальностью традиционного SUV и динамикой спортивного хотхетча. И как автожурналистка, проведшая бесчисленное количество времени в разных кроссоверах, я понимаю, что такие балансы редко удаются идеально.

Угрожающий внешне

Первый взгляд на Terramar VZ рассказывает вам всё, что вам нужно знать о философии Cupra. Это не просто ещё один серый кузов на колёсах — это автомобиль, который как будто хочет вам что-то сказать. Агрессивная передняя часть с характерным «гарпунным» носом, интегрированный логотип Cupra, длинный капот, который создает впечатление мощности и динамики. Все это говорит о духе марки, которая понимает, что спортивность не только о цифрах на спидометре, но и о том, как автомобиль заставляет вас чувствовать себя, когда вы едете по дороге.

Каждая черта говорит о тонкой и искусной работе дизайнеров. Мне досталось авто цвета ультрафиолета Dark void, который придает ему глубину и глянцевое полярное сияние. Широкая база, плавные линии, проходящие по бокам, подсвеченный логотип Cupra сзади — все это работает вместе, чтобы создать впечатление динамики даже на парковке. И это не учитывая доступность заводского матового Century Bronze Matt, который словно магнит притягивает к себе ценителей эксклюзива.

На 19-дюймовых дисках это воспринимается как дорога к развлечениям, а не как семейная покупка. Только здесь адаптивные амортизаторы, которым мягкость задаете именно вы вместе с режимами езды. И поверьте, даже на плохих дорогах не возникает мысли о том, чтобы уменьшить диаметр дисков и увеличить профиль.

Наиболее интересно, что его сразу не отличишь от Formentor, только после тщательного сравнения габаритов. Для этого они должны стоять рядом. Однако в Terramar все больше — от массивности капота, ширины, высоты до пространства в салоне. И даже при почти той же базе в 2680 мм (с разницей всего в один миллиметр) Terramar выглядит куда опытнее и взрослее.

Глубокое погружение

А тем более просторнее. Когда я закидывала вещи в багажник Cupra Terramar, я несколько раз его открывала ногой, проверяя работу доступа без касания и чтобы убедиться, что вместимость на самом деле 540 литров (плюс 100 литров, если сложить спинки заднего дивана). Это вроде бы и стандартная для класса ёмкость, но то, как она организована, было приятной неожиданностью.

Регулируемое дно багажника, запаска, инструменты, глубокие карманы на внутренних стенках, крючки и розетка на 12В и полноценная на 230В для маленьких бытовых приборов — разработана для тех, кто возит гриль на дачу или любит варить кофе в дороге или заряжает сигвей. Все это говорит, что в Cupra разбираются в потребностях не только азартных людей, но и молодых родителей.

Форма багажника Cupra Terramar правильная, почти прямоугольная, без сильных завалов арок, поэтому он лучше «ест» чемоданы, чем кажется по цифрам. Так что сюда с легкостью войдет 5 больших чемоданов и две небольшие сумки.

Спинки задних сидений складываются с разделением 40/20/40, что дает вам больше места для перевозки лыж или длинных предметов. Задних пассажиров ждет неплохое пространство для ног и головы, хотя, честно говоря, задний диван это все еще не лучшая часть автомобиля. Здесь места больше чем в Formentor, но меньше чем в Leon. Средний пассажир дивана будет чувствовать себя лишним, хотя сидеть здесь можно. Тоннель посередине, центральный подлокотник — все напоминает, что это все же спортивная машина, которая не готова пожертвовать динамикой ради комфорта трех задних пассажиров. Поэтому держитесь крепче, потому что на поворотах будет немного болтать.

Но здесь есть карманы, подстаканники в дверях, ниши по бокам дивана, отдельная регулировка температуры и выводы для зарядки гаджетов. А опция с панорамной крышей визуально расширяет пространство в салоне еще больше и дышать можно полной грудью, не волнуясь за то, что головой пробьешь потолок.

Роскошный изнутри

На самом деле разочароваться в Cupra просто невозможно, тем более когда она нафарширована, как наш тестовый Terramar. Зайдя внутрь, меня встретило ощущение, которое трудно описать только техническими терминами: салон Cupra Terramar ощущается как кокон, но не закрытый, а живой. Вы погружаетесь в мир, совсем другой от того, что обычно предлагает сегмент семейных SUV. Интерьер этого автомобиля носит отпечаток философии испанского маркетингового подразделения, которое понимает, что молодые, активные люди не хотят жертвовать стилем ради пространства. И каждый элемент имеет значение.

Черная панель приборов, текстурированная поверхность с узором «чешуи дракона» на передней панели, медные акценты, бликующие в темной цветовой гамме опционального салона с кожей Slush Borgonya (за дополнительные 65 298 грн), подсветка, которая светится разными цветами в зависимости от поведения автомобиля или режима езды — все это создает атмосферу премиум-класса, а она обычно бывает только у автомобилей с вдвое большей ценой.

Но больше всего меня поразили сиденья. Спортивные кресла с боковой опорой, отделанные мягким материалом (микрофиброй с вкраплением переработанного пластика), оказались невероятно удобными для долгих путешествий. Электрическая регулировка во всех плоскостях, функция памяти для водителя, подогрев передних мест, руля все доступно для VZ комплектации, но за дополнительные средства. Даже после нескольких часов за рулем, спина не напряжена, и вы не исчезаете в глубинах кресла, как у большинства конкурентов. Осталось добавить только массаж, хотя маркетологи, видимо, подумали, что никто в этой машине не успеет устать от езды, потому что ездить медленно на Cupra невозможно.

Что бы ни говорили скептики о ДНК Cupra, все же им позволено куда больше чем другим брендам состава VAG. Тактильные ощущения здесь не менее важны чем впечатления от езды. Вместо скупости в местах, куда не падает глаз, разработчики решили инвестировать там, где это будет иметь значение: руль с сатиновой отделкой и сателлитными кнопками, мягкие поверхности на дверях, аккумуляторные розетки в багажнике, беспроводная зарядка телефона — все с умом расположено. Цифровой кокпит 10,25 дюйма за рулем позволяет легко читать информацию, а 12,9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы оказался интуитивным, хотя его меню требует привыкания, так как все же это последнее поколение мультимедийной платформы концерна.

Это не самая плохая версия мультимедиа, но в Cupra использовали все его возможности от графики до управления функциями. Очень много деталей и радует, что доступ к панели климата, который здесь трехзонный, будет постоянно в нижней части экрана. Есть отдельные клавиши включения подогрева, три уровня автоматической работы климата и очистки воздуха.

Лучшего удобства не пожелаешь: регулируемый подлокотник, адекватные подстаканники на своем месте, каждая ниша функциональна и имеет резиновое дно, а особая благодарность за кнопку запуска на руле — это невероятно удобно, а вторая позволяет быстро менять режимы езды. Да и в целом расположение кнопок максимально удобное и понятное от включения лимита скорости или круиза до изменения отображения приборной панели и быстрого включения камеры кругового обзора.

Дополняет впечатление беспроводные подключения смартфона, интеллектуальная проекция на лобовое стекло с 3-дешной картинкой и акустика от Sennheiser, которая совсем не мешает слышать этот глухой грохот мощного сердца.

Вспыльчивость с умом

Есть машины, которые просто ускоряются, а есть такие, что дают фантастические обещания с каждым нажатием на газ. Terramar VZ относится ко вторым. И хотя здесь установлен добрый знакомый 2-литровый турбированный мотор EA888, но в более «горячей» конфигурации: 265 л.с. и 400 Нм крутящего момента, раскрывающегося уже от средних оборотов. Да, тот самый, что обслуживает гольф GTI, однако здесь с ним и другими настройками поработали испанцы. В результате — это отличный аппарат для выжимания адреналина.

Когда давишь педаль поглубже, двигатель не просто «тянет» — он как будто берет тебя за руку и говорит: «Держись!». Турбина раскручивается без резких провалов, тяга подхватывает плавно, но настойчиво, а ты чувствуешь, как 265 л.с. превращаются в равномерную волну ускорения, уверенно прижимающую к спинке кресла.

Разгон до сотни, который длится менее шести секунд, здесь воспринимается не как сухая цифра, а как маленький ритуал: короткий вдох, легкий толчок, и вот уже стрелка спидометра пересекла отметку 100, а ты ловишь себя на том, что улыбаешься.

Коробка DSG работает тихо и быстро, как хорошо натренированный партнер в танце: она не спорит с тобой, не нервничает, просто вовремя подхватывает нужную передачу. В городе она почти невидима, на трассе мгновенно реагирует на кикдаун, позволяя без стресса обгонять фуры или выстреливать из левой полосы.

Второе дыхание открывается, когда вы перейдете в режим Performance или CUPRA (который доступен на VZ), машина существенно меняется. Педаль газа становится острой, коробка переключается как будто ее щелкает сам Кен Блок, звуковая сигнатура двигателя усиливается искусственно через динамики (в CUPRA режиме это действительно эффективная психологическая игра), а вся машина как будто готова раскрыть вам все свои тайны.

Топливная емкость в 60 литров дает реалистичный запас хода около 600 км в смешанном цикле. Потребление топлива около 10-12 литров на сотню километров, что будет зависеть от вашего поведения и в целом считается хорошим для двигателя такой мощности и размеров машины.

Cupra Terramar умеет быть разным — и в этом его самая большая прелесть.

В спокойном режиме он способен быть шелковым. Подвеска сглаживает ямы и заплатки асфальта так, будто над дорогой кто-то прошелся утюгом. Машина не расшатывается, не «клюет» носом, а мягко и контролируемо проплывает сквозь городской хаос. Это тот режим, когда ты утром еще не допил кофе, включаешь любимый плейлист, ставишь климат на комфортную температуру и дорога становится лишь фоном, а не испытанием.

Но стоит перевести селектор в спортивный режим, и характер меняется. То самое шасси, которое несколько минут назад было образцом дипломатии, становится прямолинейным и честным, как хорошая критика. Руль тяжелеет, становится плотнее, четче с каждым оборотом колеса. Каждый поворот, каждый миллиметр движения вдруг приобретает значение. Машина будто подтягивает плечи, собирается, и вы оба готовитесь к более быстрым темпам.

В режиме CUPRA ощущения еще более острые. Подвеска накапливает жесткость, кузов держится ровно, без лишних кренов, и на извилистой дороге ты вдруг перестаешь думать, что сидишь в семейном SUV. Ощущения скорее напоминают горячий хэтч на «стероидах»», только с более высокой посадкой и большим пространством за спиной.

Ты входишь в поворот, немного добавляешь газа, и машину как будто втягивает в апекс. Она не борется с тобой, не требует лишней коррекции, просто слушает и держит траекторию так, будто та нарисована по линейке. На скользкой поверхности ты чувствуешь, где заканчивается сцепление, но никогда не испытываешь впечатления, что его не хватает. Полный привод работает тихо, без демонстраций, просто раскладывая момент по осям так, чтобы ты сохранял контроль, а колеса контакт с асфальтом.

В дождь, на снегу или мокрой каше Cupra Terramar не паникует и не пытается «учить» тебя ехать медленнее. Наоборот, он дает уверенность. Ты чувствуешь, как электроника корректирует микроскопические срывы сцепления еще до того, как это становится драмой. Это, пожалуй, один из тех редких случаев, когда системы стабилизации работают не как строгий надзиратель, а как хороший инструктор: подхватывают в нужный момент, но не отнимают у тебя ощущение контроля.

Спокойствие тоже характеристика

Поэтому в Cupra Terramar безопасность не только о количестве подушек или длине списка систем. Повторяюсь, но она об ощущении, что тебя действительно страхуют, а не просто выполняют норму. Так камера кругового обзора превращает сложную парковку в нечто вроде видеоигры с очень хорошей графикой: видишь машину сверху, бордюры, соседние авто, даже те неудачные столбики, которые любят внезапно появляться в самый неподходящий момент. Ассистент парковки может сам взять на себя руль, и ты ловишь себя на мысли: «Мне, пожалуй, уже даже не так и хочется это делать вручную». Однако сначала все же придется ему подсказать выбранную вами траекторию.

Адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе работают настолько мягко, что больше напоминают внимательного пассажира, который иногда подсказывает, чем навязчивого робота. На трассе это подарок: машина сама держит дистанцию, плавно притормаживает перед попутными, снова разгоняется, когда полоса свободна. Ты все еще ответственный, но от усталости спасает именно эта деликатная помощь.

Система экстренного торможения — тот невидимый ангел-хранитель, о котором вспоминаешь только тогда, когда что-то пошло не так. Внезапно выбежавший между машинами пешеход, велосипедист в «слепой зоне», авто впереди, резко решившее вспомнить о повороте — Terramar реагирует быстрее твоей интуиции, резко сжимая тормоза и буквально возвращая секунды, которые ты мог бы проиграть.

Только Cupra Terramar имеет то, чего нет ни у одного представителя концерна, да и я не встречала пока такого эффекта ни в одной машине — это умные матричные фары с проекцией на дорогу. Да, он проектирует не только траекторию движения, он оповещает таким образом о скользкой дороге, подсвечивает полосу движения, чтобы вам легче было ехать в центре и конечно не ослепляет других участников движения, освещая теневые зоны. Невероятно крутой эффект, особенно тем, что работает он и при свете фонарей, и в темноте, освещая еще и неровности дорожного покрытия.

Идеальная итерация

После нескольких дней с Cupra Terramar VZ я пришла к выводу, что этот автомобиль сделал то, что обычно не удаётся: он справился и как семейный SUV, и как спортивный. Это не значит, что это идеальная машина — задние сиденья все еще немного тесные, пространство ограничено. Но это однозначно наиболее успешная дебютная попытка Cupra зайти в сегмент семейных ценностей.

Дизайн заставляет вас улыбаться, как только вы садитесь в машину. Динамика делает каждую поездку более интересной. Комфорт оставляет вас довольным по окончанию поездки. Технологии остаются в фоне, пока вам они не нужны. Это редкая комбинация даже для топовых участников рынка в сегменте С-SUV.

Если вы ищете что-то более традиционное, может, Tiguan будет правильным выбором. Если вам нужна надёжность превыше всего, RAV4 устойчиво ждёт. Но если вы хотите автомобиль, который разворачивает вас снова к духу вождения тех времён, когда вы мечтали о весёлых стартах на треке.

Terramar VZ имеет запас испанского запала, современные технологии, премиум-материалы, достаточную мощность, чтобы развеселить вас, и достаточно пространства, чтобы перевезти семью в уик-энд на дачу. Он за небольшие деньги предлагает премиум качество и люксовый драйв и сравнивать его можно на самом деле только с тем, кто хоть на крошку так же управляется и едет, а это сегмент Maserati и Porsche со стоимостью более 3 миллионов.

Есть еще одно, менее очевидное измерение — внутренняя безопасность. Cupra Terramar удивительным образом сочетает эмоциональную динамику с ощущением спокойствия. Да, он может быть резким, быстрым, азартным. Но когда ты едешь с детьми на заднем сиденье, с сумками в багажнике и планами на выходные, эта самая машина вдруг становится очень взрослой. Она будто понимает, что сейчас не время хулиганить.

В этом есть что-то очень правильное: автомобиль, способный подарить тебе искренний драйв на одинокой дороге, при этом не превращается в источник стресса, когда рядом самые важные пассажиры. И, пожалуй, именно за это Terramar VZ прощаешь какие-то мелкие просчеты. Потому что есть то редкое ощущение: ты за рулем, но никогда не одна.

ПЛЮСЫ: драйв, азарт, динамика, управляемость, сбалансированность систем безопасности, комфорт, подвеска, насыщенность комплектаций, качество материалов.

МИНУСЫ: все еще ограниченное пространство для задних пассажиров.

