Тест-драйв Hyundai Kona Hybrid 2025: скрытые таланты

Пока другие представители бренда соревнуются за дизайнерские награды, меньший SUV Hyundai Kona Hybrid 2025 идет своим путем, предлагая как можно больше практичности и удобства в пользовании.

Мне бы очень хотелось оказаться за кулисами дизайнерского отдела, когда они принимали решение по конечным скетчам новой Kona. Хотя в скетчах этот кроссовер выглядит довольно прилично и дерзко, а вот в качестве готового образца он вызывает очень противоречивые эмоции. Если Ionic 5 как будто вышел из «Звездных войн», то этот компакт — из «Робокопа».

Хотя мне он больше напоминает злого покемона со странным видом и скрытыми талантами. А скрывает Hyundai Kona Hybrid 2025 не менее противоречивые способности. И во втором поколении в ее копилку докинули новых возможностей.

Новый стиль

Мир увидел следующую генерацию кроссовера В-сегмента в 2024 году. Hyundai Kona Hybrid 2025 построен на свежей платформе К3 и делит ее с братом Kia Niro. Выросли габариты во всех пропорциях: длина увеличилась на 175 мм (4 355 мм), высота (1575 мм) и ширина (1825 мм) — около 20 мм, а колесная база на 60 мм (2 660 мм). Изменилась и внешность соответственно. Кажется, что Kona как будто надули, но это никак не навредило, скорее наоборот.

Теперь фары головного света имеют другую форму более треугольную и LED-оптику везде даже в базе, а крайних двух комплектациях будет адаптивный дальний свет. Пока что не матричный.

Внешность Kona продолжает тенденцию Hyundai выдавать эксцентричные дизайны, хотя на этот раз объяснений ему трудно найти и вообще такой стиль на любителя. В любом случае он поражает продуманностью, целостностью и вниманием к мелочам. Не устаю аплодировать команде дизайнерского отдела во главе с СангЮпом Ли, которая не останавливается в создании смелых решений.

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Сложные кузовные выштамповки на самом деле выполняют свою функцию, как и задний спойлер с интегрированным стоп-сигналом. Коэффициент аэродинамики может и не удивительный, но составляет приятные 0,27, что вписывается в рамки лучших. Оптика даже на непривычном месте работает отлично не уступая ни одному представителю бренда, а панели камер и радаров настолько гармонично вписались в этот сложный дизайн, что их даже не заметишь. Теперь габаритные полоски соединены между собой единой полосой, которая светится ночью, то же самое и сзади. Выглядит точно современно и немного футуристично.

К нам Kona добралась сейчас в самой топовой версии N-Line. Нет, не спортивный N, а лишь стилизация, это как Red Bull, без кофеина. В топовой комплектации добавлены черные юбки спереди и сзади в более агрессивном стиле, черная решетка радиатора, черные зеркала, колесные арки в цвет кузова, диски 18 дюймов и выхлопные двойные патрубки в спортивной стилистике.

Внимание к мелочам

Как по мне, то Kona никогда не претендовала на корону королевы красоты, а брала именно практичностью, которую всячески пытались сохранить и выделить в свежей генерации. Как и в случае с Ionic здесь конструкция собиралась заново вокруг именно электрической версии, а значит и вокруг салона. Поэтому в интерьере еще больше изменений и это сразу бросается в глаза.

Если старая Kona — это маленькая комната в общежитии, то Hyundai Kona Hybrid 2025 — уже open space с MacBook’ом: два экрана, подсветка, пространство. И все пахнет новой жизнью.

Общая архитектура Hyundai Kona Hybrid 2025 все же осталась классической, но организация пространства уникальна и рассчитана на максимум пространства для хранения и комфорта. Несмотря на едва заметный налет старомодной школы и простоту некоторых пластиков, атмосфера достаточно качественная. Дизайн не слишком вычурный, поэтому отвлекающих факторов мало.

Несмотря на большие фирменные соединенные планшеты по 12,3 дюйма большинство функций имеют кнопки под монитором и на центральной консоли. Такая отсылка к классике очень приятна, потому что при управлении не так удобно щелкать по монитору. Хотя никаких жалоб на интерфейс вы от меня не дождетесь. Все лаконично, понятно и на расстоянии трех кликов — правило «юзер-френдли» дизайна.

Мне нравится новый стиль Hyundai Kona Hybrid 2025. Рычаг коробки перенесен под руль, как в последних моделях бренда, в середине вместо стандартных подстаканников сделали большую нишу для мелочей, а держатели стаканов просто выдвигаются по необходимости. Под подлокотником две емкости для хранения, а беспроводная зарядка достаточно удобная и крепко держит смартфон, хотя он там немного и перегревается. Новое торпедо предлагает дополнительную нишу над бардачком, а дефлекторы воздуха сливаются с общей стилистикой.

Отдельная благодарность за сохранение панели климата, который здесь двухзонный и имеет три уровня автоматического режима. Отдельная кнопка переключения только на направление климата на водителя — интересная фишка. Плюс в топовой комплектации будут подогрев для всех сидений, а для передних еще и вентиляция.

В комплектации N-line салон выглядит как геймерская комната с черно-красной стилистикой, спортивными ковшами-креслами, металлическими накладками на педали, мягкими богатыми материалами и обивкой сидений экоалькантарой, которая на 65% состоит из переработанного пластика.

Зарядки для смартфонов Type-C имеют отдельную кнопку включения или переключения с зарядки на соединение с системой. Такие плюшки предлагает только Hyundai. Интересно, что сзади еще два выхода для подключения гаджетов, интересно интегрированные в нишу для мелочей. Есть карманы в спинках кресел и пластиковые накладки, чтобы дети не пачкали. Плюс есть доступ к багажному отделению, если сложить среднюю часть заднего дивана.

Приборная панель предлагает один общий вид и переменную информацию от систем автомобиля и бортового компьютера. Управление изменениями происходит на руле справа, а слева можно включать адаптивный круиз.

Если кто-то жаловался на недостаток места в предыдущем кроссовере, то теперь ситуация совсем другая. И увеличение размеров сыграли на пользу задним пассажирам, добавив им места для ног и для головы. Удобно можно устроиться даже в середине дивана. Добавили пространства и в багажное отделение, а радует то, что даже в электромобиле пространство не съедается.

Багажник Hyundai Kona Hybrid 2025 имеет объем в 466 литров и предлагает максимум места даже по сравнению с конкурентами, как Ford Puma (456 л) или Peugeot 2008 (434 л). Здесь два уровня пола, где снизу прячется ремкомплект вместо докатки, а также можно будет спрятать инструменты. Само багажное пространство не имеет бортика, что с одной стороны удобно, а с другой — если что-то рассыплется, то будет выпадать.

Обманчивая агрессия

Мы привыкли к тому, что гибриды предлагают двойную мощность и динамику электромобилей в паре с ДВС, но и здесь у Hyundai Kona Hybrid свое мнение на этот счет. Этот компактный кроссовер для тех, кто хочет выглядеть, как гонщик, но ездит как бухгалтер из Прилук. Здесь всего общих 141 л.с. и 147 Нм крутящего момента и то на 4 000 оборотов, как будто задавили все, что можно.

И это на самом деле оправдано в нашем варианте, ведь экология ставит свои рамки и загоняет в них производителей. Hyundai, взяв направление на быструю интеграцию в экологичность распределили задачи между широким модельным рядом. И именно Kona выпала карта практичности и комфорта. Так уж сложилось с момента ее появления, что она показывает себя даже лучше, чем от нее все ожидают. Слава шла впереди нее, составив неплохую репутацию.

Поэтому это поколение только усилило ощущения. Главным преимуществом Hyundai Kona Hybrid является не столько экологичность, сколько полезность и экономичность. Гибридная система не изменилась и имеет небольшую батарею, электродвигатель и может двигаться небольшие дистанции только на электричестве, но даже на скорости, когда движешься накатом. Однако обычно такие системы теряли свою производительность и экономию топлива при движении по трассе.

С Hyundai Kona Hybrid 2025 все наоборот: даже при работе 1,6-литрового бензинового турбированного двигателя в рамках 90-110 км/ч он снижает расход топлива. На моих городских показателях было 5,0-5,7 литров расхода, а при движении по трассе удалось опуститься до 4,2 литра, а иногда даже до 3,2 литра, что вообще рекордный показатель для гибридов. Даже Honda ZR-V с их современной гибридной трансмиссией не может хвастаться такими цифрами, не говоря уже о представителях Toyota или Lexus.

Только вот управлять такой «каретой» не очень весело, ведь динамика вялая, а на скорости ускорения может даже подставить при обгоне. Коробка 6DCT с двумя сцеплениями немного теряется на высоких оборотах и не очень охотно сбрасывает передачи. И эти секундные задержки могут даже напугать. Да, и двигатель не охотно крутится и не находит достаточно мощности, что неудивительно.

Руль хоть и имеет достаточно упругости, не балует четкостью и откликом. Только режимы езды могут немного помочь, но существенно не меняют ситуацию с динамикой даже в режиме Sport. Правда, какую пользу в моноприводе приносит режим Snow я так и не выяснила, возможно системы помощи начинают действовать чуть активнее.

И только подвеску можно похвалить за упругость и отработку проблем. Здесь многорычажка по кругу и гарантирует достаточно сдержанные колебания для пассажиров. Она неплохо поглощает мелкие ухабы и немного жестко отрабатывает на более крупных, однако не критично и без пробоев.

Но самое главное о чем важно упомянуть — это доработанная гибридная система и детали агрегатов, которые имели некоторые недостатки у предшественника теперь исправлено и все достаточно простое и прочное. Все машины, которые считают теми, что не ломаются основаны именно на ремонтопригодности и легком доступе к основным деталям двигателя, генератора, ходовой части и других. И сейчас в Kona все соответствует статусу надежности.

Безопасность в преимуществах

Кроме экономичности на первый план в Hyundai Kona выходит именно безопасность, ведь здесь полный набор Hyundai Smart Sense последнего поколения. Это не просто адаптивный круиз — это набор систем, которые работают на отслеживание окружающей ситуации. Система использует датчики и радары для обеспечения безопасного движения, а также для автоматического регулирования скорости. Вместе с ней работает система Highway Driving Assist, которая отслеживает еще данные с карты для обеспечения безопасного движения, а также для автоматического регулирования скорости.

Помогают во время движения оповещения об объектах в слепых зонах и даже будет мешать вам изменить полосу движения, если там будет автомобиль. Это довольно агрессивно и настойчиво, поэтому надо быть внимательным. Иногда она не понимает, что вас уже пропускают. Так же происходит и с удержанием в полосе движения, если вы объезжаете ямы.

Ну и конечно топовые комплектации предлагают непревзойденную систему камер в зеркалах, которые передают изображение прямо в колодцы на приборной панели при включении поворотника. Широкий угол позволяет четко видеть слепые зоны и наличие там других участников дорожного движения. Неплохо помогают они и при езде по узким улочкам или во дворах. В целом камеры 360 здесь отличные и предлагают любой угол обзора и его можно выбрать.

И впервые в Hyundai Kona дебютирует умная навигация Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), а также присутствует функция Hyundai Digital Key 2 Touch, которая позволяет открывать машину через смартфон или Apple Watch1. Также автомобиль реагирует на приближение ключа и может даже самостоятельно открыть багажник, когда вы к нему приближаетесь.

В дополнение максимально интегрированы все системы от облачного обновления до управления автомобилем с помощью приложения Bluelink. В большинстве он работает именно для электрической версии, но может предоставлять некоторые функции и для обычных авто. Позволяет закрыть или открыть машину удаленно, сохраняет маршрут и данные о состоянии авто.

Выводы и позиционирование

В Европе Hyundai Kona предлагает широчайшую гамму силовых агрегатов, но мы пока получили только гибридную версию и пожалуй, самую интересную из всех, как в плане экономии, так безопасности и комфорта. Судя по подсчету качеств Hyundai Kona однозначно можно сказать, что это один из самых технологичных кроссоверов в классе, с акцентами на безопасности и экономичности.

Противопоставить ему можно лишь Toyota Yaris Cross, который тоже имеет высокий уровень безопасности и экономичности. Но он лучше в управлении, хотя теряет в пространстве салона. Corolla Cross вообще выпадет из конкурентов поскольку не может предложить современности и технологичности, но имеет много пространства в салоне.

На высоком уровне конкуренции будет держаться и Peugeot 2008, только он не имеет гибридного привода, а только электрический аналог. Поэтому у Kona есть все шансы получить своего потребителя, который будет готов выложить от 31 до 36 тыс. долларов за компактный кроссовер такого уровня.

ПЛЮСЫ: экономичность, безопасность, практичность, технологии, комфорт в салоне, пространство.

МИНУСЫ: провальная мощность, иногда надоедливые системы помощи.