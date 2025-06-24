Тест-драйв Skoda Kodiaq Sportline: семейные ценности

Аура любимца публики не покидает большой кроссовер Skoda Kodiaq уже второе поколение подряд. Последние обновления только подняли его популярность на новый уровень, а версия Sportline максимально поддерживает его статус одного из лучших семейных авто на рынке.

Трудно на самом деле однозначно утверждать, какой именно автомобиль заслуживает звания «Автомобиль года 2025». Потому что новинок было много и каждая из них достойна особого отношения и отдельных наград. Однако публика выбрала своего любимца и похоже справедливо. Потому что универсальность этого «медведя» трудно переоценить.

Еще во времена своего появления в 2016 году концепция Skoda Kodiaq открыла новое направление развития бренда и была достаточно понятна. Мощный, комфортный, просторный с акцентом на выносливость. Он как-то сразу оправдывал свое имя, которое происходит от названия породы бурых медведей, обитающих на острове Кадьяк, к югу от побережья Аляски. И до сих пор этот величественный кроссовер предлагает максимальный комфорт за разумные деньги.

Наш красавец немного подрос в размерах, получил обновленную решетку радиатора с немного сглаженной формой, подправленную оптику и свежие дизайны дисков. Skoda Kodiaq Sportline выделяется черными элементами вместо хромированных. Здесь и черная решетка радиатора, и черные надписи, и темный интерьер.

Комплектация Sportline стоит отдельного внимания, потому что предлагает такие мелочи, которые не встретить нигде кроме представителей Skoda. И здесь они пошли еще дальше, предложив не только топовые фишки безопасности, но и максимальные плюшки комфорта, как специальная губка для протирания мониторов. И это не говоря о зонтике, спрятанном в дверях и специальных сетках для багажного отсека, карманах для смартфонов для пассажиров второго ряда. Кажется, такими деталями ни один бренд не заморачивается. А количество прикольных и полезных аксессуаров в Skoda больше чем у кого-либо.

Взвешенный каждый дюйм

Обзор Skoda Kodiaq Sportline надо начинать даже не с уникального цвета Bronx Gold, который привлекает внимание окружающих, а с черного стильного салона. Атмосфера в этом топовом кроссовере напоминает скорее кабинет шикарных современных офисов со странными дизайнерскими решениями и непонятными произведениями современного искусства.

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Вероятно, такая сложность архитектуры оправдана и ее продуманность больше чем кажется на первый взгляд. Только лишних сложных деталей как-то много, можно было бы и сэкономить, оставив пространство. Так объемная крышка верхнего бардачка могла бы быть и попроще. Хотя стоит отметить, что прячет она приличное место для хранения, а открывается клавишей наряду с открытием основного бардачка.

И так в каждой детали. Несмотря на свое техническое родство с VW Tiguan чешский кроссовер оставил себе основное, но добавил много индивидуальности в организацию. Так мультимедиа на 13-дюймовом мониторе (особенность пакета Sportline plus в других будет экран на 10 дюймов) знакома и имеет те же самые алгоритмы, что и у всех представителей концерна VAG, однако с некоторыми отличиями в виде расположения кнопок мультимедиа и других крутилок переключения климата.

Крутилки здесь три, а не одна, как в Tiguan, и имеют несколько функций каждая: крайние переключают температуру, а если надавить на них, то становятся регуляторами подогрева кресел. Средняя же будет иметь не только функцию регулировки громкости мультимедиа, но и отвечает за мощность вентилятора климата или направления воздуха и ее функции можно менять в меню.

Организация пространства тоже совсем другая с явным тщательным подходом в стиле Simply Clever. Максимально освобождено место под мелочи и так, чтобы водитель быстро находил все не отвлекаясь от управления. Здесь целых две беспроводные зарядки и еще полочка над ними, подлокотник имеет большой объем и дополнительное крепление для карточек в крышке, регулировка климатом выделена в отдельную зону, а он здесь трехзонный, еще и подогрев двух кресел сзади есть.

Рычаг коробки под рулем, как и в Tiguan, но освободившееся место между креслами использовали более практично, сделав большую нишу и крепления для подстаканников, которые раздвигаются и становится не два, а целых четыре кофе. Правда два из них должны быть маленькими эспрессо, потому что другие просто не влезут.

В широкие карманы в дверях влезает полноценный бутыль с водой, а обивка тканевая и не будет греметь во время езды. В целом здесь комбинирование материалов высокого качества, поэтому приятно иногда просто провести рукой по панели, чувствуя текстуру ткани. Кресла в топе будут с перфорированной алькантарой в середине и кожаной по периметру. Выглядит дорого и значительно престижнее чем в том же «Тигуане», который ориентирован скорее на более современную стилистику и лаконичность. В Kodiaq дизайнеры разошлись не на шутку с добавлением вычурности и деталей.

Позади, как всегда, рекордное количество места. Здесь дети не то что свободно себя будут чувствовать, здесь кажется в футбол играть можно. Минимальный тоннель в середине не даст споткнуться. Единственное, что функциональность подлокотника сомнительна — он коротенький и имеет ограниченный диаметр подстаканников, поэтому «Милкшейк» не станет.

Однако фишка в том, что среднюю часть можно просто сложить и получить классный столик для игры в карты, или компактное место для перевозки длинномеров. А багажник здесь просто безграничный в 910 литров с внесенными фирменными коррективами в качестве крючков, креплений для сеток, карманов и подполового пространства с докаткой. Кажется, что не оставили ни дюйма неиспользованного пространства. Всегда удивляли меня в Skoda таким подходом.

Sportline еще предложит не только подогрев и большой монитор, но и проекцию с отображением показателей системы безопасности, которая здесь полноценная с адаптивным круизом, удержанием дистанции, и показателями карты. И цифровая приборная панель имеет на выбор много настроек своего вида, поэтому каждый найдет свое от минималистичного с цифрами до интерактивной карты на весь экран.

В дополнение к беспроводным подключениям смартфонов здесь есть камеры 360 с отличным изображением, правда хотелось бы получать доступ к ней не только через монитор или включением задней передачи. Но среди новых бонусов есть система помощи при парковке и функция памяти, когда автомобиль запоминает ваше постоянное место на парковке и помогает быстро стать на него или выехать. Я немного опасаюсь этих помощников, настолько они умные, но для малоопытных водителей это станет просто подарком.

Среди фишек безопасности Skoda флагману предложила максимум на который была способна: от подушек безопасности по салону до системы обнаружения пешеходов, объектов в слепых зонах, позади авто, системы мониторинга усталости водителя и других. Ну и конечно топовый матричный свет, который стал на 50% эффективнее благодаря использованию большего количества модулей в фарах. Работает он просто отлично, вовремя обнаруживая другие машины, выделяя их в отдельные затемненные участки и провожая их пока не исчезнут из поля зрения.

Рассудительный отец семейства

Нам предлагают только полноприводные версии, которые работают в автоматическом режиме, считывая поведение автомобиля на дорожном покрытии. Это система точно не для внедорожной езды, а лишь для безопасности и уверенности. Конечно, можно выжать из крупногабаритного авто умение поместить легкую грязь, но перегреть муфту можно достаточно быстро и коробка DSG никогда не хвасталась умением справляться с большими нагрузками и буксованием. А клиренс в 185 мм тоже не лучший помощник с такими габаритами и свесами.

Так что царствовать Skoda Kodiaq Sportline будет только в пределах дороги. За другими покатушками, пожалуйста, к Mitsubishi Outlander или Toyota Land Cruiser. Там запас прочности почти безграничный, как и проходимость. И если дизельный двигатель 2.0 TDI на 150 л.с. уже встречался в обзорах и тестах на том же VW Tiguan, то бензиновый топовый 2.0 TSI на 204 л.с. стал просто открытием. Его крутящего момента в 320 Нм хватает на разгон этого 1,9-тонного гиганта до 100 км/ч за 7,3 секунды. Что довольно резво.

Поведение фирменного робота на семь ступенек соответствует последнему ее поколению. Здесь доработали алгоритмы как нельзя лучше и четкость почти не оставляет критики. Если бы не легкая задумчивость на более высоких скоростях, когда хочется чуть больше резвости при обгонах. Частично это может решить спортивный режим, который делает коробку более резкой и требует от нее дольше держать обороты и быстрее перескакивать на передачу ниже.

Skoda Kodiaq предлагает несколько режимов езды от Eco до Sport и Snow. Только пользоваться ими вы точно будете редко. Гораздо проще переключать передачи при необходимости подрулевыми лепестками, или быстро включить в спортивный режим коробку на рычаге передач под рулем. Кстати, несколько автомобилей с такими рычагами подряд и я уже не представляю как можно иначе. Настолько это удобная фишка, которую раньше я как-то недооценивала.

«Медведь» оказался довольно резвым и легким в управлении и маневрах, если учитывать его габариты. Однако никаких резких движений — это семейный рассудительный зверь. И если относиться к нему соответственно его назначению, то и расход топлива будет удерживаться в пределах разумного на уровне 8 литров на 100 км пробега, что согласитесь неплохой показатель для бензина, когда дизель демонстрирует близкие цифры. При езде по трассе мне удалось даже до 7,2 литров опуститься, если держать рамки 90-110 км/ч.

Не надо ждать от Kodiaq и максимальной чувствительности руля. Есть четкий ноль, упругость, усилие, но немного не хватает четкости и отклика, что вообще редко встречаются на больших автомобилях, чаще это тяжесть, как в Mitsubishi.

Неизменная платформа оставляет неизменными и конфигурации шасси с многорычажкой по кругу. Меняют только настройки за счет доработки креплений, втулок и стабилизаторов. В Kodiaq с этим всегда было хорошо, а сейчас можно только подчеркнуть его умение держаться между комфортом и управляемостью и сбалансированностью. Никаких подскакиваний, дребезжания, но и мягкостью он не будет отличаться, что скорее во благо, чем дискомфорт. Он хорошо поглощает неровности, как будто глотает ухабы и скорее волнуешься за эти 19-дюймовые колеса, чем за свои зубы.

Выводы и позиционирование

Сделай музыку громче, включай любимый цвет подсветки, пакуй всю семью в машину и отправляйся за горизонт. Атмосфера, которую создает Skoda Kodiaq Sportline, притягивает и позволяет расслабиться, насладиться уютом не только в роли пассажира, но и за рулем. Есть какая-то магия, когда производитель держится компромисса между удовольствием за рулем, удобством, качеством и эргономикой. У VW Tiguan свой шарм: более хайповый, современный, с вау-эффектом. У Skoda же больше классических ценностей, спокойствия и универсальности, что привлекает свою аудиторию.

Приятно, когда продукт одного концерна насколько может отличаться, имея много общих технических моментов. Шумоизоляция у каждого из них на высоком уровне и отсекает не только лишний шум улицы, но и пронзительный свист ветра. Только Skoda Kodiaq всегда держалась не только больших размеров, но и более универсальных задач, которые на него возложили. Он не должен демонстрировать выстрелы выхлопа и быстрые старты. Это бег на длинную дистанцию в годы. И когда машина способна воспроизводить атмосферу элитных апартаментов — это значит команда хорошо сработала. И с годами здесь главное не навредить.

Сейчас рынок предлагает нам не так много семейных больших SUV, которые можно поставить рядом с Kodiaq. И если отойти от соплатформенников, то вспомнить можно и более изящную Mazda CX-60, і Nissan X-Trail с передовыми технологиями и гибридной трансмиссией, и впечатляюще эффектный семиместный Peugeot 5008, и Toyota Highlander, и даже Infiniti QX60. И это не говоря об эффектном Hyundai Santa Fe, который предлагает не меньше плюшек в комплектации, а пространства в разы больше.

Однако все они имеют свои преимущества и недостатки. Kodaiq за максимальные $47 686 (1 996 639 грн) предложил достаточно конкурентную стоимость, если учесть насыщенность функциями и общими характеристиками. Не хватает ему, пожалуй, только гибридных версий, но это дело будущего. И ценят его владельцы именно за балансировку между современными трендами и старыми традициями.

ПЛЮСЫ: комфорт, простор, эргономика, стилистика, качество материалов, управляемость, насыщенность комплектации.

МИНУСЫ: динамика на скорости, валкость, чувствительность руля.

Технические характеристики Skoda Kodiaq Sportline 2.0 TSI 7DSG