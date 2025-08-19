Тест-драйв Suzuki Jimny: 5 особенностей и нюансы использования

Есть автомасмаркеты, а есть машины с особым характером, который они проносят сквозь годы и поколения и Jimny один из них. Не оглядываясь на современные тенденции и поголовное увлечение гаджетовостью Suzuki Jimny держат планку маленького внедорожника. И такому упрямству можно только радоваться.

Удобство и комфорт отодвигаются на второй план, но неприхотливым и аскетичным личностям этого и не заметить. Suzuki Jimny исключительно нишевый продукт, и как бы вы не пытались его сравнивать, это будет выглядеть в лучшем случае смешно. Ну куда ему тягаться с роскошью Mercedes G-Class, или наглостью Toyota LC Prado, а тем более с LR Defender? Вдавливаем голову в шею и едем своим путем, потому что иногда именно «Джимник» проедет там, где эти гиганты просто не пролезут. И пока весь этот большой внедорожный бомонд увлекается электронными помощниками, наш «самурай» держится за классические ценности.

А вы точно слышали о Suzuki Samurai куда чаще чем о Jimny, но это была лишь версия нашего героя и существовала она только с 1986 до 2004 года. Всего мир увидел четыре поколения Jimny, а третье держалось на рынке целых 20 лет. Возвращение современника к круглым фарам отсылает нас к оригинальному LJ10 1970 года. Пять вертикальных отверстий решетки радиатора взяты из более поздних поколений Jimny.

Компактность Suzuki Jimny

Мне всегда нравился стиль Jimny, который держится годами без каких-либо изменений. И привлекал он именно размерами и возможностями. Если отодвинуть практичность, то кайф этот внедорожник дарит несравненный. В последнем поколении он немного вырос в размерах и как будто стал мужественнее.

При своих 3645 мм длины Suzuki Jimny имеет куда больше наглости чем нужно. А вот в ширину по ощущениям здесь больше чем на самом деле: ты легко можешь дотянуться до противоположной двери не отстегивая ремня безопасности. Все его 1645 мм — это скорее вместе с колесными арками, которые бесстыдно выпирают за пределы кузова. Суть в защите или в стиле, но пользы от того мало при маневрах.

Четвертое поколение Jimny на 30 мм короче, на 45 мм шире и на 20 мм выше, чем раньше. Это сохраняет его пропорциональность, но в целом направлено на улучшение и сбалансирование внедорожной проходимости.

Однако все же внешность имеет много преимуществ: от классических круглых фар до запаски на задней двери. Особая крыша с водосборниками, что сохранит вас от лишних ручьев воды под дождем, плоский капот, который будет служить ориентиром при езде. Это, как по мне, приятный момент и создает ощущение большого авто. Единственное, что немного неудобно — большая багажная дверь, открывающаяся в сторону, что не всегда возможно в условиях тесного паркинга.

Клиренса здесь все 210 мм, но раздатка прям выпирает снизу и немного мешает проезду по камням и это стоит учитывать. Приятно, что радиус разворота составляет 4,9 метра, что довольно редкое явление. Я чаще всего встречаю такие преимущества именно у внедорожников, таких как Jeep Wrangler или Mitsubishi Pajero Sport, которые предлагают 5,7 и 5,6 метра соответственно

Еще одна черта Suzuki Jimny — умение легко и непринужденно чувствовать себя в городе. Компактные размеры плюс минимальные свесы при высоком клиренсе делают его легким в парковке и маневрировании, а если добавить еще и шикарную обзорность за счет большого остекления, то и узкие улочки не станут помехой. Однако есть другая сторона больших окон — тебя также видят все, но приятно, что всегда улыбаются.

Проходимость Suzuki Jimny

Самая большая и самая главная черта Suzuki Jimny все же возможность мчаться не разбирая дорог, и покорять сложные тропы. Дороги можно оставить Land Cruiser, Wrangler или Ineos, а здесь у нас именно король троп. Он без разбора преодолевает 400 мм брода без дополнительной подготовки, бросается в грязь, песок или скалистую местность. Единственное, что может его остановить — неумение водителя распоряжаться всем богатством, которое он предлагает.

Jimny все еще посажен на традиционную стальную раму типа «лестница», но после возрождения в 2018 году он получил новую, жесткую основу, прочный кузов, поддерживающие жесткие передний и задний мосты с отдельными дифференциалами. Под капотом — четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 102 л.с. с крутящим моментом 130 Нм, объем которого на 200 куб. см стал больше, чем у предшественника.

Здесь не будет ни турбонаддува, ни гибридной помощи, ни дизельного двигателя. Suzuki не предоставляет данных, как быстро 1,5-литровый двигатель может разогнать все 1210 кг Jimny от 0 до 100 км/ч, но если это не менее чем за 12 секунд, то будет даже хорошо. Однако заточен он не на скорость, а на тягу, что удается ему куда лучше.

В паре с механической коробкой, которая до сих пор предлагается на рынке, это бесспорно практичный и безостановочный трактор. А вот автомат на четыре ступени — это особая трансмиссия, которую создали еще в 1990 годах именно для работы на бездорожье. Неудивительно, что она гудит и немного тормозит на обгонах — у нее алгоритмы другие. Только, когда потребуется выдать крутящий момент на все четыре колеса, она колебаться не станет. На помощь в трудных ситуациях всегда приходит мануальный режим или просто пониженная передача. Включил рычаг коробки, рычаг привода и все — ты на гусеницах.

Выносливость и запас прочности

Внедорожные способности маленького Suzuki Jimny постоянно называют, как способ оправдания его плохих привычек прохождения поворотов на дороге. Только не все так плохо, как казалось на первый взгляд. Стоит только вспомнить об утилитарном мире пикапов и старых Land Rover. Заточенность на бездорожье — иногда преимущество на дорогах, особенно, если это касается украинских дорог. Здесь всеядность подвески просто поражает и немного расслабляет. Болтать, конечно, будет, главное хорошо зафиксировать вещи по салону, потому что греметь и летать будет все.

Колесная база в 2,25 м никогда не отличалась вежливостью, даже без неразрезных мостов с пружинами. А тут их даже два. Пружинит как будто прыгаешь на кровати из сетки вместо ламелей, как в добрые старые времена.

Олдскула здесь много: от дешевого пластика по салону, крепкого с большими болтами, большой ручкой для пассажира и до примитивных клавиш подогрева кресел, расположенных в центре. Если кто-то окажется вдруг сзади во время веселой езды по бездорожью, то я ему не позавидую. Держаться придется опираясь руками, чтобы оставить свой позвоночник целым и то не факт. Jimny можно назвать семейным только с большой натяжкой и если ездить будет ну очень медленный и неспешный человек. А дети не мешки — их там и закрепить будет трудно.

На самом деле если не сильно спешить и не вкручивать Jimny в повороты, ездить на нем даже приятно и по трассам. Включаешь любимую аудиокнижку, становишься в крайней правой и на круизе легко двигаешься в заданном направлении. Да, максимально комфортная скорость на уровне 110 км/ч и то с выкрученной громкостью аудио.

Только прочность, выносливость и надежность всех составляющих автомобиля здесь выходит на первый план. Ничего особенно накрученного, как турбина или дополнительные генераторы здесь нет. Обслуживание стандартное, просто и понятно, запчасти всегда будут в наличии, подвеска имеет большой запас прочности. Найди себе жидкость вовремя меняй и фильтры чаще и отдыхай где-то в хищных отдаленных уголках.

Перспективная вместимость

Главное не забыть установить сразу багажник на крышу, потому что места всегда будет мало. Меньше только в Smart, но это только на первый взгляд. На самом деле такой квадратный кузов имеет больше преимуществ чем недостатков. И в багажную часть Suzuki Jimny можно вместить не так много, если вас четверо (85 л), а вот три человека и одна сложенная часть задних кресел доводит объем вместимости до размеров приличного кроссовера (377 л). Максимальная емкость составляет 830 литров.

А если вы вообще вдвоем путешествуете, то можно даже маленькую кухню организовать сзади. Тут на что хватит фантазии. Кресла передние сдвигаются, а спинки полностью опускаются и пространство почти спальное для не высокого человека. В общем продуманность салона Jimny больше чем кажется.

Большие двери легкие и тоненькие, не для снятия, как у Wrangler, а скорее для облегчения конструкции. В салоне много воздуха, карманов и ниш для хранения. Кресла достаточно широкие и удобные, несмотря на отсутствие боковой поддержки. Все клавиши большие, чтобы не промахнуться, а климат имеет привычные крутилки. Привыкать придется только к стеклоподъемникам на центральной консоли, но это особенность внедорожной прописки.

Единственное, что вызывает раздражение, это постоянное включение аудио и крошечные клавиши регулировки громкости на центральном мониторе. В которые даже девушка попасть на ходу трудно, а радио включается постоянно при запуске автомобиля. Спасает только выключение звука.

Хорошо хоть есть подключение с помощью кабеля смартфона Apple CarPlay и Android Auto, что полностью нивелирует все недостатки стандартной мультимедиа, которое не отличается приятным интерфейсом, но это касается почти всех представителей бренда. И этот элемент здесь не так важен, как умение правильно выбрать режим движения на бездорожье. А вот бортового компьютера хватает для основной информации, а отдельные иконки оповещают о режимах оффроуда и подключенной оси.

Умышленно обхожу упоминание о системах безопасности, потому что в Suzuki Jimny имеем лишь минимальный набор. Однако есть оповещение о выезде из полосы движения, ESP и экстренное торможение. Но последнее поколение имеет еще систему помощи при спуске со склона (Hill hold control), когда авто будет держать медленную скорость во время крутых спусков. А вот камера заднего обзора хоть и появилась в комплектациях, одна ее качество оставляет желать лучшего. Поэтому Suzuki точно не станет образцом современных технологий. Однако кажется обновление уже появилось на востоке, поэтому будем ждать и у нас.

Фановость Suzuki Jimny

Можно сколько угодно обсуждать достоинства и недостатки Suzuki Jimny, но ему прощают все только те, кто понимает его важность и восхищается способностями. Возможно, Renault Duster предлагает больше пространства, стандартного комфорта и имеет неплохие способности на бездорожье, но он с полным приводом предлагается только с механической коробкой и гибридным двигателем, что не лучшее для комфорта и мощности. Поэтому эти круглые очки Jimny и угрожающее сходство с легендарным Willis, который является прародителем всех внедорожников склоняет на свою сторону любителей приключений. А готовность к дооснащению спецобвесами и техническими приложениями — просто колодец возможностей.

Глубоко укоренившаяся честность Jimny — его визитная карточка. Он излучает непоколебимую простоту, и чтобы не поддаться ей, понадобится гранитное сердце. Ему улыбаются все, от владельцев Porsche до пассажиров маршрутки. Он создает настроение каждый день, не вызывая раздражений своими мелкими несовершенствами и это стоит многого.

Только наш герой — самый доступный внедорожник с ценой от 947 000 грн за версию с механической коробкой, что меньше чем полноприводный Duster (1 137 200 грн). А с автоматической его стоимость составит всего 1 140 000 грн, а конкуренцию такому прайсу и найти трудно не то что соответствие характеристикам.

Suzuki Jimny — не изысканный кроссовер, одетый в обвесы, но его аутентичность, как внедорожника сопровождает его повсюду. Конечно, он имеет более изысканные манеры, чем любой Jimny до сих пор, а его последние достижения и продуманное управление делают его чрезвычайно приятным для езды.

Я в свое время была владельцем внедорожника от Suzuki, но это была Vitara 1994 года выпуска только благодаря своему более длинному кузову, и оставил он только приятные воспоминания и ощущение бескрайних возможностей, а техника работала даже спустя 20 лет отлично. И Jimny вернул мне те самые ощущения уверенности и безудержного желания искать приключения везде

В конце концов, во время общения с Suzuki Jimny, вы просто не можете отделить чистую радость от того, как этот озорник выглядит, от того, как он управляется, и это неуемное сочетание милости и жесткости сделает его в конце концов маленьким другом, с которым приятно жить. Однако, если это не ваш единственный вид транспорта в семье.

ПЛЮСЫ: внедорожные способности, фановый дизайн, компактность.

МИНУСЫ: провальная мультимедиа, шумоизоляция, комфорт.

Технические характеристики Suzuki Jimny GLX 1.5 All Grip PRO 4AT