The Big Journey – котики и хинкали

Ну и в завершение недели украинских игр на ITC.ua еще один проект для мобильных платформ и ПК от отечественных разработчиков, который вышел на Steam несколько недель назад – забавный и яркий платформер The Big Journey от студии Catfishbox.

The Big Journey Жанр платформер

Платформы Windows, iOS, Android

Языки украинский, русский, английский

Разработчик Catfishbox

Издатели Armor Games, Konstructors Entertainment

Сайты Steam, iOS, Android

The Big Journey – платформер о приключениях милого котика, большого фаната разных вкусняшек, отправившегося на поиск пропавшего мастера-кулинара, который готовил лучшие на свете хинкали. Мимишный котик, от переизбытка мучного давно уже превратившийся в котошар, катится по запутанным уровням по следам разбросанных как хлебные крошки хинкали, ищет многочисленные секреты, собирает светящихся жуков, встречает экстремально милых зверушек, сражается с препятствиями и колючими шарами-противниками, пытающимися отобрать у него найденные деликатесы.

Фишка The Big Journey – управление. Чтобы сдвинуть котика в какую-то из сторон – нужно наклонить смартфон/планшет в эту сторону. Уровень накренится и котошар покатится вниз. Такое управление необычно, инерционно, требует привыкания и делает поиск секретов не таким уж простым занятием, нужный поворот здесь очень легко проскочить. Время от времени, конечно же, придется и прыгать, все-таки перед нами платформер, плюс так можно победить большинство противников.

The Big Journey просто очаровывает своей мимишностью. Красивые, яркие многослойные 2D-уровни, забавные звери, которых встречает наш герой, собственный Котограм для фото, снятых во время прохождения, разные варианты котиков в коробках, смешные диалоги. Добавьте к этому забавную, хотя и немного надоедливую, музыку и сочную украинскую локализацию. В эту игру просто невозможно не влюбиться.

Впрочем, за казуальной внешностью прячется достаточно сложный платформер. Выполнить все необходимые для получения призовых звезд требования за отведенное время, особенно на финальных и дополнительных уровнях – непростая задача, требующая терпения и хорошей координации.

The Big Journey вышла на Android и iOS еще в 2017 г. Буквально несколько недель назад игра появилась и в Steam. Конечно, на мобильных платформах такой проект выглядит более логичным, но и Steam-версия играется неплохо. На iOS игру можно приобрести сейчас за $1,99, Android-версия обойдется почти во столько же, 54,99 грн. Steam-порт вышел с ценником в 99 грн.

Мы пропустили в свое время мобильные версии этой замечательной игры, но решили все-таки исправить ситуацию со Steam-релизом. Обратите внимание на The Big Journey – это действительно необычный и очень милый проект, ориентированный на детей и родителей.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Симпатичные персонажи; милая графика; необычная платформенная механика; украинская локализация Минусы: Нет Вывод: Экстремально милый платформер от украинских разработчиков

Steelseries рекомендует: