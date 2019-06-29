The Elder Scrolls Online: Elsweyr — у каджита есть драконы, если у тебя есть монеты, друг!





С Elsweyr ZeniMax Online Studios делает попытку повторить успех прошлогоднего дополнения к The Elder Scrolls Online, рецепт-то кажется простым — берем экзотический регион, не появлявшийся в играх серии со времен Arena, и закручиваем сюжет вокруг специфических проблем местных обитателей. На этот раз место высоких эльфов заняли антропоморфные кошки.

The Elder Scrolls Online: Elsweyr Жанр MMORPG

Платформы Windows, macOS, Xbox One, PS4

Разработчики ZeniMax Online Studios

Издатель Bethesda Softworks

Сайт elderscrollsonline.com

Разумеется, на деле все оказалось несколько сложнее. Каджиты, конечно, всенародные любимцы, да и дикие земли Элсвейра выглядят разнообразней Саммерсета, при их создании в Хант Валли вдохновлялись Западной Африкой, Южной и Юго-Восточной Азией, но на одних только прямоходящих котах и шикарной архитектуре местных храмов далеко не уедешь, поэтому разработчики напустили на местное население целый выводок драконов, сообщив при этом игрокам, что The Elder Scrolls Online: Elsweyr — лишь часть глобального события, которое в студии называют Сезоном Дракона. Начало этой истории было положено в февральском дополнении Wrathstone, открывшем доступ к двум новым групповым подземельям, а закончится она в четвертом квартале этого года, после выхода еще двух DLC.

Однако Elsweyr с задачей по созданию ажиотажа вокруг нашествия драконов не особо справляется, и причин тому несколько. Во-первых, сама сюжетная линия дополнения выглядит скомканной и вторичной, после отличной истории, рассказанной в Summerset. Прибыв в провинцию, игрок обнаруживает, что власть здесь шесть лет назад захватила сводная сестра канцлера Абнура Тарна Евраксия (Доминион, привет, как дела, тут имперцы у вас провинцию отняли вообще-то), в небесах рассекают драконы, случайно выпущенные из заточения самим канцлером, запрещенные некогда некроманты вовсю возвращают к жизни мертвецов, а каджиты все никак не могут сплотиться, чтобы выгнать узурпаторшу. С этим-то бардаком и придется разбираться, причем квесты центральной сюжетной линии откровенно не впечатляют и огорчают своей предсказуемостью.

Нужно добыть артефакт, способный ослабить крылатых рептилий, узнать, что Евраксия в сговоре с драконами и, возможно, находится под их влиянием, узнать, что у каджитов есть законный наследник трона, узнать, что работающие на Евраксию некроманты — плохие, узнать, что у драконов есть “страшный план по захвату провинции и вообще всего, до чего дотянутся их когтистые лапы”, провести ритуал, сорвать ритуал, который проводят враги, в промежутках между всеми этими занятиями пробежаться от столицы до ближайшей деревни, в которой расквартированы силы сопротивления, и обратно раз двадцать и, возможно, победить всех врагов, восстановив справедливость (грядущие дополнения намекают, что мы, вероятно, не особо справились). Все это, несколько в иной интерпретации мы уже видели и делали если не в самой The Elder Scrolls Online, то в других играх серии так точно. Несколько ярких моментов в основном сюжете, конечно, можно найти, но не более того.

Во-вторых, сражения с драконами в открытом мире, которых все так ждали, на самом деле мало чем отличаются от дольменов из основной игры и глубинных гейзеров из Summerset. Крылатый ящер летает по карте, но садится исключительно на специально подготовленные поляны, куда со всей карты и сбегаются любители лута, а дальше начинается продолжительное пинание рептилии с привычной сменой фаз, уклонением от атак по площади и быстрой зачисткой появившихся аддов. Все знакомо, разве что бойцам ближнего боя будет тяжеловато — сзади к гадине не подойти из-за дергающегося хвоста, сбоку есть риск попасть под удар лапы или огненное дыхание, ну а стоя перед мордой можно не только поджариться, но и отправиться в полет от драконьего Fus Ro Dah. Появляются драконы по таймеру и за один вечер можно без особых проблем разделать три-четыре чешуйчатые тушки. Это не совсем то эпичное противостояние, на которое мы рассчитывали, откровенно говоря.

Но не спешите расстраиваться, на драконах в Elsweyr свет клином не сошелся, что бы там ни говорили в ZeniMax Online Studios. Дополнение спасают побочные задания, которых тут бессовестно много. Традиционно для The Elder Scrolls Online, из одной точки в другую невозможно пробежать, не наткнувшись при этом на несколько квестовых маркеров; оглянуться не успеваешь, как оказываешься в подземелье, в поисках разгадки появления древнего лича, помогаешь давнему другу Разум-Дару разобраться с делами на семейной ферме или поешь серенады домашней кошке вместе с неудачливым послом нордов Ригуртом. Вот эти квесты по большей части оказываются интересными и даже смешными.

Радует и то, что разработчики уделили внимание различным подвидам каджитов. Известно, что подвид каджита зависит от фаз двух лун Нирна и, помимо знакомых еще по оригинальному Морровинду Сутай-рат, есть не менее пятнадцати других “пород”, кардинально разнящихся между собой. В Arena были неотличимые от босмеров бесхвостые Ом, в Daggerfall уже покрытые шерстью, хвостатые Ом-рат, а в Elsweyr мы познакомимся с передвигающимися на четырех лапах Альфиками, размерами не превосходящими домашнюю кошку, по совместительству являющимися сильнейшими магами, и четвероногими же Сенч-рат, которых можно использовать в качестве ездовых животных. Правда, играть можно все так же только за Сутай-рат. С новыми разновидностями, к слову, произошли странные изменения, они научились разговаривать, чего, согласно официальному лору, никогда не умели, а Сенч вдобавок катастрофически измельчали, гигантов, размерами в два раза превосходящих любого альтмера, уменьшили до масштабов большого льва.

Одними квестами и подвидами кошачьих дело, разумеется, не ограничилось, в игре появилось новое испытание для 12 человек (выхода групповых подземелий придется подождать) и новый класс персонажа — некромант. По большому счету, некромант сейчас такой же универсальный класс, как и хранитель. Он может танковать, окружая себя костяной броней, наносить урон как в дальнем бою с помощью магии и призванной нежити, так и в ближнем, ослабляя и отравляя противника. В роли лекаря некромант накладывает исцеляющие заклинания, расходуя на это собственную жизненную энергию и ближайшие трупы. На текущем этапе это один из самых сильных классов в игре, однако играющих им людей я встречал на удивление немного, в отличие от ситуации с хранителями после выхода Morrowind, когда их медведи были буквально везде.

The Elder Scrolls Online: Elsweyr — неплохое дополнение, которому, к сожалению, не удалось превзойти предыдущие. Главная его проблема в том, что изучать быт и историю каджитов здесь интереснее, чем сражаться с драконами. Остается надеяться, что ZeniMax Online лишь набирает обороты со своим Сезоном Дракона и сюжет со временем вывернет в нужное русло.