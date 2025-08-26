Авто Авто 26.08.2025 comment views icon

ТОП 5 автоновинок осени 2025 года, которые не можно пропускать

author avatar

Олександра Єршова

Автор статей, тест-драйвов и обзоров

Последние месяцы года не будут баловать нас новинками, как прошлой осенью, когда один за другим зашли на рынок топовые и самые интересные модели от Toyota Camry, LC Prado, Lexus GX и к Jeep Avenger. Тем не менее по плану к нам привезут несколько интересностей.

В условиях нашей реальности все меняется настолько быстро, что новости не успевают выходить. И не буду утверждать, что появление некоторых перечисленных автомобилей стопроцентно состоится. Однако у импортеров в планах таки порадовать нас. И начнем с того, кто точно уже в пути и скорее всего самый ожидаемый.

Toyota Corolla Cross

Компактный кроссовер (C-SUV) на платформе TNGA-GA-C, доступный с бензиновыми и гибридными силовыми агрегатами. Это практичный и надежный компактный кроссовер, который еще не перебил рекорды продаж одноименного седана, однако на пути к этому. И в 2025 году мы увидели обновления, которые может и не глобальные, но приятные.

В Toyota Corolla Cross все также останется 2-литровый атмосферный двигатель (169 л.с.) с CVT, доступный с передним или опциональным полным приводом, а гибридная версия обеспечивает впечатляющую экономию топлива. Все модели оснащены комплексом безопасности Toyota Safety Sense 3.0 (адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе и т.д.).
Несомненно, это практичный кроссовер с большим багажником, а также комфортным шасси и высоким качеством владения — все в традиционном Toyota-стиле. Стоимость в Украине стартует от 1 597 501 грн.

Параметр Значение
Двигатель (Бензиновый) 1 987 см³, 4R DOHC, Dual VVT-i
Код двигателя M20A-FXS
Макс. мощность двигателя 152 л.с. (112 кВт) при 6 000 об/мин
Макс. крутящий момент 188 Нм при 4 400-5 200 об/мин
Гибридная система e-CVT, передний привод
Суммарная система мощность (гибрид) 197 л.с. (145 кВт)
Макс. мощность электромотора 112 л.с. (83 кВт); крутящий момент — 206 Нм
Трансмиссия e-CVT, передний привод
Макс. скорость 180 км/ч
Разгон 0-100 км/ч 7,6-7,7 с
Расход топлива Город: 4,0 л/100 км; Трасса: 4,5 л/100 км; Комбинированно: 4,2 л/100 км
Выбросы CO₂ 96 г/км
Габариты (Д × Ш × В) 4 460 × 1 825 × 1 620 мм
Колесная база 2 640 мм
Клиренс 160 мм
Багажник 390 л / 1 299 л

Opel Frontera

Этот товарищ — не тот внедорожник о котором вы подумали. Перед нами полностью новая модель от Opel, которая станет аналогом скорее Citroen C3 Aircross и заменит в модельном ряду Crossland. Opel реанимировал легендарное название в современном субкомпактном кроссовере, который построен на Smart Car Platform концерна Stellantis. Доступен будет, как в mild-hybrid (1.2 л бензин + 48V генератор-электродвигатель), так и полностью электрической версии. Собирается в Словакии, в г.Трнава.

EV-версия поддерживает быструю зарядку 100 кВт (20-80% за 26 мин). Интерьер — двухекранная панель Pure Panel, современное управление, экоткани или кожа в топовых версиях, подогрев сидений и даже массаж в комплектации Ultimate. Багажник — до 1 600 л вместе с дополнительным пространством и опциями (рейлинги, крыша-палатка). Кроссовер обещает быть комфортным в городе, уверенным на легком бездорожье — все это, особенно с гибридом, делает Frontera универсальным выбором и одной из самых интересных новинок осени.

Параметр Значение
Тип гибрида MHEV (mild hybrid, 48-V электромотор в коробке)
Двигатель 1.2 л турбо, 3-цилиндровый inline (1199 см³)
Мощность (система) 100 кВт (136 л.с.) или 81 кВт (110 л.с.)
Электродвигатель 21 кВт (28 л.с.), интегрированный в e-DCT коробку
Крутящий момент 230 Нм
Коробка передач 6-ступенчатая роботизированная DCT
Привод Передний (FWD)
Расход горючего (комб.) 5.2-5.5 л/100 км WLTP
Разгон 0-100 км/ч 9 с
Максимальная скорость 190-194 км/ч
Габариты (Д×Ш×В) 4385 × 1795 × 1635-1655 мм
Колесная база 2670 мм
Багажник 460 л /1600 л
Вес (снаряженная) 1269 кг

DS N°8

Придет к нам и роскошный люксовый электрокроссовер от DS с футуристическим дизайном и отличной аэродинамикой (Cᴡ = 0.24). Мы давно засматривались на него на фото, но теперь можно будет потрогать в живую. Это не просто интересный седан, это флагман бренда, который стремится быть Louis Vuitton в автоиндустрии.

Представлен в декабре 2024, производство стартовало в Украине (Италия) в апреле 2025. Новый электрический премиум-кроссовер-купе (fastback) от DS Automobiles, построенный на платформе STLA Medium EVO. Он имеет две версии с батареями 74 или 97.2 кВт*ч и приводом FWD или AWD. Дальность хода — до 749 км (WLTP), а версия AWD разгоняется до 100 км/чл за 5,4 с.

DS N°8 обещает исключительно шикарный и стильный интерьер: дорогие материалы, изящный дизайн, которые могут потягаться с Bentley и Rolls-Royce. Это настоящая заявка на лимузин-уровень в сегменте.

Параметр Значение
Тип силовой установки Электромотор FWD (передний привод)
Мощность (номинальная) 169 кВт (230 л.с.)
Мощность пик/Boost 190 кВт (258 л.с.) (единовременный прирост +30 л.с.)
Крутящий момент 343 Нм
Батарея (полезная емкость) 73.7-74 кВт*ч
Запас хода (WLTP) 550-572 км
Разгон 0-100 км/ч 7.7 секунд
Максимальная скорость 190 км/ч
Потребление энергии (WLTP) 15.7-16.5 кВт-ч
Зарядка AC — 11 кВт/опционно 22 кВт; DC — до 160 кВт (20-80%= 27 мин)
Габариты (Д × Ш × В) 4834 мм × 1920 мм × ~1575 мм
Колесная база 2906-2905 мм
Вес (снаряженная) 2132 кг
Объем багажника 620 л

Peugeot E-5008

Peugeot E-5008 — один из немногих семиместных SUV на рынке, а теперь будет еще и в электрической версии. Это делает его идеальным выбором для семей или служб, которые нуждаются во вместительном автомобиле. Просторный салон позволяет комфортную перевозку до семи человек с большим количеством места для ног на втором ряду, а доступ к третьему ряду упрощен через систему Easy Access. Объем багажного отделения останется на уровне 348 л со всеми сиденьями, а 916 л будет при сложенном третьем ряду, и целых 2232 л если сложить все два задних ряда — это настоящий универсал для поездок с багажом.

Peugeot e-5008 построен на платформе STLA Medium, которая оптимизирует электрическую эффективность, запас хода и динамику. Обновленный Peugeot E-5008 имеет выразительный SUV-силуэт, динамичными боковыми линиями и современным передом с LED-подписью фар — все это несет в себе неповторимый шарм бренда.

Салон спроектирован по новой интерьерной концепции Panoramic i-Cockpit: 21-дюймовый изогнутый HD-дисплей объединяет приборную панель и мультимедийную систему, а компактный руль добавляет футуристического вида. Есть «i-Toggle» — панель для быстрого доступа к нужным функциям, а атмосфера дополняется многоступенчатой LED-подсветкой, меняющейся в зависимости от режима движения.

Конечно, здесь доступны будут все функции Drive Assist Plus: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, удержание полосы, полуавтоматическая смена полосы на основе дорожных знаков — для более уверенного движения на трассе. Кроме того, добавлены современные сервисы: i-Connect Advanced, голосовое управление (с ChatGPT!), маршруты с зарядками, Smart Charging, OTA-обновление и дистанционное управление через приложения — все, что нужно для современной электромобильности.

Конечно, приедут и его аналоги в более компактном виде — Peugeot E-3008 и Opel Grandland EV, которые будут иметь лишь немного больший запас хода со всем таким же техническим наполнением и быстрый разгон.

Параметр Значение
Тип привода Передний (FWD)
Электродвигатель 210 л.с. (157 кВт)
Батарея 73 кВт*ч (литий-ионная)
Запас хода (WLTP) 500 км
Ускорение 0-100 км/ч 9.5 с
Макс. скорость 170 км/ч
Зарядка переменного тока до 11 кВт (3-фазное)
Зарядка DC до 160 кВт (20-80% = 30 мин)
Габариты (Д×Ш×В) 4790 × 1890 × 1690 мм
Колесная база 2890 мм
Объем багажника 348/916 л

Hyundai Inster

Эта новинка является, пожалуй, самой интересной, если таки попадет в Украину в этом году. Городской электрокроссовер (K-SUV), построенный на платформе бензинового Casper, который присутствует пока только в Корее. Однако Inster унаследовал нестандартный ретрофутуристический дизайн и компактные размеры. Он обещает быть оптимальным для городской езды и вписаться между классами А и В, сочетающий практичность одного и вместимость другого. Будут доступны две версии с батареями 42 и 49 кВт*ч (около 370 км), но мы знаем, что как раз заявленные корейцами цифры близки к реальности.

Hyundai Inster уже по фото поражает дизайном: ретрофутуристические элементы, скрытые ручки, физические кнопки рядом с дисплеями. В салоне есть возможность сложить все сиденья в ровную платформу (1 059 л), что делает Inster идеальным для кемпинга или перевозки длинных вещей. Есть версия Inster Cross с более крупными колесами и внедорожным видом, но попадет ли она к нам неизвестно. Этот электрокроссовер обещает иметь оптимальный ценник, который будет достаточно конкурентным даже наряду с китайцами.

Параметр Стандартный диапазон (42 кВт-ч) Long-Range (49 кВт-ч)
Тип привода Передний (FWD) Передний (FWD)
Мотор Синхронный, 71 кВт (97 л.с.), 147 Нм Синхронный, 84.5 кВт (115 л.с.), 147 Нм
Макс. скорость 140 км/ч 150 км/ч
Разгон 0-100 км/ч 11.7 с 10.6 с
Батарея (NMC, под полом) 42 кВт*ч (полезная 39) 49 кВт*ч (полезная 46)
Запас хода (WLTP) 300-327 км 355-370 км
Потребление (WLTP) 14.3 кВт*ч/100 км 14.9-15.1 кВ*ч/100 км
Зарядка переменного тока 11 кВт 11 кВт
Зарядка DC (10-80 %) около 30 мин (на»120 кВт зарядке) около 30 мин (на»120 кВт зарядке)
Габариты (Д×Ш×В), мм 3 825 × 1 610 × 1 575 3 825 × 1 610 × 1 575
Колесная база 2 580 мм 2 580 мм
Багажник 280 л/351 л 280 л/ 351 л

 

