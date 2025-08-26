ТОП 5 автоновинок осени 2025 года, которые не можно пропускать

Последние месяцы года не будут баловать нас новинками, как прошлой осенью, когда один за другим зашли на рынок топовые и самые интересные модели от Toyota Camry, LC Prado, Lexus GX и к Jeep Avenger. Тем не менее по плану к нам привезут несколько интересностей.

В условиях нашей реальности все меняется настолько быстро, что новости не успевают выходить. И не буду утверждать, что появление некоторых перечисленных автомобилей стопроцентно состоится. Однако у импортеров в планах таки порадовать нас. И начнем с того, кто точно уже в пути и скорее всего самый ожидаемый.

Toyota Corolla Cross

Компактный кроссовер (C-SUV) на платформе TNGA-GA-C, доступный с бензиновыми и гибридными силовыми агрегатами. Это практичный и надежный компактный кроссовер, который еще не перебил рекорды продаж одноименного седана, однако на пути к этому. И в 2025 году мы увидели обновления, которые может и не глобальные, но приятные.

В Toyota Corolla Cross все также останется 2-литровый атмосферный двигатель (169 л.с.) с CVT, доступный с передним или опциональным полным приводом, а гибридная версия обеспечивает впечатляющую экономию топлива. Все модели оснащены комплексом безопасности Toyota Safety Sense 3.0 (адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе и т.д.).

Несомненно, это практичный кроссовер с большим багажником, а также комфортным шасси и высоким качеством владения — все в традиционном Toyota-стиле. Стоимость в Украине стартует от 1 597 501 грн.

Параметр Значение Двигатель (Бензиновый) 1 987 см³, 4R DOHC, Dual VVT-i Код двигателя M20A-FXS Макс. мощность двигателя 152 л.с. (112 кВт) при 6 000 об/мин Макс. крутящий момент 188 Нм при 4 400-5 200 об/мин Гибридная система e-CVT, передний привод Суммарная система мощность (гибрид) 197 л.с. (145 кВт) Макс. мощность электромотора 112 л.с. (83 кВт); крутящий момент — 206 Нм Трансмиссия e-CVT, передний привод Макс. скорость 180 км/ч Разгон 0-100 км/ч 7,6-7,7 с Расход топлива Город: 4,0 л/100 км; Трасса: 4,5 л/100 км; Комбинированно: 4,2 л/100 км Выбросы CO₂ 96 г/км Габариты (Д × Ш × В) 4 460 × 1 825 × 1 620 мм Колесная база 2 640 мм Клиренс 160 мм Багажник 390 л / 1 299 л

Opel Frontera

Этот товарищ — не тот внедорожник о котором вы подумали. Перед нами полностью новая модель от Opel, которая станет аналогом скорее Citroen C3 Aircross и заменит в модельном ряду Crossland. Opel реанимировал легендарное название в современном субкомпактном кроссовере, который построен на Smart Car Platform концерна Stellantis. Доступен будет, как в mild-hybrid (1.2 л бензин + 48V генератор-электродвигатель), так и полностью электрической версии. Собирается в Словакии, в г.Трнава.

EV-версия поддерживает быструю зарядку 100 кВт (20-80% за 26 мин). Интерьер — двухекранная панель Pure Panel, современное управление, экоткани или кожа в топовых версиях, подогрев сидений и даже массаж в комплектации Ultimate. Багажник — до 1 600 л вместе с дополнительным пространством и опциями (рейлинги, крыша-палатка). Кроссовер обещает быть комфортным в городе, уверенным на легком бездорожье — все это, особенно с гибридом, делает Frontera универсальным выбором и одной из самых интересных новинок осени.

Параметр Значение Тип гибрида MHEV (mild hybrid, 48-V электромотор в коробке) Двигатель 1.2 л турбо, 3-цилиндровый inline (1199 см³) Мощность (система) 100 кВт (136 л.с.) или 81 кВт (110 л.с.) Электродвигатель 21 кВт (28 л.с.), интегрированный в e-DCT коробку Крутящий момент 230 Нм Коробка передач 6-ступенчатая роботизированная DCT Привод Передний (FWD) Расход горючего (комб.) 5.2-5.5 л/100 км WLTP Разгон 0-100 км/ч 9 с Максимальная скорость 190-194 км/ч Габариты (Д×Ш×В) 4385 × 1795 × 1635-1655 мм Колесная база 2670 мм Багажник 460 л /1600 л Вес (снаряженная) 1269 кг

DS N°8

Придет к нам и роскошный люксовый электрокроссовер от DS с футуристическим дизайном и отличной аэродинамикой (Cᴡ = 0.24). Мы давно засматривались на него на фото, но теперь можно будет потрогать в живую. Это не просто интересный седан, это флагман бренда, который стремится быть Louis Vuitton в автоиндустрии.

Представлен в декабре 2024, производство стартовало в Украине (Италия) в апреле 2025. Новый электрический премиум-кроссовер-купе (fastback) от DS Automobiles, построенный на платформе STLA Medium EVO. Он имеет две версии с батареями 74 или 97.2 кВт*ч и приводом FWD или AWD. Дальность хода — до 749 км (WLTP), а версия AWD разгоняется до 100 км/чл за 5,4 с.

DS N°8 обещает исключительно шикарный и стильный интерьер: дорогие материалы, изящный дизайн, которые могут потягаться с Bentley и Rolls-Royce. Это настоящая заявка на лимузин-уровень в сегменте.

Параметр Значение Тип силовой установки Электромотор FWD (передний привод) Мощность (номинальная) 169 кВт (230 л.с.) Мощность пик/Boost 190 кВт (258 л.с.) (единовременный прирост +30 л.с.) Крутящий момент 343 Нм Батарея (полезная емкость) 73.7-74 кВт*ч Запас хода (WLTP) 550-572 км Разгон 0-100 км/ч 7.7 секунд Максимальная скорость 190 км/ч Потребление энергии (WLTP) 15.7-16.5 кВт-ч Зарядка AC — 11 кВт/опционно 22 кВт; DC — до 160 кВт (20-80%= 27 мин) Габариты (Д × Ш × В) 4834 мм × 1920 мм × ~1575 мм Колесная база 2906-2905 мм Вес (снаряженная) 2132 кг Объем багажника 620 л

Peugeot E-5008

Peugeot E-5008 — один из немногих семиместных SUV на рынке, а теперь будет еще и в электрической версии. Это делает его идеальным выбором для семей или служб, которые нуждаются во вместительном автомобиле. Просторный салон позволяет комфортную перевозку до семи человек с большим количеством места для ног на втором ряду, а доступ к третьему ряду упрощен через систему Easy Access. Объем багажного отделения останется на уровне 348 л со всеми сиденьями, а 916 л будет при сложенном третьем ряду, и целых 2232 л если сложить все два задних ряда — это настоящий универсал для поездок с багажом.

Peugeot e-5008 построен на платформе STLA Medium, которая оптимизирует электрическую эффективность, запас хода и динамику. Обновленный Peugeot E-5008 имеет выразительный SUV-силуэт, динамичными боковыми линиями и современным передом с LED-подписью фар — все это несет в себе неповторимый шарм бренда.

Салон спроектирован по новой интерьерной концепции Panoramic i-Cockpit: 21-дюймовый изогнутый HD-дисплей объединяет приборную панель и мультимедийную систему, а компактный руль добавляет футуристического вида. Есть «i-Toggle» — панель для быстрого доступа к нужным функциям, а атмосфера дополняется многоступенчатой LED-подсветкой, меняющейся в зависимости от режима движения.

Конечно, здесь доступны будут все функции Drive Assist Plus: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, удержание полосы, полуавтоматическая смена полосы на основе дорожных знаков — для более уверенного движения на трассе. Кроме того, добавлены современные сервисы: i-Connect Advanced, голосовое управление (с ChatGPT!), маршруты с зарядками, Smart Charging, OTA-обновление и дистанционное управление через приложения — все, что нужно для современной электромобильности.

Конечно, приедут и его аналоги в более компактном виде — Peugeot E-3008 и Opel Grandland EV, которые будут иметь лишь немного больший запас хода со всем таким же техническим наполнением и быстрый разгон.

Параметр Значение Тип привода Передний (FWD) Электродвигатель 210 л.с. (157 кВт) Батарея 73 кВт*ч (литий-ионная) Запас хода (WLTP) 500 км Ускорение 0-100 км/ч 9.5 с Макс. скорость 170 км/ч Зарядка переменного тока до 11 кВт (3-фазное) Зарядка DC до 160 кВт (20-80% = 30 мин) Габариты (Д×Ш×В) 4790 × 1890 × 1690 мм Колесная база 2890 мм Объем багажника 348/916 л

Hyundai Inster

Эта новинка является, пожалуй, самой интересной, если таки попадет в Украину в этом году. Городской электрокроссовер (K-SUV), построенный на платформе бензинового Casper, который присутствует пока только в Корее. Однако Inster унаследовал нестандартный ретрофутуристический дизайн и компактные размеры. Он обещает быть оптимальным для городской езды и вписаться между классами А и В, сочетающий практичность одного и вместимость другого. Будут доступны две версии с батареями 42 и 49 кВт*ч (около 370 км), но мы знаем, что как раз заявленные корейцами цифры близки к реальности.

Hyundai Inster уже по фото поражает дизайном: ретрофутуристические элементы, скрытые ручки, физические кнопки рядом с дисплеями. В салоне есть возможность сложить все сиденья в ровную платформу (1 059 л), что делает Inster идеальным для кемпинга или перевозки длинных вещей. Есть версия Inster Cross с более крупными колесами и внедорожным видом, но попадет ли она к нам неизвестно. Этот электрокроссовер обещает иметь оптимальный ценник, который будет достаточно конкурентным даже наряду с китайцами.