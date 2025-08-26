ТОП 5 автоновинок осени 2025 года, которые не можно пропускать

Последние месяцы года не будут баловать нас новинками, как прошлой осенью, когда один за другим зашли на рынок топовые и самые интересные модели от Toyota Camry, LC Prado, Lexus GX и к Jeep Avenger. Тем не менее по плану к нам привезут несколько интересностей.
В условиях нашей реальности все меняется настолько быстро, что новости не успевают выходить. И не буду утверждать, что появление некоторых перечисленных автомобилей стопроцентно состоится. Однако у импортеров в планах таки порадовать нас. И начнем с того, кто точно уже в пути и скорее всего самый ожидаемый.
Toyota Corolla Cross
Компактный кроссовер (C-SUV) на платформе TNGA-GA-C, доступный с бензиновыми и гибридными силовыми агрегатами. Это практичный и надежный компактный кроссовер, который еще не перебил рекорды продаж одноименного седана, однако на пути к этому. И в 2025 году мы увидели обновления, которые может и не глобальные, но приятные.
В Toyota Corolla Cross все также останется 2-литровый атмосферный двигатель (169 л.с.) с CVT, доступный с передним или опциональным полным приводом, а гибридная версия обеспечивает впечатляющую экономию топлива. Все модели оснащены комплексом безопасности Toyota Safety Sense 3.0 (адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе и т.д.).
Несомненно, это практичный кроссовер с большим багажником, а также комфортным шасси и высоким качеством владения — все в традиционном Toyota-стиле. Стоимость в Украине стартует от 1 597 501 грн.
|Параметр
|Значение
|Двигатель (Бензиновый)
|1 987 см³, 4R DOHC, Dual VVT-i
|Код двигателя
|M20A-FXS
|Макс. мощность двигателя
|152 л.с. (112 кВт) при 6 000 об/мин
|Макс. крутящий момент
|188 Нм при 4 400-5 200 об/мин
|Гибридная система
|e-CVT, передний привод
|Суммарная система мощность (гибрид)
|197 л.с. (145 кВт)
|Макс. мощность электромотора
|112 л.с. (83 кВт); крутящий момент — 206 Нм
|Трансмиссия
|e-CVT, передний привод
|Макс. скорость
|180 км/ч
|Разгон 0-100 км/ч
|7,6-7,7 с
|Расход топлива
|Город: 4,0 л/100 км; Трасса: 4,5 л/100 км; Комбинированно: 4,2 л/100 км
|Выбросы CO₂
|96 г/км
|Габариты (Д × Ш × В)
|4 460 × 1 825 × 1 620 мм
|Колесная база
|2 640 мм
|Клиренс
|160 мм
|Багажник
|390 л / 1 299 л
Opel Frontera
Этот товарищ — не тот внедорожник о котором вы подумали. Перед нами полностью новая модель от Opel, которая станет аналогом скорее Citroen C3 Aircross и заменит в модельном ряду Crossland. Opel реанимировал легендарное название в современном субкомпактном кроссовере, который построен на Smart Car Platform концерна Stellantis. Доступен будет, как в mild-hybrid (1.2 л бензин + 48V генератор-электродвигатель), так и полностью электрической версии. Собирается в Словакии, в г.Трнава.
EV-версия поддерживает быструю зарядку 100 кВт (20-80% за 26 мин). Интерьер — двухекранная панель Pure Panel, современное управление, экоткани или кожа в топовых версиях, подогрев сидений и даже массаж в комплектации Ultimate. Багажник — до 1 600 л вместе с дополнительным пространством и опциями (рейлинги, крыша-палатка). Кроссовер обещает быть комфортным в городе, уверенным на легком бездорожье — все это, особенно с гибридом, делает Frontera универсальным выбором и одной из самых интересных новинок осени.
|Параметр
|Значение
|Тип гибрида
|MHEV (mild hybrid, 48-V электромотор в коробке)
|Двигатель
|1.2 л турбо, 3-цилиндровый inline (1199 см³)
|Мощность (система)
|100 кВт (136 л.с.) или 81 кВт (110 л.с.)
|Электродвигатель
|21 кВт (28 л.с.), интегрированный в e-DCT коробку
|Крутящий момент
|230 Нм
|Коробка передач
|6-ступенчатая роботизированная DCT
|Привод
|Передний (FWD)
|Расход горючего (комб.)
|5.2-5.5 л/100 км WLTP
|Разгон 0-100 км/ч
|9 с
|Максимальная скорость
|190-194 км/ч
|Габариты (Д×Ш×В)
|4385 × 1795 × 1635-1655 мм
|Колесная база
|2670 мм
|Багажник
|460 л /1600 л
|Вес (снаряженная)
|1269 кг
DS N°8
Придет к нам и роскошный люксовый электрокроссовер от DS с футуристическим дизайном и отличной аэродинамикой (Cᴡ = 0.24). Мы давно засматривались на него на фото, но теперь можно будет потрогать в живую. Это не просто интересный седан, это флагман бренда, который стремится быть Louis Vuitton в автоиндустрии.
Представлен в декабре 2024, производство стартовало в Украине (Италия) в апреле 2025. Новый электрический премиум-кроссовер-купе (fastback) от DS Automobiles, построенный на платформе STLA Medium EVO. Он имеет две версии с батареями 74 или 97.2 кВт*ч и приводом FWD или AWD. Дальность хода — до 749 км (WLTP), а версия AWD разгоняется до 100 км/чл за 5,4 с.
DS N°8 обещает исключительно шикарный и стильный интерьер: дорогие материалы, изящный дизайн, которые могут потягаться с Bentley и Rolls-Royce. Это настоящая заявка на лимузин-уровень в сегменте.
|Параметр
|Значение
|Тип силовой установки
|Электромотор FWD (передний привод)
|Мощность (номинальная)
|169 кВт (230 л.с.)
|Мощность пик/Boost
|190 кВт (258 л.с.) (единовременный прирост +30 л.с.)
|Крутящий момент
|343 Нм
|Батарея (полезная емкость)
|73.7-74 кВт*ч
|Запас хода (WLTP)
|550-572 км
|Разгон 0-100 км/ч
|7.7 секунд
|Максимальная скорость
|190 км/ч
|Потребление энергии (WLTP)
|15.7-16.5 кВт-ч
|Зарядка
|AC — 11 кВт/опционно 22 кВт; DC — до 160 кВт (20-80%= 27 мин)
|Габариты (Д × Ш × В)
|4834 мм × 1920 мм × ~1575 мм
|Колесная база
|2906-2905 мм
|Вес (снаряженная)
|2132 кг
|Объем багажника
|620 л
Peugeot E-5008
Peugeot E-5008 — один из немногих семиместных SUV на рынке, а теперь будет еще и в электрической версии. Это делает его идеальным выбором для семей или служб, которые нуждаются во вместительном автомобиле. Просторный салон позволяет комфортную перевозку до семи человек с большим количеством места для ног на втором ряду, а доступ к третьему ряду упрощен через систему Easy Access. Объем багажного отделения останется на уровне 348 л со всеми сиденьями, а 916 л будет при сложенном третьем ряду, и целых 2232 л если сложить все два задних ряда — это настоящий универсал для поездок с багажом.
Peugeot e-5008 построен на платформе STLA Medium, которая оптимизирует электрическую эффективность, запас хода и динамику. Обновленный Peugeot E-5008 имеет выразительный SUV-силуэт, динамичными боковыми линиями и современным передом с LED-подписью фар — все это несет в себе неповторимый шарм бренда.
Салон спроектирован по новой интерьерной концепции Panoramic i-Cockpit: 21-дюймовый изогнутый HD-дисплей объединяет приборную панель и мультимедийную систему, а компактный руль добавляет футуристического вида. Есть «i-Toggle» — панель для быстрого доступа к нужным функциям, а атмосфера дополняется многоступенчатой LED-подсветкой, меняющейся в зависимости от режима движения.
Конечно, здесь доступны будут все функции Drive Assist Plus: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, удержание полосы, полуавтоматическая смена полосы на основе дорожных знаков — для более уверенного движения на трассе. Кроме того, добавлены современные сервисы: i-Connect Advanced, голосовое управление (с ChatGPT!), маршруты с зарядками, Smart Charging, OTA-обновление и дистанционное управление через приложения — все, что нужно для современной электромобильности.
Конечно, приедут и его аналоги в более компактном виде — Peugeot E-3008 и Opel Grandland EV, которые будут иметь лишь немного больший запас хода со всем таким же техническим наполнением и быстрый разгон.
|Параметр
|Значение
|Тип привода
|Передний (FWD)
|Электродвигатель
|210 л.с. (157 кВт)
|Батарея
|73 кВт*ч (литий-ионная)
|Запас хода (WLTP)
|500 км
|Ускорение 0-100 км/ч
|9.5 с
|Макс. скорость
|170 км/ч
|Зарядка переменного тока
|до 11 кВт (3-фазное)
|Зарядка DC
|до 160 кВт (20-80% = 30 мин)
|Габариты (Д×Ш×В)
|4790 × 1890 × 1690 мм
|Колесная база
|2890 мм
|Объем багажника
|348/916 л
Hyundai Inster
Эта новинка является, пожалуй, самой интересной, если таки попадет в Украину в этом году. Городской электрокроссовер (K-SUV), построенный на платформе бензинового Casper, который присутствует пока только в Корее. Однако Inster унаследовал нестандартный ретрофутуристический дизайн и компактные размеры. Он обещает быть оптимальным для городской езды и вписаться между классами А и В, сочетающий практичность одного и вместимость другого. Будут доступны две версии с батареями 42 и 49 кВт*ч (около 370 км), но мы знаем, что как раз заявленные корейцами цифры близки к реальности.
Hyundai Inster уже по фото поражает дизайном: ретрофутуристические элементы, скрытые ручки, физические кнопки рядом с дисплеями. В салоне есть возможность сложить все сиденья в ровную платформу (1 059 л), что делает Inster идеальным для кемпинга или перевозки длинных вещей. Есть версия Inster Cross с более крупными колесами и внедорожным видом, но попадет ли она к нам неизвестно. Этот электрокроссовер обещает иметь оптимальный ценник, который будет достаточно конкурентным даже наряду с китайцами.
|Параметр
|Стандартный диапазон (42 кВт-ч)
|Long-Range (49 кВт-ч)
|Тип привода
|Передний (FWD)
|Передний (FWD)
|Мотор
|Синхронный, 71 кВт (97 л.с.), 147 Нм
|Синхронный, 84.5 кВт (115 л.с.), 147 Нм
|Макс. скорость
|140 км/ч
|150 км/ч
|Разгон 0-100 км/ч
|11.7 с
|10.6 с
|Батарея (NMC, под полом)
|42 кВт*ч (полезная 39)
|49 кВт*ч (полезная 46)
|Запас хода (WLTP)
|300-327 км
|355-370 км
|Потребление (WLTP)
|14.3 кВт*ч/100 км
|14.9-15.1 кВ*ч/100 км
|Зарядка переменного тока
|11 кВт
|11 кВт
|Зарядка DC (10-80 %)
|около 30 мин (на»120 кВт зарядке)
|около 30 мин (на»120 кВт зарядке)
|Габариты (Д×Ш×В), мм
|3 825 × 1 610 × 1 575
|3 825 × 1 610 × 1 575
|Колесная база
|2 580 мм
|2 580 мм
|Багажник
|280 л/351 л
|280 л/ 351 л
