ТОП 8 ТВ-приставок 2025 года: разумный выбор для каждого бюджета

Когда-то это были просто «коробки для YouTube», а теперь — полноценные мультимедийные хабы. Современные ТВ-приставки умеют все: от стриминга в 4K HDR и просмотра IPTV до управления умным домом и даже облачного гейминга. Мы подобрали ТВ-приставки под разные сценарии: для сериалов, фильмов, игр — и просто ежедневного комфорта. А что подключено у вас к HDMI? Делитесь в комментариях!

Критерии выбора

Операционная система

Google TV или Android TV — оптимальный выбор. Они обеспечивают стабильную работу, сертифицированный доступ к стриминговым сервисам (Netflix, Disney+, Prime Video и т. д.), голосовой поиск, Chromecast, автоматические обновления и поддержку 4K-контента.

AOSP (то есть обычный Android без интеграции Google TV) — это уже история про кастомизацию: больше гибкости, но часто придется вручную устанавливать APK-файлы, мириться с отсутствием DRM (Digital Rights Management) и возможным ограничением качества видео (480p через Widevine L3).

Поддержка видеоформатов

Современная ТВ-приставка должна поддерживать 4K HDR, Dolby Vision, HDR10+ и Dolby Atmos (в случае, если подключаете к соответствующему ресиверу или ТВ). Обращайте внимание не только на наличие «HDR supported», но и на сертификацию.

Ключевые пункты: поддержка AV1 (нового видеокодека, обязательного для YouTube 4K и Netflix), H.265/HEVC, VP9 и 4K при 60 кадрах/с.

Программное обеспечение и обновления

Без Widevine DRM уровня L1 вы не получите легального Full HD или 4K в Netflix, Amazon Prime или Disney+. Официальная сертификация Netflix — обязательна для гарантированного качества.

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Наличие полноценного Google Play, автообновлений (особенно патчей безопасности) и адекватной поддержки от производителя — признаки того, что приставка жива, и на неё не «забили».

Подключение

Минимальный набор — HDMI 2.0. Идеально — HDMI 2.1 с eARC для современных ТВ и саундбаров. Важное наличие Ethernet-порта для стабильного 4K-стриминга без буферизации. Наличие USB 3.0 (или хотя бы USB 2.0 OTG), поддержка microSD и кардридера — плюсы.

Wi-Fi 5 — стандарт, Wi-Fi 6 — бонус, который реально улучшает стабильность сети. Bluetooth — желательно версии 5.0+, но даже 4.2 достаточно для наушников или пульта.

Производительность

Забудьте про Allwinner и дешевые Rockchip — эти чипы имеют слабую графику, плохую поддержку кодеков и нестабильную работу. Ориентируйтесь на Amlogic S905X3, S905X4, S922X, Realtek RTD1619, Tegra X1+ (NVIDIA Shield TV). Они обеспечивают плавный интерфейс, 4K60 fps, гейминг на элементарном уровне и поддержку современных кодеков.

2 ГБ ОЗУ — минимум для систем на AOSP; 4 ГБ — комфорт; 8 ГБ — для энтузиастов. Если приставка тормозит уже на главном меню — дальше будет только хуже.

Пульт

Пульты с Bluetooth или RF-соединением удобнее: можно управлять приставкой без прицеливания, в отличие от ИК-решений. Плюс микрофон для голосового поиска, кнопки Netflix/YouTube, а еще лучше — возможность переназначения.

Гироскоп (курсор по воздуху), подсветка, программируемые клавиши — не обязательные, но очень приятные. Если приставка классная, а пульт — ужас, это испортит весь пользовательский опыт.

Размер и дизайн

Если ищете дорожную версию — выбирайте формат «TV stick» (например, Xiaomi TV Stick 4K). Он минималистичен, легко прячется за ТВ и не требует отдельного блока питания (часто питается от USB ТВ).

Стационарные модели крупнее, зато имеют активное/пассивное охлаждение, больше портов и стабильнее работают при длительной нагрузке. И да — дешевый корпус, греющийся как утюг, не добавляет доверия к бренду.

X96 mini W2 — классический вариант для тех, кто ищет недорогую, простую и в то же время функциональную приставку без лишних наворотов. Она идеально подходит на дачу, кухню или для второго телевизора, где не нужны супермощности, но хочется смотреть любимые сериалы, YouTube и стриминговые сервисы без лишних танцев с бубном.

Базируется устройство на чипе Amlogic S905W2 — обновленная версия бюджетного процессора с поддержкой видео до 4K при 60 кадрах в секунду, включая современные кодеки AV1, H.265 и VP9. В паре с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной эта конфигурация позволяет без проблем запускать стандартные Android-приложения — идеально для просмотра видео, но не вариант для требовательных игр или активной многозадачности.

X96 mini W2 работает на Android 11, но это не Android TV OS, а классический AOSP с лаунчером в стиле Android TV. Это позволяет устанавливать приложения как из Google Play, так и через APK-файлы, однако из-за отсутствия сертификации (Widevine L1) просмотр Netflix, Disney+ или других сервисов будет ограничен до SD-качества — максимум 480p. Для комфортного стриминга лучше использовать YouTube, IPTV или локальное видео в Full HD.

Относительно подключений X96 mini W2 — всё по минимуму, но функционально: HDMI 2.0, один USB 2.0, AV-выход для старых телевизоров, Ethernet (до 100 Мбит/с) и Wi-Fi 2.4 ГГц. Поддержки 5 ГГц нет, так что для 4K-контента лучше сразу подключаться по кабелю — Wi-Fi тут откровенно слабенький.

Пульт — базовый инфракрасный, без голосового ввода или Bluetooth. Для удобства лучше сразу докупить аэромышку или беспроводную клавиатуру с тачпадом — так будет гораздо проще набирать текст, управлять приложениями и переключать видео.

В итоге, X96 mini W2 — типичная бюджетная ТВ-приставка, которая не претендует на премиальность, но четко выполняет базовые задачи. И всё это за очень демократичный ценник — от 1 021 до 1 381 гривен.

Xiaomi Mi Box S 2nd Gen — одна из самых популярных официальных Android TV приставок, которая работает на Google TV и имеет все необходимые сертификации для комфортного просмотра стриминга. Благодаря официальной поддержке Google и Netflix вы получаете доступ к 4K HDR-контенту с Dolby Vision и HDR10+, что в 2025 году уже не роскошь, а базовое требование. Отсутствие необходимости в танцах с APK-файлами и браузером делает использование максимально простым и удобным.

Работает устройство на чипе Amlogic S905X4 (один из лучших среди бюджетных чипсетов), который обеспечивает плавное воспроизведение 4K при 60 кадрах в секунду и поддерживает современные форматы HDR, что положительно влияет на качество картинки.

Внутренняя память здесь всего 8 ГБ, что однозначно не радует, особенно если планируете устанавливать много приложений. Слотов для microSD нет, а USB-порт (1×USB 2.0) не слишком подходит для расширения хранилища.

В плане подключений Xiaomi Mi Box S 2nd Gen сделала ставку на беспроводные стандарты: есть Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, но отсутствие Ethernet-порта — это явный минус для тех, кто хочет получить стабильный интернет через кабель и избежать проблем с буферизацией при стриминге в 4K. HDMI 2.0 обеспечивает передачу видео в 4K 60 fps, что достаточно для большинства современных телевизоров.

Пульт управления Xiaomi Mi Box S 2nd Gen простой, но функциональный — с Bluetooth и микрофоном для голосового поиска через Google Assistant. Нет дополнительных «фишек» типа подсветки кнопок или гироскопа, но он вполне комфортен и избавляет от необходимости точно целиться инфракрасным.

Дизайн приставки сдержанный и компактный, корпус не перегревается даже при длительном просмотре, что однозначно плюс.

В итоге Xiaomi Mi Box S 2nd Gen — сбалансированный вариант для тех, кто хочет официальный, стабильный Android TV с поддержкой всех современных стандартов видео и звука без лишних сложностей. Ценник на ТВ-приставку на момент публикации — от 1 890 до 2 899 гривен. А если немного расширить бюджет — можно взять более новый Xiaomi Mi Box S третьего поколения.

NVIDIA Shield TV Pro — медиацентр для геймеров и киноманов, который уже давно признан эталоном среди ТВ-приставок. Казалось бы, по цене от 9 899 до 13 512 гривен вы получаете не просто Android TV-бокс, а мини-компьютер с поддержкой 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos и мощным стримингом игр через GeForce NOW.

Внутри устройства работает известный чип NVIDIA Tegra X1+, который хоть и далеко не новинка 2025-го, но хорошо оптимизирован именно для мультимедиа и игр. 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти с поддержкой USB-дисков и внешних накопителей (преимущественно в форматах FAT32/exFAT) позволяют комфортно работать с приложениями, хранить файлы и запускать несколько Android-игр одновременно.

Что касается игр — здесь полный комплект: GeForce NOW для облачного стриминга игр с ПК, Steam Link для трансляции собственных игр с компьютера, и тысячи игр с Google Play с поддержкой геймпадов. Все это сопровождается удобной системой голосового управления Google Assistant и классным пультом с микрофоном.

Порты и подключения у NVIDIA Shield TV Pro тоже на высоте: два USB 3.0, Ethernet 1 Гбит, HDMI 2.0b с поддержкой 4K HDR 60 FPS и Wi-Fi 5 GHz. Беспроводные геймпады работают безупречно, а стабильность соединения позволяет наслаждаться стримингом без лагов.

Цена может показаться высокой для многих, и мощность чипа ограничивает запуск тяжелых игр без стриминга. Но если сравнивать с консолями и топовыми ПК — Shield TV Pro выглядит как отличная альтернатива для тех, кто хочет игры на большом экране без мороки.

В итоге, NVIDIA Shield TV Pro — игровой и медиахаб, сочетающий в себе качественное видео, звук, игровой стриминг и легкость использования.

Если вы ищете компактную и недорогую приставку, которая надежно справится с потоковым IPTV и цифровым телевидением, X98 Plus на базе процессора Amlogic S905W2 — хороший вариант. Она хорошо подходит для базовых мультимедийных задач, обеспечивая плавный просмотр даже в 4K.

X98 Plus работает на Android 11 (AOSP, неофициальный Android TV) обеспечивает базовый функционал, но не имеет полной сертификации для платных сервисов, таких как Netflix HD. Некоторые версии комплектуются Bluetooth 4.2, но его стабильность и наличие зависят от ревизии и прошивки.

Базовые порты USB позволяют подключить беспроводные наушники, клавиатуру или внешний накопитель, что делает использование более комфортным.

Процессор S905W2 хорошо справляется с IPTV и потоковым видео, хотя в интерфейсе может наблюдаться микрофриз. Однако не стоит ожидать высокой многозадачности. Но для целей цифрового ТВ и потокового видео этого более чем достаточно.

X98 Plus компактный, не занимает много места в вашей медиасистеме, а поддержка microSD-карт добавляет гибкости в хранении файлов. В то же время отсутствие официальной сертификации Netflix и ограниченная поддержка некоторых современных видеокодеков (например, AV1, хотя на некоторых ревизиях он есть) могут стать минусом для тех, кто хочет смотреть контент с платных стриминговых платформ в высочайшем качестве.

Да, X98 Plus — не новинка и технически уступает более свежим моделям, но для базовых задач вроде IPTV, локального видео или цифрового эфирного телевидения этого устройства вполне хватает. Его стабильность, простота в использовании и низкая цена делают его адекватным вариантом и в 2025 году.

Apple TV 4K остается эталоном премиум-класса среди ТВ-приставок для ценителей высококачественного контента. Она предлагает исключительную поддержку 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, а также глубокую интеграцию с экосистемой Apple. Эта модель оснащена чипом A15 Bionic, который обеспечивает превосходную плавность работы, мгновенный отклик интерфейса и молниеносное переключение между приложениями.

Apple TV 4K поддерживает все основные стриминговые сервисы, включая Netflix, Disney+, Amazon Prime Video и YouTube, и предоставляет доступ к Apple TV+ с оригинальным контентом в форматах высочайшего качества. Интерфейс tvOS — интуитивно понятный и логичный, а пульт Siri Remote поддерживает голосовой поиск и имеет сенсорную панель.

Для фанатов домашнего кинотеатра Apple TV 4K — настоящее сокровище. Благодаря высококачественной обработке видео и поддержке передачи lossless-аудио через eARC, она безупречно работает с саундбарами и AV-ресиверами. Передача Dolby TrueHD с объектным звуком (Atmos) из локальных источников возможна через приложение Infuse в связке с NAS.

Недостатком является Apple TV 4K можно считать довольно высокую цену, а также закрытость системы — например, невозможность прямой установки APK-файлов или использования сторонних плееров на уровне Android TV. Но если вы пользователь iPhone или ищете самое высокое качество просмотра — Apple TV 4K вне конкуренции. Цена классическая для «яблочных» гаджетов — от 5 899 до 8 278 гривен.

Xiaomi Mi TV Stick 4K — настоящий чемпион среди компактных ТВ-приставок, предлагающий максимум возможностей в крошечном формфакторе. Это устройство легко помещается в ладони и практически незаметно за телевизором, что делает его идеальным выбором для тех, кто часто путешествует или просто ценит минимализм.

Поддержка 4K HDR, HDR10+, Dolby Vision и Dolby Atmos гарантирует, что контент выглядит и звучит на самом высоком уровне, а это редкость в таких небольших устройствах.

Сердцем Xiaomi Mi TV Stick 4K стал 64-битный процессор Amlogic S905Y4 с четырьмя ядрами Cortex-A35, который в паре с графикой Mali-G31 MP2 обеспечивает плавное аппаратное декодирование 4K-видео в форматах H.265, VP9 и AV1. Для большинства потоковых сервисов этого достаточно, хотя со сверхтяжелым контентом из локальных источников могут быть нюансы.

Работает Xiaomi Mi TV Stick 4K на Android TV 12, что открывает доступ ко всему спектру популярных сервисов — Netflix, YouTube, Disney+ и Amazon Prime Video работают безупречно, а Google Assistant и голосовой пульт добавляют удобства в управлении. Встроенный Chromecast позволяет быстро передавать контент со смартфона на большой экран без лишних настроек.

Впрочем, при всей своей компактности, Xiaomi Mi TV Stick 4K не поддерживает Ethernet-подключение, поэтому зависит исключительно от Wi-Fi, что может вызвать проблемы в условиях нестабильного интернета.

В итоге, Xiaomi Mi TV Stick 4K — прекрасный выбор для пользователей, которые хотят максимально просто и компактно добавить смартфункции к телевизору с поддержкой современных видео- и аудиостандартов. На момент публикации стоимость ТВ-приставки составляет от 1 740 до 3 495 гривен.

Vontar X3 в версии со 128 ГБ встроенной памяти — серьезный игрок среди бюджетных ТВ-приставок, который не просто выполняет роль медиаплеера, а превращается в домашний мультимедийный центр. Чем больше памяти — тем больше можно загружать игр, фильмов, сериалов, приложений.

Процессор Vontar X3 Amlogic S905X3 с 4 ГБ оперативки обеспечивает достаточно плавную работу даже в случаях, когда вы без зазрения совести запускаете сразу несколько приложений, а Android 9.0 с Google Play Store открывает доступ к множеству программ — от Netflix и YouTube до всех возможных стриминговых сервисов и даже элементов игровой платформы.

Для фанатов качественного видео Vontar X3 предлагает поддержку 4K HDR и Dolby Vision, что делает картинку яркой и насыщенной — приятно, что бюджетник уже пытается выдавать картинку, которую не стыдно показать гостям.

Благодаря Wi-Fi 5 ГГц и Ethernet 1 Гбит/с устройство демонстрирует стабильное сетевое соединение, достаточное для плавного 4K-стриминга без буферизации. Bluetooth 4.0 позволяет без лишних кабелей подключить гарнитуру или геймпад.

Интерфейс Android 9.0 иногда испытывает внимательность — найти Netflix или YouTube бывает еще тем квестом. Но это уже плата за свободу и универсальность.

Если говорить о недостатках — корпус Vontar X3 немного нагревается при длительной работе, что в 2025 году уже можно считать немного устаревшей «фичей» бюджетной техники.

Если вы ищете недорогую, универсальную и с большим запасом памяти ТВ-приставку — Vontar X3 именно то, что нужно. По цене от 2 827 до 3 617 гривен.

KickPi KP1 — та самая серая мышь, которая втихаря обыгрывает именитых игроков рынка ТВ-приставок. За скромной внешностью и названием, которое скорее напоминает DIY-устройство с AliExpress, скрывается довольно сбалансированный мультимедийный центр.

Работает KickPi KP1 на знакомом многим чипе Amlogic S905Y4 — это не ракета, но для Android TV с головой. В паре с 2 ГБ оперативки и 32 ГБ постоянной памяти она позволяет комфортно запускать Netflix, YouTube, Spotify и даже немного попотеть в GeForce NOW. Важно, что это не какая-то кастомная прошивка — здесь сертифицированный Android TV 12, с Google Play и полной поддержкой голосовых команд через Google Assistant.

Поддержка форматов на высоте: HDR10+, Dolby Vision, AV1 — всё есть. А для любителей объемного звука KP1 умеет передавать Dolby Atmos через HDMI ARC.

С интерфейсами у KickPi KP1 все по-взрослому: два USB, AV-выход для телевизоров со старых времен, SPDIF для аудиофилов, HDMI 2.1 (большой плюс!) и LAN-порт. Да, 100 Мбит, но для стабильного стриминга этого хватает. Единственный нюанс — пульт работает только через Bluetooth, поэтому привычный универсальный ИК-пульт сюда не подойдет. Хотя в придачу вы получаете голосовой поиск, который иногда даже понимает украинский.

Минусы тоже есть: с 2 ГБ ОЗУ не стоит ждать чудес — переключение между «тяжелыми» приложениями не всегда мгновенное. И хоть интерфейс не фризит, но порой задумывается, как типичный пользователь в понедельник утром. Также нет официальной сертификации Netflix HD — хотя приложение запускается и воспроизводит 4K в большинстве случаев, это не гарантировано всеми сервисами.

В целом KickPi KP1 — отличный пример «универсального бойца»: неприхотливого, достаточно мощного, с хорошей поддержкой форматов и подключений. Стоимость ТВ-приставки на момент публикации варьируется от 1 949 до 3 150 гривен.