Total War: Rome Remastered — кто правит Римом, правит миром





Rome: Total War не зря для многих остается одной из самых любимых игр в серии, ведь она фактически сформировала современный облик Total War. Честная трехмерная графика, отказ от “лоскутной стратегической карты” в пользу той, которую мы видим в играх серии сейчас, принципы перемещения отрядов по этой самой карте, появление городов, в конце концов. Дополняли картину интереснейший период в истории: превращение Рима из республики в империю, и оригинальное построение кампании, которая сперва разводит Юлиев, Брутов и Сципионов в разные концы карты, чтобы в финале заставить три разросшиеся фракции вцепиться друг другу в глотки в борьбе за императорский престол. Таким образом удавалось сохранять интригу и напряжение в поздней игре, чем не всегда могут похвастаться даже современные игры серии.

Total War: Rome Remastered Жанр Глобальная стратегия, Пошаговая стратегия

Платформы Windows, macOS, Linux

Разработчики Creative Assembly, Feral Interactive

Издатель Sega

Официальный сайт, Steam

За Rome Remastered отвечает студия Feral Interactive, которая в 2016 г. портировала оригинальную игру на iOS, так что с исходным материалом знакома не понаслышке. Никаких радикальных изменений разработчики изначально не обещали, основные усилия были направлены на улучшение графики, оптимизацию игры под высокие разрешения и перерисовку UI, остальные нововведения по большей мере минорны, отдельного упоминания заслуживают разве что появление нового юнита — торговца, позаимствованного из Medieval 2, и обновленная камера, которую теперь можно переместить на высоту птичьего полета, чтобы разглядеть все поле боя целиком, при этом за отрядами закрепляются пиктограммы с важной информацией, что позволяет продолжать вести полноценное сражение, и экстремальные настройки численности войск, позволяющие иметь до трехсот юнитов в отряде.

В остальном перед нами похорошевший, но практически не изменившийся Rome: Total War, с дополнениями Barbarian Invasion и Alexander, возможностью со старта играть за любую из 38 фракций и поддержкой пользовательских модификаций, что, в теории, должно порадовать олдскульных игроков и дать возможность неофитам понять, что все-таки сделало эту игру такой популярной семнадцать лет назад. Но это в теории, на практике же ситуация несколько другая. Причем у меня, как у большого фаната серии и конкретно оригинальной игры, абсолютно никаких претензий к работе Feral Interactive нет, именно так и должен выглядеть качественный ремастер — минимум отсебятины, максимум внимания к сохранению оригинальной концепции. Можно, конечно, посетовать на то, что новый минималистичный интерфейс кардинально отличается и сперва сложно разобраться, где что искать, но по нынешним стандартам старый совсем никуда не годится, да и особо удобным он тоже не был, будем откровенны. Тем не менее, проблем у Total War: Rome Remastered достаточно и вызваны они как раз тем, что основной геймплей остался без изменений, а серия последние семнадцать лет не стояла на месте.

В результате игра воспринимается как несколько упрощенная версия Total War. Вроде как и все основные механики на месте, но выглядят они несколько проще, чем их современные итерации, так что микроменеджмента значительно меньше. Основа игрового процесса известна — в пошаговом режиме на стратегической карте занимаемся развитием собственных городов, подписываем торговые соглашения, выстраиваем дипломатические отношения с соседними фракциями и нанимаем войска, на тактической, в режиме реального времени с управляемой паузой, выясняем отношения стенка на стенку. Упростить управление растущей империей помогают новые окна статистики, отсутствовавшие в оригинальной игре, теперь в пару кликов можно получить всю важную информацию по обстановке в провинциях, состоянию войск, фамильному древу и ходу кампании в целом. Глубины, правда, недостает. Та же дипломатия, к примеру, мало того что крайне ограничена, так еще и практически не работает, ситуации, когда соседняя фракция просит вас заключить союз только для того, чтобы расторгнуть его на следующем ходу, не то чтобы редкость. Торговля есть, но нет способа в во время заключения соглашения посмотреть, чем именно вы будете торговать и какой доход это принесет. Добавленные в ремастер торговцы тоже не особо разнообразят процесс — знай себе отправляй их в городах сидеть да точки с ресурсами монополизировать.

Города развиваются по одному оптимальному шаблону (по двум, если вы разделяете их на военные и ресурсные), мук выбора относительно того, что лучше построить, здесь не возникает практически никогда. Помните, какой головной болью была борьба с болезнями в Total War: Attila, где постройка санитарных зданий отнимала драгоценные слоты в городе? В Rome Remastered вы их будете строить по умолчанию, поскольку они не только повышают уровень здоровья, но и положительно влияют на общественный порядок и прирост населения. Так что болезни вроде как есть, но практически всегда их можно игнорировать. Как и регулярные восстания в покоренных провинциях, которые здесь редко когда представляют из себя серьезную угрозу. Сами провинции отличаются, и при постройке одинаковых зданий могут давать разный доход, на первых порах с этим, как и с контролем различных ресурсов, имеет смысл заморочиться, но уже к середине кампании такие детали отходят на второй план. Хотя ключевой ресурс всего один — деньги, идущие на постройку зданий, содержание армии и персонажей, не стоит забывать и про сельское хозяйство, поскольку наличие провизии влияет на рост населения городов, и таким образом на возможности по найму войск, ведь в армию вы вербуете самих жителей города.

К тактической составляющей тоже есть вопросы. Бои все так же зрелищны, обновленные модели и их анимации выглядят замечательно в сравнении с их прототипами из оригинала, однако до планки, заданной последними играми серии, несколько не дотягивают. ИИ противников оставляет желать лучшего, вражеские войска, как и раньше, можно сбить с толку, послав кружить вокруг них пару отрядов кавалерии, неприятель не особо старается перестраиваться и действует по одной и той же схеме, пытаясь зайти с флангов и тыла, если это возможно. Во время осады у него порой хватает смекалки атаковать город, заведя осадные сооружения с трех сторон, а иногда основные силы неприятеля, значительно превосходящие защищающихся числом, даже не пытаются проникнуть в только что выбитые ворота и отступают после того, как парочка передовых отрядов оказывается неспособна захватить стены (на которых у меня сосредоточены основные силы). Неоднозначная ситуация и с автобоем, который в Total War до сих пор очень далек от оптимального. Где-то половину кампании компьютер был способен адекватно рассчитать исход сражения даже в том случае, когда моя армия уступала по численности вражеской, но была более опытной или же находилась в более выгодном положении, но ближе к финалу ситуация изменилась и компьютер начал проигрывать там, где при ручном управлении четыре сотни бойцов даже без использования сомнительных тактик могли наголову разбить полуторатысячное войско, потеряв всего пару десятков солдат. Проблемы с поиском оптимального пути до указанной точки на пересеченной местности или городских улицах были и раньше, как и внезапный ступор, в который периодически любят впадать солдаты, только что разобравшиеся с вражеским отрядом — была надежда, что это исправят, но увы.

Не могу сказать, что ремастер получился плохим, он просто слишком усердно воспроизводит устаревшие механики (для луддитов есть даже возможность отключить все нововведения, кроме нового интерфейса). Тем не менее, это отличный способ познакомиться с классикой или поностальгировать, поскольку оригинал нестабильно работает на современных системах. Определенную часть игроков порадует кроссплатформенный мультиплеер, ну а я возлагаю большие надежды на сообщество, новостей от которого долго ждать не пришлось, в скором времени выйдут или уже вышли моды, добавляющие морские сражения (сейчас они доступны только в виде автобоя), возможность нанимать генералов, режим hotseat и, вишенка на торт для настоящих ценителей, делающий ставку на историческую достоверность Imperium Surrectum от создателей Rome Total Realism и Roma Surrectum для оригинальной Rome: Total War.