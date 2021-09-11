Townscaper: город на ладони





Несмотря на то что Townscaper продается в Steam, Epic Games Store, GOG и магазине Nintendo – это не игра. Это набор виртуальных детских кубиков, из которых каждый может построить город своей мечты.

Townscaper Жанр конструктор

Платформы Windows, macOS, Nintendo Switch

Языки английский, украинский, русский

Разработчик Oskar Stålberg

Издатель Raw Fury

Сайты Steam, Epic Games Store, Nintendo

Townscaper создал швед Оскар Стольберг, а восходит эта неигра к его вышедшему еще шесть лет назад браузерному проекту Brick Block, в котором вы могли изменять небольшой трехмерный квартал, застроенный кирпичными домиками. Теперь квартал превратился в огромный город, который позволяется застраивать по собственному усмотрению. В Townscaper нет цели, в этой «игре» нельзя проиграть или выиграть – это просто огромная виртуальная песочница, в которой вы можете построить свой собственный замок.

Элементарные строительные блоки – один одноэтажный домик. Вы просто нагромождаете их как вам в голову взбредет, а Townscaper самостоятельно нарисует улицы, башни, плавные скаты крыш, аккуратные закрытые дворики, милые небольшие площади и красивые набережные. Благодаря мягкой сетке из ячеек неправильной формы, построенный вами город получится не таким прямолинейным, как в современных градостроительных симуляторах. Это скорее милый средневековый городок где-то на побережье Италии, чем современный мегаполис в США или Китае.

Вот тут, кстати, стоит обратить внимание на один из недостатков «игры». Здесь всего один сеттинг, грубо говоря фэнтезийно-средневековый, чем-то близкий по духу играм Amanita Design (если вы заглянете в Tumblr автора, то поймете, что это неспроста). А хотелось бы увидеть большее разнообразие. И какой-то steampunk, и что-то в готическом или викторианском стиле, и современные небоскрёбы, и город будущего. Может быть, в DLC, а, Оскар?

Что делать дальше с получившимися у вас городами, решайте сами. Каждый город можно сохранить в файл формата .obj для последующего открытия в любом 3D-редакторе. Кто-то может использовать города Townscaper для создания локаций в своей собственной игре, кто-то может рисовать на их основе цифровые картины (на самом деле на ArtStation уже есть примеры подобных работ), кто-то вообще уже печатает модели на 3D-принтере. Опять-таки, все ограничено только вашей фантазией. Да хоть нарежьте скриншотов и поставьте их на Рабочий стол.

Часть иллюстраций в этой статье – работы пользователей Steam. Лучшие из лучших из них издатель собрал в отдельном ролике. Вы только посмотрите, что можно создать с помощью этой маленькой и обманчиво простой программы.

Проведя около года в Раннем доступе, Townscaper вышла на всех игровых сервисах для ПК, а также на Nintendo Switch. Стоимость неигры Оскара Стольберга в Steam – скромные 119 грн., в Epic Games Store и того меньше – 89 грн. Неудивительно, что только в Steam проект уже разошелся тиражом более 400 тыс. копий. Совсем неплохо, как для игры, в которой даже нет цели.

Одним словом, если вы любили в детстве возводить замки из песка или вам нужны виртуальные четки, Townscaper — именно то, что вы ищете. Да, делитесь своими работами и примерами использования программы.