Обзор роутера TP-Link Archer AX73





Организация домашней сети Wi-Fi во многих случаях может «прихрамывать». Владельцы больших квартир, в которых неправильно установлен роутер, который к тому же еще и не очень мощный, вряд ли будут довольны качеством покрытия и работы сети. Но расположив в центре такого помещения один мощный маршрутизатор, можно значительно улучшить опыт работы со всеми домашними гаджетами. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим на возможности и скоростные показатели TP-Link Archer AX73 с поддержкой Wi-Fi 6.

Комплектация TP-Link Archer AX73

Поставка роутеров редко зависит от их позиционирования в линейке и стоимости. Archer AX73 попадет к покупателю в стандартной для производителя коробке, в которой с ним будет короткий Ethernet-кабель и блок питания.

Дизайн и удобство использования

Если роутеры начальной ценовой категории чаще всего лишены интересного оформления, то с устройствами подороже ситуация немного другая. Тут производители больше внимания уделяют внешнему виду товара. Это относится и к Archer AX73. И если его форма привычная для такой категории гаджетов, то вот дизайн уже поможет отличить его от ряда конкурентов.

Верхняя крышка корпуса получила угловатый паттерн в стиле чешуи. В нем можно рассмотреть перевернутый логотип Wi-Fi (но это субъективное предположение, возможно, изначальная идея была другой). Большая часть всей поверхности матовая. Также там есть заметная глянцевая «пристройка». Практической пользы от нее нет, да и дизайн — вещь субъективная, но кому-то подобный внешний вид должен понравиться. Только стоит учитывать, что глянцевая поверхность очень легко повреждается и для поддержания устройства в первозданном виде, с ним нужно быть очень осторожным.

Также корпус большой. С размерами 272,5×147,2×49,2 мм, места ему понадобится скорее всего побольше, чем предыдущему роутеру. Опять же, это общая черта для многих роутеров стандарта Wi-Fi 6.

Визуального объема добавляют антенны. Всего их шесть: четыре закреплены на заднем торце, и еще пара по бокам. Но хорошая новость в том, что они не очень высокие и не так будут мешать, если роутер будет установлен где-то, где происходил «лишняя» активность детей или домашних животных. Также их направление можно менять, если это необходимо.

На передней панели есть семь индикаторов работы. У них мягкий зеленый цвет и в обычных условиях эффекта «ночника» у них нет. А если по каким-то причинам диоды все же будут мешать, то их можно без труда отключить.

Сзади между антеннами расположены практически все коммуникации и управление. Среди них кнопки отключения индикаторов, активации WPS, выключения Wi-Fi и утопленная в корпусе кнопка сброса к заводским настройкам. Также есть 4 LAN- и один WAN-порт, кнопка включения и гнездо питания. Еще у роутера есть USB-порт, но его расположили на правой боковине.

Снизу на корпусе есть четыре ножки с прорезиненной поверхностью. Они может и не сильно держатся за поверхность, но зато не оставят следов, если роутер будет случайно задет и проскользит по какой-то «нежной» мебели. Дополнительно есть крепления для установки роутера на стене. Заодно тут же есть и много заметных прорезей для охлаждения, расположенных в уже знакомом по верхней панели узоре.

В целом, по внешности Archer AX73 легко понять, что это не базовый роутер. Внушительные угловатые формы корпуса и шесть антенн именно на это и намекают. И если бы не любимый производителем глянец, существенные замечания к внешнему виду гаджета было бы сложно найти.

Функциональность TP-Link Archer AX73

И внешность в данном случае все же не обманчива. Новинку неплохо снабдили разными возможностями. И в первую очередь это скоростные показатели. TP-Link Archer AX73, естественно, получил стандарт Wi-Fi 6 с заявленной скоростью в диапазоне 2,4 ГГц до 574 Мбит/с, а в 5 ГГц — до 4804. Вместе с этим роутер оснащен модулем FEM, поддерживает технологии Beamforming, Airtime Fairness, 4T4R, OFDMA, DFS, 4×4 MU-MIMO, 1024-QAM и HE160. Все это должно обеспечить лучшую работу большого количества клиентов и быструю работу сети. В пример производитель приводит одновременный сеанс просмотра стрима в разрешении 8К, загрузку файлов и онлайн-игры.

Из приятных бонусов у роутера сразу предлагается включить Smart Connect, при котором для клиентов будет только одна сеть, но диапазон им подберет сам роутер. Функция уже не новая, но часто ее нет при изначальной настройке. Тут же сразу предлагается такая опция. Но не для гостевых сетей, для них оба диапазона показываются отдельно. Возможность ограничить доступ «временных» клиентов к основной сети и друг к другу никуда не пропала. А если понадобится, для работы Wi-Fi можно задать график работы.

Упомянутый порт USB 3.0 может служить для подключения накопителей. Тут есть варианты его использования. Это либо хранение файлов (FTP- или Samba-сервер, мультимедиа), либо Time Machine для создания резервных копий компьютеров Apple. Но остается вопрос, почему не поддерживаются принтеры и сотовые модемы.

Довольно необычно тут представлена функция HomeShield. В нее включены сетевая безопасность, родительский контроль и оптимизация работы локальной сети. Но почему-то в Archer AX73 это все управляется только через смартфон и некоторые функции доступны через систему платной подписки. Ее стоимость составляет $6/мес или $55/год. Стоит отметить, что многие другие роутеры способны предоставить, например, статистику использования или задать детям временные рамки без каких-либо подписок. Здесь же, при не самой низкой цене самого роутера, для всех его возможностей требуется относительно дорогая подписка. Просто сравните список базовых и премиальных возможностей:

Правда, привычная вкладка с настройками безопасности все равно есть. Их набор стандартный. Есть поддержка VPN и доступа к роутеру через облачный сервис TP-Link Cloud.

Доступ к роутеру через смартфон пусть и предоставляет настройки HomeShield, в остальном всех возможностей административной панели не получил.

Ну и было бы странно, если бы у такого роутера не было поддержки фирменной технологии OneMesh. Список роутеров, которые ее поддерживают пополняется достаточно быстро, и если пользователь все же решит построить сеть из двух или больше отдельно взятых роутеров, а не комплекта, то с Archer AX73 такая возможность есть.

Системные настройки выглядят тоже совершенно типично для TP-Link. Единственным заметным исключением стала настройка автоматической проверки и установки обновлений, чего из побывавших у нас устройств производителя я раньше, кажется, не видел.

TP-Link Archer AX73 в работе

Собственно, именно упомянутое автообновление сразу показывается при настройке роутера. Но при старте работы других изменений не случилось, где также осталось меню, в котором в несколько приемов задаются базовые параметры для создания локальной сети и подключения к Интернету. Это все еще очень удобный способ настройки для тех пользователей, которые не сильно ориентируются в сетевых устройствах.

После беглой проверки всех нужных параметров, можно приступать к проверке скоростных показателей. Тестовый полигон остался неизменным — двухкомнатная квартира с гигабитным доступом, а для замеров использовались ноутбуки ASUS Expertbook B9 и ROG Zephyrus S17.

Подключив кабель провайдера к компьютеру, можно было получить скорость загрузки в 945 Мбит/с, а отдачи — 907. Через роутер, ожидаемо, значения практически не поменялись — 936/906 Мбит/с. Избавившись от провода, в диапазоне 2,4 ГГц перед роутером скорость составила 181/141 Мбит/с, что очень немало, а в самой дальней точке квартиры — 48/65. В 5 ГГц скорость загрузки почему-то уступила отдаче, но все равно показатели были неплохи — 518/834 и 348/551 Мбит/с.

Не менее показательны и замеры скорости передачи внутри сети. Для этого один из клиентов был соединен с роутером проводом, а второй остался подключенным к Wi-Fi. В таких условиях около устройства в диапазоне 2,4 ГГц клиенты обменивались данными в среднем на скорости 165 Мбит/с (максимум составил 220). В дальней части квартиры осталось 48 (хотя на пике показатель дотянулся до 80 Мбит/с).

Более интересно было посмотреть показатели диапазона 5 ГГц. В ближайшей позиции к роутеру скорость соединения между клиентами составила в среднем 831 Мбит/с (при максимуме 927), тогда как в дальней точке квартиры получилось 452 (и 536 на пике). На сегодняшний момент, это один из самых быстрых роутеров, которые посещали нашу редакцию.

Если же оба клиента были подключены проводами, скорость между ними как обычно была ограничена только возможностями портов.

После тестов роутер несколько дней работал в штатном режиме. Его производительности было совершенно достаточно для всех бытовых задач. В условиях обычной квартиры, где нет множества клиентов и не очень большие габариты, такой роутер вряд ли будет сильно озадачен. Да и найти какой-то сценарий, при котором можно было бы почувствовать трудности в работе локальной сети или с подключением к Интернету, так и не удалось.