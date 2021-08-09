Обзор роутера TP-Link Archer C80





Несмотря на все большее количество роутеров с поддержкой Wi-Fi 6, устройства предыдущего стандарта все еще выпускаются. Они немного дешевле и если у пользователя не очень высокие требования, таким образом можно сэкономить немного денег. И в некоторых случаях это будет вполне рациональным решением. К тому же, роутеры стандарта ac Wave 2 в скоростных показателях могут практически не уступать недорогим представителям ax. Да и прочих функций тоже хватает. Как с этим всем обстоят дела у TP-Link Archer C80 мы разберем в сегодняшнем обзоре.

Комплектация TP-Link Archer C80

Независимо от стандартов связи и прочих функций, львиная доля роутеров комплектуются совершенно стандартно. С Archer C80 это правило тоже работает. В стандартной для производителя упаковке есть маршрутизатор, небольшой Ethernet-кабель и блок питания.

Дизайн и удобство использования

Как и в случае с комплектацией, форма большинства роутеров повторяется, с небольшой разницей в размерах, количестве антенн, портов и прочих деталей. Archer C80 в этом плане оказался совершенно среднестатистическим устройством. И в отличии от маршрутизаторов нового поколения, наш сегодняшний гость редакции более компактный. Прямоугольный корпус получил размеры 215×117×32 мм и много места для него искать не придется.

Но вот четыре антенны у него не самые короткие. Тем не менее в большинстве даже небольших ниш в мебели для них удастся найти место. Естественно, их направление можно без труда отрегулировать.

С учетом того, что корпус не самый крупный, а все антенны установлены на задней части корпуса, они немного разделили между собой порты. Среди них есть привычный набор из одного WAN-порта и четырех LAN. Еще рядом с ними есть кнопка включения, гнездо питания, утопленная кнопка сброса и кнопка активации WPS или включения/выключения Wi-Fi.

На лицевой стороне находятся 5 небольших индикаторов состояния устройства и сетей обоих диапазонов, наличие подключения к Сети и один диод, сигнализирующий о LAN-подключении. Светят они мягким зеленым цветом, но если по каким-то причинам они будут мешать, в настройках есть возможность отключить их либо задать график работы.

Отдельно стоит отметить достаточно практичный дизайн TP-Link Archer C80. Корпус сделан из пластика и выпускается только в черном цвете. Но, в отличии от большинства роутеров TP-Link, Archer C80 почти обошелся без глянца. Это большой плюс, ведь чаще всего глянец царапался даже от мягкой тряпки при протирке от пыли. И даже несмотря на то, что роутеры редко оказываются на «почетных» местах, «осадочек» все равно оставался. А эту модель такая участь успешно обошла.

Снизу есть четыре ножки. Правда, они тоже пластиковые и случайного скольжения предотвратить не смогут. Зато есть крепления для установки на стене.

За последнее время у нас побывало достаточно много роутеров производителя. Субъективно, оформление Archer C80 одно из самых удачных, благодаря практичному покрытию. Но в остальном дизайн совершенно типичный для маршрутизаторов в том числе и конкурентов.

Функциональность TP-Link Archer C80

Пусть Archer C80 и роутер предыдущего поколения, но это не делает его бесполезным на фоне новых устройств. Набор возможностей у него достаточно хороший, а скоростные показатели, как уже говорилось, не сильно уступают ближайшим по цене роутерам с Wi-Fi 6. C80 получил стандарт 802.11ac Wave 2 и может передавать данные в диапазоне 2,4 ГГц на скорости до 600 Мбит/с, а в 5 ГГц — до 1300. Также роутер поддерживает Beamforming, Airtime Fairness и 3×3 MU-MIMO, что поможет большому количеству подключенных к сети устройств лучше работать.

Сразу при настройке роутер предложит включить Smart Connect. С этой функцией клиент будет видеть только одну локальную сеть, а диапазон для него роутер подберет сам. Не все ac-роутеры так могли.

С гостевыми сетями маршрутизатор так не делает, для каждого диапазона можно создать по одной отдельной сети. При этом клиенты в этих сетях могут быть изолированы от основной, так и друг от друга.

Кроме режимов роутера и точки доступа, Archer C80 поддерживает фирменную технологию OnaMesh. С ее помощью можно в большом жилище создать одну сеть из нескольких роутеров (или роутера и репитера), в которой клиенты будут логичнее переключаться между ближайшими точками без необходимости в дополнительных действиях пользователя.

Если среди всех клиентов есть те, для которых нужны отдельные правила, у роутера есть функция родительского контроля. В ней для клиента или группы клиентов можно создать ограничения по просматриваемому контенту, так и временные рамки с точным расписанием.

И также на случай большого количества клиентов в сети, им можно задать приоритеты с помощью QoS. Это позволит лучше контролировать доступ, что может быть особенно полезно для владельцев не очень быстрых каналов у провайдеров.

Настройки безопасности у Archer C80 выглядят также, как у большинства роутеров производителя.

Также и с общими настройками устройства: роутер может сам находить обновления, есть возможность сохранения настроек и их восстановления, закрепление возможностей администрирования за определенными клиентами, график перезагрузки, отключение индикаторов (тоже с графиком работы, если нужно) и прочее.

Но и это не все. Основные функции роутера также доступны через приложение для смартфонов. Как и раньше, далеко не все настройки есть в приложении, но к основным возможностям доступ есть. В обратном случае приложение предложит попасть в классическую «админку» через браузер.

TP-Link Archer C80 в работе

Начинается работа с роутером стандартно для TP-Link — устройство предложит несколько стандартных действий для создания локальной сети и установки соединения с Интернетом. Также в ходе этого процесса можно создать и распечатать QR-коды для быстрого доступа и залогиниться в облачный сервис TP-Link Cloud, с помощью которого потом можно удаленно управлять роутером.

А вот скоростные показатели все же смогли порадовать. Для тестов использовались ноутбуки ROG Zephyrus S17 и ASUS Expertbook B9, а испытания проводились в нашей обычной двухкомнатной квартире. Замер скорости Speedtest в диапазоне 2,4 ГГц около роутера составил 131 Мбит/с загрузки и 96 Мбит/с отдачи. Удалившись на максимум от маршрутизатора, скорость снизилась до 103/72 Мбит/с, что сравнительно с многими другими роутерами все равно достаточно быстро. Диапазон 5 ГГц в этих же местах демонстрировал 471/658 и 356/249 Мбит/с. При этом на момент замеров прямое проводное подключение показывало 934/946 Мбит/с, а с роутером по Ethernet можно было видеть 801/925.

Между клиентами в диапазоне 2,4 ГГц средняя скорость передачи данных составила 96 Мбит/с около роутера и 74 в дальней точке. Интересно, что в промежутке он теряет меньше, чем аналогичные ему устройства.

Точно такой же замер в 5 ГГц перед роутером показал среднее значение скорости в 676 Мбит/с и 245 вдали от него. В обоих случаях показатели немного выше устройств подобного стандарта и ценовой категории.

В случае проводного подключения замер был практически максимальным для возможностей портов.

В остальном в работе Archer C80 проблем тоже не было. Около десяти клиентов и гигабитный канал для него совершенно не проблема. Максимальной скорости он не обеспечит, но так и у других роутеров. К тому же, потеря скорости у C80 не настолько высока, как бывала у подобных маршрутизаторов. Также и со стабильностью все было в порядке, как при скачивании больших файлов, так и во время стриминга изображения на телевизор, что не мешало другим клиентам с доступом в Интернет.