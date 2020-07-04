TrackMania – на одну и ту же трассу…





TrackMania (2020) – ремейк TrackMania Nations (2006), одной из лучших игр серии TrackMania от студии Ubisoft Nadeo (в прошлом просто Nadeo). Формально у новой игры есть бесплатная версия, которую можно скачать с сервисов Uplay и Epic Games Store, фактически же это только демо, а все самое интересное осталось в версиях, которые нужно приобретать в рамках крайне странной годичной или трехгодичной подписки. Ubisoft очень рискует с подобным форматом, который может как выстрелить, так и полностью похоронить популярную франшизу.

TrackMania Жанр аркадная гонка

Платформы Windows

Языки английский

Разработчик Ubisoft Nadeo

Издатель Ubisoft

Сайты trackmania.com, Uplay, Epic Games Store

Первая TrackMania, безумная гоночная аркада от французской студии Nadeo, вышла в далеком 2003 г. Следующая версия, TrackMania Sunrise – в 2005 г. Третья часть, TrackMania Nations (2006), стала бесплатной и благодаря этому очень популярной как в мире, так и в Украине. Многие познакомились с этой игрой благодаря ДПК-DVD, распространявшемуся вместе с журналом «Домашний ПК». Дальше были TrackMania United (2006) и ее бесплатная версия TrackMania Nations Forever (2008). В 2009 г. студия Nadeo стала частью Ubisoft, чуть позже появились порты TrackMania для Nintendo DS и Nintendo Wii.

Полноценный сиквел самой первой игры, TrackMania 2: Canyon, вышел в виде открытой бета-версии в августе 2011 г. Он пережил четыре итерации с разными типами игрового окружения – оригинальный TrackMania 2: Canyon (2011), TrackMania 2: Stadium (2013), TrackMania 2: Valley (2013) и TrackMania 2: Lagoon (2017). TrackMania Turbo – появившаяся в 2016 г. на PlayStation 4 и Xbox One, а в 2019 г. еще и на аркадных автоматах, стала перелицованной версией трех первых частей TrackMania 2.

Как видите, версий и вариантов TrackMania за прошедшие годы накопилось немало, и это мы еще не вспоминали все компиляции и улучшенные версии. Новая TrackMania, без всякого номера или расширения в названии – это ремейк бесплатной TrackMania Nations (2006). Правда, есть некоторые нюансы. Например, то, что действительно бесплатная версия игры, в отличие от оригинальной TrackMania Nations, мало на что годится. Давайте разбираться.

Итак, в TrackMania Nations мы возвращаемся на стадион. Снова безумные трассы, сверхдальние прыжки, точные приземления, езда по стенам и мертвые петли на гоночных болидах. Ошибки, ошибки и еще ошибки. Десятки попыток, сотни рестартов, бесконечная битва за тысячные доли секунды, за очередную медаль, за место в итоговом рейтинге. Вновь разбивка рейтингов по странам и болиды, окрашенные в цвета национальных флагов. Удобный редактор трасс и скинов для авто. Кажется, все как обычно, все так, как нужно.

Действительно, с точки зрения геймплея никаких вопросов к TrackMania (2020) не возникает. Это все та же старая добрая TrackMania, требующая концентрации внимания, молниеносной реакции и стальных нервов. Даже некоторые нововведения, такие как реактивные колеса, позволяющие рулить в воздухе; ледяные желоба, управляемость в которых почти нулевая; изменение вектора гравитации; выпуклые скоростные участки, требующие предельно аккуратного вождения; все это, несколько раздражающее поначалу и требующее время на привыкание, на самом деле идет игре на пользу. Проблема совсем в другом. В ограничениях.

Все, что доступно владельцам бесплатной версии TrackMania (2020) – это только 25 трасс, входящих в игровой сезон. Да, среди них, особенно на красном и черном уровне сложности, есть интересные, вот только для того, чтобы пройти их все как минимум на бронзовые медали, вам понадобится… один вечер, на самом деле всего лишь пара часов. Да, потом вы можете в течение 90 дней улучшать свои результаты, искать идеальную траекторию, срезая те самые заветные миллисекунды. 90 дней… Пожалуй, вы успеете заскучать и с большей вероятностью бросите игру, чем перейдете на платную подписку.

Владельцам бесплатной версии, здесь она называется Starter Access, недоступно практически ничего. Сменяемые каждый день ежедневные трассы-задания? Нет. Клубные чемпионаты с трассами, созданными игроками, которые бывают зачастую интереснее официальных? Нет. Расширенный редактор трасс? Нет. Нет. Нет. Нет. В какой пункт меню ни ткни, везде вам рекомендуют купить стандартный и клубный доступ к игре. Знаете, Ubisoft, такие заборы на каждом шагу не на шутку раздражают и отбивают всякое желание переходить на подписку. Да, а что там с подпиской?

Итак, чтобы получить доступ к ежедневным гонкам, клубной активности и расширенному редактору трасс, игрокам предлагают купить стандартный доступ на год. Его стоимость – 159 грн., вроде бы не так уж и много. После окончания оплаченного периода в распоряжении игрока останутся только 100 сезонных трасс, вышедших в течение прошедшего года. Клубный же доступ, владельцы которого могут создавать собственные клубы и кампании, настраивать болиды с помощью собственных и клубных скинов, принимать участие в открытых турнирах высшей лиги, обойдется в 474 грн. (1 год) или 948 грн. (3 года). По окончании этого периода в распоряжении игрока останется… да, все те же 100 (или 300 за 3 года) сезонных трасс. Ну и последний вариант получения полного доступа к TrackMania (2020) – подписка Uplay+ за 379 грн./мес. И вот здесь хочется вспомнить, что оригинальная TrackMania Nations была полностью бесплатной. Навсегда.

Нет, TrackMania (2020) — неплохая игра. Повторюсь, с точки зрения геймплея это старая добрая TrackMania, безумная и крайне аддиктивная, но заборы, возведенные Ubisoft на каждом шагу у владельцев бесплатной версии, и непрозрачная система подписок отбивают желание надолго задерживаться здесь. Лучше уж купить какую-то из частей TrackMania 2 на Steam, тем более что прямо сейчас они продаются со скидкой в 50%.

P.S. Не знаю, кому стоит сказать за это спасибо, но национальная цветовая схема для Украины в TrackMania (2020) – это нечто. Золотой тризуб на синем фоне, вписанный в очертания болида, покрытого еле заметным орнаментом в стиле вышиванки, который видно только на ближних планах в повторах. Просто шедевр. Учитесь, SCS Software!