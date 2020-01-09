Умный дом своими руками: полтора года спустя





Больше года назад я написал статью для ITC.UA про свой «немного» умный дом. Тогда я строил его по принципу «что поймал на распродажах», мало заботясь о том, как вся эта техника будет работать совместно. В результате получил абсолютный зоопарк устройств, никак не работавших друг с другом, либо требовавший для связи отдельные устройства типа SmartThings Hub или Raspberry. Наигравшись, я понял что все же стоит выбрать одну платформу, как основу для автоматизации своего дома, и уже вокруг нее строить умный дом… Но для начала давайте снова поговорим, что же такое умный дом в наших реалиях, и чего реально достичь без массивной перестройки дома или замены всей электропроводки.

Что может умный дом: надежды и реалии в городской квартире

Сама фраза «умный дом» звучит очень привлекательно для любого техномана (читай гика), но при практической реализации сталкиваешься с огромным количеством ограничений. Прежде всего, при попытке строить такой дом, надо понимать, что именно вы бы хотели сделать «умным». Давайте рассмотрим основные сценарии:

Управление освещением



Надежды: Включение выключение освещения по расписанию, удаленное включение выключение, как с использованием дополнительных выключателей (настенных или пультов), так и при помощи смартфона, а также голоса; изменение яркости светильников (аналог диммирования) или же изменение цвета светильников.



Реалии: Если вы не делаете ремонт в квартире со сменой всей электропроводки, ваши возможности очень ограничены. Дело в том, что большинство умных включателей/выключателей требуют, чтобы к ним было подведено два электропровода: ноль и фаза. В реалиях большинства наших квартир к выключателям подводят только «фазу». Безусловно, есть варианты «умных» выключателей, которые работают только на одном проводе, но таких в разы меньше. Другой вариант решения этой задачи – менять лампочки на «управляемые», но этот вариант не подойдет для люстр и светильников с нестандартными лампочками (например, галогенными или маленькими LED).

Управление температурным режимом в квартире



Надежды: Включение/выключение отопления, теплого пола, кондиционеров по каким-то сценариям. Например включать отопление только за час до вашего прихода домой с работы, чтобы весь день не тратить электроэнергию на согревание пустого дома, или же автоматически включать кондиционеры когда становится сильно жарко.



Реалии: Использование централизованного термостата для управления температурой во всей квартире в наших реалиях чаще всего недостижимая мечта, как и индивидуальное управление отоплением в домах с вертикальной проводкой (перевожу — вы не можете «прикрутить» тепло только у себя в квартире, если у вас одна труба на весь подъезд). Что реально достичь – управление «теплым полом» (если у вас такой имеется), включение-выключение кондиционеров и обогревателей в зависимости от температуры в помещении. Один мой знакомый, который занимается отоплением, рассказывал, что ему в одной квартире удалось полностью заменить обогрев кондиционерами, достигнув при этом значительной экономии на оплате за отопление. Хотя, в домах с вертикальной разводкой слабо представляется сама возможность отказа от центрального отопления.

Голосовое управление светом/техникой



Надежды: Все мы помним «Джарвиса» и конечно же тоже хотим полностью управлять нашим умным домом с помощью Ассистента Google или Siri.



Реалии: Все хорошо, пока мы не хотим управлять нашим домом на родном нам украинском или русском языке. Решения на базе систем от «Яндекса» мы не рассматриваем принципиально (да и большинство из них не будут работать в Украине из-за блокировок), а вот самое доступное и массовое решение для голосового управления Ассистент Google пока еще очень плохо говорит по-русски (об украинском вообще молчу – его, к сожалению, просто нет). Настраивается через «танцы с бубном», не понимает половину команд которые доступны на английском….Короче, пока все еще глубокая бета.

Сигнализирование про «неожиданности» в доме



Надежды: Система может уведомлять в случае проникновения в дом, утечки газа или пожара.



Реалии: Уведомлять то она может, но только вас. К сожалению, из современных систем умного дома связываться с пультовой охраной может только Ajax, но она пока не может соединяться ни с какими другими системами, не имеет интеграции ни с Ассистентом Google, ни с Apple HomeKit.

Реализация умного дома

Проанализировав много разных решений, которые стоят не все деньги мира и которые можно собирать по частям, я остановил свой выбор на экосистеме от китайского бренда Xiaomi/Aquara. Она вышла самой бюджетной по цене (средняя стоимость одного элемента 5-20 долларов США), легко доступна в Украине (как в сети официальных представителей Xiaomi, так и через AliExpress), а также достаточно популярная, а значит онлайн всегда можно найти много документации и комментариев по разным устройствам. При этом самих устройств очень много – более сотни, не учитывая «коллаборации» компании с такими мировыми брендами как HoneyWell, Philips и IKEA. Итак, попробую рассказать каким именно умные устройства Xiaomi я уже использую в своей квартире. Надо заметить, что для наиболее комфортной работы всех устройств умного дома в приложении Mi Home надо выбрать регион «Китай» – очень много китайских устройств и датчиков отказываются работать если выбран другой регион. Другой вариант решения – ставить альтернативное приложение от народных умельцев, которое снимает такое ограничение.



Original Xiaomi Multifunctional Gateway



«Головой» любого умного дома всегда является хаб. Именно он связывает все ваши устройства (большинство из них «общается» по протоколу ZigBee). Также есть модели, которые работают по протоколу Bluetooth, но их меньше и я их практически не использую. Хотя не так давно Xiaomi выпустила отдельный хаб, который работает по обоим протоколам. Сам по себе он может выполнять функции светильника, ночника (можно настраивать реакцию на движения) сирены или звонка, а также радиоприемника. После некоторых «танцев с бубном» его даже можно научить воспроизводить украинские радиостанции.

Умные лампочки Xiaomi Phillips

Наиболее простой вариант умных LED лампочек, подходит в стандартный патрон E27, который чаще всего используется в наших домах. Цена одной лампочки начинается от $8, ее можно диммировать (увеличивать и уменьшать яркость), а также устанавливать таймер выключения. Можно использовать в группах (например, если в светильнике 3-4 лампочки). Цветные лампочки того же бренда (они же часто выпускаются под суббрендом Yeelight стоят уже от $15).

NB: Есть как минимум три разные модели самых простых ламп от xiaomi Phillips. Они различаются функциями и возможностью добавления в Google Home. Уточните перед заказом, какая именно модель вам нужна и что она может.

Накладные беспроводные выключатели Xiaomi Aqara Wall Switch

Эти выключатели прекрасно подойдут тем, кто решил менять обычные лампочки на умные. Они не требуют никакой дополнительной проводки и могут крепиться в любом месте в квартире. Разве что я бы советовал ставить их вместо существующих выключателей (провод в выключателе можно просто отсоединить) – для того, чтобы ваши родные не вырубили всю вашу автоматизацию выключением обычного выключателя. Бывают на одну и две кнопки. На каждую клавишу при этом можно повесить включение/выключение своей лампочки или комплекта.

Проводные выключатели Xiaomi Aqara Wall Switch

Этот вариант подойдет тем, у кого на выключатели завязан не только свет (например, вентилятор в ванной) либо «сложный свет» – набор из LED светильников в шкафу, люстра на 12 маленьких лампочек и тому подобное. В таком случае эти выключатели должны заменить ваши стандартные – они тоже будут смыкать/размыкать сеть. Но внимание, они бывают двух типов: «с нулем» и «без нуля». Если вы не переделываете проводку во всем доме, вам нужен вариант без нуля. Но и тут надо быть готовым к работе перфоратором, дело в том, что в большей части наших домов подрозетники (отверстие в стене в которую установлен выключатель) круглые, а китайцы используют квадратные. Потому вас ждет замена подрозетников и (или) дополнительное сверление стен для квадратных подрозетников.

Датчики температуры Aqara Smart Temperature Humidity Sensor

Самый простой и дешевый датчик, измеряет температуру и влажность в помещении, где установлен. Не имеет никаких «экранчиков», все данные передаются напрямую в приложение. Может быть источником данных для сценариев по обогреву или увлажнению.

Датчик Aqara Water Sensor

Используется для контроля затопления, реагирует на попадание воды. Если есть страх затопить свою квартиру или соседей, то стоит поставить.

Беспроводная кнопка Xiaomi Mijia Wireless Switch

Дополнительная беспроводная кнопка, которая крепиться на двухсторонний скотч в любом месте вашего дома, и на которую можно привязать любое действие. Хотите, выключаете весь свет в доме перед уходом, хотите, включаете обогреватель или очиститель воздуха.

Датчик утечки газа MiJia Honeywell Gas Alarm

Помогает предотвратить утечку газа. Можно настраивать чувствительность. Из неудобного: требует постоянного питания 220 В, так что учтите это при поиске места установки.

Датчик дыма Xiaomi Mi Honeywell Fire Alarm

Аналогично предыдущему, используется для предотвращение пожара в помещении. Реагирует на малейший дым. Не требует отдельного питания, запитывается от батарейки. Может слать уведомления вам на телефон и (или) включать сирену.

Датчик движения Aqara Human Body Sensor

Миниатюрный датчик движения, может работать как в светлое время суток, так и в темноте. Может использоваться для создания сценариев, связанных с движением. Как, например, сигнализация или просто ночник.

Робот-Пылесос Xiaomi RoboRock

Существует довольно много моделей таких пылесосов, и на рынке они уже давно заняли нишу «народных». У меня стоит модель Xiaomi RoboRock Sweep One Vacuum Cleaner White S50. Достаточно умный «зверек», позволяет делать сухую и мокрую уборку, сам составляет карту вашего помещения, сигнализирует вам если вдруг застрял и сам возвращается после уборки на зарядку. С ним изначально возникли сложности — он не хотел «жить в Китае», как другие устройства Xiaomi, так как был залочен под Европу. Благо, легко решилось перепрошивкой.

Xiaomi Smart Air Purifier

Вы тоже поддались панике этой осенью, когда в Киеве зашкаливали показатели качества воздуха? Моя жена – да, поэтому у нас дома появился очиститель воздуха от Xiaomi. На самом деле штука очень полезная и эффективная. Сравнивал как альтернативу с вариантами 2-в-1, в которых очиститель совмещен с увлажнителем воздуха, но остановился на отдельном варианте, так как увлажнитель требуется в разы чаще, чем очиститель, а в таких вариантах используется один фильтр на две системы, и его ресурс будет заканчиваться в разы быстрее. Фильтра хватает в среднем на полгода.

Прикроватный светильник MiJia Bedside Lamp V2

Несмотря на то, что я предпочитаю электронные книги, иногда все же приходиться читать и бумажные. Именно для таких случаев купил себе «ночник». Оказалось, что он достаточно удобный, может менять цвет и яркость освещения, а также самостоятельно включаться и выключаться по расписанию.

Камеры Xiaomi

В моем доме камеры использую для дополнительного мониторинга, а также с целью охраны. Всего их две: простая Xiaomi Yi Home и более функциональная Xiaomi IMILAB Xiaobai Smart Camera. Обе умеют записывать короткие ролики при обнаружении движения, к обоим есть доступ через интернет, а также поддерживается ночная съемка. Более продвинутая модель обладает лучшим объективом, записывает видео в разрешении 1920х1080 точек и может поворачиваться вверх-вниз и вправо-влево. Также она может использоваться как видеоняня для ребенка.

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Пока это все типы устройств, которые у меня установлены. В планах еще уличная камера, а также отдельный управляемый увлажнитель воздуха. Ну и замена оставшихся «глупых» выключателей. Что приятно в этой системе, так это отсутствие необходимости сразу выкладывать за нее большие деньги, ведь можно автоматизировать свой дом поэтапно.

NB: Как и многие другие производители, Xiaomi старается ограничивать внешний доступ к своим устройствам, поэтому если вы вдруг захотите попробовать управлять своим «умным домом» через альтернативные системы, ищите паяльник. С другой стороны, это и возможность «открепить» свой дом от китайских серверов.

P.S. Недавно из-за ошибок доступа к камерам Xiaomi временно была отключена интеграция с Google Home, но хочется верить что это ненадолго.