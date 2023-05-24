Все о бизнесе на Amazon: как открыть магазин и избегать ошибок? Бесплатный вебинар

31 мая состоится бесплатный вебинар о том, как украинцам построить бизнес на Amazon и успешно его продать. Опытом поделятся эксперты юридической компании 4В и собственник бизнеса на Amazon.
Во время мероприятия участники также смогут выиграть гранты на $3 тыс. и $2 тыс. на услуги юридической компании 4В.
Рассказываем, как попасть на вебинар, чему там научат и кому именно он пригодится.
Содержание
Что известно
Это будет вебинар с экспертами юридической компании 4В. К обсуждению они привлекли партнера, который активно ведет бизнес на Amazon.
Какие темы разберут во время события:
- Почему Amazon и на какие рынки он делится.
- Чем отличаются рынки Европы и США при выходе на Amazon.
- Как открыть бизнес на Amazon. Первые шаги.
- Какие сложности могут возникать и как их преодолевать. Какие ошибки самые распространенные при выходе на Amazon.
- Юридические и бухгалтерские особенности открытия бизнеса на Amazon, если в будущем вы планируете его продать.
- Особенности открытия бизнеса для продажи.
- Как понять, что ваш бизнес на Amazon готов к продаже
- Как продать бизнес на Amazon. Какие показатели учесть, где искать инвестора, этапы сделки.
Этот вебинар будет полезно посетить:
- владельцам бизнеса, которые уже работают на Amazon;
- производителям, которые ищут возможность выйти на зарубежные рынки;
- тем, кто занимается закупкой товаров в Китае и перепродает их на украинских маркетплейсах, на собственных сайтах;
- украинцам, которые планируют свой бизнес за границей.
Регистрация обязательна!
Участие бесплатное.
Кто спикеры
Андрей Матяш. Управляющий партнер юридической компании 4В, эксперт в области ведения ecommerce-бизнеса в США и Европе, эксперт по корпоративному и налоговому праву: налогообложение Украины, США, стран Европы.
Владимир Бездетный. Партнер юридической компании 4В. Возглавляет направление по сопровождению продажи бизнеса клиентов. Эксперт по корпоративному, налоговому и банковскому праву Украины, США, стран Европы, сертифицированный специалист по управлению активами, специалист по финмониторингу.
Валерий Чалый. Строит бизнес на Amazon для продажи. Разбирается в механизмах успешного построения ecommerce-бизнеса, владелец кейсов по продаже бизнеса.
Как попасть
Вебинар состоится 31 мая, в 17:00, и продлится 1,5 часа. Он будет проходить в Zoom, ссылку организаторы отправят на почту, которую вы укажете в заявке.
Во время мероприятия у участников будет возможность выиграть гранты на сумму $3 тыс. и $2 тыс. на услуги юридической компании 4В.
О компании 4В
Международная юридическая компания 4В уже восемь лет помогает бизнесу системно развиваться и строить работу за границей. С 2018 года она является официальным провайдером Amazon в Украине в сети поставщиков услуг. Компания предоставляет услуги бизнеса на стадиях старта, привлечения инвесторов, продаж бизнеса.
90% клиентов 4В – местные украинские производители и Amazon-бизнесы, которые работают на ecommerce-рынке США и ЕС. Среди них EnjoyTheWood, «Мілітарист», Collar Company, Dinara Kasko, Woodstuff и другие.
Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.
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