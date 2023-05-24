Все о бизнесе на Amazon: как открыть магазин и избегать ошибок? Бесплатный вебинар

31 мая состоится бесплатный вебинар о том, как украинцам построить бизнес на Amazon и успешно его продать. Опытом поделятся эксперты юридической компании 4В и собственник бизнеса на Amazon.

Во время мероприятия участники также смогут выиграть гранты на $3 тыс. и $2 тыс. на услуги юридической компании 4В.

Рассказываем, как попасть на вебинар, чему там научат и кому именно он пригодится.

Что известно

Это будет вебинар с экспертами юридической компании 4В. К обсуждению они привлекли партнера, который активно ведет бизнес на Amazon.

Какие темы разберут во время события:

Почему Amazon и на какие рынки он делится.

Чем отличаются рынки Европы и США при выходе на Amazon.

Как открыть бизнес на Amazon. Первые шаги.

Какие сложности могут возникать и как их преодолевать. Какие ошибки самые распространенные при выходе на Amazon.

Юридические и бухгалтерские особенности открытия бизнеса на Amazon, если в будущем вы планируете его продать.

Особенности открытия бизнеса для продажи.

Как понять, что ваш бизнес на Amazon готов к продаже

Как продать бизнес на Amazon. Какие показатели учесть, где искать инвестора, этапы сделки.

Этот вебинар будет полезно посетить:

владельцам бизнеса, которые уже работают на Amazon;

производителям, которые ищут возможность выйти на зарубежные рынки;

тем, кто занимается закупкой товаров в Китае и перепродает их на украинских маркетплейсах, на собственных сайтах;

украинцам, которые планируют свой бизнес за границей.

Регистрация обязательна!

Участие бесплатное.

Как попасть на бесплатное мероприятие? Зарегистрируйтесь, используя форму ниже, и вы получите на свой email ссылку в Zoom на 31 мая. Бонусом вы получите запись встречи после ее проведения. Я ознакомлен(-а) с Я ознакомлен(-а) с Политикой Конфиденциальности ITC.UA.

Кто спикеры

Андрей Матяш. Управляющий партнер юридической компании 4В, эксперт в области ведения ecommerce-бизнеса в США и Европе, эксперт по корпоративному и налоговому праву: налогообложение Украины, США, стран Европы.

Владимир Бездетный. Партнер юридической компании 4В. Возглавляет направление по сопровождению продажи бизнеса клиентов. Эксперт по корпоративному, налоговому и банковскому праву Украины, США, стран Европы, сертифицированный специалист по управлению активами, специалист по финмониторингу.

Валерий Чалый. Строит бизнес на Amazon для продажи. Разбирается в механизмах успешного построения ecommerce-бизнеса, владелец кейсов по продаже бизнеса.

Как попасть

Вебинар состоится 31 мая, в 17:00, и продлится 1,5 часа. Он будет проходить в Zoom, ссылку организаторы отправят на почту, которую вы укажете в заявке.

Во время мероприятия у участников будет возможность выиграть гранты на сумму $3 тыс. и $2 тыс. на услуги юридической компании 4В.

О компании 4В

Международная юридическая компания 4В уже восемь лет помогает бизнесу системно развиваться и строить работу за границей. С 2018 года она является официальным провайдером Amazon в Украине в сети поставщиков услуг. Компания предоставляет услуги бизнеса на стадиях старта, привлечения инвесторов, продаж бизнеса.

90% клиентов 4В – местные украинские производители и Amazon-бизнесы, которые работают на ecommerce-рынке США и ЕС. Среди них EnjoyTheWood, «Мілітарист», Collar Company, Dinara Kasko, Woodstuff и другие.

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Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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