Боссы Amazon не хотели завершать сериал "Пацаны" на 5-м сезоне, но Эрик Крипке перехитрил их

Катерина Левицкая

Боси Amazon не хотіли завершувати "Хлопаки" на 5-му сезоні, але Ерік Кріпке перехитрив їх

Шоураннер сериала «Пацаны» / The Boys Эрик Крипке рассказал, что некоторые руководители Amazon не разделяли его идею завершить историю на 5-м сезоне, но он их в конце концов перехитрил.


В новом интервью Крипке объяснил, что специально задумал для 4-го сезона такой финал, чтобы у сериала не было другого выбора — кроме как завершить историю «Пацанов» на следующем.

«Я постоянно говорил Amazon, что у «Пацанов» будет пять сезонов», — сказал Крипке журналу SFX. «Они позволили мне самостоятельно завершить четвертый, который фактически показывает, как мир взрывается. Дальше уже некуда двигаться, кроме финала».

Очевидно, учитывая большой успех шоу, руководители Amazon не хотели так быстро с ним распрощаться.

«Некоторые топ-менеджеры меня постоянно спрашивали: «Ты действительно решил завершить все на пятом сезоне?». Я отвечал: «Это не шутка. И, со всем уважением, у вас просто нет выбора… Нельзя просто вернуть все назад после того, как Хоумлендер фактически захватывает в США».

Напомним, что в финале 4-го сезона президент стал фигурантом заговора по делу убийства Ньюман. В условиях военного положения Хоумлендер получает власть в Белом доме, а супергерои из Vought фактически становятся судьями, присяжными и исполнителями приговоров. Часть Пацанов захватывают, хотя Старлайт все же удается сбежать. В сцене после титров также появляется неожиданный поворот: Солдатик оказывается живым и находится в криогенной камере.


Трейлер финала «Пацанов» показывает Хоумлендера в Белом доме

Главные роли в сериале исполняют Энтони Старр, Карл Урбан, Джек Квейд, Ая Кэш, Эрин Мориарти, Чейс Кроуфорд и Дженсен Эклз. К последнему в финальном сезоне присоединятся коллеги из «Сверхъестественного» — Миша Коллинз и Джаред Падалеки в пока нераскрытых ролях. Урбан ранее намекнул, что зрителям следует ожидать смертей важных персонажей уже со старта сезона, хотя Крипке добавил, что сцен «больших боев» не будет, поскольку шоу далеко от бюджетов «Игры престолов».

«Это полностью трансформированный мир, мир Хоумлендера, и, к сожалению, мы в нем живем», — говорит Крипке. «Старлайт сопротивляется, но Пацаны рассеяны и захвачены. Мы много говорили о Французском Сопротивлении и побегах из лагерей для военнопленных. Мы действительно прокладывали себе путь к такому сезону. Но здесь нет полноценных сцен баталий, потому что у нас не бюджет «Игры престолов», но есть много прямых столкновений; много людей, которых вы хотите увидеть, сталкиваются друг с другом. Надеюсь, это будет катарсично и эмоционально удовлетворительно, но я немного напуган».

Пятый сезон сериала «Пацаны» дебютирует на Amazon Prime Video 8 апреля.

Источник: Games Radar 1, 2

