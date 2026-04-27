AMD Ryzen 9 9950X3D2 вошел в топ-10 самых популярных процессоров на Amazon

Новый флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 вошел в топ-10 самых популярных CPU среди покупателей на Amazon.





В многочисленных тестах оказалось, что Ryzen 9 9950X3D2 особо ничем не впечатляет, демонстрируя еще меньшее повышение производительности по сравнению с Ryzen 9 9950X3D, чем Ryzen 7 9850X3D по сравнению с Ryzen 7 9800X3D. Цена в $900 делает новую модель не особо привлекательной и недоступной для широкого круга потребителей.

Несмотря на это, Ryzen 9 9950X3D2 активно покупают на Amazon. Сейчас этот процессор уже вошел в топ-10 самых продаваемых CPU, обойдя по популярности большинство лучших процессоров AMD среднего и бюджетного уровня серий Ryzen 9000 и 7000.

Ryzen 9 9950X3D2, вероятно, станет еще популярнее в течение нескольких ближайших недель и месяцев. Сейчас в топе самых продаваемых на Amazon преимущественно чипы X3D, включая 9800X3D, 9850X3D, Ryzen 9950X3D и Ryzen 7800X3D.

Ryzen 9 9950X3D2 действительно имеет некоторые преимущества в рабочих задачах по сравнению с 9950X3D, однако это не столь значительный прирост, который бы оправдывал установленный ценник в $900. В то же время процессоры Intel не постигла подобная популярность.





После релиза Intel Core Ultra 200S Plus лучший процессор компании сейчас находится на 17 месте по популярности, хотя и предлагает лучшее соотношение цены и производительности, по сравнению с Ryzen 9 9950X3D2. Речь о Core Ultra 7 270K Plus с 24 ядрами и 24 потоками с той же архитектурой, что и Ultra 9 285K, однако со значительно лучшей игровой производительностью.

Сейчас 270K Plus не может превзойти 9950X3D2, однако, как отмечает вице-президент Intel Роберт Халлок, разрыв можно сократить вследствие оптимизации ПО. Однако общая картина остается неизменной, AMD Ryzen доминирует в рейтингах самых популярных потребительских процессоров, тогда как Intel традиционно сталкивается с многочисленными трудностями. Однако у компании остается еще весомый козырь в виде серии Nova Lake, релиз которой запланирован до конца нынешнего года.

Ранее мы писали, что Intel Nova Lake получат рекордный кэш.

Источник: Wccftech