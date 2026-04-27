Новости Устройства 27.04.2026

AMD Ryzen 9 9950X3D2 вошел в топ-10 самых популярных процессоров на Amazon

Олександр Федоткін

AMD Ryzen 9 9950X3D2 увійшов в топ-10 найпопулярніших процесорів на Amazon

Новый флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 вошел в топ-10 самых популярных CPU среди покупателей на Amazon.


В многочисленных тестах оказалось, что Ryzen 9 9950X3D2 особо ничем не впечатляет, демонстрируя еще меньшее повышение производительности по сравнению с Ryzen 9 9950X3D, чем  Ryzen 7 9850X3D по сравнению с Ryzen 7 9800X3D. Цена в $900 делает новую модель не особо привлекательной и недоступной для широкого круга потребителей. 

Несмотря на это, Ryzen 9 9950X3D2 активно покупают на Amazon. Сейчас этот процессор уже вошел в топ-10 самых продаваемых CPU, обойдя по популярности большинство лучших процессоров AMD среднего и бюджетного уровня серий Ryzen 9000 и 7000.

Amazon

Ryzen 9 9950X3D2, вероятно, станет еще популярнее в течение нескольких ближайших недель и месяцев. Сейчас в топе самых продаваемых на Amazon преимущественно чипы X3D, включая 9800X3D, 9850X3D, Ryzen 9950X3D и Ryzen 7800X3D.

Ryzen 9 9950X3D2 действительно имеет некоторые преимущества в рабочих задачах по сравнению с 9950X3D, однако это не столь значительный прирост, который бы оправдывал установленный ценник в $900. В то же время процессоры Intel не постигла подобная популярность.


После релиза Intel Core Ultra 200S Plus лучший процессор компании сейчас находится на 17 месте по популярности, хотя и предлагает лучшее соотношение цены и производительности, по сравнению с Ryzen 9 9950X3D2. Речь о Core Ultra 7 270K Plus с 24 ядрами и 24 потоками с той же архитектурой, что и Ultra 9 285K, однако со значительно лучшей игровой производительностью.

Сейчас 270K Plus не может превзойти 9950X3D2, однако, как отмечает вице-президент Intel Роберт Халлок, разрыв можно сократить вследствие оптимизации ПО. Однако общая картина остается неизменной, AMD Ryzen доминирует в рейтингах самых популярных потребительских процессоров, тогда как Intel традиционно сталкивается с многочисленными трудностями. Однако у компании остается еще весомый козырь в виде серии Nova Lake, релиз которой запланирован до конца нынешнего года.

Ранее мы писали, что Intel Nova Lake получат рекордный кэш. Производительность AMD Ryzen 9 9950X3D2 AMD Ryzen 9 9950X3D2 оценили в первых тестах.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 провалився в тестах на ігрову продуктивність

Источник: Wccftech

Даже в космосе: Intel интегрирует процессоры Xeon 6 в системы NVIDIA Rubin
Сорвал джекпот: пользователь Reddit заплатил Amazon $100 за возвращенные товары, а получил DDR5 на $8000
Одна афера за другой: производителя ноутбуков Chuwi уличили в новых мошенничествах
Рынок железа в кризисе: почему геймеры перестали покупать новые процессоры и платы
Приоритет на преемственность: Sony готовит PS6 с полной поддержкой библиотек PS4 и PS5.
Битва за 5 минут внимания: TikTok хочет подвинуть Netflix и Disney с рынка на $14 млрд
"Проект Аве Мария" заработал $140 млн в первый уик-энд: рекордный старт года и в истории Amazon
Вместо RTX 5090 — стиральный порошок: Amazon отказывается возвращать деньги покупателю
Intel готовит монстра: Core Ultra 400 (Nova Lake-S) с 52 ядрами, 175 Вт TDP и обратной совместимостью сокета
Дженсен Хуанг и Лиза Су: Трамп создал команду советников по вопросам ИИ
ИИ за 12 часов разработал полноценный процессор RISC-V
AMD показала Ryzen 9 9950X3D2 с 208 МБ кэша и TDP 200 Вт — первый в мире CPU с двойным 3D V-Cache
Подвинься AMD: Intel Nova Lake получат рекордный кэш
Intel Wildcat Lake сравнили с Apple A18 Pro в MacBook Neo: на что способен бюджетный Core 5 320
Производительность AMD Ryzen 9 9950X3D2 оценили в первых тестах
Будут большие проблемы: экс-разработчик AMD ответил мемом на вопрос о FSR 4 для RDNA 2 и 3
Материнская плата ASRock "сожгла" три процессора Ryzen 7 9800X3D подряд: обновления не помогают
Apple представила M5 Pro и M5 Max для MacBook Pro: 18 ядер CPU, до 40 ядер GPU и +30% производительности
Amazon показала первый кадр сериала God of War
Вдвое эффективнее, втрое больше памяти: Google представила новые TPU 8 поколения
Бей посуду, я плачу: расходы NVIDIA на гарантийное обслуживание видеокарт в 2025 году выросли на 1000%
