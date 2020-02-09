Warcraft 3: Reforged — недоковали





В отличие от ремастера первого StarCraft, который выпустили без излишней помпы, из возвращения Warcraft 3 Blizzard устроила настоящее шоу, с дорогими роликами и громкими обещаниями. Наверное, зря.

Warcraft 3: Reforged ЖанрRTS

ПлатформыWindows, macOS

РазработчикиBlizzard Entertainment

ИздательBlizzard Entertainment

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С тем, что Warcraft 3 — одна из лучших стратегий в истории да и попросту игра легендарная, вряд ли кто-то будет спорить: захватывающая кампания, опередившие свое время синематики, соревновательный мультиплеер, в который играли и восемнадцать лет спустя после выхода игры, поддержка кастомных карт и режимов, породившая MOBA-лихорадку… Список достижений более чем внушительный. Но после выхода ремастера Reforged Warcraft 3 обзавелся еще одним “достижением”, которое явно не радует разработчиков — худшая компьютерная игра в истории согласно пользовательским оценкам на сайте Metacritic. На момент написания этого обзора игру оценили без малого 28 тысяч игроков, и ее средний балл составляет 0.5/10.

Разумеется, эта оценка имеет мало общего с действительностью. Игроки встали в позу, наказывая Blizzard за сырость релиза, отсутствие в ремастере определенной функциональности оригинала, невыполнение обещаний, “ложную рекламу” и насильственное объединение оригинального клиента с Reforged. Насчет сырости мне согласиться с общественностью трудно — я не встречал ни одного бага, о которых пишут в интернете, меня не выбрасывало на экран проигрыша после завершения миссий, текстуры подгружались корректно и те два десятка матчей, которые я отыграл в мультиплеере, прошли без малейших проблем, если не принимать во внимание тот прискорбный факт, что большинство из них окончилось проигрышем — все-таки в последний раз я играл в мультиплеер Warcraft 3 году так в 2005. А вот другие претензии, к сожалению, по большей мере справедливы.

Все помнят, как во время анонса Blizzard обещали улучшить графику, адаптировать меню, переделать кат-сцены, сделать кинематографичную камеру, провести редизайн локаций и обновить сюжет, чтобы он лучше соотносился с историей World of Warcraft. Ну что ж, графику действительно улучшили, персонажи выглядят хорошо, хотя иногда детализированные и реалистичные юниты несколько выделяются на фоне мультяшных задников. Если очень захотеть, то можно придраться к деталям — да, елки не ахти, геометрия уровней так и осталась на уровне 2002, а у наг почему-то человеческие уши, но в целом выглядит все очень даже неплохо, пока дело не доходит до кат-сцен на движке. Персонажи, как и восемнадцать лет назад, либо стоят болванчиками, проговаривая фразы по очереди, либо топорно дерутся, что сводит драматизм ключевых событий вселенной к нулю. От переделки кат-сцен решили отказаться “чтобы больше соответствовать оригиналу”, хотя, кажется, тут все-таки дело либо во временных рамках, либо в ограниченном бюджете, потому что слепое копирование оригинала не всегда означает что-то хорошее — у Warcraft 3 тысяча сильных сторон, но внутриигровые видео на движке никогда к ним не относились и в Blizzard не могли этого не понимать.

Несколько (три, всего три) локаций действительно стали ближе к тому, что мы можем видеть в World of Warcraft. Собственно, все, остальные обещания разработчики сдержать не смогли. И Blizzard вроде бы как предупреждала о том, что в компании решили отказаться от ряда обещанных улучшений, но делала это недостаточно громко: если игроки специально не отслеживали новости о разработке, то вполне могли пропустить эти заявления. И если обновление внутриигрового меню, статистика и кланы в мультиплеере будут добавлены патчами, то вернется ли игра по LAN — непонятно, а про новые кат-сцены точно можно забыть.

Обновили и озвучку. Сейчас я рискну вызвать недовольство многих олдскульных фанатов игры, но стало лучше — вурдалаки больше не звучат как умственно неполноценные, наездники на грифонах не говорят голосом мангальщика из ближайшей шашлычной, а Иллидан, слава Н’зоту, перестал жаловаться на то, что десять тысяч лет не видел женщин. Кого-то отсутствие разобранных на мемы фраз, может, и огорчит, я же, наоборот, вздохнул с облегчением. Также были согласованы имена собственные, а значит, в игре не осталось никаких Фарионов, Тиренд, Громов Задир, егерей Сильвергарда и прочей нелепицы. Да, некоторые реплики звучат безэмоционально, это нужно признать: актерская работа в игре на неуверенную четверку.

Классический мультиплеер практически не изменился и все так же строится вокруг грамотного менеджмента базы и постоянного крипинга — прокачки уровня героя на нейтральных существах, лагеря которых разбросаны по всей карте. Помимо этого, приходится помнить про апкип, своеобразный налог на содержание большой армии: чем больше пищи потребляет ваше войско, тем меньше золота добывается в шахтах — так, если при расходе 50 единиц пищи доход от шахты еще составляет 100%, то перешагнув отметку в 81 паек, эффективность шахты падает до 40%, и это все еще очень элегантное решение, заставляющее игроков действовать агрессивно и не упираться в глухую оборону. Давнишние проблемы, правда, никуда не делись. К примеру, юниты все еще любят блокировать друг друга и выбирать в бою не самые оптимальные маршруты до цели — наверное, тоже “желание следовать духу оригинала”, не иначе. Кастомные игры остались, но с ними ситуация пока что неоднозначная — тут развлечения на любой вкус, от Tower Defence и Hero Defense & Survival до MOBA и совсем уж безумных жанров, но удобной навигации по списку нет и наблюдаются проблемы с пингом. Старые популярные карты обновляются под Reforged, несмотря на то что, согласно пользовательскому соглашению, весь контент, созданный для кастомных игр, теперь принадлежит Blizzard. Тут компанию можно понять, она учится на своих ошибках и не желает повторения ситуации с Dota, но на фоне остальных проблем ремастера такое решение только подливает масла в огонь.

Заслуживает ли Warcraft 3: Reforged той волны критики, которая вылилась на игру с момента выхода? С одной стороны, нет — это все еще великолепная стратегия, и в нее стоит поиграть как ветеранам, желающим освежить в памяти сюжет, так и неофитам, которые хотели бы узнать, как начинались истории Артаса, Иллидана, Сильваны и других ключевых для World of Warcraft персонажей, но не могли спокойно смотреть на юнитов из двух десятков полигонов. Здесь все еще отличный мультиплеер, а хорошие стратегии сейчас, как вы прекрасно знаете, на дороге не валяются. С другой стороны, Blizzard полностью провалила коммуникацию со своими фанатами, не выполнила большую часть из того, что анонсировала на Blizzcon 2018 и выпустила фактически простой рескин старой игры, сломав при этом то, что работало в классическом клиенте. А когда выяснилось, что анимациями, графическими ассетами, окружением, спецэффектами и интерфейсом занималась малайзийская Lemon Sky Studios (работавшая, к слову со Spider Man от Insomniac, Gears of War, Uncharted: The Lost Legacy, Bloodborne, Dark Souls 2-3, Tekken 7, StarCraft Remastered и Diablo 3 для Nintendo Switch), у игроков возник вполне закономерный вопрос — чем, собственно, занималась сама Blizzard? Шквал негодования, вылившийся на компанию за последнюю пару недель, уже дал свои плоды. Принесены извинения, частично раскрыты планы по дальнейшей поддержке игры и упрощен возврат средств для всех, кто недоволен результатом. На примере Diablo 3 мы уже видели, что в Blizzard умеют признавать свои ошибки и исправлять их, и я уверен, что в будущем с Reforged все будет хорошо, но я также уверен, что такой, какой игру показали в 2018, она, увы, никогда не станет.