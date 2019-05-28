Wi-Fi Mesh: как это работает?





Вездесущий Wi-Fi давно стал чем-то само собой разумеющимся и даже с приходом LTE мы не собираемся от него отказываться — все же для решения разных задач лучше подходят специфические инструменты. Но мало кто смотрит глубже, часто считая, что любой роутер станет отличной и основой как домашней, так и публичной сети, хотя даже живя в однокомнатной квартире можно столкнуться с проблемами качества сигнала и скорости доступа. Увеличенная площадь и больше пользователей только подчеркнут недостатки. С этим можно мириться, бороться самыми очевидными способами (покупкой другого маршрутизатора или репитера) или обратить внимание на новые решения — Mesh-системы, которые становятся все популярнее. Мы уже неоднократно рассказывали про отдельные комплекты, но сегодня поговорим о них с общей точки зрения.

Материал подготовлен при поддержке TP-Link

Архитектура сети

Обычные роутеры работают по простому принципу. Клиенты подключаются к роутеру, подключенному к интернету, используют его для передачи данных между собой и доступа к глобальной сети. Скорость в этом случае определяется техническими характеристиками устройств и зависит от расстояния между ними, наличия помех и прочих факторов. Как правило, в любом помещении найдется место, где качество сигнала падает настолько, что общая скорость становится некомфортной.

Wi-Fi-репитер или прокладка кабеля для подключения клиента или установки отдельной точки доступа могут решить проблему, но лишь частично. Кабель — это не всегда удобно, а репитер создает отдельную Wi-Fi-сеть, ретранслирующую сигнал основной — подключаться к ней нужно или вручную, или ждать, когда устройство поймет, что стоит переключиться. Более того, скорость доступа при подключении через репитер почти всегда ниже, чем в основной сети при хорошем сигнале.

Разработчики коммерческих решений сталкиваются с теми же проблемами, просто в большем масштабе и уже давно используют ячеистые (Mesh) сети. Более того, на самом деле каждый из нас построянно пользуется самой большой Mesh-сетью, то есть Интернетом.

Но прежде чем переходить к подобным аналогиям, остановимся на отличиях в сравнении с обычными роутерами. Mesh-сеть состоит из отдельных устройств, каждое из которых отвечает за подключения клиентов и передачу данных внутри сети. К интернету подключен только первый модуль (node), но все они связаны друг с другом и каждый создает свою Wi-Fi-сеть, за счет чего решается проблема качества покрытия.

В Mesh-сети учитываются все связи между модулями, устройства обмениваются информацией о подключенных клиентах, поэтому сеть сама может решить, к какому «ноду» лучше всего подключить клиента. Более того, передача данных между устройствами внутри сети не обязательно должна идти через главный модуль, а сохранение высокой скорости доступа к интернету достигается за счет того, что многие Mesh-решения имеют отдельный канал для обмена данными между собой и данные передаются по самому короткому пути. Фактически такая сеть состоит из нескольких связанных роутеров — их можно было бы назвать и репитерами, но это уже слишком грубое упрощение.

Преимущества и недостатки

Преимущества Wi-Fi Mesh решений очевидны — для пользователя это один из самых простых способов создать быструю сеть с отличным Wi-Fi-покрытием на большой площади, без прокладки кабелей и не вникая в суть процесса. Зачастую вам понадобятся только электрические розетки для питания модулей и смартфон с мобильным приложением для первичной настройки.

«Домашние» решения позволяют соединять в одну сеть порядка десятка модулей, так что получится создать сеть и в большом доме, и на территории вокруг. Все остальное работает само-собой. Например, при добавлении или удалении модулей сеть сама изменит свою конфигурацию — удобно, если вы обнаружите, что вам нужно добавить еще модуль для расширения сети.

Покрытие, производительность и простота настройки — главные преимущества Mesh-решений, но нельзя упомянуть и их дизайн. Каждый Mesh-модуль по сути является роутером, но зачастую меньше и красивее классических устройств с аналогичными характеристиками.

Недостатки тоже имеются. Созданные с прицелом на простоту использования, Mesh-системы не могут похвастаться всеми доступными для обычных роутеров настройками, что может стать ограничением для продвинутых пользователей.

Аналогично с проводным подключением устройств. Хотя каждый модуль и является аналогом роутера, он не может похвастаться большим количеством LAN-портов, а USB-порты обычно просто отсутствуют — если решите купить принтер, то придется смотреть на модели с Wi-Fi-модулями или использовать его только с одним компьютером.

Mesh-системы TP-Link

В зависимости от конкретной Mesh-системы, решения TP-Link продаются в комплектах от одного до трех модулей. Первые можно использовать для расширения имеющейся сети, а наборы из двух-трех устройств подойдут для создания сети в новом месте или замены старого роутера.

Более того, нельзя не упомянуть, что в отличие от многих других решений, TP-Link позволяет комбинировать в одной сети модули из разных комплектов.

TP-Link Deco E4 — «базовая» Mesh-система производителя. Она создает Wi-Fi сети на частоте 2,4 и 5 ГГц со скоростями подключения до 300 и 867 Мбит/с соответственно и остащается LAN портами со скоростью 100 Мбит/с — подходящее решение для тех, кто не ищет максимально производительное решение, использует стандратное подключение к интернету, но хочет получить бесшовное покрытие Wi-Fi.

TP-Link Deco M4 выглядит аналогично Deco E4, но оснащается уже гигабитными WAN/LAN портами, так что система заинтересует пользователей, выбирающих более быстрое подключение к интернету и желающих получить большую скорость доступа на устройствах, хотя Wi-Fi часть имеет те же параметры.

Следующий «уровень» — Deco M5. Компактные модули на практике скрывают более производительные комплектующие. Подключение к провайдеру осуществляется на скорости до 1 Гбит/с, скорость Wi-Fi сети частотой 5 ГГц — те же 867 Мбит/с, но для канала 2,4 ГГц она увеличена до 400 Мбит/с, что может быть полезно если в квартире есть много «умных» устройств, которые используют самый распостраненный стандарт Wi-Fi. Встроенных антенн в два раза больше, чем у прошлых моделей — четыре вместо двух. Помимо функций родительского конктроля и гостевой сети эта система может похвастаться еще и встроенным антивирусом, который обеспечит дополнительную защиту устройств в сети.

TP-Link Deco P7 — самый продвинутый из комплектов, который сама компания называет гибридной Mesh Wi-Fi-системой. Общие характеристики повторяют модель Deco M5, но Deco P7 остащается дополнительным Powerline интерфейсом со скоростью подключения 600 Мбит/с. Он позволяет использовать электропроводку помещения для передачи данных между модулями. Соответственно, модули можно расположить дальше друг друг от друга и создать Wi-Fi сеть на еще большей площади.