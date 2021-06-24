Windows 11: теперь официально





Хоть официальное представление Windows 11 и произошло только сейчас, 24 июня, на самом деле при большом желании «познакомиться» с ее предварительной версией можно было на несколько дней раньше: ранняя сборка новой ОС от Microsoft «утекла» в Сеть еще 15 июня.

На момент запуска Windows 10 Microsoft объявляла новинку чуть ли не как «последнюю Windows в ее нынешнем представлении»: мол, отныне это не «программа», а «сервис»; другими словами, больше не будет больших номерных релизов, вместо этого «десятка» станет получать регулярные обновления с новыми функциями, плавными изменениями в дизайне и т.д. Долгое время так оно и выглядело: если раньше новые версии Windows выходили почти что ежегодно, то после релиза Windows 10 компания «взяла паузу» на долгих шесть лет, в течение которых актуальная ОС получала регулярные апдейты два раза в год. Но, похоже, Microsoft наконец решила отказаться от этой идеи и представила Windows 11 в ходе своего июньского Microsoft Windows Event.

Меню «Пуск», панель задач

Обновленный интерфейс Windows 11, а также процесс ее установки и первичной настройки, живо напоминает закрытый проект Windows 10X (система, ориентировавшаяся на двухэкранные устройства и призванная составить конкуренцию Chrome OS) и продолжает внедрять во внешний вид ОС стиль Fluent Design – полупрозрачность элементов окон, легкая тень, скругленные углы.

Привязка меню «Пуск» и иконок запущенных приложений на панели задач к левому нижнему углу чем дальше, тем сильнее выглядела анахронизмом — это нормально воспринималось в первых версиях Windows, на экранах с диагоналями меньше 20 дюймов, но с тех пор мониторы, скажем так, несколько увеличились в размерах — и сейчас эти важные элементы оказываются далеко на периферии зрения. Так что теперь пиктограммы запущенных и закрепленных приложений по умолчанию располагаются по центру панели задач, с кнопкой «Пуск» слева, что сразу же вызывает непроизвольные ассоциации с macOS.

Стартовое меню также открывается по центру экрана, причем нелюбимые достаточно большим количеством пользователей «плитки» в нем отсутствуют: на основном экране меню в верхней части собраны иконки закрепленных приложений, в нижней — «Рекомендованное», куда попадают недавно установленные программы и открывавшиеся документы. В «шапке» каждой из этих категорий есть кнопки, открывающие весь список установленного ПО и более расширенный перечень «рекомендованного» контента.

Все это, разумеется, можно настраивать по своему вкусу — убрать ненужные кнопки через меню, вызываемое по правому клику, или же вообще скрыть всю категорию (в настройках меню можно переключать отображение недавно установленного ПО или открывавшихся документов, а также наиболее часто используемых приложений, плюс можно выбрать, какие папки в нем показывать — например, сетевое окружение или каталоги загрузок/видео/изображений и т.д.). В целом, надо признать, новое меню «Пуск» выглядит проще, аккуратнее и удобнее нынешнего, в Windows 10.

Для тех же, кто привык к традиционному расположению этих элементов интерфейса в левом нижнем углу и не хочет переключаться на центральное их расположение, в настройках панели задач предусмотрен переключатель на старый вариант.

На панели задач, кроме «Пуска» и иконок приложений, размещен ряд служебных кнопок — «Поиск» (его окно, по крайней мере, на данном этапе, не претерпело сколько-нибудь заметных изменений по сравнению с Windows 10), «Список задач» (также может вызываться сочетанием клавиш Win+Tab и показывает миниатюры всех запущенных приложений с возможностью переключения между виртуальными рабочими столами) и «Виджеты» — именно сюда «переехали» плитки из меню «Пуск». Окно виджетов открывается в левой половине экрана и содержит различную информацию в виде карточек: погода, биржевая сводка, новости и т.д. На данный момент это меню откровенно скудное и никак не настраивается, но по неофициальной информации, после релиза Windows 11 разработчик добавит поддержку сторонних виджетов и пользовательской настройки.

Интерфейс, системные приложения Windows 11

Долой прямые линии и острые углы — у окон в Windows 11 в моде снова закругленные края. Тень от окон стала чуть мягче и не так бросается в глаза — из-за этого интерфейс в целом кажется более «плоским», не таким рельефным и «осязаемым», как в Windows 10. Отличия от текущего дизайна, впрочем, не слишком серьезные и в глаза особо не бросаются даже на первых порах.

А вот что явно будет более полезно — у кнопки «Развернуть» в правом верхнем углу «шапки» окна появилось всплывающее меню Snap Assist; с его помощью можно быстро изменить положение окна, сдвинув его в ту или иную часть Рабочего стола.

Системные приложения и утилиты в утекшем в Сеть раннем билде по большей части выглядели так же или почти так же, как в Windows 10 — например, новые пиктограммы в «Проводнике», чуть измененное расположение элементов в «Поиске», а Microsoft Store, «Диспетчер задач», «Диспетчер устройств», «Калькулятор» и еще много чего — вообще один-в-один как старые. Повторимся, это все касается только утекшего билда и, скорее всего, ряд этих утилит будет серьезно обновлен в будущих бета-версиях и релизе: например, еще с весны циркулируют слухи о том, что Microsoft активно работает над новым вариантом Microsoft Store с улучшенным интерфейсом. Приложение Xbox в Windows 11, к слову, уже новое, с удобным доступом к магазину игр и социальным функциям; впрочем, это же приложение уже доступно и для Windows 10, скачать его можно из Microsoft Store.

Малозаметная на первый взгляд деталь: основным «терминалом» в Windows 11 стал PowerShell – его можно вызвать и из «Проводника», и из контекстного меню Рабочего стола; старая добрая командная строка, впрочем, также присутствует, ее можно открыть, например, через поиск «cmd». Еще менее заметное улучшение: в качестве системного шрифта в Windows 11 используется Segoe UI Variable — это обновленная версия Segoe UI из Windows 10, оптимизированная для отображения на дисплеях с высокой плотностью пикселей.

Из совсем не заметных на первых взгляд новшеств: для текущего билда Windows 11 уже доступна Windows Subsystem for Linux, позволяющая запускать в новой ОС Linux-приложения, причем они добавляются в меню «Пуск» как обычные программы для Windows. После ее установки в системе инсталлируется ОС Ubuntu, а в «Проводнике» появляется дополнительный раздел Linux. Установка Linux-приложений выполняется через командную строку в PowerShell, однако после этого они появляются в меню «Пуск» как обычные программы для Windows.

Вечная проблема Windows – разные стили оформлений окон, нередко из разных версий системы, никуда не делась: стоит в современных «Параметрах» выбрать какое-нибудь расширенное меню настроек, как то и дело попадаешь в классическую «Панель управления» родом еще из «восьмерки». Опять-таки надеемся, что к релизу такие несоответствия если и не исчезнут полностью, то по крайней мере будут встречаться гораздо реже.

Темы оформления

Как и «десятка», Windows 11 поддерживает различные темы оформления с дополнительной настройкой в виде выбора основного цвета темы (и возможностью его синхронизации с текущими обоями). К стандартным светлой и темной темам добавились еще четыре «цветные»: темные Glow и Captured Motion плюс светлые Sunrise и Flow. Надо сказать, новые темы получились весьма удачными, и выбрать, на какой в итоге остановиться, будет нелегко.

Звуковые эффекты

Системные звуки были по большей части обновлены (хотя встречаются и старые), «звучит» Windows 11 легко и приятно: никаких раздражающих резких сигналов, основная масса звуков спокойная и чуть приглушенная.

Что стало известно в ходе Microsoft Windows Event

Онлайн-презентация Microsoft в целом подтвердила все, что можно было увидеть в утекшем билде, и ряд циркулирующих слухов, плюс добавила одну действительно неожиданную новость. Это, конечно, «Android-приложения приходят в Windows»: да, пользователи Windows 11 смогут загружать Android-приложения из Microsoft Store (благодаря сотрудничеству с Amazon и ее магазину приложений), и они будут работать, как обычные оконные Windows-приложения, благодаря технологии Intel Bridge.

В остальном же обошлось без особых сюрпризов: меню «Пуск» будет выглядеть чуть иначе, с интегрированной в него строкой поиска, коммуникационная платформа Microsoft Teams будет интегрирована на уровне системы (прощай, Skype?), отображение виджетов можно будет настраивать (но по-прежнему ни слова о поддержке «чужих» виджетов), для планшетного режима появится удобная виртуальная клавиатура «совсем как на вашем смартфоне», плюс несколько приятных вещей для геймеров «перекочуют» на ПК с консоли Microsoft: например, на ПК будет доступен Xbox GamePass, появится функция AutoHDR для имитации HDR в играх без его поддержки, а технология DirectStorage позволит значительно снизить время загрузки в играх с ее поддержкой.

К сожалению, никакой конкретики относительно сроков релиза или хотя бы появления первых официальных превью-билдов, в ходе этой презентации озвучено не было. В целом, на данном этапе Windows 11 выглядит скорее как очень большой апдейт Windows 10, с новыми функциями и редизайном интерфейса, чем полностью новая операционная система. Ждем следующих презентаций и новых анонсов?