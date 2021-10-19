Обзор смартфона Xiaomi 11T

Представленная в сентябре линейка 11T поступает в продажу в Украине. Эти модели не просто обновляют внешность и «начинку», но и уже вышли с новыми названиями, где не стало приставки Mi. Не так давно у нас на сайте вышел обзор «старшего» смартфона линейки Xiaomi 11T Pro. В этот раз мы познакомимся с более доступной моделью Xiaomi 11T. Их основные отличия заключаются в платформах (Qualcomm vs. MediaTek) и мощности комплектных зарядных устройств. Разница в цене при этом на нашем рынке составляет ощутимые 4500 гривен. В этом материале мы и посмотрим, что получит покупатель такого смартфона с процессором MediaTek.

Комплектация Xiaomi 11T

Коробки текущей флагманской линейки Xiaomi сильно меньше не становятся. Они, конечно, не предлагают все возможные для смартфона мелочи, но укомплектованы все равно лучше, чем устройства некоторых других брендов. Кроме самого 11T, в коробке есть мощный блок питания, съемный кабель, «скрепка» и защитный чехол (с тестовым образцом его не было). Заводская защитная пленка на лицевой стороне все также присутствует.

Гарнитуры в комплекте не нашлось, как и переходника для проводных наушников, так что этот вопрос остается за покупателем. А других принципиальных вещей для смартфона, если у него не будет специфических задач, не понадобится.

Дизайн и удобство использования

В количестве моделей производителя уже очень давно легко запутаться. С учетом скорости появления новых смартфонов, запоминать отличительные особенности каждого из них становится практически нереальной задачей. При этом лицевые стороны гаджетов выглядят идентично, а какие-то уникальные элементы дизайна приходится искать в оформлении блоков камер, узорах на задних панелях и материалах корпуса.

Компактность смартфонов тоже давненько не стоит на повестке дня. И тут Xiaomi 11T в список исключений не попал. При размерах корпуса 164,1×76,9×8,8 мм, пользоваться смартфоном одной рукой сложно (что большой дисплей во многих ситуациях здорово компенсирует). Вес в 203 грамма довольно стандартный для подобных габаритов и стеклянного корпуса. Пользоваться таким устройством стоит в чехле, ведь падение в лучшем случае оставит пару царапин, а в худшем — внушительный счет из сервисного центра.

Xiaomi 11T представлен в трех цветах: Meteorite Gray, Moonlight White и Celestial Blue. Обычно смотрится белый вариант, тогда как Celestial Blue получил приятный градиент, а Meteorite Gray напоминает шлифованный металл. Наш серый тестовый смартфон выглядит очень неплохо и пользователям, которые игнорируют кейсы, наверняка будут довольны внешним видом устройства. На таком не будут заметны мелкие царапины и потертости, хотя и будут заметны следы от пальцев и мелкая пыль.

Ожидать проблем с эргономичностью не стоит. Все элементы управления и порты чаще всего расположены стандартно, поэтому уже интуитивно понятны на практически любом смартфоне. Что в этом случае можно отдельно отметить, это наличие инфракрасного датчика для управления домашней электроникой, что не так часто встречается у других производителей. Ну и поосторожнее нужно открывать лоток SIM-карт, рядом с которым расположено отверстие микрофона, похожее на «замок» разъема.

За время тестирования в сборке устройства не удалось найти какие-то изъяны. И пользоваться им достаточно приятно. Хотя о лишней осторожности все время нужно помнить. Стеклянные корпусы никогда не были самыми ухватистыми, так что даже из слегка влажных рук выронить смартфон очень просто. К слову, о защите от влаги и пыли производитель не заявляет, но мелкий брызги он явно способен пережить. Во всем остальном Xiaomi 11T сильно от предшествующих моделей не отличается.

Дисплей Xiaomi 11T

Большой экран Xiaomi 11T наверняка покроет большинство требований современных пользователей. Для начала, он закрыт стеклом Gorilla Glass Victus, которое дополнительно с завода защищено пленкой. Не так давно оно было только у смартфонов более высокого ценового сегмента. Диагональ экрана составляет 6,67 дюймов при стандартном разрешении 2400×1080 пикселей с соотношением 20:9.

Есть у экрана и поддержка высокой частоты обновления картинки в 120 Гц и частотой опроса в 480 Гц. Это из хороших новостей. Из не очень — противникам вырезов в дисплеях все также придется мириться с небольшой «точкой» по центру у верхнего края матрицы. Тут все еще есть вариант «прикрыть» ее программным образом. Выглядит это, правда, все еще не очень удачно и лучше будет просто продолжать игнорировать вырез.

Цветопередача установленной AMOLED-матрицы вполне стандартна для смартфонов Xiaomi. Профилей тоже много. В некоторых можно настраивать только температуру, а в других есть более точные настройки для требовательных пользователей. Калибровка очень похожа на ту, которая была у ранее побывавших у нас смартфонов Xiaomi. Дисплей очень комфортный для ежедневного использования и заметных проблем с картинкой у него нет.

Замеры профиля Vivid:

Замеры профиля Saturated:

Замеры профиля Original color:

По-прежнему у Xiaomi достаточно оригинальный вечерний режим. У него есть опция не просто регулировки цветовой температуры, но и добавления изображению эффекта «бумаги». У других производителей я пока такого не видел. И лично мне такой вариант отображения комфортен.

Яркости экрану в основном достаточно. Заявленный максимум составляет 1000 кд/м², тогда как наш замер в помещении показал 497. При ярком солнечном свете изображение может и теряет насыщенность, но не читаемость. Заодно высокая яркость помогает с HDR-видео, которое на этом экране выглядит очень здорово. В темноте подсветка опускается до 2 кд/м². И к работе датчика освещения тоже нет вопросов.

Безопасность Xiaomi 11T

Пункт безопасности с каждым обзором становится все скучнее, ведь практически каждый современный Android-смартфон использует фронтальную камеру для сканирования лица и дополнительно оснащен дактилоскопическим датчиком. 11T тоже все это умеет. Камере как обычно могут мешать большие очки, маски и темнота, но во всех остальных условиях она очень быстро разблокирует систему.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопке включения. Решение не из самых удобных, но позволяет использовать емкостной датчик, а не оптический под стеклом. К тому же к нему остается доступ, когда смартфон лежит на столе, в отличии от установленных датчиков на «спинке» корпуса.

В памяти можно сохранить до пяти отпечатков. И они распознаются очень быстро. Стоит прикоснуться к кнопке включения и доступ к системе открыт. За время тестирования практически не было отказов, даже если руки были немного влажными. Единственное, на что производитель не обратил внимания, это разблокировка в кармане. Если попасть по сканеру, когда смартфон находится в джинсах или куртке, он все равно разблокируется. Но и это вопрос привычки.

Звук Xiaomi 11T

Аккуратно размещенный под рамкой разговорный динамик достаточно хорош для телефонных разговоров в шумной обстановке. Но из-за особенностей его строения, он может пускать наружу больше звука из разговора, чем хотелось бы. У системы шумоподавления тут тоже есть небольшой изъян, часто встречающийся в этой ценовой категории. Если вокруг много шума, который смартфон «чистит» в разговоре, голос пользователя может искажаться. Но драматичным образом на звонок это не влияет.

Оба динамика задействованы для воспроизведения медиа, озвучки игр и прочих событий. Они достаточно громкие, но слегка шумноватые. Звучание не такое чистое, как у флагманских смартфонов, но это простительно. Пусть динамики не такие впечатляющие, их все равно достаточно для комфортной работы смартфона. А стереоэффекта хватает и для видео, и для игр.

С наушниками будет сложнее. Если есть необходимость в подключении проводных, нужна либо гарнитура с USB-C, либо адаптер, ведь своего порта у смартфона нет. В итоге самым удобным вариантом все же останутся беспроводные наушники.

Производительность и ПО

Одним из самых заметных отличий от Pro-версии у 11T является процессор. В данном случае используется не Qualcomm, а MediaTek Dimensity 1200-Ultra. Это тоже восьмиядерный чип, но организован немного не так. У него одно ядро А78 работает на частоте 3 ГГц, еще три на частоте 2,6 ГГц, а также четыре ядра А55 на частоте 2 ГГц. Графикой занимается девятиядерный Mali-G77 MC9.

От «старшей» модели также отличается память, где нет комбинации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ накопителя. Остались две опции, обе из которых получили по 8 ГБ ОЗУ и хранилище со 128 или 256 ГБ. Остальное похоже у обеих моделей. Места для карты памяти нет. Но есть места для двух SIM-карт и поддержка 5G. Вместе с этим есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, набор систем навигации и NFC.

В некоторых тестах производительности между флагманами Qualcomm и MediaTek можно увидеть небольшую разницу, которая в реальном использовании не почувствуется. Xiaomi 11T тоже очень производительный смартфон, которому под силу и сложные игры, и не менее легкие прочие задачи. Производительности смартфону явно хватит на пару-тройку «мажорных» апдейтов системы. Да и чип довольно хорошо показывает себя под нагрузкой, в играх «спинка» корпуса могла становиться заметно теплее, но до слова «горячая» ей было далеко.

А вот к чему были вопросы, так это к оптимизации работы системы. Пару раз за неделю тестирования смартфон пришлось перезагрузить, ведь было заметно, что 120 FPS при банальном скроллинге уже не отображались. Сложно сказать, с чем именно это связано, но падения производительности были. Вполне возможно, они будут исправлены с будущими обновлениями системы (работы над которыми тоже активно ведутся, тестовый образец получил таких два). А сам Android 11 с MIUI 12.5.5 выглядит уже хорошо знакомо. Больших обновлений в интерфейсе не случилось, но и всевозможных настроек и кастомизации внешнего вида меньше не стало. И за исключением пары принудительных перезагрузок, с работой проблем не было.

Камеры Xiaomi 11T

В характеристиках камер у 11T и 11T Pro разницы нет. Это тоже три сенсора:

основной с разрешением 108 МП и значением диафрагмы ƒ/1,75;

8-мегапиксельный ультраширокоугольный с углом захвата 120° и апертурой ƒ/2,2;

и макро с разрешением 5 МП, ƒ/2,4 и автофокусом на расстоянии 3-7 см.

Пусть у них нет разницы в ТХ со «старшей» моделью, минимальная разница в возможностях есть. Для Xiaomi 11T максимальное разрешение при записи видео составляет 4K, а не 8K, при этом замедленное видео может записывать меньшее количество FPS при таких же размерах кадра.

У приложения камеры все такой же внешний вид, как у предыдущих моделей. Порядок расположения режимов можно задать под собственные потребности, запуск и переключение между камерами и режимами очень быстрое, управление простое. По каким-то причинам режим макро все еще находится дальше, чем все остальные и вынесен к настройкам.

Днем у основной камеры существенных проблем не будет. У нее традиционно есть отдельный режим для съемки в полном разрешении (пример которых можно посмотреть вот тут), а в стандартном режиме снимки получаются 12-мегапиксельными. Но им хватает детализации. При этом постобработка пусть и «подкручивает» насыщенности, изображение этим не портит. Также она не сильно «вытягивает» тени, оставляя на снимке больше натуральности. HDR не всегда срабатывает идеально, оставляя пересвеченные места, но такое бывает только в довольно сложных сценах. Получаемые кадры выглядят очень неплохо.

В ночном режиме в разных ситуациях картинка может быть совсем немного смазанной, что будет заметно при просмотре фото на большом экране. Детализации как днем ждать не стоит, но для своего класса у камеры хорошие задатки. В разных условиях освещения камера точно подбирает баланс белого и не переигрывает с цветами. Ночной режим интересный и работает довольно быстро.

В случае ультраширокоугольной камеры днем тоже получаются неплохие снимки. Ее разрешение ощутимо ниже, за счет чего на снимках и деталей будет меньше. Света сенсор тоже собирает не так много, что постобработка компенсирует более высокой экспозицией. Из-за этого на снимках чаще заметны пересветы. Но все это легко можно поправить перед публикацией в социальные сети. А вот с корректировкой дисторсии по краям кадров смартфон справляется здорово.

Когда света меньше, более заметно, что разрешение у камеры сильно ниже. Но для такого ценового диапазона у нее действительно классные снимки. Она тоже точно попадает с балансом белого и не сильно перебирает с насыщенностью.

Пусть разрешение видео тут ниже, чем у флагмана линейки, но 4K пока явно будет достаточно. Тем более, что смартфону удается стабилизировать картинку. Она, правда, получается немного светлее, чем должна быть, но лучше так, чем наоборот. Ультраширокоугольным модулем можно записывать только Full HD, но тоже с неплохими стабилизацией и цветопередачей.

Пример записи видео в 4К:

Пример записи Ultra-Wide:

Камеры для съемки макро понемногу развиваются. У них увеличивается разрешение и они лучше справляются с освещением. Правда, с цветами не всегда все получается удачно, а из-за отсутствия стабилизации вполне вероятно, что придется несколько раз повторить снимок, пока не получится достаточно четкости.

Фронтальная камера у Xiaomi 11T тоже 16-мегапиксельная с ƒ/2,5. Днем у нее лучше получается с балансом белого, чем в условиях домашнего освещения. В таких ситуациях она еще и с шумами борется заметно. Но в любом случае выходят очень приемлемые кадры даже в портретном режиме.

Автономность Xiaomi 11T

Батарея тут также состоит из двух частей, как у «старшей» модели. Общая емкость повторяется — 5000 мА•ч. И чаще всего ее хватает надолго. Традиционный тест автономности при яркости экрана на уровне 200 кд/м² смартфон закончил за 14 часов 47 минут. Напряженный день с большим количеством фотографий, навигации и обычных ежедневных задач, смартфон закончил с 35% заряда. В менее активные дни без розетки можно было обойтись два дня. Это очень хороший показатель для смартфона с флагманским процессором.

Но даже если батарея будет заканчивать в середине дня, долго держаться на зарядке Xiaomi 11T не придется. Мощность комплектного блока тут меньше, чем у «старшей» модели — 67 Вт. И полная зарядка от такого заняла 42 минуты. Обычно, конечно, на это требовалось меньше времени, ведь полностью разряжается смартфон не так часто. Увы, поддержки индукционной зарядки, как и у 11T Pro, тут нет.