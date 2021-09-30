



Xiaomi повідомила деталі щодо українського випуску та гривневі ціни нових мобільних пристроїв, які анонсували на вересневій презентації. Мова про новітні смартфони 11T Pro, 11T і 11 Lite 5G NE, планшет Pad 5 та фітнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC.

Ціни та дати старту продажів в Україні

Xiaomi 11T Pro (з 30 вересня) — 18 999 грн за конфігурацію 8 ГБ+128 ГБ, 19 999 грн за конфігурацію 8 ГБ+256 ГБ та 21 499 грн за конфігурацію 12 ГБ+256 ГБ. З 30 вересня до 10 жовтня для перших покупців Xiaomi 11T Pro діятиме спецпропозиція — 4000 гривень кешбеку.

Xiaomi 11T (з 30 вересня) — 14 499 грн за конфігурацію 8 ГБ+128 ГБ та 15 999 грн за конфігурацію 8 ГБ+256 ГБ. З 30 вересня до 10 жовтня 2021 року модель 8 ГБ+128 ГБ можна буде придбати за спеціальною ціною 11 999 грн, а модель 8 ГБ+256 ГБ — за ціною 13 499 грн.

Xiaomi 11 Lite 5G NE ( з 7 жовтня ) — 10 999 грн за конфігурацію 6 ГБ+128 ГБ, 11 999 грн за конфігурацію 8 ГБ+128 ГБ та 12 999 грн за конфігурацію 8 ГБ+256 ГБ. З 7 по 8 жовтня модель з конфігурацією 6 ГБ+128 ГБ можна буде придбати за спеціальною ціною 9 499 грн.

Xiaomi Pad 5 (з 7 жовтня) — 10 999 грн за конфігурацію 6 ГБ+128 ГБ. З 7 по 8 жовтня діятиме спеціальна ціна — 9 999 грн

Фітнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC (з 7 жовтня) — 1 599 грн. З 7 по 8 жовтня 2021 року Mi Smart Band 6 NFC діятиме спеціальна ціна — 1399 грн.Як і у випадку з Mi Smart Band 4 NFC, можливість безконтактної оплати по NFC реалізована за участю платіжної системи Mastercard. На сьогодні сервіс доступний для клієнтів п’яти українських банків: Альфа-Банк Україна, Банк Восток, Ощадбанк, ПриватБанк, Monobank.

Більш докладно про всі вищеперераховані новинки можна дізнатися з наших детальних анонсів.