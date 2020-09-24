Xiaomi, «АЛЛО» и Mastercard отвечают на наши вопросы о Mi Smart Band 4 NFC в Украине





На этой неделе в Украине стартовали официальные продажи браслета Mi Smart Band 4 NFC с поддержкой бесконтактных платежей. Учитывая популярность спортивных браслетов производителя, поддержка новой функции вызвала большой интерес среди украинских пользователей. Чтобы выяснить больше об этом проекте и особенностях его реализации, мы решили пообщаться с Майклом Фенгом, менеджером региона, Xiaomi Ukraine, Никитой Лавренёвым, бренд-менеджером Xiaomi в Украине, «АЛЛО» и Юрием Батхиным, вице-президентом по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове.

Украинские пользователи давно ждали возможность бесконтактно расплачиваться с помощью Mi Band, насколько сложно было запустить эту функциональность в Украине?

Майкл Фенг, менеджер региона, Xiaomi Ukraine: Бесконтактные платежи, действительно, одна из самых востребованных украинскими Ми-фанами функций. Поэтому Украина – одна из первых стран в мире, где мы выпускаем Mi Smart Band 4 NFC. И мы уверены, что новый браслет станет очень востребованным на рынке. Украинский рынок полностью открыт к таким технологиям и продуктам, бесконтактные оплаты очень популярны среди пользователей, а с такими сильными партнёрами как Mastercard и АЛЛО мы ещё более уверены в успешном запуске.

Никита Лавренёв, бренд-менеджер Xiaomi в Украине, «АЛЛО»: Процесс переговоров со всеми вовлечёнными сторонами занял около года. И одним из ключевых аргументов для нас стало заявление представителей Mastercard о том, что Украина является одним из мировых лидеров по количеству бесконтактных платежей с помощью смартфонов и других гаджетов, в том числе носимых устройств. Мы поняли, что это сигнал для того, чтобы как можно скорее привнести Mi Band с NFC на украинский рынок. И мы рады, что теперь это стало возможным, а помогают нам в этом партнёры из Mastercard, с которых, можно сказать, всё и началось. Несомненно, на пути было много задач и нюансов, но они кажутся незначительными сейчас, когда услуга и браслет уже запущены на рынке.

Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове: Подготовка к запуску этого сервиса заняла у нас несколько месяцев. Сегодня Украина абсолютно готова к таким решениям как с точки зрения развития платёжной инфраструктуры, так и благодаря открытости пользователей к инновациям. Почти 90% POS-терминалов в стране поддерживают бесконтактные оплаты: рассчитаться бесконтактно за товары и услуги можно в магазинах, кафе и ресторанах, общественном транспорте и на многих других локациях. При этом большинство украинских банков сегодня готовы предлагать своим клиентам NFC оплаты, благодаря успешной интеграции с диджитал-платформой Mastercard.

Украина стабильно входит в список мировых стран-лидеров по количеству NFC оплат гаджетами, и уже каждая седьмая оплата по картам Mastercard в украинском ритейле осуществляется смартфонами и другими гаджетами, с оцифрованными в них платёжными картами. Поэтому мы абсолютно уверены в том, что пользователи оценят возможность рассчитываться с помощью браслета Mi Smart Band 4 NFC – бесконтактно и максимально безопасно.

Какова была роль партнёров в запуске и с какими банками вы сотрудничаете? Можно использовать карты только Masterсard?

Майкл Фенг: Запуск стал возможным благодаря сотрудничеству с компаниями Mastercard и «АЛЛО». Mastercard обеспечила платёжную функциональность в Mi Smart Band 4 NFC и вместе с банками интегрировала новый сервис для клиентов. Сегодня он доступен эксклюзивно для украинских пользователей данной платёжной системы. Компания «АЛЛО», наш многолетний партнёр и один из крупнейших маркетплейсов в Украине, обеспечил доступность нового браслета для украинцев.

Юрий Батхин: Новым сервисом уже могут воспользоваться клиенты 10 банков – А-Банк, Альфа-Банк Украина, Банк Восток, Ощадбанк, Приватбанк, ПУМБ, Укргазбанк, Concordbank, Monobank, Ukrsibbank. И мы активно работаем с другими банками, чтобы и их клиенты в ближайшем будущем смогли оценить все преимущества бесконтактных расчетов с помощью Mi Smart Band 4 NFC.

Будут ли какие-то дополнительные банковские комиссии за использование бесконтактных платежей на Mi Band или система будет работать так же, как Google Pay и Apple Pay?

Никита Лавренёв: Никаких дополнительных комиссий не взимается. В период тестирования, я, например, успел воспользоваться оплатой в киевском метро, и за проезд с меня всё так же списали 8 грн.

Пока бесконтактная оплата будет только на Mi Smart Band 4, почему именно на этой версии и появится ли поддержка Mi Smart Band 5?

Майкл Фенг: Мы понимаем, что спрос на удобные бесконтактные расчёты с помощью наших продуктов – один из наиболее актуальных для пользователя. Мы работаем над запуском платёжной функциональности и в других наших решениях.

Никита Лавренёв: Mi Smart Band 4 актуальный и популярный браслет, который практически не уступает Mi Smart Band 5, к тому же, мне кажется, что внедрение подобной услуги в новейший браслет может существенно увеличить его стоимость. Поэтому компанией было принято удачное компромиссное решение.

Юрий Батхин: Мы в Mastercard готовы поддержать платежную функциональность на различных устройствах компании Xiaomi, оснащенных NFC.

Для подключения бесконтактной оплаты понадобится новый Mi Band 4 или можно добавить на уже на имеющихся версиях с NFC?

Никита Лавренёв: Поддерживаются только модели, специально выпущенные для рынка Украины, Беларуси и России, то есть, если вы уже владеете версией Mi Band 4 NFC для китайского рынка, она работать не будет. Проверить, сможет ли работать ваш браслет с NFC вы можете с помощью кода продукта. Если он MGW4059RU, то ваш браслет можно использовать для бесконтактной оплаты в Украине. Также важно проверить ваш аккаунт Mi Fit. Если Ваш Mi Fit ID начинается на цифру отличную от 7 – рекомендуем завести новый аккаунт.

Карты необходимо будет добавлять через приложение Mi Fit? Будет ли эта функциональность работать на iPhone?

Никита Лавренёв: Да, карту необходимо добавить через приложение Mi Fit. Программа и оплата чудесно работают и с устройствами на iOS, что мы отметили в презентации. Так как мы стремимся, чтобы возможностями бесконтактной оплаты воспользовалось как можно больше украинцев.

Юрий Батхин: Преимущество использования браслета Mi Smart Band 4 NFC в том, что пользователю не обязательно иметь смартфон с функцией NFC. Это, по нашему мнению, существенно расширит вовлечение в этот сервис клиентов даже с бюджетными смартфонами без NFC модуля.

В Украине также популярны часы Amazfit, есть ли планы добавить в них оплату через NFC? Возможно, Xiaomi планирует свои собственные умные часы с поддержкой бесконтактной оплаты?

Никита Лавренёв: Мы как официальные дистрибьюторы обоих брендов (Xiaomi, Amazfit) будем только рады, если Huami также решится добавить поддержку бесконтактной оплаты в свои продукты. А если говорить о компании Xiaomi: Mi Smart Band 4 NFC – это только первая ласточка на украинском рынке. Я верю, что это не последний продукт с поддержкой бесконтактной оплаты от Xiaomi.

Юрий Батхин: Mastercard уже имеет богатый опыт реализации бесконтактных оплат на различных гаджетах, в том числе на носимых устройствах. Технология NFC, которую обеспечивает диджитал-платформа Mastercard, позволяет практически любое устройство сделать платёжным. Мы будем рады поддержать инициативы партнёров по расширению линейки устройств с поддержкой бесконтактных платежей.