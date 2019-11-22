Xiaomi Amazfit GTS — обзор смарт-часов





Смарт-часы Amazfit завоевали заслуженную популярность благодаря хорошему соотношению цены, качества и функциональности. Достаточно вспомнить очень успешные Bip или спортивные Stratos. Amazfit GTS не являются исключением из этого правила. Часы получились удобными, функциональными, оснащенными хорошим дисплеем и работающие достаточно долго. Традиционно не без нюансов, но обо всем по порядку.

Комплектация

Часы поставляются в небольшой картонной упаковке. Вместе с часами поставляется адаптер для зарядки с магнитным креплением.

Дизайн Amazfit GTS

Чего точно нельзя сказать про внешний вид GTS, так это то, что он оригинальный и новый. За время использования часов, мои знакомые нередко путали часы с Apple Watch, издалека они действительно очень схожи. Но, если отбросить вопрос вторичности, то дизайн нравится, он изящный и простой.

Amazfit GTS не выглядят массивно и не привлекают к себе излишнего внимания. GTS продаются в одном размере и на мой взгляд хорошо подойдут как для мужской, так и женской руки. Кроме серого цвета корпуса, в продаже будет золотой и темно-серый.

Когда я первый раз взял часы в руки, то они поразили меня своим весом — всего 25 грамм без ремешка, это даже легче, чем Amazfit Bip и на руке они не ощущаются. При этом, корпус часов выполнен не только из пластика, а и алюминия, которым они опоясаны. Пластик используется в качестве крышки корпуса, в нее также встроен оптический пульсометр. Дисплей прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Корпус часов защищен от попадания жидкости, в часах можно погружаться на глубину до 50 метров.

Кроме сенсорного дисплея, на корпусе часов предусмотрена кнопка, в большинстве случаев она нужна для возврата в предыдущий пункт меню или для пролистывания экранов в режиме спорта.

Очень понравился силиконовый ремешок. Он приятный на ощупь, хорошо фиксируется и не расстегивается. Крепление к корпусу стандартное, часовое и ремешок можно заменить на любой другой.

Дисплей Amazfit GTS

Часы оснащены прекрасной AMOLED-матрицей с диагональю 1,69 дюймов и плотностью точек в 341 пикселя на дюйм. Картинка выглядит прекрасно, сочно, глубокий черный цвет, отличные углы обзора. Есть автоматическая регулировка яркости, максимального уровня яркости все равно недостаточно для хорошей видимости под прямыми солнечными лучами, но очертания разобрать можно.

Разработчики часов решили использовать по максимуму возможности дисплея и предусмотрели десятки разнообразных циферблатов, от функциональных, до чисто декоративных.

Дисплей сенсорный и является основным органом управления. Палец скользит по нему легко, другое дело, что в тестовом образце плавность и быстродействие пока не очень высокие, но в последующих прошивках это скорее всего будет исправлено.

Кстати, теперь в часах есть функция Always On, благодаря которой дисплей постоянно включен. Но в ее работе есть два нюанса. Во-первых, при ее включении вам доступно всего два вида циферблатов, которые будут постоянно отображаться. Они достаточно простые, в одном из них на дисплее будут стрелки, а в другом — цифры. Из дополнительных данных на экране будут только шаги. Во-вторых, ее использование заметно расходует заряд аккумулятора, как именно — я расскажу далее.

Функциональность

Тут все стандартно и почти ничего нового: круглосуточный замер пульса, отслеживание количества шагов и качества сна, управление музыкой на смартфоне, вывод уведомлений и трекинг спортивной активности. Среди основных поддерживаемых видов спорта: бег, плавание и велосипед. Они могут отслеживаться как в помещении, так и на открытой местности. Также есть бег на лыжах, эллиптический тренажер и альпинизм.

К точности отслеживания GPS в целом нет вопросов, но в зонах плотной застройки часы иногда рисовали не очень корректный трек проводя линию через здания при поворотах. Пульсометр по точности сравним с браслетами и часами в этой ценовой категории — есть редкие погрешности по сравнению с нагрудным датчиком, но в целом ничего критичного. Есть режим автоматического отслеживания аритмии, но при выборе украинского региона в настройках, такая опция недоступна.

При входящем вызове вы можете отбить или заглушить вызов, а сообщения можно только читать, но не отвечать на них. С отображением кириллических символов проблем нет. Украинского языка пока нет ни в интерфейсе часов, ни в интерфейсе приложения Amazfit, которое используется для настройки и синхронизации часов. В нем нет особых изменений, ни в его функциональности, ни в интерфейсе по сравнению со временами, когда я тестировал модели Stratos и Pace.

Для подключения используется Bluetooth 5.0, Wi-Fi в часах нет. За время использования не было замечено каких-либо самопроизвольных отключений часов от смартфона. NFC в глобальной версии часов нет. Возможности прослушивания музыки и разговоров при помощи часов тоже нет. Вибрация достаточно сильная и хорошо ощущается на руке. Из всего юзабилити у меня возникли претензии только к скорости работы и плавности анимации, часы неторопливые и не очень отзывчивые, правда, за время использования пришло обновление, в котором частично проблема была решена, но разработчикам есть еще к чему стремиться.

Автономность

Несмотря на использование яркого цветного дисплея, автономность Amazfit GTS все равно находится на очень хорошем уровне. Так, в стандартном режиме, включенным отслеживанием пульса, несколькими десятками уведомлений в день, но без использования GPS и Always On, часы разряжаются примерно на 5-6% в день.

Поэтому, от 2 до 3 недель работы — это вполне реальные цифры. При использовании GPS часы расходуют 10% заряда в час, что дает 10 часов работы в режиме пробежки или катания на велосипеде. Это конечно не рекорды Amazfit Bip, но тоже весьма неплохо. А вот если включить функцию дисплея Always On, то часов хватит всего на 5 дней, и это без использования GPS. Полностью часы заряжаются за 2 часа.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: прекрасный дисплей, хорошая автономность, функциональность, удобная и легкая конструкция Минусы: вторичный дизайн, скорость работы интерфейса Вывод: Amazfit GTS можно порекомендовать тем, кому нравится модель Bip, но отпугивает дисплей, или тем, кому нужны относительно недорогие смарт-часы с хорошим дисплеем, которые не нужно заряжать раз в несколько дней. GTS получились неплохим аксессуаром не только на каждый день, но и для здорового образа жизни. Часы очень легкие и удобные, а некоторые недостатки, такие как скорость работы, уверен, будут исправлены в последующих прошивках. Технические характеристики Amazfit GTS Gray

Уведомить о появлении в продаже Тип Смарт-часы iOS + Android + Операционная система нет данных Уведомления о входящих событиях + Функция громкой связи - Прослушивание музыки - Типы физической активности бег, ходьба, плавание, велосипед Пульсометр + Подсчет шагов + Подсчет ступенек - Отслеживание сна + Дисплей, тип AMOLED Форма дисплея прямоугольная Диагональ 1,69 Разрешение 348x442 Сенсорный + Размеры, мм 43.25 x 36.25 x 9.4 Материал корпуса пластик/алюминий Цвет корпуса серый Пыле/влагозащита + (до 5 АТМ) Вес, г (с ремешком) 25 (без ремешка) Размеры, мм ширина: 20 мм Материал ремешка силикон Цвет ремешка серый Сменный + Тип аккумулятора встроенный, Емкость, мАч 220 Время автономной работы до 46 дней при выключенных беспроводных режимах, до 14 дней в режиме умных часов Процессор нет данных Объем оперативной памяти, ГБ нет данных Объем встроенной памяти, ГБ нет данных Слот для SIM-карты - Динамик - Микрофон - Вибромотор + Bluetooth + (5.0) Wi-Fi - NFC - GPS +

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Allo.ua за предоставление Amazfit GTS на обзор