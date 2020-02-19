Замена экрана в iPhone: как это происходит?





Несмотря на все старания производителей и компании Corning повысить прочность стекла в смартфонах, они всё ещё довольно легко разбиваются. Соответственно одной из самых популярных услуг по их ремонту остаётся замена дисплея. Поэтому я решил посмотреть, как это происходит на примере iPhone. В этом мне согласились помочь специалисты из сервисного центра iLounge Lab.

Подготовка

Реализовать сложную задачу всегда проще с правильной подготовкой, это касается и замены экрана в iPhone. В частности специалисты советуют подготовить удобное рабочее место и выбрать правильные инструменты. При этом они обязательно должны быть высокого качества, так как если, например, использовать некачественную отвертку для выкручивания винтов корпуса (пентолобов), то можно банально срезать резьбу. На этом, скорее всего, замена экрана закончится.

Для замены дисплея стерильность помещения не играет роли. Рабочее место в этом случае включает антистатический коврик, отвертку (крест, звёздочка), пинцет, присоску, пластиковую лопатку, медиатор, клей. Из оборудования понадобится сепаратор для того, чтобы нагреть проклейки, а также фен для нагревания шлейфов. Для моделей начиная с iPhone 8 и выше еще нужен программатор для переноса данных со старого дисплея на новый (функция True Tone и автояркость). При этом, как отмечают специалисты, сложность замены экрана в iPhone Х и, например, в последних моделях iPhone 11 находится на одном уровне. В отличие от остальной конструкции, в Apple стараются не усложнять замену экрана.

Если речь идёт о переклейке стекла дисплея, а такие «операции» в украинских сервисных центрах тоже практикуются, то для этого понадобится максимально чистое от пыли помещение. В идеале это беспылевой бокс, в котором мастер находится в стерильной белой одежде, в маске и перчатках. Но в реальности сервисы чаще используют беспылевое рабочее место, которое помещается на столе и состоит из каркаса обтянутого пленкой, над которым находится мощный вентилятор. Он вытягивает воздух, пропуская его через фильтр, и внутрь заходит уже чистый воздух.

Набор инструментов которые используются для замены стекла: струна, перчатки, форма для матрицы, сепаратор для срезки разбитого стекла, компрессор для выдувания пыли со стекла перед поклейкой, ламинатор для нанесения ОСА-пленки на матрицу, вакуумный ламинатор. В последнем происходит процесс склейки матрицы с новым стеклом и рамкой. Кроме этого, нужен специальный паяльник для снятия поляризационной пленки, в случае если после срезки она повредилась осколками.

Аналогично замене дисплея, «ремонт» стекла в iPhone Х и старше происходит по абсолютно одинаковой методике, единственное небольшое отличие, это расположение шлейфа контактной группы.

Замена экрана в iPhone

Подготовив рабочее место с инструментами, мастер приступает к ремонту. Ниже я приведу примерную последовательность шагов, которые он проходит для замены дисплея. Это не совсем пошаговая инструкция, но позволяет понять порядок действий. Итак, мастер:

1. Откручивает нижние винты — пентолобы.

2. Прогревает iPhone Xs на сепараторе или с помощью фена, чтобы размягчить герметичную проклейку.

Прогрев на сепараторе будет обязательным, если происходит замена только стекла дисплея. В таком случае необходимо вскрыть сам экран и не повредить целостность сенсорного слоя или самой матрицы.

3. Использует присоску для демонтажа дисплея и аккуратно поддевает его медиатором.

4. Аккуратно тонким металлическим медиатором проходит по периметру корпуса для открытия дисплея и снимает его.

Поднимать дисплей нужно с нижней части, так как в верхней находятся защелки, которые затрудняют открытие, и в случае, если нужно вытянуть дисплей без повреждений, шансы на успех падают.

Кроме этого, данную операцию необходимо делать неспешно, используя тонкий медиатор, так как в нижней части экрана находится контактная группа. И если толщина инструмента окажется большая, то рамка будет оказывать сильное давление на контактную группу и появится столь нежелательная зелёная полоса на матрице.

5. Откручивает винты и снимаем защитную пластинку шлейфов.

Откручивать защитную пластинку шлейфов дисплея и Face ID необходимо неспешно и качественной отверткой с магнитным напылением. Ведь без него она может соскользнуть и повредить не только шлейфы дисплея и Face ID, но и отколоть элемент материнской платы или пробить изоляцию аккумулятора, что может повлечь за собой возгорание лития при попадании кислорода.

6. Пластиковым медиатором или лопаткой отщелкивает шлейф.

Отщелкивать шлейф от материнской платы необходимо НЕ металическим инструментом. Обычно используют или пластик или древесину (зубочистку), так как металлом можно легко повредит коннектор шлейфов или сколоть элемент материнской платы.

7. Кладет дисплей шлейфами к верху на устойчивую поверхность.

8. Выкручивает винты шлейфа Face ID.

9. Включает фен с температурой 120 градусов Цельсия.

10. Берёт пинцетом направляющую для камеры и медленно оттягиваем на себя шлейф Face ID во время нагрева дисплея с обратной стороны.

При переносе шлейфа Face ID с верхней части дисплея обязательно нужно с лицевой части подогревать феном, равномерно проводя его справа влево и наоборот, так как если греть в одной точке, можно сжечь шлейф Face ID и матрицу, на которой потом будут желтые пятна, а их впоследствие невозможно будет убрать.

11. Берет новый дисплей и прикручиваем шлейф Face ID.

12. Наносит новую герметичную проклейку на корпус iPhone.

13. Готовый к установке новый дисплей подключает к плате.

14. Вкручивает защитную пластинку фиксирующую шлейфы к плате.

15. Снимает защитный слой с проклейки, тем самым открыв её клейкую часть.

16. Закрывает дисплей в корпус.

17. Вкручивает нижние винты — пентолобы.

Весь процесс замены экрана занимает час-полтора для моделей iPhone 8 и ниже, а также 2-3 часа для iPhone X и новее. Кроме этого важно отметить, что при вскрытии корпуса смартфона всегда нарушается влагозащита. И в целом её можно восстановить, но даже в iPhone с завода компания Apple не покрывает гарантией попадание влаги в корпус. Поэтому лучше после ремонта не погружать смартфон в воду. Надеюсь, эта информация будет для вас полезной.