ZenBook 13 (UX333) – обзор компактного ноутбука от ASUS

В сентябре компания ASUS показала на выставке IFA новую линейку ноутбуков ZenBook в диагоналях 13, 14 и 15 дюймов. Новинки наконец-то добрались до украинского рынка и скоро должны поступить в продажу, а у нас появилась возможность их протестировать. Первой к нам попала модель ZenBook 13 (UX333) – самый компактный 13,3-дюймовый ноутбук ASUS и один из самых компактных в мире. В целом, как и вся новая линейка, эта модель интересна обновлённым дизайном, который будет определять внешний вид ноутбуков ASUS следующие несколько лет. Так что давайте посмотрим, что ZenBook 13 может предложить пользователям.

Дизайн и материалы

Первое знакомство с новым ноутбуком начинается с крышки дисплейного блока и в этом плане ZenBook 13 мало отличается от других моделей ASUS, здесь всё так же используется фирменная шлифовка с концентрическими кругами вокруг логотипа компании.

Но в остальном ноутбук заметно выделяется на фоне того, что производитель раньше делал в линейке ZenBook. Одним из главных новшеств в этой модели стал экран с очень тонкими рамками, который занимает 95% площади дисплейного блока. В ASUS ему придумали маркетинговое название NanoEdge.

Эта особенность сильно повлияла на размеры устройства, которые составляют всего 30,2×18,9×1,69 см, в итоге при диагонали 13,3-дюйма ZenBook 13 сопоставим с 12-дюймовыми моделями. Такая компактность подкупает, особенно учитывая, что площадь экрана такая же, как в более крупных ноутбуках.

Основной материал корпуса устройства – алюминий, при этом на нижней части он матовый, а на крышке дисплейного блока шлифованный. В ASUS пару лет назад начали использовать в моделях ZenBook золотые вставки на корпусе, не обошлось без них и в ZenBook 13. Здесь в золотой окрашен логотип ASUS, а также пластина над клавиатурой, которая при этом усеяна мелкими выемками, что делает её похожей на внешний динамик. Но по факту – это декоративный элемент, динамики в ноутбуке находятся на нижней части.

Вес ZenBook 13 с матовым дисплеем составляет 1,09 кг, что для 13,3-дюймовой модели очень хороший показатель, тем более учитывая металлический корпус. Последний при этом не ощущается хлипким, всего его детали подогнаны плотно, а металл не прогибается под давлением, это же касается и крышки дисплейного блока. К слову, несмотря на небольшой вес, ноутбук без проблем открывается одной рукой, но шарнир хорошо фиксирует экран.

Разъёмы

Компактный корпус не помешал ASUS оснастить ZenBook 13 актуальным набором разъёмов. Но выбор производителя оказался довольно специфичным. Так, на правой грани ноутбука находится слот для карт памяти microSD, порт USB 2.0 и 3,5 мм разъём для наушников.

На левой расположен проприетарный вход для зарядного устройства, HDMI, USB 3.0 и USB Type-C без поддержки Thunderbolt.

Как видно, набор портов сложно назвать сбалансированным. Например, вместо USB 2.0 можно было использовать ещё один USB 3.0, это бы сильно не повлияло на итоговую стоимость ноутбука, а Type-C оснастить поддержкой Thunderbolt, что позволило бы подключать внешнюю видеокарту. Впрочем, в реальном использовании доступных в ZenBook 13 разъёмов хватает, устройство легко обходится без переходников.

Дисплей

В ZenBook 13 производитель использует IPS матрицу с разрешением 1920х1080 точек, которая может быть глянцевой или матовой в зависимости от конфигурации. К нам на тест попал именно последний вариант и дисплей в такой версии радует минимальным количеством бликов и хорошей цветопередачей.

Рамки вокруг экрана в ZenBook 13 действительно очень тонкие, по бокам они достигают всего 2,8 мм, снизу – 3,3 мм, а сверху – 5,9 мм. Таким образом, дисплей занимает 95% поверхности дисплейного блока, и при этом остаётся привычное место для веб-камеры, а также инфракрасных датчиков, которые позволяют разблокировать ноутбук сканированием лица через функцию Windows Hello.

Согласно нашим замерам, экран обеспечивает больше, чем 100% охват цветового пространства sRGB с небольшим уклоном в зелёный цвет, гамму на уровне эталонного значения 2.2, равномерную подсветку, а также цветовую температуру на уровне 7000К. Последнюю при этом можно регулировать в настройках, делая её «теплее».

В целом, учитывая хорошую заводскую калибровку, дисплей ZenBook 13 не вызывает вопросов, за ним приятно работать.

Платформа и производительность

Ноутбук построен на платформе Intel 8-го поколения и в нашей конфигурации включал 4-ядерный 14-нанометровый процессор Core i7-8565U, работающий на частоте 1,8 ГГц (4,6 ГГц в режиме Turbo Boost), 8 ГБ оперативной памяти DDR3 2133 МГц, SSD на 512 ГБ, а также дискретную графику NVIDIA GeForce MX150, которую дополняет встроенное видео Intel HD Graphics 620.

Производительность ASUS ZenBook 13 находится на отличном уровне, как для такого компактного компьютера, в тесте производительности PC Mark 10 он набирает 3837 баллов.

Для сравнения, игровой HP Omen X с Intel Core i7-7820HK в этом же тесте показывает результат 4133 баллов, а тонкий ASUS ZenBook S (UX391) с Intel Core i5-8250U – 3314 баллов.

Встроенный в ZenBook 13 твердотельный накопитель на 512 ГБ обеспечивает высокую скорость работы, в тесте Crystal Disk Mark он показывает 1729 МБ/с на чтение и 1091 МБ/с на запись.

Дискретная графика NVIDIA GeForce MX150 быстрее встроенной Intel HD Graphics 620, но игровой её можно назвать лишь условно. Впрочем, она без проблем справляется со старыми играми и в игры уровня Mass Effect с ней играть вполне комфортно, стабильно получая 40-60 кадров в секунду.

В тесте 3DMark Time Spy ноутбук набирает 949 баллов – на уровне других моделей с GeForce MX150.

В итоге, компактные размеры ZenBook 13 не помешали ASUS оснастить ноутбук производительной начинкой, включая дискретную графику. И пускай игры не конёк устройства, но хорошо откалиброванный дисплей и высокая скорость позволяют комфортно использовать его как для офисной работы, так и для обработки фото или монтажа видео.

Нагрев и стабильность работы

В ZenBook 13 используется активная система охлаждения, при этом сам дизайн корпуса реализован так, чтобы помочь ей лучше справляться со своей работой. Дело в том, что в ноутбуке крышка дисплейного блока чуть больше, чем основа с клавиатурой, так что последняя во время раскрытия немного приподнимается. Подъём получается совсем небольшим, всего 3 градуса, и никак не влияет на устойчивость конструкции, но позволяет системе охлаждения более свободно затягивать и выдувать воздух из корпуса.

На практике при обычной офисной работе кулер ZenBook 13 практически никогда не включается и ноутбук работает бесшумно. Но под нагрузкой он начинает раскручиваться и появляется шум, который, впрочем, не настолько громкий, чтобы отвлекать или раздражать во время работы. Сама система охлаждения хорошо справляется со своей работой. В тесте стабильности системы AIDA64 под нагрузкой температура ядер процессора в среднем держится ниже 71 градуса Цельсия.

На старте теста, когда вентилятор ещё не успевает раскрутиться температура подскакивает до 93 градусов Цельсия и наблюдается небольшой троттлинг (всего 3%), но он быстро проходит, так как система охлаждения начинает работать более активно.

Корпус при этом максимально нагревается до 37,4 градусов Цельсия в верхнем левом углу клавиатуры, но область, на которую попадают ладони во время печати остаётся более холодной. В целом, во время работы ZenBook 13 становится ощутимо тёплым, но не горячим.

Клавиатура и тачпад

Компактные размеры ASUS ZenBook 13 повлияли на размеры клавиатуры и её раскладку. Производитель использовал клавиши островного типа с ходом 1,4 мм, которые слегка меньше, чем стандартные, впрочем, на скорость печати это никак не влияет, данную особенность едва замечаешь.

Но вот что действительно усложняет набор, так это правый Shift, который в этой модели укорочен в угоду вместить стрелки навигации такого же размера, как и остальные клавиши. К этой особенности приходится привыкать.

Также стоит отметить, что в этом ZenBook 13 был немного укорочен и левый Shift, а также не была нанесена кириллица на кнопки, но это лишь особенности тестовой модели. Поэтому кроме неудачного правого Shift, других претензий к клавиатуре ноутбука нет.

Тачпад в ZenBook 13 прикрыт стеклом, что позволяет пальцам комфортно по нему скользить. Сам по себе он сравнительно небольшой, но благодаря точному распознаванию позиционирования пальцев, работать с ним удобно. При этом тачпад поддерживает стандартные для Windows 10 жесты.

Аудио

На правой грани ZenBook 13 есть 3,5 мм разъём для подключения наушников, а внешних динамика в ноутбуке два, и они вынесены на нижнюю часть корпуса. При этом так как конструкция немного приподнимается, это немного освобождает и сами динамики, что особенно заметно, когда ноутбук стоит на какой-нибудь поверхности, звук отражается от неё и становится более объёмным.

Звучат встроенные в ZenBook 13 динамики вполне хорошо, позволяя смотреть видео без подключения наушников. Но запаса громкости здесь не так уж много, а на максимуме низкие и средние частоты теряются, так что для музыки всё-таки лучше использовать наушники или внешние динамики.

Автономность

Встроенный в ZenBook 13 аккумулятор имеет ёмкость 50 Вт-ч и производитель указывает примерное время автономной работы на уровне 14 часов. В тестовом образце таких результатов добиться не удалось, но при работе с браузером, почтой, документами, мессенджерами и яркостью экрана 75% ноутбук работает 8-9 часов.

К сожалению, тест автономности PCMark 8 на этой модели завершался с ошибкой, судя по всему, это особенность предпродажного образца. Впрочем, общее впечатление об автономности устройства составить получилось, и она находится на хорошем уровне.

Заряжается ZenBook 13 от компактного зарядного устройства на 45 Вт.