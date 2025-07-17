Завершится ли «Криптонеделя» победой стейблкоинов?

В понедельник, 14 июля, биткоин преодолел барьер в $123 тыс.а Ethereum впервые с февраля поднялся выше $3 тыс. А общая капитализация криптовалют достигла нового максимума в размере более $3,84 трлн, что близко к ВВП Великобритании. Что способствовало этому росту? Отчасти это был оптимизм относительно регуляторных изменений. Палата представителей США планировала обсудить три криптозаконопроекта между 14 и 18 июля. Законопроект о регулировании стейблкоинов — GENIUS Act, законопроект о прозрачности рынка цифровых активов — CLARITY Act, который устанавливает четкие определения того, что является ценной бумагой, криптовалютой или стейблкоином, и законопроект о запрете CBDCкоторый по сути предотвращал бы запуск Федеральным резервом цифрового доллара.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Республиканцы Палаты представителей США в конце прошлой недели объявили, что понедельник станет началом «Криптонедели».

И начался он неудачно

Во вторник не удалось получить достаточно голосов в Палате представителей для перехода к дебатам. Но сам факт того, что эти законодательные изменения на повестке дня и продвинулись так далеко, так быстро, ставит вопрос о том, сможет ли криптоиндустрия теперь официально стать мейнстримом, то есть, обыденным явлением.

Криптовалюты оказались в центре внимания в 2025 году, не в последнюю очередь из-за роста общей капитализации рынка и изменения отношения правительства США к этому вопросу.

Однако ни рост цен на токены, ни политические настроения еще не означают переход к всеобщему принятию криптовалют. Поэтому холдерам следует наблюдать за такими трендами:

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Увеличение использования стейблкоинов.Если GENIUS Act будет принят — он придаст регуляторную ясность этой индустрии, особенно в отношении резервов, аудитов и правил «Знай своего клиента» (KYC). Это может стать трамплином для банков, торговцев, финтех-компаний и даже ритейлеров для выпуска собственных монет. Если потребителям станет дешевле делать покупки, используя стейблкоины Amazon или Walmartэто может стать революцией. Измененная ниша стейблкоинов даст потребителям в нестабильных экономических условиях более легкий доступ к долларам, что увеличит использование цифровых активов во всем мире. Это, в свою очередь, может стать большим толчком для таких блокчейн-сетей как Ethereum и Solana.

Глобальное принятие денежных переводов. Одним из преимуществ блокчейн-технологии является то, что пользователи могут осуществлять быстрые, недорогие трансграничные транзакции. Компания Precedence Research оценила этот рынок почти в $29 млрд в 2025 году и прогнозирует, что он может вырасти до более $103 млрд к 2034 году.

Например, PayPal уже запустил собственный стейблкоин, построенный на сети Ethereum. MoneyGram сотрудничает со Stellar Международные платежи вполне могут вывести криптовалюту в мейнстрим, особенно если будет принят законодательный акт о регулировании стейблкоинов в США.

Сможет ли биткоин укрепить свою позицию как цифровое золото. BTC уже показал исключительную устойчивость в последние месяцы. Пока неопределенность тарифов и геополитические напряжения сотрясали фондовые рынки, ведущая криптовалюта выросла почти на 70%. Эту криптовалюту часто упоминают как средство защиты от инфляции и сохранения стоимости, но это не всегда подтверждалось ценой. Например, когда инфляция в США была высокой в 2021 и 2022 годах, биткоин был слишком волатильным. Это изменилось в 2025 году. Частично потому, что спотовые ETF облегчили инвестирование для крупных компаний. Согласно Bitcoin Treasuries, на момент написания под управлением спотовых биткоин-ETF находится более $150 млрд.

Увеличенный институциональный капитал обычно приносит больше стабильности, а также больше денег от управляющих активами, хедж-фондов, пенсионных фондов и т. Д. Теперь важно то, сможет ли Биткойн оставаться стабильным, особенно если экономика пошатнется. Семь месяцев хорошей производительности еще не делают его цифровым золотом.

GENIUS Act все ближе и ближе

В прошлом месяце GENIUS Act прошел в Сенате с широкой двухпартийной поддержкой, что потенциально должно создать правила для рынка стейблкоинов стоимостью $250 млрд.

Стейблкоины привязывают свою стоимость к менее волатильному финансовому активу, чаще всего к доллару США. То есть, они менее волатильны и рискованны, чем другие цифровые токены, что делает их лучшим средством обмена для круглосуточных банковских платежей и других финансовых услуг. Circle является крупным эмитентом стейблкоинов и поддерживает принятие GENIUS Act. Стейблкоины хранятся и обмениваются на блокчейне, технологии публичного реестра, лежащей в основе других криптовалют.

Но один из самых больших рисков заключается в том, что цифровая валюта может «отсоединиться» от своего базового актива, если стоимость или ликвидность актива изменится. Это может привести к торговым потерям или системным рыночным рискам неплатежеспособности и ликвидности. Например, в 2023 году банкротство банков США Silicon Valley Bank, Signature Bank і Silvergate Bank вызвало отвязывание стейблкоинов USDC и DAI.

Также стейблкоины подвержены рыночной волатильности, технологическим рискам, зависимы от спроса, предложения и рыночной ликвидности.

Пока GENIUS Act ждет одобрения Конгресса, некоторые из крупнейших банков США уже рассматривают, как они могут интегрировать стейблкоины в свой бизнес, поскольку сталкиваются с конкуренцией от крупных финтех-игроков, таких как Circle. Citigroup, третий по величине банк США по активам, уже разрабатывает возможности цифровой валюты в попытке расширить доходы и привлечь клиентов. JPMorgan Chase, крупнейший банк США, также планирует использовать стейблкоины.

16 июля президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что провел встречу в Овальном кабинете «с 11 из 12 конгрессменов и конгрессменок, необходимых для принятия» GENIUS Act. И после короткой дискуссии они все согласились проголосовать «за».